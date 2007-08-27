Путешествие в страну сладостей. Шоколад, зефир, мармелад, конфеты, мед

«Быть, как стебель, и быть, как сталь,

В жизни, где мы так мало можем,

Шоколадом лечить печаль

И смеяться в лицо прохожим».

(М.Цветаева)

Тяга к сладкому – хождение по кругу

Почему нас порою неудержимо тянет на сладкое? Причин - много, и все они связаны с недостатком каких-то веществ. Отдельным пунктом идет недостаток внимания. Но эта причина слишком уж общая – ко всему подходит, если подумать.

1. Недостаток хрома. Хром стимулирует выработку инсулина и нормализует сахар в крови. Чем больше мы потребляем сладкого, тем быстрее из организма утекает хром. Заколдованный круг получается. Хром содержится почти во всех ягодах, печени, морепродуктах, яичном желтке, помидорах, картофеле, сыре и в минеральной воде.

2. Недостаток витаминов группы В. Эти витамины, кроме прочих достоинств, напрямую отвечают за наше настроение. Если вы не подзарядились с утра витамином В (ржаной хлеб, апельсиновый сок, сливочное масло), днем наверняка почувствуете упадок настроения – потянет к шоколадке. Как известно, сахар – первый враг витамина В1. Опять же, круг получается: едим сахар, уничтожаем витамин В1.

3. При употреблении сладкого вырабатывается серотонин – гормон удовольствия. Чем больше сахара в крови, тем скорее он вырабатывается. То есть вы перестаете объедаться сладким – уровень серотонина резко падает, организм требует еще. Круг?

4. Шоколад содержит магний. Магний участвует в белковом, углеводном и фосфорном обмене, обеспечивая нам нормальную здоровую жизнь. От недостатка магния в первую очередь страдают женщины, теряя ценный элемент во время критических дней, неврозов, при беременности и кормлении и т.д. Горький шоколад не повредит организму в разумных дозах, но лучше поискать магний где-то еще (ягоды, орехи, сыр, белый хлеб).

Краткий научный экскурс: что изменилось?

Анекдот из сети: читая состав конфеты типа "Чупа-чупс", понимаешь, что для здоровья лучше съесть палочку, на которой она держится.

К кондитерским изделиям относят пищевые продукты с большим содержанием сахара. Кондитерские изделия подразделяют на две основные группы: сахарные и мучные. Короли кондитерки - это мучные (42%), карамельные (28%) и конфетные изделия (13%). В каждую из этих групп входит несколько видов изделий. К сахарным изделиям относят карамель, конфеты, шоколад, какао-порошок, ирис, драже, халву, мармелад, пастилу, к мучным - печенье, галеты, крекер (сухое печенье), вафли, пряники, кексы, рулеты, торты и пирожные.

Говорят, что в советское время сладости были гораздо качественнее. Старожилы помнят: да, в наше-то время… однако внешний вид сладостей страдал от натуральных наполнителей, частенько мы покупали к чаю слипшийся комок неопределенного цвета. А еще существовали карамельки с говорящими названиями «Радий» и «Раковые шейки», шоколадные конфеты «Чапаев» (смахнули скупую слезу). Современное время требует красивых названий, форм и ярких оттенков: у потребителя появился выбор. Вряд ли вы купите в подарок тусклый мармелад в пластиковой подложке – скорее ваш взгляд упадет на фигурки всех цветов радуги. Лучше не думать, из чего они сделаны – ну, красиво же… Чтобы удовлетворить капризного покупателя, производители используют разнообразную синтетику для придания сладостям стойких форм и кислотных оттенков, а также продления срока годности. А это, знаете ли, недешево. Из-за красивой наружности страдает наполнение: его удешевляют, экономя на ингредиентах. В шоколадки и конфеты добавляют жиры низкого качества, повышают содержание сахара. Сладости в большинстве своем соответствуют ТУ, а не ГОСТу. Это можно. Но это порою совсем невкусно.

К сожалению, современный ГОСТ пока еще разрешает называть зефир – зефиром, а химические катышки в пакетиках – жевательным мармеладом, хотя рецептура иногда нарушена почти полностью. Посмотришь состав импортных леденцов и умилишься: сплошная польза! Растительные красители, витамины! Не доверяйте написанному на этикетках: они все врут. Пока им разрешают врать. Остается надеяться, что в скором будущем в сладкой промышленности произойдут те же перемены, что и в кисломолочной, когда добрая половина йогуртов перестала называться таковыми, эта же участь постигла и подделки под сливочное масло. Интересный факт: жесткий ГОСТ в нашей стране существует только на отечественный шоколад. Остальное – на милость производителя, множество продуктов не подлежат обязательной сертификации. Фирмы не обязаны писать на этикетке, сколько чего в процентах они добавили в продукт. Однако если шоколад соответствует ГОСТу, на нем так и должно быть написано «ГОСТ». К примеру, шоколад Nestle, «Альпен Голд», «Сладко», «Моя семья» и «Воздушный» маркирован «ТУ» (технические условия), то есть рецепт фирмы разработали сами.

! Почти все наши фабрики давно скуплены импортными хозяевами. Российские «непродажные» компании это: «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и концерн «Бабаевский».

Пройдемся по основным видам кондитерских изделий, украшающих наш рацион

Сейчас на прилавках можно увидеть бесчисленное множество различных сладостей, но чаще других мы покупаем привычные глазу мармелад, зефир, конфеты и шоколад.

Мармелад

Мармелад изготавливается из пектина и агара. Пектин – замечательное вещество, он снижает холестерин в крови, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, выводит токсины и радионуклиды. Агар-агар или просто агар – натуральное желирующее вещество, получаемое из водорослей. Часто агар заменяют желатином (производимым, кстати, из свиной кожи, копыт и костей). Желатин калориен, в агаре калорий - нуль, и он так же выводит из организма токсины и шлаки, улучшает работу печени. Таким образом, мармелад относится чуть ли не к лечебным продуктам: его выдают на вредных производствах, берут с собой в походы, прописывают после тяжелых болезней. Поверхность мармелада обсыпают сахаром для предохранения от намокания. Жевательный мармелад не менее полезен, чем обычный, но его иногда перегружают красителями и консервантами. Если вместо мармеладки вы жуете кусок резины, да еще и хрустящий – это подделка. Выбирайте мармелад по цвету: чем натуральнее (и тусклее) цвет, тем больше вероятности, что красители использовались тоже натуральные (свекольный сок и пр.)

Зефир

В словаре это слово означает имя греческого бога, ответственного за ветры и облака. В кондитерском производстве зефир - род пастилы, а пастила - это кондитерское изделие, изготовленное из фруктового пюре, сахара и белка. В его состав так же входит агар и пектин. В идеале. Если вас не обманывают, зефир (или пастила) должен иметь плотную структуру, не приторный и не порошковый вкус, хороший зефир – он даже пресный. Считается, что зефир исключительно славянское лакомство, аналогов которому в мире нет.

Конфеты

Конфеты начинались с леденцов. Сахар составляет основу любых конфет, да и вообще почти всех сладостей. Первые русские кондитеры изготовляли из сахара фигурки и леденцы для царей, бояр и вельмож. Среди простого люда недаром возникло выражение "Пить чай вприглядку".

Карамель

У "правильной" карамели, и особенно у леденцовой, корпус тверд и полупрозрачен. Раскусить такое не всякому по зубам. Зато карамельку можно долго сосать во рту, улавливая то кислые, то сладкие нотки вкуса. Карамель хранится довольно долго и не портится, а просто меняет свою структуру и вкус, потому что сахар со временем выходит из своего стеклообразного состояния и начинает кристаллизоваться. Кстати, логотип к самой известной импортной карамельке чупа-чупс придумал сам мэтр Сальвадор Дали. Наши отечественные карамельки гораздо выше по пищевой ценности, чем импортные, в них все еще используются натуральные компоненты.

Тянучки

Всем известные ириски и конфета «Коровка» относятся к тянучкам. Качественная «Коровка» должна тянуться, а не распадаться на засахаренные кусочки. К сожалению, завод по производству «Коровок» нынче закрыт на неопределенное время.

Шоколадные конфеты

Они моложе карамели - им всего около двух веков. Сейчас очень трудно найти конфеты родом из детства, производители запутывают внимание потребителя, искажая название. Вместо известного «Одуванчика» мы видим «Веселый одуванчик» или «Летний одуванчик», эти конфеты изготовлены по другой рецептуре и лишь подделываются под настоящий «Одуванчик». Отсюда мораль: чем проще название, тем больше вероятности, что перед вами – та самая конфета. «Красная Шапочка» должна быть одна, а не «в лесу» и без «ее друзей». Шоколадные конфеты могут иметь различные наполнители: чем легче наполнитель, тем больше пользы он принесет, такая конфета «не повредит вашей талии». Примеры легких начинок: желе, суфле, сухофрукты.

Конфеты не вредны и не полезны, это просто десерт. Они могут содержать полезные наполнители: мармелад желе, орехи, фрукты, но съесть их придется очень много, чтобы извлечь какую-то пользу для организма. Большинство шоколадных конфет содержат лишь небольшое количество какао-бобов по сравнению с огромным количеством сахара, молока, жиров, искусственных добавок и красителей, но даже минимальное количество какао-бобов могло бы принести пользу, если бы полезные вещества не исчезали из них в процессе производства.

Забавные факты про конфеты

В детстве, открывая коробку конфет типа «Птичье молоко», мы с трепетом съедали отдельные конфетки, завернутые в фольгу. В каждой коробке были 2-3 такие конфеты. Оказывается, они имели дефекты (трещины, сколы), именно поэтому их заворачивали для соблюдения товарного вида.

В конце 19 века Ричард Кэдбери создал первый набор конфет специально ко дню Святого Валентина. В день святого Валентина женщины дарят коробки конфет мужчинам, играющим важную роль в их жизни. Чтобы мужчины смогли подарить конфеты в ответ, кондитерская промышленность придумала особый праздник - Белый День, который празднуется 14 марта, через месяц после дня Святого Валентина. Говорят, что Белый День - чисто японское изобретение.

Давным-давно конфеты продавали только в аптеках, они использовались как лекарство. Лакричные конфеты исходно применялись как слабительное. Мята - для лечения свищей. Анис служил ветрогонным средством. «Гусиные лапки» применялись для лечения плоскостопия.

В Европе, в XVI веке, во время повального увлечения шоколадом ему приписывались магические и лечебные свойства. Естественно, ожидания не оправдались и тогда его стали считать источником буквально всех бед. Одна молодая особа писала подруге: "Советую тебе больше не есть шоколада. Моя знакомая ела его во время беременности и родила на свет совершенно черного ребенка".

Шоколад

Шоколад поистине уникальный продукт. В нем содержится 50-55% углеводов, 32-35% жира, 5-6% белков. А также дубильные вещества, стимуляторы - теобромин и кофеин (1-1,5%), микроэлементы Na, K, Mg, P, Fe и витамины В1, В2 и РР. В нем также присутствует около 40 летучих соединений, определяющих ни с чем не сравнимый запах.

Виды шоколада и состав:

Горький шоколад: какао тертое + какао-масло + сахар.

Молочный шоколад: какао тертое + какао-масло + сахар + молоко сухое.

Белый шоколад: Какао-масло + сахар + молоко сухое + добавки.

Белый шоколад не содержит какао и потому имеет эффектный кремовый цвет, который для простоты называют белым. Содержание жира в таком шоколаде – около 40%. Твердые частички какао в шоколаде содержат антиоксиданты, помогающие предотвратить простуду, сердечные болезни и даже рак. Чем темнее («чернее») шоколад, тем больше он содержит твердых частичек какао, поэтому темный шоколад более полезен, содержание какао в нем более 50%. Горьким называют шоколад с содержанием какао 72% и более.

! Если вы видите, что шоколад «поседел», имеет беловатый налет, это означает, что его хранили неправильно, и вкус безнадежно испорчен. Шоколад хранится в тепле, он боится холода и влаги, его ни в коем случае нельзя кидать в холодильник.

Полезен или нет?

Горький шоколад (в умеренных дозах) полезен для сердца, он может защищать сердце и артерии от окислительных процессов аналогичных ржавчине. А еще горький шоколад поднимает уровень антиоксидантов в крови на 20 процентов.

В качественной шоколадке содержится какао-бобов не менее 45%. Настоящий шоколад производится только с использованием какао-масла без добавления каких-либо других жиров. В России шоколад может производиться только на 100% какао-масле, тогда как во многих европейских странах по закону можно использовать до 5% жиров- заменителей. Чтобы убедиться, что шоколад настоящий, изучите его состав. На шоколаде без добавлений обязательно должно быть указано какао-масло, какао-тертое (может быть какао-порошок). На шоколаде с добавлениями (орехи, изюм, молоко и т.п.) в составе тоже есть какао-масло. Основное, на что следует обращать внимание — присутствие в составе какао-масла и отсутствие какого-либо другого постороннего жира. Информация о содержании в шоколаде генетически модифицированных источников (ГМИ) обязательна лишь в том случае, если в составе содержится не менее 5% компонентов. Лецитина содержится в шоколаде 0,3-0,4%, поэтому производитель вправе не указывать, что лецитин производится из ГМИ.

Искусственный шоколад («сладкая плитка») представляет собой изделие, в котором содержится гидрожир (не какао-масло), и его можно отличить по следующим параметрам:

- появление салистого привкуса;

- отсутствие глянцевого блеска на поверхности;

- на разломе нет характерного для натурального шоколада "скола, как у стекла".

Следующий вид подделки шоколада — это добавление какао-порошка. Если вы увидите его в составе продукта, знайте, что это не шоколад, а нечто низкокачественное, так как какао-порошок приготовлен из жмыха (остается после отжима масла из какао-бобов). На некоторых импортных шоколадках значится "какао-велла", что переводится буквально как "жмых".

Для удлинения сроков хранения (а шоколад имеет небольшой срок хранения) вводят различные консерванты, антиокислители. При этом в составе не указывают, какие введены консерванты или антиокислители, поэтому если перед вами шоколад или шоколадное изделие со сроком реализации более 4 месяцев, то значит, обязательно в нем содержится антиокислитель. К примеру, конфеты "Марс", "Сникерс", "Баунти" и др., глазированные шоколадной глазурью, называют шоколадными батончиками, хотя они к ним не относятся.

На натуральном шоколаде указан ГОСТ 6534. Этим все сказано. Никаких "технических условий", то есть ТУ - собственных рецептов, как у европейцев. В составе настоящего шоколада могут присутствовать сахар, эмульгатор, лецитин (эта добавка Е322, как ни странно, полезна), фосфатидный концентрат, ароматизаторы (часто это ванилин) и некоторые другие добавки. Некачественный шоколад содержит тропические масла (пальмовое, кокосовое), такая шоколадка не растает во рту. Чем неполезно это богатство? Тем, что наш организм, пытаясь переварить «пустые» жиры, синтетические ароматизаторы, антиокислители, консерванты и пр., тратит собственные энергетические ресурсы: энзимы, витамины. Когда мы едим плохую шоколадку, мы теряем силы, а не приобретаем их.

Фруктоза – замена сахара?

Многие люди, заботящиеся о своей фигуре, переходят с сахара на фруктозу – и на сладости для диабетиков. Фруктоза – это сахар, содержащийся во фруктах, меде. Ее называют «медленным сахаром», фруктоза усваивается клетками, не требуя гормона инсулина и не вызывая – как сахар – гормональных всплесков. Но, благодаря медленному усваиванию, фруктовый сахар заставляет организм думать, что он более голоден, чем есть на самом деле, ведь инсулин подает сигналы нервной системе о чувстве насыщения. Нет инсулина – нет насыщения. Фруктоза так же калорийна как сахар и способствует повышению уровня жира. Поэтому совершенно бесполезно использовать ее в целях похудания.

! Из полезных свойств: фруктовый сахар сохраняет в организме запасы железа и цинка, он менее аллергичен чем обычный сахар, поэтому его вводят в рацион детей и аллергиков.

Сладости для самых преданных сладкоежек: как избежать проблем

Почему дети тянутся к сладкому? Потому что они помнят вкус материнского молока (смесь, если она была, даже более сладкая). А еще дети тратят очень много энергии – гораздо больше, чем взрослые. Сахар – легкодоступная энергия.

Если ваш врач на вопрос «когда можно детям давать сладости» ответит: «после года разрешен зефир и мармелад», скажите тете «спасибо», но следовать этой рекомендации нужно попозже – ближе к двум годам. Скорее всего, врач без плохих намерений держит в уме инструкцию о детском питании еще советских времен, в этой инструкции указано, что дети в год жизни могут получать зефир и мармелад, а так же сдобу в количестве 100 г и кофейные напитки. Чем только не кормили детей, отдаваемых в ясли с четырех месяцев. Мармелад и зефир – полезные сладости, но дети до двух лет должны получать пектин и другие полезные составляющие из других продуктов – фруктов и овощей. Пектин из мармелада может и не усвоиться, зато избыток сахара налицо.

Итак, первые сладости в рационе после полутора лет: варенье, мармелад, зефир, пастила в разумных дозах, зефир и пастила – без ароматизаторов, фруктовых наполнителей и глазури.

Обязательно контролируйте, чем и в каком количестве угощают ребенка ваши родственники. Не нужно махать рукой «за этим не уследишь». Придумайте причину – например, запрет врача. Попросите вашего врача расписать в карточке рекомендуемые дозы сладостей – жалко ему, что ли. Потом предъявите бабушкам. Сладкие блюда мгновенно повышают сахар в крови, происходит гормональный подъем. Если вы проанализируете, то поймете: чаще всего сладости выпрашивают активные эмоциональные дети. Родители, разрешающие детям злоупотреблять сладким, возвращаясь к началу статьи, ходят по кругу. Сладости уменьшают количество витаминов в организме, сахар съедает запас витамина В, ребенок будет требовать «быстрой энергии» все больше и больше.

Норма сладостей до трех лет – 10 г в сутки.

Выдерживаем? Любой родитель знает: сладости заменяют один-два полноценных обеда. Если ребенок переел сладкого, здоровое питание в этот день ему уже не светит, аппетит будет перебит. Торты, пирожные и нежирное мороженое рекомендуются детям после трех лет. Пожалейте печень и незрелую поджелудку: торт и мороженое – это очень жирно. Тогда же начинается и конфетная пора. Липкие конфеты (тянучка, ириски) могут способствовать развитию кариеса, налипая на зубах.

Что такое биологически активные вещества (БАВ)?

Это вещества, стимулирующие различные процессы в организме, оказывающие на него значительное воздействие из-за высокой биологической активности. В некоторых продуктах питания активных веществ содержится меньше, в других – больше. В мире сладостей по количеству БАВ лидируют шоколад и мед. Поэтому данные продукты следует ограничивать в детском рационе. Просто потому, что их нужно мало! Нельзя получить больше пользы, съев не ложку меда, а банку - или две шоколадки, а не дольку. Организм подвергается настоящей атаке, в итоге получится вред, а не польза. Вы бы удивились, узнав, сколько процессов в организме закручивается от одной-единственной дольки горького шоколада.

Один из распространенных народных мифов: шоколад полезен детям. Детям шоколад не может быть полезен ни в каком виде, а горький запрещен до 3-5 лет. До трех лет в количестве дольки можно дать молочный или белый. Горький шоколад нужен для взрослых людей, поскольку питание во взрослом возрасте не является идеалом, оно не сбалансировано. Так пусть товарищ взрослый хотя бы из шоколадки получит лецитин и теобромин. Дети раннего возраста питаются сбалансированной едой, строящей организм: кашами, овощами, фруктами, молочными продуктами. Это нужно для того, чтобы как можно меньше проблем со здоровьем было после. В шоколаде не содержится ни одного незаменяемого компонента. К сожалению, ситуация такова, что добавки, используемые в производстве шоколада и конфет, подчистую забивают все ценные вещества.

Что содержится в шоколаде:

1. Лецитин. Улучшает функционирование мозга, обеспечивает питание всей нервной системы, входит в состав нервных оболочек, повышает усвоение витаминов А, D, Е и К в кишечном тракте. Лецитин также содержится в гречке, соевых бобах, куриных желтках. В большинстве сладостей содержится генетически модицифицированный лецитин, по существующему ГОСТу производитель не обязан указывать об этом на обертке. Выдавать детям шоколад ради лецитина нецелесообразно.

2. Теобромин. Вообще-то, это – яд. По своему составу теобромин близок кодеину, это алкалоид, содержащийся в какао-бобах. В небольшом количестве теобромин полезен, он стимулирует сердечную деятельность, расширяет сосуды. Взрослым – можно и нужно. Непонятно, зачем все это детям, особенно в сочетании с кофеином. Для справедливости заметим, что теобромина и кофеина в шоколаде достаточно мало (по сравнению с кофе: кофеина в шоколаде – 30 мг, в чашке кофе – 130 г). Но детям немного и надо для перевозбуждения нервной системы.

Шоколад содержит в себе много жира и создает нагрузку для ферментативной системы желудка и поджелудочной железы ребенка. Совсем не рекомендуется его употреблять маленьким аллергикам и детям с измененными функциями поджелудочной железы. Если нет противопоказаний, то с трех лет можно давать немного белого и молочного шоколада, а с 5-6 лет — остальные его виды.

Мед

Это биологически активный продукт, обладающий целебными свойствами. Мед благоприятен для желудочно-кишечного тракта, обладает антимикробными свойствами и является активным иммуномодулятором. Чтобы все эти свойства раскрылись, меда нужно совсем немного. Чайную ложку. Нет необходимости в потреблении меда чашками: ложечка меда по своей активности равна таблетке: она обязательно поможет и в малой дозе.

Основы здорового питания закладываются в детстве. Если вас перекормили пирожками и разрешали бесконтрольное потребление сладостей, вряд ли вы будете обожать здоровую пищу. Все, чем мы кормим своих детей, определяет не только состояние здоровья в скором будущем, но и состояние всей жизни, ведь правильная еда – это еще и устойчивость к стрессам, ясность ума и многое, многое другое.

Фотомодели:

1. Ксюша (мама Greenka)

2. Вета (мама Љва ) и Марик (мама dianИЩa)

3. Женя (мама Венгерка)