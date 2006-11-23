И тем не менее она тревожит многих женщин — мам маленьких мальчиков. Своей запутанностью и неоднозначностью. Почему кто-то говорит, что фимоз — это естественно, он бывает у всех? А кто-то пугает: если у мальчика фимоз — придется делать операцию?

Признаки рубцового фимоза:

- Затрудненное, болезненное мочеиспускание;

- Струя при мочеиспускании очень тонкая, при этом крайняя плоть может раздуваться, как шар.

Если вы заметили это, срочно ведите мальчика к урологу.

Отчего путаница

Как рассказал хирург-уролог Московской детской городской клинической больницы N13 имени Н.Ф. Филатова доктор медицинских наук Айвар ФАЙЗУЛИН, фимоз в раннем детстве — состояние нормальное, природное. Мальчики с ним рождаются. Кожный мешочек, который покрывает головку полового члена, он называется препуций, у маленького мальчика соединен с головкой синехиями, так что головка выйти наружу не может. Со временем синехии расходятся и головку высвобождают. У кого-то это происходит в два года, у кого-то в пять. А у кого-то может случиться и гораздо позже.

Но, к сожалению, не всегда события развиваются по такому сценарию. У некоторых мальчиков природный фимоз переходит в рубцовый, приобретенный.

Если еще до раскрытия крайняя плоть воспаляется, то на коже после заживления микроранок остаются рубцы или тяжики.

Они делают кожу менее эластичной, она от этих рубцов хуже растягивается и не может выпустить головку. Вот в таких случаях и приходится прибегать к хирургическому вмешательству.

Если мамы не знают о различиях между двумя этими фимозами, они могут бить тревогу, когда для этого нет никаких оснований, или проявлять легкомысленность, когда мальчика надо обязательно показать врачу.

Известные истины

В каких случаях крайняя плоть или головка полового члена у мальчика воспаляется?

Раньше врачи называли родителям две причины:

несоблюдение гигиены и

смегмальные камни.

Первая причина всем понятна. Инфекцию можно занести грязными руками, значит, надо следить, чтобы малыш не теребил свой пенис. Инфекция может попасть из песочницы, из водоема, где малыш летом купается, с пляжных лежаков или скамеек, значит, не стоит даже совсем маленького мальчика и даже в очень жаркий день выпускать гулять без трусиков. И белье ему нужно менять каждый день и купать или хотя бы подмывать каждый день тоже. А если все-таки воспаление случилось, крайняя плоть покраснела, зудит — сразу же принимать меры: промывать ее слабым раствором марганцовки, смазывать антисептическими мазями.

Вторая причина воспаления — смегмальные камни, она хоть врачами и установлена, но пока не изучена. Смегма — это смазка, которая выделяется железами препуция. К тому моменту, как головка открывается, смазки на ней скапливается много, ее надо размочить и смыть. Но почему у некоторых мальчиков из этой смазки образуются камни, а иногда они даже срастаются во внушительные конгломераты, которые выступают из-под кожи — не понятно. Если появились смегмальные камни, головку, конечно, придется открывать хирургически, не зависимо от того, пришла ей пора открыться самой или нет, камни надо убрать.

Но камни встречаются редко, и уровень гигиены у нас все растет, особенно в городах, уж большинство-то мам купает своих малышей каждый день, это точно. Почему же тогда случаев приобретенного рубцового фимоза не становится меньше?

Аллергики — отдельная песня

Не так давно врачи установили еще одну причину, которая может вызвать у мальчика воспаление крайней плоти, и ею оказалась аллергия.

Проявления аллергических реакций мы часто видим у малышей на коже, бывает аллергическое воспаление слизистой глаз и носа и также, оказывается, бывают аллергические воспаления на слизистой наших самых интимных органов. Поэтому за мальчиками, склонными к аллергии, — уход особый.

Их надо купать или подмывать ежедневно, гениталии промывать детским мылом, при воспалении — антимикробным.

Трусики им менять тоже ежедневно, стирать их только в детских порошках или обычным детским мылом, обязательно проглаживать с внутренней стороны.

Профилактически, даже если воспаления нет, каждый день после купания смазывать крайнюю плоть любым современным цинкосодержащим кремом от опрелостей.

И, конечно, избегать контактов с теми продуктами питания и веществами, которые могут вызвать аллергические реакции.

Если все же операция

Если же рубцовый фимоз все-таки возник, ждать уже нечего, головка все равна сама не откроется, надо оперировать.

Тут возможны два вида операционного вмешательства: обрезание крайней плоти или пластическая операция. Обрезание хирургу провести проще, но родители христиане обычно просят сделать пластику. И врачи эту просьбу учитывают. Лишь в редких случаях, когда крайняя плоть настолько изменена рубцами, что сохранить ее при все желании не возможно, выбора не остается.

Операцию делают под общим наркозом, но длится она недолго — 10–20 минут. Рубцовое кольцо, не выпускающее головку, рассекают в продольном направлении — оно становится шире, а зашивают разрез в поперечном направлении. Крайняя плоть оказывается сохраненной. Заживает рана неделю — три недели, у кого как. Сначала она покроется корочками, а когда под ними нарастет эпителий, они отпадут, как на сбитых коленках.

Ребенка могут сразу же после операции отпустить домой. Но дома родителям придется скрупулезно выполнять все назначения врача. Делать 3–5 раз в день ванночки из слабо розового раствора марганцовки, отвара череды или чистотела, закапывать облепиховое масло и различные препараты, которые пропишет врач.

Мочеиспускания в первые два-три дня могут быть болезненными, но не у всех. Боль ощущается, если воспаление задело отверстие уретры. Может возникнуть отек, но это нормально, пугаться не следует.

Первые пять-шесть дней мальчик будет ходить по дому без трусиков — в юбочке из пеленки, чтобы белье не касалось ранки, и дома ему придется сидеть до полного выздоровления.

Почему не надо спешить

Во многих поликлиниках к проблеме фимоза хирурги и по сей день подходят по старинке: раз до трех лет головка пениса у мальчика не обнажилась, надо ее выводить. Профилактически. Чтобы не возникло какого воспаления, промыть-то там под крайней плотью сейчас ничего нельзя. Чтобы не перешел природный фимоз в рубцовый.

Это не правильный подход. Если нет воспаления, нет рубцов, смегмалитов, если фимоз все еще природный, физиологический, ничего с крайней плотью делать не надо. Внимательнее относитесь к гигиене и ждите, когда головка откроется сама. Это может произойти и в подростковом возрасте. В это время в организме мальчика происходит естественное повышение уровня мужского гормона тестостерона, гениталии у него начинают расти, крайняя плоть под действием гормонов отекает, разрыхляется, учащаются ночные эрекции, синехии расползаются и головка постепенно выходит.

Первый раз смегму, скопившуюся за годы, пока головка была закрыта, лучше снять у уролога: она в пленке, вязкая и смывается трудно, а у врача есть для этого специальные гели. Если бежать к врачу не с руки, надо сделать ванночку со слабо розовым раствором марганцовки, смегму размягчить, снять мягкой губочкой с мылом, а головку обработать любым антисептиком. Позже, когда при каждом купании мальчик будет отводить кожный мешочек назад и промывать пенис, смегма скопиться не сможет.

А когда трехлетнему малышу амбулаторно убирают природный фимоз, только из опасений, как бы он не превратился в рубцовый, ребенок бывает вынужден пережить все неприятные последствия операции. У него остается большая раневая поверхность, ухаживать за которой надо три недели. Родители должны открывать и обрабатывать головку, это больно, а малыш слишком маленький, чтобы ему было можно объяснить, необходимость и важность этих процедур. Видя мучения мальчика, родители выполняют процедуру раза два-три, а потом бросают. И получается еще хуже, потому что ранка заживает неправильно, на коже образуются рубцы и возникает тот самый рубцовый приобретенный фимоз, которого хотели избежать. Значит, ребенка опять придется оперировать. Вот почему детские урологи сейчас против того, чтобы торопить события.

Так что решать, открывать мальчику головку пениса или нет, должен только хирург-уролог или детский андролог, а не хирург общего профиля.

Многие мамы спрашивают, а после того, как крайняя плоть открылась, головка благополучно вышла наружу, может у мальчика возникнуть приобретенный фимоз или нет?

Не волнуйтесь, фимоз ему больше не грозит.