Новорождённый малыш иногда преподносит «сюрпризы»: у крохи может разболеться животик, забиться носик или повыситься температура тела. Чтобы не растеряться и быстро справиться с экстренными ситуациями, приобретайте заранее всё, что может понадобиться с первых дней жизни малыша.

Можно купить в аптеке готовый набор, но некоторые важные и удобные составляющие в нём отсутствуют. Соберите собственный комплект, который пригодится и в дальнейшем по мере взросления ребёнка.

Что должно находиться в аптечке новорождённого?

Перечень включает в себя средства по уходу за крохой и некоторые лекарственные препараты.

Принадлежности для ухода и облегчения состояния:

Детское мыло (желательно с дозатором) — удобно использовать во время купания и подмывания.

(желательно с дозатором) — удобно использовать во время купания и подмывания. Детский крем и детское масло — для массажа и ухода за кожей.

для массажа и ухода за кожей. Детская присыпка — профилактика либо подсушивание кожи при опрелостях. Не используйте одновременно детский крем и присыпку.

профилактика либо подсушивание кожи при опрелостях. Не используйте одновременно детский крем и присыпку. Вазелиновым маслом смачивайте ватные жгутики при обработке носика или удалении корочек.

смачивайте ватные жгутики при обработке носика или удалении корочек. Вата, ватные диски , влажные и сухие детские салфетки применяются для ежедневного ухода и обработки кожи.

, применяются для ежедневного ухода и обработки кожи. Небольшие ножнички с закругленными концами для подстригания ногтей.

с закругленными концами для подстригания ногтей. Пупочный пластырь может быть в форме затягивающегося ремня или замочка. Обычный пластырь должен быть гипоаллергенным, проницаемым для воды и воздуха, сниматься с минимальным дискомфортом.

может быть в форме затягивающегося ремня или замочка. Обычный пластырь должен быть гипоаллергенным, проницаемым для воды и воздуха, сниматься с минимальным дискомфортом. Ватные палочки : обычные — для обработки пупочной ранки или высыпаний на коже, с ограничителем — для очищения наружного слухового прохода и ушной раковины.

: обычные — для обработки пупочной ранки или высыпаний на коже, с ограничителем — для очищения наружного слухового прохода и ушной раковины. Ромашка, календула, череда либо готовые сборы трав, обладающие подсушивающим и противовоспалительным действием. Травы завариваются и добавляются в ванночку во время купания в первые недели жизни малыша, при опрелостях или потничке.

обладающие подсушивающим и противовоспалительным действием. Травы завариваются и добавляются в ванночку во время купания в первые недели жизни малыша, при опрелостях или потничке. Несколько медицинских масок — на случай, если вы или кто-то из домочадцев заболеет.

на случай, если вы или кто-то из домочадцев заболеет. Спиртовыми салфетками обрабатывайте поверхности, кожу малыша или личные принадлежности (например, ножницы).

обрабатывайте поверхности, кожу малыша или личные принадлежности (например, ножницы). Для орошения носика — раствор морской соли в виде спрея (Аква Марис) либо 0,9% физиологический раствор.

— раствор морской соли в виде спрея (Аква Марис) либо 0,9% физиологический раствор. Назальный аспиратор (соплеотсос) — очищение носовых ходов от слизи.

— очищение носовых ходов от слизи. Газоотводная трубочка — быстрая помощь, если «бунтует» животик.

быстрая помощь, если «бунтует» животик. Комнатный и водный термометр.

Для пуповинного остатка и пупочной ранки:

1% раствор бриллиантовой зелени . Лучше купите карандаш-зеленку либо флакон с кисточкой — меньше шансов перепачкаться.

. Лучше купите карандаш-зеленку либо флакон с кисточкой — меньше шансов перепачкаться. 3% перекись водорода — для удаления корочек с пупочной ранки. Удобнее применять флакон с дозатором. Если бутылочка обычная, воспользуйтесь пипеткой.

— для удаления корочек с пупочной ранки. Удобнее применять флакон с дозатором. Если бутылочка обычная, воспользуйтесь пипеткой. Спиртовой раствор хлорофиллипта не пачкает одежду и действует против стафилококков.

Обработка пуповинного остатка и пупочной ранки

Проводится один-два раза в день на протяжении 7-10 дней до полного заживления.

Если малыша выписали домой с пуповинным остатком, обрабатываете его бриллиантовой зеленью до высушивания и отпадания.

Образовавшаяся пупочная ранка покрывается корочкой, которую вы удаляете при помощи перекиси водорода. Затем обрабатывайте ранку бриллиантовой зеленью или раствором спиртового хлорофиллипта.

Лечебные процедуры и контроль самочувствия крохи:

Дозатор или мерная ложечка для лекарственных средств — обычно прилагается к жаропонижающим. Либо можно использовать медицинский шприц.

для лекарственных средств — обычно прилагается к жаропонижающим. Либо можно использовать медицинский шприц. Градусник для измерения температуры тела. Безопаснее и удобнее пользоваться электронным или инфракрасным термометром.

Безопаснее и удобнее пользоваться электронным или инфракрасным термометром. Три-пять пипеток с закругленными концами в пластмассовых футлярах.

Лекарственные средства: экстренная помощь и профилактика

Вызываете педиатра при любом заболевании у крохи!

Будет лучше, если вы заранее припасёте некоторые препараты, которые может назначить доктор — например, жаропонижающие или противовирусные.

Самостоятельно можете использовать средства для уменьшения газообразования, восстановления дыхания через нос и ухода за кожей.

При нарушенном носовом дыхании

Применяются сосудосуживающие препараты в виде спрея или капель для носа (например, Отривин). Используйте средство не более трёх раз в день.

Дыхание малыша быстрее и на дольше восстанавливается, если применять эти средства после орошения носика солевым раствором и очищения соплеотсосом.

Профилактика и борьба с кишечными коликами

Поможет Эспумизан в каплях, укропная водичка, Плантекс.

Повышенная температура тела

Применяются жаропонижающие в виде суспензии для приёма внутрь или свечей для введения в прямую кишку: Далерон, Эффералган. Свечи храните в холодильнике.

При диарее или рвоте

Малыш первого года жизни быстро теряет жидкость, которую необходимо начинать восполнять ещё до прихода доктора.

Запаситесь аптечными порошками для приготовления глюкозо-солевого раствора (Регидрон) — частое питье для крохи небольшими порциями.

Можно воспользоваться препаратами с адсорбирующим действием: Смекта, Энтеросгель.

Противовирусные средства: мазь или свечи Виферон. Свечи назначает доктор!

Мазью пользуйтесь для профилактики: смазывайте слизистую носа крохи в период вирусных инфекций перед прогулками либо если к вам пришли, казалось бы, здоровые гости. Помните, что больной уже заразен за сутки до появления первых признаков заболевания.

Мазь и свечи храните в холодильнике.

Раздражение кожи, пелёночный дерматит, опрелости

Поможет ранозаживляющая мазь — например, Бепантен или Д-пантенол. Вы тоже можете воспользоваться средствами при трещинах на сосках.

P.S. Содержимого аптечки на первое время вполне достаточно, чтобы вы могли справиться с неожиданными ситуациями.

По мере израсходования средств гигиены и по уходу за малышом, восполняйте свои запасы. Касательно лекарств и приспособлений - пусть они не понадобятся вашему малышу и будут в аптечке для новорожденного лишь "на всякий случай" .

Будьте здоровы!