Домашняя аптечка для новорождённого
Новорождённый малыш иногда преподносит «сюрпризы»: у крохи может разболеться животик, забиться носик или повыситься температура тела. Чтобы не растеряться и быстро справиться с экстренными ситуациями, приобретайте заранее всё, что может понадобиться с первых дней жизни малыша.
Можно купить в аптеке готовый набор, но некоторые важные и удобные составляющие в нём отсутствуют. Соберите собственный комплект, который пригодится и в дальнейшем по мере взросления ребёнка.
Что должно находиться в аптечке новорождённого?
Перечень включает в себя средства по уходу за крохой и некоторые лекарственные препараты.
Принадлежности для ухода и облегчения состояния:
- Детское мыло (желательно с дозатором) — удобно использовать во время купания и подмывания.
- Детский крем и детское масло — для массажа и ухода за кожей.
- Детская присыпка — профилактика либо подсушивание кожи при опрелостях. Не используйте одновременно детский крем и присыпку.
- Вазелиновым маслом смачивайте ватные жгутики при обработке носика или удалении корочек.
- Вата, ватные диски, влажные и сухие детские салфетки применяются для ежедневного ухода и обработки кожи.
- Небольшие ножнички с закругленными концами для подстригания ногтей.
- Пупочный пластырь может быть в форме затягивающегося ремня или замочка. Обычный пластырь должен быть гипоаллергенным, проницаемым для воды и воздуха, сниматься с минимальным дискомфортом.
- Ватные палочки: обычные — для обработки пупочной ранки или высыпаний на коже, с ограничителем — для очищения наружного слухового прохода и ушной раковины.
- Ромашка, календула, череда либо готовые сборы трав, обладающие подсушивающим и противовоспалительным действием. Травы завариваются и добавляются в ванночку во время купания в первые недели жизни малыша, при опрелостях или потничке.
- Несколько медицинских масок — на случай, если вы или кто-то из домочадцев заболеет.
- Спиртовыми салфетками обрабатывайте поверхности, кожу малыша или личные принадлежности (например, ножницы).
- Для орошения носика — раствор морской соли в виде спрея (Аква Марис) либо 0,9% физиологический раствор.
- Назальный аспиратор (соплеотсос) — очищение носовых ходов от слизи.
- Газоотводная трубочка — быстрая помощь, если «бунтует» животик.
- Комнатный и водный термометр.
Для пуповинного остатка и пупочной ранки:
- 1% раствор бриллиантовой зелени. Лучше купите карандаш-зеленку либо флакон с кисточкой — меньше шансов перепачкаться.
- 3% перекись водорода — для удаления корочек с пупочной ранки. Удобнее применять флакон с дозатором. Если бутылочка обычная, воспользуйтесь пипеткой.
- Спиртовой раствор хлорофиллипта не пачкает одежду и действует против стафилококков.
Обработка пуповинного остатка и пупочной ранки
Проводится один-два раза в день на протяжении 7-10 дней до полного заживления.
Если малыша выписали домой с пуповинным остатком, обрабатываете его бриллиантовой зеленью до высушивания и отпадания.
Образовавшаяся пупочная ранка покрывается корочкой, которую вы удаляете при помощи перекиси водорода. Затем обрабатывайте ранку бриллиантовой зеленью или раствором спиртового хлорофиллипта.
Лечебные процедуры и контроль самочувствия крохи:
- Дозатор или мерная ложечка для лекарственных средств — обычно прилагается к жаропонижающим. Либо можно использовать медицинский шприц.
- Градусник для измерения температуры тела. Безопаснее и удобнее пользоваться электронным или инфракрасным термометром.
- Три-пять пипеток с закругленными концами в пластмассовых футлярах.
Лекарственные средства: экстренная помощь и профилактика
Вызываете педиатра при любом заболевании у крохи!
Будет лучше, если вы заранее припасёте некоторые препараты, которые может назначить доктор — например, жаропонижающие или противовирусные.
Самостоятельно можете использовать средства для уменьшения газообразования, восстановления дыхания через нос и ухода за кожей.
При нарушенном носовом дыхании
Применяются сосудосуживающие препараты в виде спрея или капель для носа (например, Отривин). Используйте средство не более трёх раз в день.
Дыхание малыша быстрее и на дольше восстанавливается, если применять эти средства после орошения носика солевым раствором и очищения соплеотсосом.
Профилактика и борьба с кишечными коликами
Поможет Эспумизан в каплях, укропная водичка, Плантекс.
Повышенная температура тела
Применяются жаропонижающие в виде суспензии для приёма внутрь или свечей для введения в прямую кишку: Далерон, Эффералган. Свечи храните в холодильнике.
При диарее или рвоте
Малыш первого года жизни быстро теряет жидкость, которую необходимо начинать восполнять ещё до прихода доктора.
Запаситесь аптечными порошками для приготовления глюкозо-солевого раствора (Регидрон) — частое питье для крохи небольшими порциями.
Можно воспользоваться препаратами с адсорбирующим действием: Смекта, Энтеросгель.
Противовирусные средства: мазь или свечи Виферон. Свечи назначает доктор!
Мазью пользуйтесь для профилактики: смазывайте слизистую носа крохи в период вирусных инфекций перед прогулками либо если к вам пришли, казалось бы, здоровые гости. Помните, что больной уже заразен за сутки до появления первых признаков заболевания.
Мазь и свечи храните в холодильнике.
Раздражение кожи, пелёночный дерматит, опрелости
Поможет ранозаживляющая мазь — например, Бепантен или Д-пантенол. Вы тоже можете воспользоваться средствами при трещинах на сосках.
P.S. Содержимого аптечки на первое время вполне достаточно, чтобы вы могли справиться с неожиданными ситуациями.
По мере израсходования средств гигиены и по уходу за малышом, восполняйте свои запасы. Касательно лекарств и приспособлений - пусть они не понадобятся вашему малышу и будут в аптечке для новорожденного лишь "на всякий случай" .
Будьте здоровы!