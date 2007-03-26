www.babynet.ru/

Наверное, каждый из нас ощущал изжогу, особенно после сытного обеда. Но это свойственно не только нашему стилю питания. Известно, что в странах Западной Европы и США 40-50 процентов людей постоянно, правда, с разной частотой, имеют такие же жалобы. Причем страдают и жалуются на эти неприятные ощущения не только дети, но и взрослые.

В последние годы в мире количество пациентов с тяжелыми воспалительными процессами нижней части пищевода - рефлюкс-эзофагитами - увеличились в 2-3 раза. По этой причине среди гастроэнтерологов даже появилось высказывание, что XX век - это век язвенной болезни, а ХХІ - рефлюкс-эзофагитов.



Изжога - от "жжет"



Можно сказать, что этот признак - сообщение нашего организма об определенных проблемах с пищеварением. Словом "изжога" вообще называют ощущение сильного жжения в пищеводе, которое локализуется за грудиной. В подавляющем большинстве случаев появляется она от повышенной кислотности желудочного сока, но иногда свойственна сниженной кислотности или даже полному отсутствию в желудке соляной кислоты. Причиной появления изжоги может быть и недостаточность кардиального сфинктера (то есть, мышечного кольца, которое охватывает нижнюю часть пищевода в месте его перехода в желудок). Если сфинктер функционирует нормально, то основная его роль предотвращать поступление содержимого желудка в пищевод. Когда же что-то "не так", то любое содержимое желудка, попадая на слизистую оболочку пищевода, вызовет ощущение изжоги. Бывают еще случаи, когда изжога становится одним из признаков невроза.



Что такое рефлюкс-эзофагит



Этим термином называют спонтанное, регулярное закидывание в пищевод желудочного или кишечного содержимого, которое приводит к повреждению нижнего отдела пищевода и появлению таких симптомов как изжога, боль и нарушение пищеварения. При нормальных условиях в нижней трети пищевода уровень кислотности среды рН равен 6,0 (это можно определить с помощью такого метода обследования как пищеводная рН-метрия). О наличии рефлюкса свидетельствует значение рН < 4,0 (кислотный рефлюкс) или же рН > 7,0 (щелочной, желчный рефлюкс) Как в одном, так и другом случае раздражающее действие содержимого, которое закидывается в пищевод, вызывает воспалительный процесс слизистой оболочки нижней трети пищевода - рефлюкс-эзофагит.



"Айсберг" заболевания



Так, одним словом ученые называют распространенность этого заболевания. Дело в том, что его достаточно сложно проследить, потому что определенная часть людей, которые страдают рефлюкс-эзофагитом, к сожалению, находится в "подводной" части айсберга. У большинства больных симптомы бывают слабо выраженными и появляются достаточно редко. Такие люди не обращаются к врачам, а самостоятельно принимают антацидные препараты или пользуются советами знакомых (это так называемые "телефонные" рефлюксы). Эти пациенты и составляют подводную часть "айсберга". Средняя, надводная часть - это больные рефлюкс-эзофагитом с выраженными или постоянными симптомами, но без осложнений, которым необходимо проводить регулярное лечение, так сказать, амбулаторные рефлюксы. Наконец, вершина айсберга - это люди, у которых развились осложнения (пептические язвы, кровотечения, сужения пищевода) - госпитальные рефлюксы.

Для примера, среди взрослого населения США частота изжоги - основного симптома - составляет 20-40%, но только 2% таких больных получают лечение по этому поводу.



Механизм появления рефлюкса



Поскольку давление в желудке всегда является выше, чем в грудной полости, то закидывание содержимого желудка в пищевод (рефлюкс) должно было бы быть вообще явлением постоянным. Но, благодаря механизмам кардиального сфинктера, оно возникает редко и только на короткое время (скажем, дважды в день длительностью меньше 5 минут). Поэтому в норме такие непродолжительные закидывания содержимого желудка не рассматриваются как патология.

Что же происходит в случае наступления заболевания? Недостаточность кардиального отдела пищевода часто наблюдается у новорожденных детей. Это связано с незрелостью нервномышечного аппарата, характерной этому возрасту. Младенцы часто срыгивают, что происходит путем попадания желудочного содержимого вместе с воздухом наружу по причине физиологической незрелости желудка и пищевода. Желудок малышей похож на откупоренную бутылку, причем роль "пробки" в этом случае как раз и играет кардиальный отдел пищевода.

У детей старшего возраста недостаточность кардии возникает по причине преград, как входящего, так и исходящего отделов желудка. Рефлюкс-эзофагит является достаточно частым признаком гастрита, гастродуоденита и язвенной болезни. Причиной его появления в этом случае становится постоянное повышение внутрижелудочного давления, а также уменьшение подвижности желудочно-кишечного тракта (спазмы, гипертонус). Кстати, нарушение моторики пищеварительной системы может возникать и в ответ на какой-либо стрессовый фактор, особенно если ваш ребенок болезненно реагирует на окружающие факторы.

Ожирение в детском возрасте, к сожалению, становится все более распространенным явлением, но оно уже сегодня выделено как фактор, который может привести к появлению рефлюкс-эзофагитов.

В другой ситуации к появлению стойких симптомов этого заболевания приводит грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, когда в слишком широкое отверстие последней попадает желудок, который в норме там никогда не должен быть. Повышение внутрибрюшного давления от длительного вздутия животика у ребенка или наличие патологической жидкости в брюшной полости также может повлечь закидывание содержимого желудка в пищевод.

Ученые доказали, что заглатывание слюны, которая имеет щелочную реакцию, является предохранительным фактором относительно возникновения рефлюкс-эзофагита. Поэтому, если у ребенка наблюдается уменьшение слюноотделения и усиленная сухость во рту, - это также фактор, который может способствовать появлению заболевания пищевода.

Есть и целый ряд продуктов питания, которые "поддержат" частые закидывания содержимого желудка в пищевод. Это популярные среди детей цитрусовые, шоколад, помидоры, жирные блюда. Что касается взрослых, то они рискуют употреблением кофе, алкоголя, курением. Дело в том, что все названные продукты ведут к расслаблению нижнего сфинктера пищевода и, безусловно, к появлению частых рефлюксов. Аналогичное действие дают некоторые медикаменты, такие как нитраты, нитриты, эуфиллин, седативные препараты, снотворные и простагландины.



Опасные признаки



Среди симптомов заболевания основное значение имеют появление у ребенка отрыжки, частых срыгиваний, регургитации (отрыжки воздухом), иногда в грудном возрасте - рвотой молоком. Если же ребенка поднять в вертикальное положение, то проявления всегда уменьшаются, но после следующего кормления опять появляются. В лежащем положении такие признаки всегда усиливаются, поэтому достаточно часто родители могут помочь малышу, немного подняв тот край его кроватки, где находится головка ребенка. Это действительно одно из направлений лечения заболевания.

В старшем возрасте дети часто жалуются на изжогу, кислую отрыжку, ощущение жжения за грудиной. Эти признаки чаще возникают после еды, наклонов туловища вперед или же ночью. Но для детей характерным является то, что отрыжка кислым их тревожит чаще, чем изжога. Опасным является появление такого признака как наличие утром на подушке малыша мокрого пятна. Это значит, что ночью в горизонтальном положении, в результате слабости кардиального отдела пищевода, произошло закидывание содержимого желудка и срыгивание. У взрослых и детей старшего возраста вторым по частоте симптомом данного заболевания является загрудинная боль. Она часто отдает в межлопаточную зону, шею, нижнюю челюсть, левую половину грудной клетки и может имитировать даже стенокардию. Иногда малыши жалуются на внезапную схваткообразную боль в желудке. Так проявляет себя спазм одного из отделов последнего.



Диагностика



Для выявления желудочно-пищеводного рефлюкса сегодня используют достаточно разные методы. Благодаря рентгенографии пищевода, удается зафиксировать попадание контраста из желудка в пищевод или найти грыжу пищеводного отверстия диафрагмы.

Более надежным методом является длительная рН-метрия пищевода (измерение кислотности в просвете пищевода с помощью зонда). Это позволяет установить частоту, длительность и выраженность рефлюкса.

И все же основной метод диагностики рефлюкс-эзофагита - эндоскопический. С его помощью можно получить подтверждение наличия заболевания и установить степень его выраженности.



Лечение



Если симптомы заболевания появились у малыша грудного возраста, то основным в лечении будет уход. Прежде всего, кормить малыша нужно только в полувертикальном положении. Сразу после приема еды ребенка необходимо подержать 1-3 минуты вертикально. Когда наступает время введения прикорма, то он должен быть немного более густой консистенции

У старших детей на первом месте, конечно, будет лечение основного заболевания - гастрита, гастродуоденита, язвенной болезни или невроза. Этот процесс должен быть направленным на уменьшение выраженности рефлюкса, снижение вредного действия содержимого желудка, которое закидывается в пищевод, повышение устойчивости слизистой оболочки пищевода и возможностей быстрой его очистки.

Прежде всего, рекомендуют общие мероприятия для устранения патологического закидывания желудочного содержимого в пищевод - приподнять конец кровати, где находится головка ребенка, не ложиться сразу после принятия еды, ограничить употребление жирных блюд, шоколада, томатов. При неэффективности таких мероприятий назначают антациды - препараты, которые уменьшают кислотность желудочного и пищеводного содержимого. Пациентам с эрозивно-язвенными эзофагитами рекомендуют и антисекреторные препараты (Н2-блокаторы, ингибиторы протонной помпы).

Такая группа препаратов как прокинетики повышают давление в нижнем пищеводном сфинктере и уменьшают внутрижелудочное давление (благодаря возобновлению желудочной устойчивости к приему еды, улучшению опорожнения желудка за счет нормализации моторики отдельных его частей и двенадцатиперстной кишки, устранению дуоденогастрального рефлюкса).

Поэтому, болезнь XXI века - рефлюкс-эзофагит - преодолеть можно. Но основой для этого должно стать отсутствие других заболеваний пищеварительной системы.



P.S.



Результаты недавних исследований общественной мысли в Европе, проведенных на основе опроса больше пяти тысяч обитателей Франции, Германии, Италии, Швеции и Великобритании, показали, что изжога мешает жизнедеятельности 60% европейцев, из них 48% опрошенных ответило, что это явление мешает приему пищи, 16% в прошлом имели связанные с изжогой проблемы со сном, 9% - с работой, у 12% - с занятиями спортом.

Еще 10% респондентов заявили, что по причине изжоги у них возникали неудобства во время романтических встреч. В США (опрошена тысяча человек) - 20% опрошенных имело серьезные проблемы с изжогой ежедневно. Российские исследования показали, что изжогу чувствуют 61,7% мужчин и 63,6% женщин.

