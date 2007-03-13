Колики младенческие

Малышу только месяц, и хотя в этом возрасте все детки — маленькие сони, крошка не спит по ночам… Он отчего-то плачет, быстро двигает ножками, его личико краснеет. Короткая пауза — кажется, ребенок немного успокоился, но вновь раздается крик. Предложенная пустышка и бутылочка с водой не помогают. Только после отхождения газов или стула маленький успокаивается и, наконец, ненадолго засыпает. Для многих уже состоявшихся родителей это знакомая картина.

От чего и почему?

В первые месяцы жизни у большей части даже здоровых детей отмечаются явления пищеварительного дискомфорта или функциональные нарушения пищеварения. Объясняется это тем, что у младенцев ферменты, помогающие переваривать и усваивать пищу, незрелы — их активность снижена. По этой причине возникают колики, вздутие живота (метеоризм), запоры и срыгивания. Когда малышу исполняется 3–4 месяца (иногда, к сожалению, позднее) явления пищеварительного дискомфорта исчезают сами по себе. Пищеварительные ферменты к этому возрасту созревают, становятся более активными, а микрофлора кишечника полностью формируется.

Младенческие кишечные колики — это спазмы, возникающие во время растяжения кишечных петель из-за скопления и затрудненного отхождения газов. Одна причин этого — малыш не полностью усваивает молочный сахар (лактозу), содержащийся в грудном молоке или питательной смеси. Другой фактор — переход на искусственное вскармливание или новую смесь.

Результаты последних исследований, проведенных американскими учеными, говорят о том, что у многих малышей кишечные колики появляются в период перевода на продукты прикорма на основе муки. Протеины муки (белковый компонент) непривычны для детского кишечника и сложны для переваривания. В некоторых случаях это может повлечь заболевания на основе кишечных расстройств, поэтому стоит обратить внимание на поведение малыша и особенности его стула в период введения в рацион подобных прикормов.

Избыточное образование и затрудненное отхождение газов иногда обусловлено некоторыми детскими особенностями, например, общей физиологической незрелостью ребенка (малыш родился раньше срока). Колит у детей раннего возраста может говорить и о болезненных состояниях, гормональных нарушениях и др. Причина избыточного газообразования бывает и вполне банальной, хотя от этого не менее важной: речь о перекорме.

В любом случае, если у крошки отмечаются регулярные признаки кишечных колик, помимо традиционной домашней помощи, нужна и врачебная консультация. Педиатр осмотрит малыша, возможно, назначит диетотерапию, даст маме необходимые рекомендации, а если это необходимо, направит ребенка на обследование для последующего лечения.

Ой, колется!

Расскажем подробнее о признаках младенческих кишечных колик. Типичные симптомы таковы:

- вопреки распространенному мнению, колики могут возникать и у малышей-грудничков, и у крошек-«искусственников». Как правило, начинаются колики через 2–3 недели после рождения и продолжаются, чаще всего, до 3-месячного детского возраста (иногда их еще называют болезнью первых 100 дней жизни);

- малыш плачет: пронзительно, как при приступе боли.

- ребенок подтягивает ножки к животу, иногда беспокойно двигает ими;

- во время приступа детское лицо краснеет, глаза крепко зажмурены;

- на ощупь животик может быть вздут из-за газообразования;

- плач может возникнуть в любое время суток, но, чаще всего, вечером

- плач длительный, иногда в течение 3–4-х часов, со временем его продолжительность увеличивается

- маленького трудно успокоить, его приходится долго носить на руках и укачивать;

- между приступами плача ребенок спокоен.

NB! Рвота, понос или высокая температура не являются признаками колик! Если у ребенка присутствуют эти или другие беспокоящие симптомы, нужно немедленно обратиться к врачу!

Спешим на помощь

Кишечные колики у маленьких детей могут быть реакцией на питание или отражением специфических проблем ребеночка. Педиатры говорят о том, что сами колики не влекут значительных нарушений детского здоровья, но оставлять эти явления без внимания, естественно, нельзя.

Принцип «поплачет и успокоится», противоположный чрезмерной родительской тревожности, слишком радикален, потому что длительно плачущий от боли малыш страдает и физически, и психически. Постоянный детский плач существенно ухудшает качество жизни не только самого крикуна, но и домочадцев. Но распространенный вопрос «Как успокоить ребенка, страдающего коликами?» не совсем верен. Более правильным будет решение самой проблемы избыточного газообразования. Со временем родители методом практического поиска находят свои способы, помогающие успокоить детский животик. Но есть и универсальные приемы:

- если мама кормит грудью, стоит быть внимательной к своей диете. Некоторые продукты материнского рациона могут повлечь кишечные колики у грудничка: например, большое количество коровьего молока, острые блюда, шоколад, кофеин, лук, бананы, виноград. Что-то из перечисленного можно адекватно заменить, например, молоко — кисломолочными продуктами;

- если ребенка кормят детской смесью, педиатр поможет подобрать наиболее подходящее питание для детей, страдающих коликами. Как правило, смеси содержащие частично гидролизованный (переваренный) белковый компонент, легче усваиваются детским кишечником;

- если малыш находится на искусственном вскармливании, лучше покупать специальные бутылочки и противоколиковые соски. Они позволяют отрегулировать скорость потока молочной смеси в зависимости от скорости сосания. Тогда малыш не будет, «захлебываясь», отрываться от бутылочки и заглатывать ртом воздух (зачастую этот фактор усугубляет младенческие колики);

- кормление должно проходить в спокойной обстановке;

- можно попробовать менять положение ребенка после кормления: положите малыша к себе на колени, прижмите его к своему плечу или попробуйте осторожно выложить крошку на живот (но не сразу после кормления!);

- когда ребенок плачет, его лучше носить на руках или нежно прижимать к себе — тактильный контакт с родителями немного расслабит кроху, возбужденную болезненными ощущениями и собственным криком;

- поглаживание или легкое массирование животика также поможет расслабить малыша;

- успокаивающе подействует и прогулка на свежем воздухе, в частности катание в коляске.

- иногда помогает теплая ванна;

- можно дать ребенку настоянный отвар из семян укропа или фенхеля. Он готовится около 20 мин на водяной бане, из расчета 5 г укропа или фенхеля на 100 мл воды. Полученный отвар доливаем снова до 100 мл и настаиваем пару часов;

- возможно применение детской газоотводной трубочки: готовой или сделанной из зауженного свода клизмы № 1. Перед использованием трубочку необходимо прокипятить и обработать ее кончик стерильным растительным или вазелиновым маслом — для аккуратного нетравмирующего введения;

- лекарственные средства против избыточного газообразования применяют под контролем врача;

- как выяснили ученые, детский плач варьируется в зависимости от потребностей ребенка (даже изобретен прибор-переводчик детского плача Why Cry). Существует как минимум 5 «типов» плача: от сонливости, от голода, от скуки, от стресса, от боли. В первый месяц после рождения ребенка мама копит знания о «сигналах» своей крошки. Если грудничок питается не по режиму, а по требованию, характер плача в какой-то мере может служить ориентиром, чтобы кормить ребенка тогда, когда он действительно голоден. Чтобы не перекармливать «искусственника», необходимо готовить молочную смесь, соблюдая дозировку.

С рождением ребенка для мамы и папы начинается новая жизнь, полная радостных ощущений и неожиданных открытий. Вместе с тем, следует хорошо подготовиться к типичным младенческим трудностям. Тогда молодые родители будут иметь представление о том, что происходит с их малышом, и как оказать ему помощь в распространенных ситуациях.