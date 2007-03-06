Жаропонижающие: что выбрать?

Наиболее распространен парацетамол. Ибупрофен считается более сильным и более быстродействующим средством, но из-за большего количества побочных эффектов его в педиатрии стараются использовать реже. Что же касается форм, то жаропонижающие для детей выпускаются в виде каплей, свечей, суспензии, сиропов и таблеток. Все эти формы эффективны при простуде и гриппе, болях в ушах и прорезывании зубов, при головной боли и после прививок... В чем же их отличие?

Свечи.

В педиатрии предпочитают использовать свечи на основе парацетамола. Свечи с анальгином врачи не рекомендуют использовать, так как они имеют много побочных эффектов.

Если у вас под рукой нет свечей в специальной детской расфасовке, подойдет и свеча для взрослых (правда, это должно быть исключение, а не правило) – ее можно немного размять в руке и отделить необходимую дозу.

Достоинства. Свечи сбивают температуру где-то уже через полчаса после введения. Они не оказывают никакого воздействия на слизистую желудочно-кишечного тракта. Кроме того, такая лекарственная форма – наиболее оптимальный способ снизить температуру, если малыш по какой-то причине не может глотать таблетки, пить сироп, если оральные средства вызывают у малыша рвотный рефлекс.

Недостатки. Введение свечи требует навыка и может быть не очень приятно малышу. Руки у мамы должны быть теплыми и чистыми, а малыша в этот момент желательно положить на бочок и слегка согнуть ноги в коленях. Если свечку ввести неправильно, не до конца, то ребенок может рефлекторно ее вытолкнуть, и жаропонижающее действие не будет оказано. Некоторые дети тут же после введения свечи просятся на горшок, и в результате вместе со стулом выходит часть лекарства. Чтобы избежать этой проблемы, попробуйте высадить малыша на горшок, прежде чем вводить ему свечу. Использовать эту лекарственную форму желательно не чаще одного раза в шесть часов.

Капли, сиропы, суспензии.

Эти три формы очень похожи между собой. Как правило, они не содержат сахара, искусственных красителей и алкоголя. Капли назначают самым маленьким детям – до года, а сиропы и суспензии – детям постарше. Снижение температуры происходит примерно через 45—60 минут после приема лекарства.

Достоинства. Жидкие лекарственные формы просты и удобны в применении. В упаковке находится специальная пипетка, если это капли, или ложка-дозатор для суспензии, а в инструкции подробнейшим образом описаны все возрастные дозировки и правила применения. Дети с удовольствием пьют «вкусные» лекарства, а все ароматические добавки, включенные в сироп, как правило, гипоаллергенны. Как правило, другие сиропы или капли можно принимать до пяти раз в сутки.

Недостатки. Если ребенок вдруг срыгнет после приема капель или суспензии, родители оказываются в тупике: успело ли лекарство попасть по назначению, или необходимо повторить прием? В последнем случае есть риск дать двойную дозу. Тут рекомендаций быть не может, надо рассматривать каждый конкретный случай и по возможности звонить своему педиатру. Повышенную чувствительность к тому или иному компоненту сиропа также нельзя исключать, особенно у детей-аллергиков.

Таблетки.

Достоинства. В принципе, таблетки парацетамола оказывают тот же спектр действий, что и другие лекарственные формы. Маленьким детям таблетки, если они не жевательные, надо растолочь в порошок, а дошкольникам и ребятам постарше таблетку можно проглатывать сразу целиком или по половинке. Порошок всасывается быстрее и лучше, чем цельная таблетка. Запивать можно водой или компотом.

Недостатки. Возможны аллергические реакции и нарушения со стороны работы желудочно-кишечного тракта. По сравнению с другими формами, прием таблеток не дает очень быстрого результата – температура обычно начинает падать через час или полтора после приема препарата. Шипучие таблетки всасываются гораздо быстрее, однако их обычно не рекомендуют детям до 8—12 лет.

Эффективность той или иной формы как того или иного жаропонижающего средства – понятие относительное. Надо учитывать индивидуальные особенности каждого конкретного ребенка. Бывает и так, что одному быстрее и лучше помогают свечи, другому – сироп. Можно также чередовать разные формы и разные лекарственные препараты в течение дня. Помните только об одном: при поочередном применении всех форм необходимо суммировать полученные ребенком дозы, чтобы избежать передозировки.

Журнал "Няня"