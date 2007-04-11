Диспансеризация ребенка не для «галочки».
В России, как известно, существуют гарантированные государством профилактические осмотры. Вопрос в том, насколько они выполняют свою задачу и в чем, собственно, их смысл. Достаточно сказать, что в каждой поликлинике дело с такими осмотрами обстоит по-разному: разные врачи, разный уровень обслуживания. Теперь родители не привязаны к одной поликлинике, а могут выбрать врача и место проведения осмотра по своему вкусу. В районной поликлинике процедуры профилактических осмотров могут иметь несколько поверхностный характер, но вполне достаточный, чтобы выполнить формальную часть осмотра: дать справку для поступления в детский сад и т.п. К сожалению, именно эта формальная часть профилактических осмотров стала сутью для подавляющего большинства родителей, а вовсе не настоящее, то есть, собственно, проверка здоровья. Поэтому не стоит удивляться и столь формальному отношению взрослых к осмотрам: «мы пошли за справкой». Но если есть возможность проверять здоровье, почему бы не пользоваться этим в полной мере?
Нужно изменить свое формальное отношение к профилактическим осмотрам, а затем, взять контроль над этим в свои руки. Диспансеризацию ведь можно формировать самим, в тандеме с опытным педиатром, заинтересованном не только в записи в карте, но и в практическом результате. Первый шаг - выбор основного врача - педиатра. И им не обязательно должен быть ваш районный врач. С другой стороны, место работы вовсе не всегда определяет качество услуг и, может быть, участковый как раз и станет тем врачом, который вам и нужен. Но если он вам чем-то не нравится, ищите другого. Кроме того, совсем не обязательно проходить профилактический осмотр за один день, как практикуется в детских садах и школах. Сначала стоит посетить педиатра, который осмотрит ребенка и посоветует к кому сходить сегодня, а к кому можно и попозже. Вероятнее всего, он и порекомендует вам врачей-специалистов, наиболее компетентных с его точки зрения (которой вы доверяете). В идеале врач-педиатр, руководящий процессом осмотра, должен стать для родителей одним главным врачом, таким семейным доктором, к которому стекается информация ото всех врачей. И он будет, вместе с вами, решать, что делать, если возникнет нередкая в медицине ситуация распутья, предположим в выборе лечения.
Профилактический осмотр - это самый первый шаг в осмотре малыша, это комплекс мероприятий, направленных на выявление самых начальных стадий заболеваний, когда они еще не проявились. Ранняя диагностика, во- многом, способна предрешить течение болезни, а иногда и побороть ее в зачатке.
Кроме осознанного выбора врачей для профосмотра, родителям важен и собственный психологический настрой перед ним. Многие родители боятся. что у их детей найдут какую-нибудь болезнь. Мы советуем идти к врачу с мыслью, что, да, мол, у моего ребенка что-то найдут непременно, я знаю, что так будет, но не боюсь этого. То есть, для того, чтобы врачам лучше искалось (а вы - активный соучастник этого процесса), необходим ваш верный настрой. Собственно, в ситуации, когда симптомы заболевания найдены и перед родителями ставится очередная задача: поиск хорошего специалиста, надо вновь себя перестраивать в обратную сторону. Чтобы как следует перепроверить диагноз у других врачей и не залечить малыша.
|
Возраст
|
Специалист
|
Зачем, что будет искать
|
Анализ/ Зачем
|
1 месяц
|
Педиатр
|
Общий осмотр, анамнез
|
1. Общий крови / Анемии, лейкоцетоз, картина свертывания
2. Общий мочи / Инфекции МВП
3. Кал - копрология / Функционирование ЖКТ
4. Дисбактериоз / Если проблемы со стулом или кожные высыпания
5. Моча на сахар / ранняя диагностика диабета
6. Кал на углеводы / диагностика ферментативной недостаточности
|
|
Хирург
|
Вывихи врожденные
Крипторхизм
Фимоз
|
|
|
Невропатолог
|
Тонус
Рефлексы
ПЭП (энцефалопатия),
|
|
|
Офтальмолог
|
глазное дно
|
|
Ежемесячно до 6 месяцев
|
Педиатр 1раз в месяц
|
Развитие (физическое), рекомендации по питанию
|
По показаниям (заболевания или для контроля)
(дисбактериоз)
|
|
Невропатолог
|
(по показаниям, для контроля)
|
|
6 месяцев
|
Педиатр
Невропатолог
Окулист
ЛОР
|
Осмотр
Осмотр
Слепота, косоглазие
Глухота, нос (аденоиды, синуситы)
|
1. Общий крови
2. Общий мочи
3. ЭКГ
4. эхо ЭКГ / Если есть шум
5. УЗИ органов брюшной полости / Выявление врожденных аномалий внутренних органов
|
|
Кардиолог
|
Шумы в сердце
Эхо ЭКГ (исключения врожденных пороков)
|
|
|
Гинеколог
|
Осмотр (вульвит и др.)
|
|
1 год
|
Все те же специалисты
+Эндокринолог
+ Стоматолог
|
Общий осмотр
Общий осмотр
|
Общий крови
Общий мочи
РМ- реакция Манту
Туб. инфицирования (иммунитет на БЦЖ)
Показатели работы различных внутренних органов
К 1 году вероятность глистов высокая
Биохимическое-исследование крови
Исследования на глисты
Кал на яйца/глист, соскоб на энтеробиоз Анализы желательно
|
Далее ежегодно
|
(как в год + по показаниям)
|
|
|
Перед детским садом и школой
|
+ Логопед
+ Психолог
+Ортодонт
+Иммунолог
|
Дефекты речи
Психологический портрет; адаптация к коллективу
Нарушения прикуса
|
Наличие иммунитета после прививок / Кровь на антитела к привитым инфекциям
|
Далее ежегодный
|
(как перед детсадом + по показаниям)
|
|
|
Препубертат (9-12 лет)
|
Углубленный мед. осмотр
Гастроэнтеролог
Дерматолог
Уролог
Гинеколог
+ все те же врачи, что и были
|
Так как пубертат (половое созревание) может активизировать скрытые до этого патологии
|
Углубленные анализы
Общие
Биохимия крови
Биохимия мочи
УЗИ
ЭКГ
Рентген грудной клетки ( а не флюорография)