Форум
Войти
Ваш регион - Екатеринбург и область?
Реклама
Юрий Копанев,
Здоровье

Диспансеризация ребенка не для «галочки».

С развитием частной и страховой медицины у родителей появилось гораздо больше свобод для возможности организовать своему ребенку разумные и полные профилактические медицинские осмотры и исследования.

http://www.med2000.ru/

 

В России, как известно, существуют гарантированные государством профилактические осмотры. Вопрос в том, насколько они выполняют свою задачу и в чем, собственно, их смысл. Достаточно сказать, что в каждой поликлинике дело с такими осмотрами обстоит по-разному: разные врачи, разный уровень обслуживания. Теперь родители не привязаны к одной поликлинике, а могут выбрать врача и место проведения осмотра по своему вкусу. В районной поликлинике процедуры профилактических осмотров могут иметь несколько поверхностный характер, но вполне достаточный, чтобы выполнить формальную часть осмотра: дать справку для поступления в детский сад и т.п. К сожалению, именно эта формальная часть профилактических осмотров стала сутью для подавляющего большинства родителей, а вовсе не настоящее, то есть, собственно, проверка здоровья. Поэтому не стоит удивляться и столь формальному отношению взрослых к осмотрам: «мы пошли за справкой». Но если есть возможность проверять здоровье, почему бы не пользоваться этим в полной мере?

Нужно изменить свое формальное отношение к профилактическим осмотрам, а затем, взять контроль над этим в свои руки. Диспансеризацию ведь можно формировать самим, в тандеме с опытным педиатром, заинтересованном не только в записи в карте, но и в практическом результате. Первый шаг - выбор основного врача - педиатра. И им не обязательно должен быть ваш районный врач. С другой стороны, место работы вовсе не всегда определяет качество услуг и, может быть, участковый как раз и станет тем врачом, который вам и нужен. Но если он вам чем-то не нравится, ищите другого. Кроме того, совсем не обязательно проходить профилактический осмотр за один день, как практикуется в детских садах и школах. Сначала стоит посетить педиатра, который осмотрит ребенка и посоветует к кому сходить сегодня, а к кому можно и попозже. Вероятнее всего, он и порекомендует вам врачей-специалистов, наиболее компетентных с его точки зрения (которой вы доверяете). В идеале врач-педиатр, руководящий процессом осмотра, должен стать для родителей одним главным врачом, таким семейным доктором, к которому стекается информация ото всех врачей. И он будет, вместе с вами, решать, что делать, если возникнет нередкая в медицине ситуация распутья, предположим в выборе лечения.

Профилактический осмотр - это самый первый шаг в осмотре малыша, это комплекс мероприятий, направленных на выявление самых начальных стадий заболеваний, когда они еще не проявились. Ранняя диагностика, во- многом, способна предрешить течение болезни, а иногда и побороть ее в зачатке.

Кроме осознанного выбора врачей для профосмотра, родителям важен и собственный психологический настрой перед ним. Многие родители боятся. что у их детей найдут какую-нибудь болезнь. Мы советуем идти к врачу с мыслью, что, да, мол, у моего ребенка что-то найдут непременно, я знаю, что так будет, но не боюсь этого. То есть, для того, чтобы врачам лучше искалось (а вы - активный соучастник этого процесса), необходим ваш верный настрой. Собственно, в ситуации, когда симптомы заболевания найдены и перед родителями ставится очередная задача: поиск хорошего специалиста, надо вновь себя перестраивать в обратную сторону. Чтобы как следует перепроверить диагноз у других врачей и не залечить малыша.

Большая проблема современной медицины состоит в том, что у врача и родителей нет единого алгоритма поведения: каким путем сделать так, чтобы ребенок не болел. Либо родители с детьми приходят к врачам, когда симптомы болезни явно видны уже и им самим. Либо требуют непременно лечить "на всякий случай" практически здорового ребенка, когда лечить нечего. Необходимо найти золотую середину, сделать шаг навстречу друг другу. И этим первым шагом может стать диспансеризация.

Чтобы родители могли сами ориентироваться в системе профосмотров, мы приводим соответствующую таблицу. Стоит сказать, что, несмотря на безусловную обязательность профосмотров в "критические периоды" развития ребенка, не лишним будет проходить их каждый год. Забота о здоровье никогда не бывает  "не во время".

Возраст

Специалист

Зачем, что будет искать

Анализ/ Зачем

1 месяц

Педиатр

Общий осмотр, анамнез

1.    Общий крови / Анемии, лейкоцетоз, картина свертывания

2.    Общий мочи / Инфекции МВП

3.    Кал - копрология / Функционирование ЖКТ

4.    Дисбактериоз / Если проблемы со стулом или кожные высыпания

5.    Моча на сахар / ранняя диагностика диабета

6.    Кал на углеводы / диагностика ферментативной недостаточности

 

Хирург

 

Вывихи врожденные

Крипторхизм

Фимоз

 

 

Невропатолог

Тонус

Рефлексы

ПЭП (энцефалопатия),

 

 

Офтальмолог

глазное дно

 

Ежемесячно до 6 месяцев

Педиатр 1раз в месяц

 

Развитие (физическое), рекомендации по питанию

По показаниям (заболевания или для контроля)

(дисбактериоз)

 

Невропатолог

(по показаниям, для контроля)

 

6 месяцев

Педиатр

Невропатолог

Окулист

ЛОР

 

 

Осмотр

Осмотр

Слепота, косоглазие

Глухота, нос (аденоиды, синуситы)

1.    Общий крови

2.    Общий мочи

3.    ЭКГ

4.    эхо ЭКГ / Если есть шум

5.    УЗИ органов брюшной полости / Выявление врожденных аномалий внутренних органов

 

Кардиолог

 

Шумы в сердце

Эхо ЭКГ (исключения врожденных пороков)

 

 

Гинеколог

Осмотр (вульвит и др.)

 

1 год

Все те же специалисты

+Эндокринолог

+ Стоматолог

 

 

Общий осмотр

Общий осмотр

Общий крови

Общий мочи

РМ- реакция Манту

Туб. инфицирования (иммунитет на БЦЖ)

Показатели работы различных внутренних органов

К 1 году вероятность глистов высокая

Биохимическое-исследование крови

Исследования на глисты

Кал на яйца/глист, соскоб на энтеробиоз Анализы желательно
1 раз в 2 месяца (лучше неоднократно)

Далее ежегодно

(как в год + по показаниям)

 

 

Перед детским садом и школой

+ Логопед

+ Психолог

 

 

 

+Ортодонт
 (2-3 года)

+Иммунолог

Дефекты речи

Психологический портрет; адаптация к коллективу

 

Нарушения прикуса

 

 

Наличие иммунитета после прививок / Кровь на антитела к привитым инфекциям

Далее ежегодный

(как перед детсадом + по показаниям)

 

 

Препубертат (9-12 лет)

Углубленный мед. осмотр

Гастроэнтеролог

Дерматолог

Уролог

Гинеколог

+ все те же врачи, что и были

Так как пубертат (половое созревание) может активизировать скрытые до этого патологии

Углубленные анализы

Общие

Биохимия  крови

Биохимия мочи

УЗИ

ЭКГ

Рентген грудной клетки ( а не флюорография)

 

 Врачи-педиатры Юрий Копанев, Андрей Соколов

 

Ассоциация Медицина 2000

 

Оставить комментарий
Реклама
Здоровье
Реклама
Реклама