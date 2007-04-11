Диспансеризация ребенка не для «галочки».

http://www.med2000.ru/

В России, как известно, существуют гарантированные государством профилактические осмотры. Вопрос в том, насколько они выполняют свою задачу и в чем, собственно, их смысл. Достаточно сказать, что в каждой поликлинике дело с такими осмотрами обстоит по-разному: разные врачи, разный уровень обслуживания. Теперь родители не привязаны к одной поликлинике, а могут выбрать врача и место проведения осмотра по своему вкусу. В районной поликлинике процедуры профилактических осмотров могут иметь несколько поверхностный характер, но вполне достаточный, чтобы выполнить формальную часть осмотра: дать справку для поступления в детский сад и т.п. К сожалению, именно эта формальная часть профилактических осмотров стала сутью для подавляющего большинства родителей, а вовсе не настоящее, то есть, собственно, проверка здоровья. Поэтому не стоит удивляться и столь формальному отношению взрослых к осмотрам: «мы пошли за справкой». Но если есть возможность проверять здоровье, почему бы не пользоваться этим в полной мере?

Нужно изменить свое формальное отношение к профилактическим осмотрам, а затем, взять контроль над этим в свои руки. Диспансеризацию ведь можно формировать самим, в тандеме с опытным педиатром, заинтересованном не только в записи в карте, но и в практическом результате. Первый шаг - выбор основного врача - педиатра. И им не обязательно должен быть ваш районный врач. С другой стороны, место работы вовсе не всегда определяет качество услуг и, может быть, участковый как раз и станет тем врачом, который вам и нужен. Но если он вам чем-то не нравится, ищите другого. Кроме того, совсем не обязательно проходить профилактический осмотр за один день, как практикуется в детских садах и школах. Сначала стоит посетить педиатра, который осмотрит ребенка и посоветует к кому сходить сегодня, а к кому можно и попозже. Вероятнее всего, он и порекомендует вам врачей-специалистов, наиболее компетентных с его точки зрения (которой вы доверяете). В идеале врач-педиатр, руководящий процессом осмотра, должен стать для родителей одним главным врачом, таким семейным доктором, к которому стекается информация ото всех врачей. И он будет, вместе с вами, решать, что делать, если возникнет нередкая в медицине ситуация распутья, предположим в выборе лечения.

Профилактический осмотр - это самый первый шаг в осмотре малыша, это комплекс мероприятий, направленных на выявление самых начальных стадий заболеваний, когда они еще не проявились. Ранняя диагностика, во- многом, способна предрешить течение болезни, а иногда и побороть ее в зачатке.

Кроме осознанного выбора врачей для профосмотра, родителям важен и собственный психологический настрой перед ним. Многие родители боятся. что у их детей найдут какую-нибудь болезнь. Мы советуем идти к врачу с мыслью, что, да, мол, у моего ребенка что-то найдут непременно, я знаю, что так будет, но не боюсь этого. То есть, для того, чтобы врачам лучше искалось (а вы - активный соучастник этого процесса), необходим ваш верный настрой. Собственно, в ситуации, когда симптомы заболевания найдены и перед родителями ставится очередная задача: поиск хорошего специалиста, надо вновь себя перестраивать в обратную сторону. Чтобы как следует перепроверить диагноз у других врачей и не залечить малыша.

Большая проблема современной медицины состоит в том, что у врача и родителей нет единого алгоритма поведения: каким путем сделать так, чтобы ребенок не болел. Либо родители с детьми приходят к врачам, когда симптомы болезни явно видны уже и им самим. Либо требуют непременно лечить "на всякий случай" практически здорового ребенка, когда лечить нечего. Необходимо найти золотую середину, сделать шаг навстречу друг другу. И этим первым шагом может стать диспансеризация.

Чтобы родители могли сами ориентироваться в системе профосмотров, мы приводим соответствующую таблицу. Стоит сказать, что, несмотря на безусловную обязательность профосмотров в "критические периоды" развития ребенка, не лишним будет проходить их каждый год. Забота о здоровье никогда не бывает "не во время".

Возраст Специалист Зачем, что будет искать Анализ/ Зачем 1 месяц Педиатр Общий осмотр, анамнез 1. Общий крови / Анемии, лейкоцетоз, картина свертывания 2. Общий мочи / Инфекции МВП 3. Кал - копрология / Функционирование ЖКТ 4. Дисбактериоз / Если проблемы со стулом или кожные высыпания 5. Моча на сахар / ранняя диагностика диабета 6. Кал на углеводы / диагностика ферментативной недостаточности Хирург Вывихи врожденные Крипторхизм Фимоз Невропатолог Тонус Рефлексы ПЭП (энцефалопатия), Офтальмолог глазное дно Ежемесячно до 6 месяцев Педиатр 1раз в месяц Развитие (физическое), рекомендации по питанию По показаниям (заболевания или для контроля) (дисбактериоз) Невропатолог (по показаниям, для контроля) 6 месяцев Педиатр Невропатолог Окулист ЛОР Осмотр Осмотр Слепота, косоглазие Глухота, нос (аденоиды, синуситы) 1. Общий крови 2. Общий мочи 3. ЭКГ 4. эхо ЭКГ / Если есть шум 5. УЗИ органов брюшной полости / Выявление врожденных аномалий внутренних органов Кардиолог Шумы в сердце Эхо ЭКГ (исключения врожденных пороков) Гинеколог Осмотр (вульвит и др.) 1 год Все те же специалисты +Эндокринолог + Стоматолог Общий осмотр Общий осмотр Общий крови Общий мочи РМ- реакция Манту Туб. инфицирования (иммунитет на БЦЖ) Показатели работы различных внутренних органов К 1 году вероятность глистов высокая Биохимическое-исследование крови Исследования на глисты Кал на яйца/глист, соскоб на энтеробиоз Анализы желательно

1 раз в 2 месяца (лучше неоднократно) Далее ежегодно (как в год + по показаниям) Перед детским садом и школой + Логопед + Психолог +Ортодонт

(2-3 года) +Иммунолог Дефекты речи Психологический портрет; адаптация к коллективу Нарушения прикуса Наличие иммунитета после прививок / Кровь на антитела к привитым инфекциям Далее ежегодный (как перед детсадом + по показаниям) Препубертат (9-12 лет) Углубленный мед. осмотр Гастроэнтеролог Дерматолог Уролог Гинеколог + все те же врачи, что и были Так как пубертат (половое созревание) может активизировать скрытые до этого патологии Углубленные анализы Общие Биохимия крови Биохимия мочи УЗИ ЭКГ Рентген грудной клетки ( а не флюорография)

Врачи-педиатры Юрий Копанев, Андрей Соколов