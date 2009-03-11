Из кожи вон: Что лечат уральские дерматологи

Досье: Ирина Лаврик, главный детский дерматовенеролог г. Екатеринбурга с 2000 г. Общий стаж работы в дерматологии – 22 года, в рефлексотерапии – 19 лет. В настоящее время ведет консультативные приемы в Областном кожно-венерологическом диспансере, ДГКБ №9, клинике «Династия» (ГБ №41). Активно занимается общественной деятельностью. У Ирины Геннадьевны двое сыновей.

U-mama: Ирина Геннадьевна, что должен лечить врач-дерматолог – кожу или внутренние заболевания организма, которые на этой коже проявляются?

И.Л.: Организм – единая система. Дерматологических заболеваний – тысяча. А пять тысяч – кожных синдромов, которые вызваны другими болезнями. Можно поставить рядом несколько пациентов с одинаковыми высыпаниями, и причины у всех будут разными. Лечение должно быть комплексным, всегда с привлечением специалистов других специальностей.

U-mama: И с какими проблемами чаще всего сталкивается врач-дерматолог?

И.Л.: Сейчас наиболее частые смежные специальности, которые требуются на приеме у дерматолога, – гастроэнтеролог и невропатолог. На первом месте среди причин атопического дерматита – погрешности в питании, нарушения в желудочно-кишечном тракте, но у каждого больного все очень индивидуально.

U-mama: Можно ли говорить о том, что и у каждого дерматолога – свой подход к выявлению причин и лечению или есть некие общие правила, алгоритмы?

И.Л.: Конечно, есть общие правила и алгоритмы: выходят стандарты, как лечить то или иное заболевание; как и у всех медиков, существует несколько школ. Я являюсь ученицей профессора Н.П. Тороповой, это тоже особая школа. Стиль работы учеников Нины Петровны – находить и устранять причину кожного заболевания, а не временно подавлять симптомы болезни. Лекарства у нас всех одинаковые, а вот в том, как их правильно применить, у каждого тоже существуют свои методы.

U-mama: А менялись ли со временем ваши собственные представления о том, что и как нужно лечить?

И.Л.: Скорее, их изменяла наша фармацевтическая продукция. Раньше лечить было нечем, а сейчас вариантов множество, и нужно разбираться, кому что назначить. А вообще моя школа – старая, так называемая земская школа, я уже семейный врач многих поколений, у меня лечатся и дети, и мамы, и папы, и это дает большие результаты. Например, в случаях, когда мама, имея ребенка с кожным заболеванием, планирует второго малыша: она наблюдается у меня сама, мы с ней правильно (с точки зрения дерматолога) ведем беременность, проговариваем, что можно и что нельзя, затем я наблюдаю новорожденного – и в результате рождается здоровый ребенок. Такой у меня подход: я веду своих пациентов годами.

U-mama: С какими заболеваниями кожи вам сейчас чаще всего приходится сталкиваться на практике?

И.Л.: У детей это атопический дерматит: по статистике, в Свердловской области те или иные его проявления имеют 25% детей.

U-mama: Серьезные показатели… Можно ли говорить об общих причинах заболевания? Скажем, нет ли здесь особой «вины» нашей уральской экологии?

И.Л.: Вообще атопический дерматит – заболевание многофакторное, возникающее, как правило, в раннем детском возрасте у лиц с наследственной предрасположенностью к атопическим заболеваниям. Экологически неблагоприятная обстановка (загрязненный воздух, некачественная питьевая вода, продукты с большим количеством консервантов и красителей) может ускорить начало заболевания или обострить его течение. Не случайно наш областной центр, занимающийся аллергодерматозами, сейчас называется «Областной центр аллергодерматозов и экопатологии». Но существует то, что мы реально можем изменить, – это внутренняя экосистема мамы.

U-mama: По этому поводу хороший вопрос с форума: Моя дочь с 1,5 лет страдает тяжелой формой атопического дерматита, сейчас она ждет ребенка. Какова вероятность, что малыш родится с заболеванием и как снизить риск этого?

И.Л.: Если склонность к аллергии есть и у мамы, и у папы, то высока вероятность, что ребенок родится с аллергической предрасположенностью. Но если мама, понимая эту ситуацию, будет действовать правильно, заболевание может и не проявиться. Есть младенческая, детская и подростковая формы атопического дерматита. Если мама обращается к врачу на стадии младенческой формы, мы можем очень эффективно помочь малышу. Ведь на первом году жизни происходят функциональные нарушения систем организма, которые поддаются коррекции на ранних стадиях жизни. Если в данной стадии мама не обращается к специалисту, формируется тяжелое хроническое заболевание.

U-mama: Что можно сделать уже на этапе беременности или подготовки к ней, если женщина больна атопическим дерматитом?

И.Л.: Нужно обратиться к гинекологу и дерматологу и побеседовать на эту тему. Прежде всего, необходима гипоаллергенная диета и быт, исключение всех аллергенов, которые попадают в организм как наружным путем (стиральные порошки, косметика и т.д.), так и внутренне. Ребенок уже со 2-го месяца беременности начинает сенсибилизироваться, аллергизироваться в утробе матери. И если мама ест шоколад, апельсины, ни в чем себе не отказывая, а сама при этом является «аллергиком», риск рождения ребенка с атопическим дерматитом очень высок.

U-mama: А если она не является аллергиком, можно ли кушать подобные «аллергичные» продукты?

И.Л.: Дело в том, что мама может сама не страдать аллергическими болезнями, но иметь аллергическую конституцию и не знать об этом. И таких мам много. Прежде всего, из питания беременной женщины нужно исключить продукты, содержащие консерванты, эмульгаторы, красители, усилители вкуса. Если в беременность питаться здоровой пищей, то риск развития аллергии у ребенка минимален. Что касается апельсинов, все индивидуально. Если мама никогда не реагировала на цитрусовые, то есть их, конечно, можно, но не килограммами.

U-mama: Вопрос с форума по терминологии: насколько сейчас разграничивают диагнозы «атопический дерматит», «экзема», «нейродермит»?

И.Л.: Сейчас принято использовать понятие «атопическая болезнь». Атопический дерматит является формой атопической болезни наряду с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом. Что касается экземы и нейродермита – это классификации, которые больше нужны не для больного, а для врача, чтобы понять, как проявляется заболевание.

U-mama: Еще один вопрос с форума: есть ли случаи излечения нейродермита официальной медициной?

И.Л.: Да, конечно! Но повторю: очень важно время обращения к врачу. Если в организме запустилась аллергическая реакция, аллергоклетки вырабатываются постоянно, и они не только на коже, но и во внутренних органах. Если мама обращается на ранней стадии болезни, помогает нам в лечении и понимает причины заболевания, то излечение возможно.

U-mama: Значит, не зря беспокоятся те мамы, у чьих детишек с введением первых прикормов краснеют щечки?

И.Л.: Да, в первую очередь, надо обратиться к педиатру и к детскому дерматологу. Неправильно думать, что все пройдет само собой.

U-mama: Все-таки не пройдет? Иногда еще говорят «израстет», особенно бабушки. И когда летом у ребенка действительно очищается кожа, создается впечатление, что он действительно «изрос» свой диатез.

И.Л.: Нет такого понятия «изрос». Все атопические болезни, в том числе атопический дерматит, протекают волнообразно. Обострения случаются поздней осенью, зимой и весной, а летом практически у всех наступает улучшение (очень плохой признак, если этого не происходит). И дети начинают кушать малину и клубнику в неограниченных количествах. А аллергены имеют свойство накапливаться. И осенью мы получаем обострение. Поэтому для каждого индивидуально мы советуем определенный «образ жизни», касающиеся быта и питания.

U-mama: То есть диета, ограничения в питании обязательны?

И.Л.: Диета обязательна, вопрос в том, какая это будет диета. Для кого-то она жесткая, для кого-то – расширенная. Я не сторонник жестких диет, потому что понимаю, что ребенок растет, у него развивается нервная система, и если мы его заставим есть одну гречневую кашу, он может неврологически сформироваться неблагополучно. Каждому ребенку мы подбираем индивидуальные правила питания.

U-mama: Вопрос с форума: насколько и с какого возраста информативны аллергопробы и анализ крови на аллергены, есть ли смысл их регулярно повторять, на что обращать внимание при сдаче этих анализов?

И.Л.: Все аллергопробы и анализ крови на аллергены – это дополнительные методы исследования. Они помогают сориентироваться пациенту в выборе определенного режима питания и быта. Но самостоятельно обследоваться родители не должны. Назначают эти пробы после осмотра и наблюдения у врача – и не в первую очередь, а чаще в период вне обострения кожного процесса.

U-mama: Можно ли без аллергопроб подобрать индивидуальные правила питания?

И.Л.: Пищевых аллергенов огромное количество. Есть дети, которые не реагируют на шоколад, но реагируют на яблоки. Сделать ребенку всю планшетку по всем видам аллергенов – это очень и очень дорого, а на фоне пораженной кожи пробы могут быть псевдоположительны. Поэтому наша стратегия такова: мы исключаем все основные аллергены, а затем на фоне чистой кожи постепенно вводим новые продукты.

U-mama: В каких случаях нужно обращаться к дерматологу, а в каких – к аллергологу?

И.Л.: При любых кожных проявлениях нужно идти к дерматологу, а дерматолог уже решит, нужна ли консультация с аллергологом. Обычно это требуется в случаях, если у ребенка преобладает отдышка, например, при контакте с домашними животными, или долгий кашель когда, скажем, ему надевают шерстяные носки. Здесь, скорее всего, формируется не атопический дерматит, а бронхиальная астма. Хотя, по статистике, чаще всего сначала возникают кожные синдромы. Бронхиальная астма формируется у 40% детей с атопическим дерматитом, средний возраст – после пяти лет. Поэтому первично нужно постараться попасть к хорошему педиатру.

U-mama: Вопрос с форума: что вы можете сказать о психологических причинах дерматозов?

И.Л.: Как врач, который занимается еще и восточной медициной, я уверена: любое заболевание формирует психологическая причина. Как правило, классический атопический дерматит развивается не в гармоничной семье: там, где есть проблемы у мамы с папой или внутренние проблемы у мамы, которые отражаются на ребенке. Атопический дерматит – это мультифакториальное заболевание, и у каждого пациента на первом месте – что-то свое. Это может быть и неблагоприятная психологическая обстановка, и неблагоприятный воздух, и даже просто особенности ухода (например, долгое купание ребенка в горячей воде). Все индивидуально, но психологические причины я не исключаю. В областном центре аллергодерматозов (на Вилонова) принимает психотерапевт Оксана Владимировна Темнова, которая как раз занимается психологическими причинами кожных заболеваний.

U-mama: Еще один вопрос с форума: как вы относитесь к гомеопатии? Не секрет, что многие родители обращаются к средствам традиционной медицины, в том числе, к гомеопатии, после отсутствия результатов стандартного лечения у дерматолога.

И.Л.: Вообще все традиционные методы лечения – гомеопатия, рефлексотерапия и другие – это великие науки, которые у нас слабо развиты. Хороший гомеопат и хороший рефлексотерапевт могут очень и очень многое. Но у нас мало хороших гомеопатов и хороших рефлексотерапевтов. Это глубокие, сложные науки; чтобы их постичь, не хватит и всей жизни. И таких врачей, которые могут адекватно лечить с помощью этих методов, можно пересчитать по пальцам.

U-mama: А вы применяете в своей практике рефлексотерапию?

И.Л.: Да, я этим занимаюсь 19 лет и при лечении тяжелых больных получаю отличные результаты.

U-mama: У некоторых методов традиционной медицины подход к лечению кожных заболеваний часто противоположен тому, что предлагает медицина современная. Те же гомеопаты резко против «замазывания» различными мазями кожных высыпаний, поскольку считают, что это ведет к уходу болезни на более глубокий уровень. Как вам такая точка зрения?

И.Л.: Вообще это очень сложный вопрос, по поводу которого можно дискутировать.

Когда на коже появляются высыпания, это означает, что внутренние органы не справляются со своей работой. И кожа как орган выведения берет на себя их функции. Позиция европейской медицины такова. Когда у больного поверхностно формируется бляшка, а следом – вторая, третья, под кожей начинает происходить накопление аллергоклеток (есть такое понятие – «атопический марш»). Из крови эти клетки попадают в легкие, в слизистую оболочку носа, проникают во внутренние органы. И очаг воспаления необходимо резко «перекрыть». Раньше мы боялись гормональных мазей, поскольку они вызывали осложнения. Сейчас появились гормональные мази, которые не всасываются в кровь, а воздействуют на пораженную кожу, нейтрализуя аллергоклетки. «Замазывать» высыпания не надо. Надо блокировать бляшку, прекратить формирование атопического дерматита, назначив кратковременно именно тот крем, который подходит данному больному. На этом этапе, кроме мазей, мы используем и антигистаминные препараты, а потом, после снятия остроты, к лечению может присоединиться и гомеопат, и рефлексотерапевт, чтобы поменять конституцию организма. Я считаю, что должно быть сочетание методов традиционной и современной медицины.

Другие вопросы с форума

Вопрос: Можно ли, с вашей точки зрения, прививать ребенка, больного атопическим дерматитом?

Ответ: В острой стадии атопического дерматита прививать нельзя. В хронической стадии прививать от основных болезней необходимо. Но в этом вопросе нужен индивидуальный подход, дерматолог должен расписать индивидуальный график вакцинации, существуют гипоаллергенные вакцины; кроме того, больной с атопическим дерматитом должен быть подготовлен к прививке. От некоторых прививок на время можно отказаться и дождаться, когда ребенок окрепнет.

Вопрос: В городе всего один аллергосадик, попасть в который практически нереально. Как контролируется дерматологами диетическое питание в детских садах?

Ответ: Проблему детских учреждений аллергологического профиля мы, дерматологи, знаем. Но, видимо, при общем дефиците детских садов на аллергогруппы рассчитывать мы не можем. Детей в такие группы набирают в два раза меньше, чем в обычные; им готовят спецменю, что экономически невыгодно, на создание таких групп нет дотаций. Поэтому если у ребенка атопический дерматит протекает тяжело, этот ребенок – «домашний». Ему необходимо особое питание, режим и лечение. Лучше выдержать данный режим, чтобы в школу пойти здоровым. Если ситуация такова, что мама не может не отдать ребенка в садик, мы советуем пытаться максимально избежать аллергенов. В частности, кормить ребенка завтраком дома (причем до и после завтрака ребенку будет проведена лекарственная терапия) и забирать его из садика после тихого часа, не оставляя на полдник.

Вопрос: Является ли появление корочки на голове в 2-3 года одним из проявлений аллергической реакции? Что делать, нужно ли их убирать?

Ответ: Физиологические родовые корочки уходят сами к возрасту одного года. После года присутствие корочек – показание обратиться к врачу. Скорее всего, это себорейный дерматит, и нужно искать его причину.

Вопрос: У дочери во время отопительного сезона шершавые икры и руки от локтя до кисти. Нуждается ли это в лечении, или достаточно увлажнять воздух и пользоваться обычным детским кремом?

Ответ: Скорее всего, это действительно неблагоприятное воздействие среды, нужно увлажнять квартиру – либо увлажнителями, либо закрывать батареи влажными полотенцами. Кроме того, существует специальная детская косметика (например, Мюстела, Адерма), которая хорошо смягчает кожу и борется как раз с такими проблемами. Если эти меры не помогают, и сухость кожи сохраняется, лучше обратиться к дерматологу, поскольку это может быть проявлением аллергии.

Вопрос: У нашего малыша (3,5 года) в уголках губ часто появляются так называемые «заеды». В чем может быть причина этого явления, какая профилактика?

Ответ: «Заеды» обязательно нуждаются в лечении, это признак начала заболевания желудочно-кишечного тракта.

Вопрос: Ребенок растет, и периодически появляются новые родинки. Нужно ли на это как-то реагировать?

Ответ: Да, обязательно! Нужно показать родинки дерматологу. В случае необходимости мы направим на дерматоскопию, чтобы выявить, могут ли они озлокачествляться или нет. К сожалению, сейчас мы наблюдаем частое перерождение родинки в онкологическое заболевание в молодом возрасте.

Вопрос: В 4 месяца у ребенка потекли рекой слюни, в 5 месяцев появился первый зуб. За один месяц около рта сформировалось постоянное раздражение кожи. Чем можно помочь ребенку?

Ответ: Действительно, это реакция на прорезывание зубов. После кормления ребенка нужно умыть и смазать область раздражения жирным защитным детским кремом.

Вопрос: У трехлетней дочки стали периодически появляться воспаления на лице наподобие угревой сыпи, которые проходят за 4 дня без следов. Что это может быть?

Ответ: Это эндокринное нарушение, нужно обязательно обратиться к дерматологу.

Вопрос: У 7-летней дочери на коленях, ногах, локтях, бедрах появились белые пятна с небольшим шелушением. Дерматолог у нас, в Первоуральске, поставил диагноз «сухая стрептодермия». Сдавали анализы, паразитов не обнаружили, печень в порядке. Нашли инфекции – хламидии, микоплазмы. Что можно сделать, чтобы депигментация поскорее прошла?

Ответ: Хламидии и микоплазмы вполне могут быть причиной этих высыпаний. Областные больные могут при необходимости приехать на прием в Областной кожно-венерологический диспансер, обязательно имея направление и страховой полис. Либо обратиться в Областной центр детской дерматологии (ул. Вилонова, 76а).

