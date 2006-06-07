Дисплазия тазобедренных суставов

Дисплазия - это нарушение образования органа или ткани. В нашей статье речь пойдет о дисплазиях опорно-двигательного аппарата, в частности - о дисплазии тазобедренного сустава, которая наиболее часто встречается у новорожденных.

Закладка опорно-двигательной системы происходит на 4-5 неделе внутриутробного развития, окончательное ее формирование - после того, как ребенок начнет ходить. На любом этапе развития опорно-двигательного аппарата возможны нарушения. Наиболее частой их причиной являются генетические дефекты. Не случайно, если у матери или у ближайших родственников ребенка в младенчестве и детстве были ортопедические проблемы, то велика вероятность наследования таких отклонений.

Под диспластическим синдромом в ортопедии понимают нарушение развития соединительной ткани, которое может проявляться в виде гипермобильности (повышенной подвижности) суставов в сочетании со слабостью соединительной ткани. Нужно понимать, что дисплазия - это не диагноз, а состояние, проявления которого встречаются при различных заболеваниях.

Одним из клинических проявлений дисплазии является вывих головки бедренной кости. Термин «дисплазия тазобедренного сустава» имеет, кроме общего, еще и частный смысл, являясь синонимом предвывиха бедра. Чтобы избежать путаницы, приведем классификацию дисплазий тазобедренного сустава. Различают три формы нарушений взаимоотношений суставных отделов тазобедренных суставов:

предвывих (рис. 3);

подвывих (рис. 2);

вывих бедра (рис. 3).

рис. 1 рис. 2 рис. 3 Схема строения нормального тазобедренного сустава у новорожденного

1 - головка бедренной кости

2 - лимбус

3 - капсула тазобедренного сустава

4 - ядро окостенения головки бедренной кости

5 - подвздошная кость

6 - Y-образный хрящ Схема строения тазобедренного сустава при подвывихе бедра. Головка бедренной кости стойко смещается латерально (вбок) и кверху, но без выхода за пределы лимбуса. При этом лимбус оттесняется наружу прижатой головкой. Схема строения тазобедренного сустава при вывихе бедра. Предвывих отмечается у новорожденных детей с перерастянутой капсулой сустава. У них отмечается симптом соскальзывания - головка бедренной кости легко вывихивается, но потом вправляется. Вывих образуется двумя путями: (1) капсула тазобедренного сустава остается растянутой и сохраняется симптом соскальзывания (головка бедренной кости может быть в состоянии вправления и соскальзывания); (2) головка бедренной кости выскальзывает из вертлужной впадины, полностью теряя с ней контакт. Лимбус резко деформируется или заворачивается в полость сустава, увлекая часть суставной капсулы

Особую группу составляют диспластические, незрелые тазобедренные суставы (часто без смещения головок бедренных костей и, соответственно, не требующие специального лечения).

Вывих головки бедра - это недоразвитие элементов, образующих сустав. Этот дефект развития может сформироваться вследствие первичного порока закладки соединительной ткани. В наибольшей степени здесь играют роль наследственные причины, в меньшей степени - воздействие вредных факторов окружающей среды и гормональные нарушения у женщины во время беременности. Эта патология новорожденных наиболее часто встречается у девочек (в пять раз чаще, чем у мальчиков) и у малышей, рожденных в тазовом предлежании. Нередко вывих бедра наблюдается у маловесных (меньше 2500 г) новорожденных. При тазовом предлежании у плода снижается объем движений в суставах, особенно в тазобедренном, а залогом нормального развития сустава является адекватный объем движений в нем. Небольшая масса плода обычно сочетается с малым количеством мышечной ткани, что увеличивает вероятность неправильного развития сустава. Кроме того, фактором риска развития вывиха бедра являются гинекологические заболевания матери (в данном случае наличие миомы матки, спаечный процесс в матке и др. процессы, которые могут затруднять внутриутробные движения ребенка).

Нужно ли говорить, что при несвоевременной диагностике и не вовремя начатом лечении вывиха головки бедра вместо здорового активного малыша можно получить инвалида, с трудом передвигающегося на ногах! При дисплазии тазобедренного сустава счет идет на недели или даже дни. Вот почему тщательный осмотр новорожденного на предмет врожденной патологии тазобедренного сустава проводится еще в роддоме. При наличии даже подозрения на патологию тазобедренного сустава ребенок сразу после выписки из родильного дома направляется к ортопеду. Второй раз участковый детский ортопед должен посмотреть ребенка в 1 месяц, третий раз - в 3 месяца, четвертый - в 6 месяцев и пятый раз - в 1 год или когда ребенок начинает ходить. Некоторые признаки вывиха бедра может заметить и внимательная мама (при одностороннем вывихе), обратив внимание на следующие симптомы:

одна ножка ребенка короче другой;

дополнительная складка на бедре;

асимметрия ягодичных складок и ягодиц;

асимметрия при отведении ножек.

При двустороннем вывихе бедра возможна асимметрия ягодичных складок и ограничение отведения бедер. Кроме того, при сгибании ножек в коленных и тазобедренных суставах может быть слышен посторонний звук (щелчок), которого в норме быть не должно. При сведении ножек может быть видна промежность. Эти грозные признаки врожденного вывиха бедра должны привести маму с малышом к ортопеду.

Ортопед проводит клинический осмотр и при необходимости направляет ребенка на ультразвуковое исследование (УЗИ) тазобедренных суставов. Это безвредный метод обследования, однако он не всегда позволяет достоверно оценить состояние сустава, потому что не дает полного представления о взаиморасположении его элементов. А именно взаиморасположение элементов позволяет определить, есть ли патологические изменения в суставе. В большей степени УЗИ подходит для скрининга, то есть обследования всех новорожденных еще в роддомах на предмет патологии тазобедренных суставов. К сожалению, в нашей стране это еще не стало широко практиковаться. Кроме того, УЗИ может быть полезно в качестве контроля за эффективностью лечения.

При наличии дисплазии или подозрении на нее врач может назначить рентгеновское исследование тазобедренных суставов. Рентгенография позволяет объективно оценить состояние суставов.

Если же у вашего малыша все в порядке или дисплазия тазобедренного сустава была заподозрена, но не подтвердилась, то для профилактики вывиха бедра показано широкое пеленание (между ног ребенка укладывают свернутую пеленку или небольшую подушечку, что обеспечивает разведение ног в тазобедренных суставах и правильное положение головки бедра в вертлужной впадине) или отсутствие пеленания вообще. Врожденный вывих бедра редко встречается в странах, где не принято тугое пеленание детей (Африка, Корея, Вьетнам). Для правильного развития суставов необходим адекватный объем движений в них, а в покое - так называемое физиологическое (или естественное, предусмотренное природой) их положение. Все мамы обращают внимание на то, что ножки новорожденного в естественном положении согнуты в коленях и разведены. Стоит ли быть мудрее природы, пытаясь выпрямить и туго стянуть ноги малыша пеленкой?

Если ортопед подтверждает диагноз вывиха (а также подвывиха или предвывиха) бедра, то лечение начинают немедленно. Необходимо помнить, что лечение врожденного вывиха бедра длительное и комплексное. В ходе такой терапии применяют широкое пеленание, специальные отводящие шины, которые бывают съемными и несъемными, гипсовые повязки. Цель использования этих приспособлений - создание наиболее благоприятных условий для развития всех элементов сустава (головки бедренной кости и вертлужной впадины). Длительность ношения шины определяется в каждом случае индивидуально и может колебаться от нескольких месяцев до одного года. Самое главное - не прерывать лечения. Иногда случается, что родители снимают шины, не проконсультировавшись с ортопедом. Они не понимают серьезности ситуации, ведь в лечении врожденного вывиха бедра дорога каждая неделя.

Для лечения также широко используются физиотерапия, массаж, лечебная физкультура. Но родителям важно помнить о том, что массаж и лечебную физкультуру должен проводить только специалист. При консервативном (то есть безоперационном) лечении врожденного вывиха бедра ребенок долго не ходит. Понятно желание родителей увидеть свое чадо на ножках к исходу первого года жизни. Но без разрешения ортопеда ребенка ставить на ноги нельзя, ведь можно лишиться всех с таким трудом достигнутых успехов в лечении врожденного вывиха бедра.

При неэффективности консервативного лечения проводится операция. Суть операции - вправление головки бедренной кости и восстановление анатомического соответствия элементов тазобедренного сустава. Объем операции определяется сугубо индивидуально (иногда в процессе лечения может потребоваться несколько операций). После операции проводится длительная фиксация, затем восстановительное лечение с использованием адекватной физической нагрузки на суставы, лечебной физкультуры, массажа и физиотерапии.

Если врожденный вывих бедра не вылечен, то вследствие неправильной биомеханики (то есть движений) в суставе развивается диспластический коксартроз - тяжелое инвалидизирующее заболевание тазобедренных суставов, сопровождающееся болями, нарушением походки, снижением объема движений в суставе. Лечение такого состояния может быть только оперативным. Чем позже проводится операция, тем меньше вероятность полного выздоровления.

журнал "9 Месяцев", №2, 2002г.

http://www.9months.ru/