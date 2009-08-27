Смешанное вскармливание: все, что нужно знать перед выбором

Нередки случаи, когда опытные мамы после родов впадают в нервозное состояние, свойственное первородящим. Откуда ни возьмись у них появляется букет сомнений в своих силах. Этому способствует множество психологических факторов, сбивающих с пути истинного. Вот наша мама регулярно посещает интернет-форум, читает статьи о пользе грудного вскармливания, активно участвует в «поругании» его противников, выступает за прогрессивные методы воспитания. Вот она повторно беременеет, рожает – и вдруг… Вдруг появляются вопросы от ее, казалось бы, опытного лица: «что делать, ребенок в первый месяц прибавил больше килограмма, а во второй – всего 300 г?», «почему у меня грудь всегда «пустая»?», «ребенок беспокоится, когда сосет – мало молока?»

Повышенную мнительность, развивающуюся после родов, никто не отменял. Она замешана на гормонах и материнском инстинкте, но более всего она зависит от психологического окружения. Пара неверных замечаний может надолго зародить сомнение в своих способностях к вскармливанию. И тогда нервной маме хочется срочно успокоить себя (прежде всего) и ребенка чем-то надежным. Например, смесью.

Грудное молоко в опале – оно «нежирное», его «мало», оно «какое-то не такое». А со смесью все предельно ясно. Докормил – ребенок успокоился и «наконец-то» спит, молчит, а то и прибавляет в весе.

Ох уж этот вес! До сих пор у нас стереотип в голове: вес равен здоровью. Данный подход не оставляет индивидуальному развитию никаких шансов обойти стороной поликлиники и лаборатории анализов.

Основными причинами, по которым ребенка переводят на смешанное вскармливание, специалисты по грудному вскармливанию называют низкую информированность матерей, подсознательное нежелание кормить грудью, а также необдуманные (без предварительной диагностики) советы врачей.

Что такое смешанное вскармливание?

Смешанное вскармливание – это система кормления ребенка, в которой докорм смесью производится наравне с питанием грудью без четкого режима (по требованию), при этом объем смеси занимает не более половины всего объема питания. Его рекомендуют при следующих причинах:

недостаточный набор веса;

недоношенность;

болезнь мамы, прием ею медикаментов, несовместимых с ГВ;

жизненная ситуация: например, семья малоимущая, и маме нужно сразу выходить на полный рабочий день.

Всегда ли смешанное вскармливание – дорога к искусственному? Совсем нет. Все зависит от поставленных целей.

Если мама хочет сохранить грудное кормление – значит, она выполняет (в меру сил) все рекомендации по повышению лактации, прикармливая ребенка смесью в объеме не более 30-50% от суточного объема питания. При грамотном выполнении всех советов, а главное – восстановлении психологического комфорта, потерянного из-за сомнений и страхов по поводу «потери молока» - грудное кормление обязательно восстановится. Во многих случаях ребенок к 6-ти месяцам полностью переходит на чистое грудное вскармливание.

Грамотный перевод на смешанное вскармливание

Для перехода на СВ нужно рассчитать недостающее количество питания по граммам в сутки, и вы будете несколько раз в день докармливать рассчитанным объемом смеси. В расчетах вам поможет врач или консультант по грудному вскармливанию.

Если вы не собираетесь в дальнейшем переводить ребенка на смесь – обязательно попросите рекомендации для увеличения лактации. Как правило, это регулярные ночные прикладывания к груди (особенно предутренние), контакт «кожа к коже» - при докорме смесью ребенка держат возле груди; регулярное сцеживание молока, а также докорм смесью не из бутылки, а из ложечки или шприца. По возможности нужно избегать использования сосок. Из соски смесь льется быстро, малышу не надо утруждаться и к этому он быстро привыкает.

После сосания бутылки дети не могут правильно отрегулировать дыхание при сосании груди и начинают беспокоиться. Работающим мамам, чтобы не потерять молоко, очень важно кормить кроху грудью хотя бы утром и вечером.

Докармливают смесью только после прикладывания ребенка к груди (обеим грудям). Со временем постепенно уменьшайте количество смеси в пользу груди. Количество прикладываний к груди должно быть не менее трех-пяти раз в сутки.

Как выбрать смесь и рассчитать ее правильное количество? Рекомендации Забелиной Тамары Александровны, педиатра медицинского центра "XXI век", стаж врачебной практики - 20 лет. Ориентировочно можно пользоваться следующим расчётом: для ребёнка младше 10 дней суточный объём молока равен 2% от массы тела при рождении, умноженным на возраст ребёнка в днях. Пример: ребёнок, родившийся с массой тела 3200 на 5-е сутки жизни должен получить около 320 мл молока в сутки (3200:100х2х5=320), то есть при средней частоте кормлений от 8 до 10 объём каждого кормления составляет от 30 до 40 мл в среднем. После 10 дня до 2 месяцев жизни расчёт ещё проще: суточный объём питания составляет 1/5 от массы тела. Пример: ребёнок 1 месяца с массой тела 4500 в сутки должен получить около 900 мл молока. В этом возрасте, как правило, частота кормлений составляет около 8 раз в сутки, то есть в среднем в каждое кормление ребёнок получает около 110 мл молока (от 100 до 120 мл). Недостающий объём восполняется докормом - смесью для детского питания. При выборе смеси учитывается возраст ребёнка, а также наличие каких-либо проблем, когда возникает необходимость назначения специализированных, то есть лечебных смесей. Если ребёнок здоров, в качестве докорма можно использовать следующие смеси: «нутрилон», «хумана», «хайнц», «нан», «нестожен», «мамекс», «хипп». При наличии признаков нарушений пищеварения - колики, задержка стула, неустойчивый стул, для коррекции дисбиоза, при повышенном риске развития инфекций, хороши смеси на козьем молоке «кабрита», «нан кисломолочный 1» для детей первого полугодия жизни и «нан кисломолочный 2» с 6 месяцев. При высоком риске аллергии к коровьему молоку - если его непереносимость выявлена у родителей, братьев или сестёр малыша - назначаются смеси с содержанием частично гидролизованного белка: «нан гипоаллергенный 1» в первом полугодии и «нан гипоаллергенный 2» после 6 месяцев, «нутрилак гипоаллергенный», «хипп гипоаллергенный 1», «хипп гипоаллергенный 2», «хумана гипоаллергенный 1» и «хумана гипоаллергенный 2». Если у ребёнка уже имеются признаки аллергии к коровьему молоку, необходимо назначение в качестве докорма лечебных - гидролизатных смесей, в которых путём гидролиза разрушены основные аллергены, ответственные за развитие пищевой непереносимости: «нутрилак пептиди сцт», «фрисопеп», «алфаре», «нутрилон пепти тсц», «прегестимил», «нутрамиген», «дамил пепти». Для детей с лактазной недостаточностью, в том числе в качестве диетического питания при острых кишечных инфекциях, рекомендованы смеси с низким содержанием лактозы: «нутрилон низколактозный», «нутрилак низколактозный», «хумана лп» (это смеси молочные), смеси на основе гидролизатов белков - «фрисопеп», «хипп га 1», «хумана га 1». Кроме того, кисломолочные смеси содержат меньше лактозы за счёт лактазной активности микроорганизмов. Смеси, в которых полностью отсутствует лактоза - безлактозные молочные - «мамекс безлактозный», «нан безлактозный», «нутрилак безлактозный»; не содержат лактозы также смеси на основе белка сои - «энфамил соя», «хайнц соя», «соя сэмп», «нан соя», «нутрилон соя» и др. а также гидролизатные смеси лечебного назначения - «алфаре», «прегестимил», «нутрамиген», «нутрилон пепти тсц». При упорных срыгиваниях иногда педиатр считает необходимым назначение антирефлюксной смеси. Эти смеси обладают повышенной вязкостью за счёт включения в их состав загустителей (камеди или крахмала): «нутрилак ар антирефлюксный», «семпер лемолак», «фрисовом», «хумана ар», «нутрилон антирефлюкс» и др.

Необъективные причины докорма: не сомневайтесь в себе!

Рассмотрим причины, которые можно отнести к поспешному выбору. То есть когда ребенок на самом деле в переводе на СВ не нуждался, но его родители решили иначе.

1. Недостаточность информации. Приведенные ниже факты НЕ ЯВЛЯЮТСЯ причинами для немедленного докорма смесью.

- ребенок беспокоится возле груди, бросает грудь;

- грудь перестала наполняться, не чувствуется приливов;

- мало молока при сцеживании;

- ребенок в первый месяц жизни прибавил выше нормы (более 600-800 г), а во второй прибавил мало (менее 600 г);

- контрольное взвешивание показало, что ребенок мало высасывает молока;

- у ребенка болит живот, у него сыпь (диатез).

Если молодая мама приводит их как аргумент – значит, ей срочно нужно освежить свои знания правильной информацией. Например, почитать материалы из архива нашего сайта: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=2223.

2. Ошибки при кормлении грудью: неправильный захват груди, дискомфорт при сосании, приучение к строгому режиму кормления. Нужно обратиться к консультанту по грудному вскармливанию.

3. Нерушимая вера в педиатрическую схему кормления детей до года и слепое подчинение врачебным рекомендациям. Следует четко понимать, что данная схема была разработана много лет назад на основе статистики о состоянии здоровья детей, находящихся на смешанном или искусственном вскармливании. Новые педиатрические нормы, основанные на статистике по грудничкам, только-только завладели миром. Грудничков все еще меряют по искусственникам, отсюда завышенные нормы по прибавкам, раннему введению прикорма и так далее. Врачам все еще удобнее иметь дело с искусственниками, так как у них все по граммам и по времени. Дети на ГВ – это неконтролируемое питание, неизвестные граммы, непонятный состав молока. Все как в тумане. Многие врачи делают поспешные советы о докорме детей смесью для того чтобы облегчить самим себе понимание о режиме дня данного ребенка и количестве употребляемой им еды. Современная мама должна понимать, что все устаревшие схемы не учитывают индивидуальных особенностей детей.

Педиатрический подход в нашей стране долгое время подразумевал внушение матерям множества страхов, сомнений, стереотипов. Система постепенно меняется, уходит в прошлое, но пережитки живучи. Хороший врач должен не «подтягивать» ребенка к схеме, а оценивать индивидуальную ситуацию. У любой мамы есть выбор – позволить, чтобы ее ребенка оценивали на конвейере или найти врача, у которого есть время для учета индивидуальных особенностей. Такие врачи попадаются и в обычных районных поликлиниках. Не надо принимать как неизбежное, если вам говорят, что ваш ребенок обязан в 3 месяца спать всю ночь до шести утра, не просыпаясь – или весить на 200 г больше, исходя из таблички. Это не истина в последней инстанции, а педиатрический подход, применяемый ко всем детям одинаково. Никто не знает вашего ребенка лучше вас – не надо перекладывать ВСЮ ответственность на врачей!

4. Нежелание кормить грудью. Одна из самых распространенных причин. Она может быть закамуфлирована, выражена косвенно. Наш организм – очень умная система. Когда мы со страхом внушаем себе, что нам холодно – он соглашается и мерзнет. Когда мы чего-либо очень-очень не хотим – он опять соглашается и уменьшает приток силы в указанном месте. В частности сокращает выработку молока и услужливо предлагает какие-то недуги в ассортименте, помогающие закончить лактацию – например, у мамы начинает болеть голова от недосыпа. Молодая мама может изо всех сил демонстрировать борьбу с «угасающей» лактацией, размахивая списком лактогонных средств и рассказывая о своей борьбе за ГВ, но сквозящее раздражение рано или поздно ее выдаст. На этот случай существует пословица: «Лучше кормить ребенка искусственным питанием, но от чистого сердца, чем грудным молоком без доброй воли».

Типичное поведение на фоне подсознательного нежелания кормить грудью – это постоянное обращение к каким-то схемам. Пытаясь наладить лактацию, мамочка пользуется весами (контрольные взвешивания), корректирует режим по книжкам и советам, высчитывает граммы и минуты. Все эти мероприятия нужны ей для демонстрации своей «хорошести». Они защищают ее от возможных нападок «фанатов ГВ» и будущих комплексов. Еще мама, неуверенная в себе, выбирая докорм смесью, как бы снимает с себя ответственность. Ей так легче. Не она виновата в эмпирической потребности ребенка в смеси – виноваты таблицы, нормы, граммы. Тут хочется отдельно отметить: грудное вскармливание должно быть приятно и маме и ребенку. «Злое» вскармливание через «не хочу» никакой пользы ребенку не принесет. Гармоничный перевод на ИВ исправит ситуацию.

5. Чем больше (по времени) ребенка отрывают от мамы после рождения, тем хуже связь «мама-малыш», организм матери слабее реагирует на потребности ребенка. Не приложили к груди после родов, обнаружили какие-то проблемы – унесли в ПИТ, некоторое время держали в больнице – все эти причины могут привести к гормональному дисбалансу, лактация начнет угасать. Многовековой опыт вскармливания детей грудью показывает, что грудное молоко появляется даже у нерожавших женщин, прикладывающих к груди чужих детей (у кормилиц на Руси часто не было своих детей). Желание кормить грудью преодолевает многие преграды: если нет возможности прикладывать к груди, ребенка докармливают не смесью, а сцеженным молоком. А вообще, ребенок – он ваш личный. Оказавшись в разлуке с ребенком после родов, требуйте предоставить вам условия для нормального кормления грудью. Часто ему препятствует не здравый смысл, а человеческий фактор (недовольная медсестра).

6. Неправильное истолкование лактационных кризисов. В определенные периоды (обычно на третьем месяце кормления грудью, шестом и девятом), возникает ощущение нехватки молока. Малыш начинает сосать чаще и дольше – или наоборот бросает грудь, капризничает, мало набирает вес (меньше чем в первые три месяца). Именно в ТРИ МЕСЯЦА ребенка начинают докармливать смесью, переводя на смешанное вскармливание (а в дальнейшем – на искусственное). Матерям следует своевременно изучить информацию о лактационных кризисах, которые следует всего лишь перетерпеть как неизбежное природное явление.

Важно: по поведению у груди невозможно определить, сыт малыш или голоден. Это можно сделать, если посчитать суточное количество мочеиспусканий, провести «тест мокрых пеленок» (не менее 10-12-ти мокрых пеленок в сутки). Самое неправильное действие – успокоение своих нервов с помощью докорма ребенка смесью. Успокаивать нервы нужно валерианой или персеном – непосредственно внутрь себя. А также использовать все варианты психологической разгрузки.

6. Давление родственников. Понятно стремление бабушек/соседок/подруг выглядеть умнее на фоне вечно сомневающейся молодой мамы. Все мы самоутверждаемся за счет кого-то или чего-то, если не хватает сил на самореализацию. В этом случае можно посоветовать посещение послеродовых курсов (в некоторых школах для мам разрешается приходить с детьми), организацию форумских тусовок – чаще встречайтесь с единомышленниками, обсуждайте общие проблемы, будьте уверены в том, что вы не одиноки.

Немного статистики: «одна бутылочка смеси не повредит» - или повредит?

* Кормящиеся грудью и питающиеся смесью младенцы имеют различную флору кишечника.

* Кормящиеся грудью младенцы имеют более низкую среду pH (кислая окружающая среда) в кишечнике приблизительно 5.1-5.4 pH в течение первых шести недель, представленную в основном бифидобактериями с небольшим количеством патогенной флоры - микробы типа E coli, bacteroides, clostridia, и streptococci. А младенцы, питающиеся смесью, имеют высокую pH в кишечнике - приблизительно 5.9-7.3, с разнообразной гнилостной бактериальной флорой.

* У детей, кормящихся грудью, которых докармливают смесью - средняя pH - приблизительно 5.7-6.0 в течение первых четырех недель, и уменьшается до 5.45 к шестой неделе.

* Когда докорм смесью дается кормящимся грудью детям в течение первых семи дней жизни, производство необходимой кислой кишечной среды отсрочено, и потом никогда не может быть достигнуто.

* У детей, кормящихся грудью, которых докармливают смесью, развивается кишечная флора подобно детям на полном искусственном вскармливании.

* Как только начинается докорм смесью, бактериальная флора грудничков становится похожей на таковую у детей-искусственников, у которых бифидобактерии больше не доминируют, и развивается заселение анаэробной флорой.

* Даже маленькие количества докорма смесью (одно кормление в 24 часа) приведут к изменениям микрофлоры в кишечнике у ребенка.

* Введение смеси кормившемуся грудью младенцу приводит к нарушению в экосистеме кишечника.

* В семьях склонных к аллергии, кормящиеся грудью младенцы могут стать чувствительными к белку молока коровы даже после одной бутылки смеси, (случайный докорм, или запланированный докорм в детском отделении в течение первых трех дней жизни).

Что лучше: смешанное вскармливание или искусственное?

По этому вопросу нет единого мнения. Кажется логичным, что докорм смесью в объеме не более 50% от всего питания – лучше, так как при этом ребенок продолжает получать полезное грудное молоко. С другой стороны представьте: малыш только-только родился. Питание – это строительство тела, всех жизненно важных систем. Очень важно, чтобы ребенок сразу адаптировался к предложенному питанию и начал его гармонично усваивать. В случае со смешанным вскармливанием получается, что ребенок адаптирован к грудному молоку, но тут же ему предлагают смесь, к которой тоже нужно отдельно привыкать. Часто детский организм теряется от периодической атаки «чужим» кормом и начинает слабеть.

К докорму смесью иногда относятся чересчур легко, назначая его без участия врача. Грудное молоко и любая (сама дорогая и качественная) смесь – не равны друг другу. Состав грудного молока уникален, он полностью адаптируется под конкретного ребенка, имеет различный состав в зависимости от его возраста, времени года, состояния здоровья и даже времени суток. Никакая смесь никогда не будет обладать этими свойствами. Докорм смесью обязательно обсуждается с вменяемым доктором, практикующим индивидуальный подход и не назначающим смесь по рекламке. Перевод ребенка на смешанное вскармливание – это очень серьезный шаг! На смесь может возникнуть аллергия, ее подбирают индивидуально.

Некоторые мамы начинают докармливать грудничка смесью на ночь по «бабушкиным» советам, чтобы ребенок крепче спал. Всем детям после рождения необходимо снять родовой стресс. Представьте, что приходится испытать ребенку в процессе родов. Ему было плохо, больно, страшно. Его вырвали из девятимесячного покоя. Еще 2-3 месяца он будет снимать стресс через сон или контакт с мамой. Ребенку нужно постоянно чувствовать мать, чтобы убедиться: она его не бросила. Поэтому новорожденные способны «висеть» на груди по нескольку часов. Любая смесь – очень сладкий сытный продукт. Она дольше усваивается и «прибивает» ребенка на долгий сон. Ничего естественного и гармоничного в таком сне нет, кроме удобства мамы.

Исключительный вред представляет докорм грудных детей кефиром или козьим молоком. Эти продукты не адаптированы, не идентичны грудному молоку или смеси и до полугода (козье молоко противопоказано до года) наносят организму вред, обеспечивая нагрузку на почки, поджелудочную железу, снижая иммунитет.

И, напоследок. Если вам пришлось под давлением обстоятельств перевести малыша на смешанное вскармливание, а затем на искусственное – это не повод для дальнейших комплексов. Это ваша индивидуальная ситуация. Конечно, грудное вскармливание – идеальный выбор для ребенка. Не имея возможности поддержать его, вы все равно даете своему ребенку не меньше любви, заботы, вы постоянно думаете о том, что он – лучше всех на свете. Вот, что самое главное.