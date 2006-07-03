Гинеколог для маленькой девочки

Имеет ли смысл посещать гинеколога в детском возрасте, задолго до появления взрослых проблем? Родители девочки должны понимать, что именно в детстве легче всего предупредить гинекологические заболевания или выявить уже имеющиеся. К сожалению, мало, кто из родителей знает, на что нужно обратить внимание, ухаживая за своим ребенком, и в каких случаях действительно необходимо обратиться к детскому гинекологу.

Что нужно знать о туалете девочки

- В течение дня достаточно подмывать девочку теплой проточной водой спереди назад, чтобы бактерии, населяющие кишечник, не попали во влагалище. Руки взрослого должны быть вымыты. Также для этой процедуры можно использовать марлевую салфетку или ватный тампон.

- Влагу после мытья не вытирают, а промокают. Полотенце должно быть чистым, мягким и индивидуальным.

- Детское белье, трусики необходимо менять ежедневно.

- При ношении подгузников рекомендуется использовать детский крем под пеленку или специальный защитный крем.

Не рекомендуется:

- большинство детских гинекологов настоятельно НЕ рекомендуют мыть наружные половые органы с мылом. Это нарушает естественную микрофлору влагалища, создает условия для приживания и размножения болезнетворной флоры. К тому же близость заднего прохода к влагалищу увеличивает возможность заражения. Кроме того, сальные и потовые железы у маленького ребенка еще не работают. А частое применение мыла сушит слизистую оболочку, ведет к разрушению защитного водно-жирового слоя. Всевозможные отдушки и ароматизаторы (даже натуральные), которые могут входить в состав мыла или пенки, способны вызывать зуд и покраснение слизистой оболочки вульвы. Поэтому мылом с целью интимной гигиены следует пользоваться как можно реже и мыть только кожу вокруг влагалища;

- добавлять в воду травы не надо из-за риска развития аллергической реакции;

- губки и мочалки не нужны для ухода за половыми органами, ими можно нанести микроскопические царапины, т.к. кожа малыша очень нежная и чувствительная.

Необходима консультация!

Конечно, нет необходимости показывать меленького ребенка гинекологу раз в пол года, как это рекомендуется взрослым женщинам. Однако существует ряд симптомов и заболеваний, при которых визита к этому специалисту не избежать.

Итак, это:

покраснение кожи и слизистых оболочек наружных половых органов, зуд и жжение при этом, выделения из половых путей;

зуд и жжение при мочеиспускании,

обнаружение бактерий и повышенного числа лейкоцитов в анализах мочи;

подозрение на неправильное строение наружных половых органов ребенка;

наличие острых или хронических болей в животе или изменение его формы и величины;

наличие эндокринных проблем;

наличие аллергических заболеваний;

обнаружение паховых грыж, особенно двухсторонних;

заболевание матери новорожденного ребенка хламидиозом, трихомонозом и пр.

Если, прочитав эти фразы, вы засомневались в своих знаниях, самое время вспомнить о докторе, который посвятил свою деятельность гинекологическому здоровью девочек.

На приеме у врача

При посещении кабинета гинекологии детей и подростков врач обязательно осмотрит девочку, оценит соответствие ее физического и полового развития возрастным нормативам. Не следует нагнетать обстановку и заранее рассказывать девочке дошкольного возраста все подробности приема у детского гинеколога. Достаточно только настроить ее на то, что она должна правильно назвать свое имя и возраст, уметь показать язык, грудь, подмышки, живот и спину.

Детский гинеколог в доброжелательной форме предложит девочке лечь на спину или, нагнувшись вперед, встать в коленно-локтевое положение (на кушетке, на кресле или на коленях у матери в зависимости от индивидуальной реакции на осмотр). При позиции ребенка на спине, предлагая принять позу лягушки, врач бережно разведет ноги и осмотрит наружные половые органы. Если при осмотре будет выявлена какая-либо патология (покраснение кожи вокруг наружных половых органов, слизистой оболочки влагалища, выделения, неправильное строение, опухолевидные или другие образования мочеполовой системы), то гинеколог предлагает маме произвести ее дочери специальный осмотр с помощью приспособленных для детского возраста: гинекологических инструментов, не вызывающих дискомфорта у ребенка и не нарушающих анатомию строения девочки.

Осмотр детский гинеколог производит в одноразовых резиновых перчатках, что необходимо для обоюдной безопасности врача и пациента.

Возможные проблемы

У девочек до 6-7 лет наиболее часто выявляется следующая гинекологическая патология: вульвовагиниты (воспаление слизистой оболочки влагалища); пороки развития половых органов (недоразвитие влагалища или матки, нарушение половой дифференцировки – гермафродитизм), врожденные опухоли яичников, кисты яичников, синехии (сращения) малых половых губ; преждевременное половое созревание (появление вторичных половых признаков, увеличение молочных желез, рост волос на лобке и менструаций до 8 лет).

Вульвовагиниты (воспаление слизистой оболочки влагалища) в настоящее время являются наиболее распространенным гинекологическим заболеванием у девочек дошкольного и раннего школьного возраста. Характеризуются покраснением, отечностью кожи вокруг наружных половых органов, слизистой оболочки влагалища, выделениями из половых органов. Ребенка беспокоит зуд, жжение. Новорожденные дети при этом могут плакать, вертеться, ерзать, хуже засыпать и быстро просыпаться. Раздражение усиливается при попадании мочи на поврежденную кожу. Дело в том, что у девочек, в отличие от взрослых женщин, нет молочнокислых бактерий — естественных защитниц влагалища от инфекции. И при малейшем снижении иммунитета, например, после обычного ОРЗ или гриппа, все живущие в области промежности микробы «набрасываются» на ослабевший организм, вызывая выше описанные симптомы. Лечение вульвовагинитов порой бывает сложной задачей и всегда комплексное, включающее местную терапию (туалет гениталий растворами антисептических препаратов, использование противовоспалительных мазей), соблюдение личной гигиены, повышение защитных сил организма с помощью витаминов. При повторных вульвовагинитах или при тяжелом течении болезни назначают антибиотики в разных лекарственных формах (свечи, вагинальные таблетки, эмульсии, кремы, гели, растворы для орошения и пр., а также в виде таблеток, принимаемых через рот, и в инъекциях). На заключительном этапе лечения с целью коррекции нарушения микрофлоры влагалища применяются местно и через рот (БИФИДУМБАКТЕРИН).

Как это ни удивительно, но даже совсем маленькая девочка может иметь вульвовагинит, вызванный инфекцией, передаваемой половым путем (хламидиями, трихомонадами, и пр.). Наиболее частый путь заражения – внутриутробный (от матерей, имевших эту инфекцию во время беременности). В данной ситуации маме следует помнить о такой возможности и своевременно обратиться к детскому гинекологу с малышкой, а самой к гинекологу для взрослых.

Вульвовагиниты - серьезная, но не единственная проблема, которую поможет разрешить детский гинеколог. Часто похожее раздражение вызывают глисты (паразитарные черви, живущие в организме человека). Помимо этого, малышки могут ввести инородные предметы не только в ушко или в нос, но и во влагалище, что тут же вызовет воспаление слизистой оболочки. Родителям надо знать, что покраснение и зуд наружных половых органов иногда бывает единственным проявлением общей аллергической реакции организма.

Поводом для обращения к детскому гинекологу является наличие острых или хронических болей в животе или изменение его формы и величины у девочки. Причинами таких изменений могут быть кисты и опухоли яичников (врожденные или приобретенные), порой возникающие у девочек, также как и у взрослых женщин. Иногда еще во время ультразвукового обследования беременной женщины доктор видит у ее будущей дочки кисту яичника (патологическое полое образование, заполненное жидким содержимым). Чаще всего эти кисты исчезают в течение 2-3 месяцев после рождения. Однако их наличие требует обязательного ультразвукового контрольного обследования и наблюдения детским гинекологом. Существенно реже врожденные кисты являются показанием к обязательному оперативному лечению, так как их строение не позволяет исключить злокачественность.

Кисты и опухоли яичников иногда достигают гигантских размеров, заполняя всю брюшную полость, также кисты или опухоли могут перекрутиться вокруг своей оси, что приводит к нарушению их питания и появлению болей в животе. Так как некоторые кисты и опухоли яичников имеют тенденцию перерождаться в злокачественные образования, показано их хирургическое удаление.

Половое созревание у девочек Период полового созревания – это время, когда в организме девочки происходят сложные эндокринные процессы, формирующие ее соматическое и половое развитие. Какие именно изменения происходят в организме, можно узнать в этой статье. Читать дальше

В раннем детском возрасте можно бережно и, самое основное, своевременно диагностировать и исправить неправильное строение наружных половых органов у девочек. Иногда у маленьких девочек (в основном до 2 лет) могут возникать сращения малых половых губ (синехии), которое затрудняет мочеиспускание, вызывает развитие вторичного вульвовагинита. К сожалению, причины, приводящие к сращению половых губ, иначе называемых синехиями, до конца не изучены. Скорее всего, это связано с индивидуальной особенностью кожи малых половых губ малышки реагировать на аллергены с развитием вначале выраженного покраснения в виде полосы от клитора до копчика, а затем слипания краев малых половых губ. Другой причиной развития синехий может быть низкий уровень эстрогенов (женских половых гормонов) у малышек, а также наличие воспалительного процесса в области вульвы, который ее повреждает. Поскольку половые губы соприкасаются друг с другом, то при последующем заживлении создаются условия для их сращения. Только при полном перекрытии половой щели и при невозможности мочеиспускания наличие синехий является показанием к их хирургическому лечению. В других случаях детский гинеколог назначит терапию, приводящую к постепенному исчезновению синехий.

Детский гинеколог может помочь в решении эндокринных проблем. Увеличение молочных желез, рост волос на лобке и на других открытых участках кожи, замедленный рост, недостаток или избыток веса, у девочки в возрасте от 0 до 8 лет – вот признаки заболеваний, требующих обязательного и быстрого обращения к детскому гинекологу. В этих случаях возможна, как консервативная терапия гормональными препаратами, так и хирургическая коррекция,0 неправильного развития ребенка.

В семьях, своевременно обращающихся к детскому гинекологу, осознанно и четко выполняющих его советы и рекомендации, чаще имеет место раннее выявление заболеваний, более благоприятный их прогноз и исход.

Елена Уварова

Профессор, руководитель отделения гинекологии детского и юношеского возраста ГУ Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук, д. м. н.

Журнал "Мама и малыш", №1 2006 г.

Фото: globallookpress.com