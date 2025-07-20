Лабубу и все-все-все: гид по трендовым игрушкам 2025

Мода на игрушку лабубу и другие модные веяния в индустрии игрушек стремительно возникают, заражают энтузиазмом целые поколения юных (а порой и зрелых) сердец, но так же стремительно сходят на нет.

Как оседлать эту волну и быть на гребне детских желаний? В нашем материале расскажем, что сегодня будоражит воображение детей и заставляет их лица светиться от восторга.

Лабубу

Прошла эпоха Монстер Хай и Хагги-Вагги, на их место уверенно вступила новая звезда – зубастое создание Лабубу.

Эти необычные монстрики с характерной улыбкой покорили сердца всех: их изображения красуются на школьных принадлежностях и модных аксессуарах, а популярность подтверждается многотысячными очередями и вирусными роликами в соцсетях. Популярность острозубого монстрика достигла небывалых высот, сделав его самой востребованной коллекционной игрушкой современности.

История создания Лабубу началась с творчества гонконгского художника Касинга Лунга. В его комиксах ожили удивительные монстры: добродушный Зиммо, загадочный Тикоко, забавный Спуки, необычный Пато и, конечно же, главная героиня – энергичная и милая Лабубу.

Настоящим прорывом стало сотрудничество с китайской компанией POP MART. Именно после подписания договора с этой компанией игрушки с изображением зубастого монстрика стремительно завоевали рынок.

Уникальное сочетание миловидности и лёгкой зловещности сделало персонажа настоящим феноменом, покорившим сердца миллионов. Так герой с рисованных страниц шагнул в реальную жизнь и перенёсся на сумки и рюкзаки, став самым востребованным «обвесом», о котором мечтают дети!

Стич

Смешение хитов может создать настоящий феномен: объединив очарование Лабубу, интригующую систему слепых коробок и харизматичного инопланетного персонажа из «Лило и Стич», мы получим трендовую игрушку, которой суждено завоевать детские сердца!

Прелестный компаньон может сопровождать ребёнка повсюду в формате стильного брелока, модного аксессуара или мягкой игрушки. Особая целевая аудитория – взрослые поклонники, ведь ностальгия по мультфильму «Лило и Стич» пробуждает в них тёплые чувства при виде обновлённого образа любимого персонажа.

Капибара

Плюшевая капибара продолжает триумфально шествовать по вершинам популярности среди детских игрушек, оставаясь предметом вожделения для каждого ребёнка.

Маленькие коллекционеры, словно следуя природному инстинкту, стремятся обзавестись целой стаей плюшевых капибар, ведь известно о социальном характере этих животных – в одиночку грызунам скучно.

Ассортимент поражает многообразием: можно найти как точные копии их природных собратьев, так и креативные варианты вроде брелоков. Плюшевые версии этих животных излучают спокойствие и мудрость, а мерч в виде носков, футболок и канцтоваров позволяет быть с ними всегда. И правда – капибар много не бывает!

Румбокс-наклейки

Новый тренд в мире творчества – румбокс-наклейки.

Ролики с процессом декорирования трёхмерных комнат становятся вирусными, покоряя воображение как детей, так и их родителей. В отличие от классического декорирования, этот формат позволяет создать впечатляющий результат за считанные минуты.

Для родителей это становится настоящей находкой, ведь такое занятие не только увлечёт ребёнка, но и разовьёт пространственное мышление, творческие способности и внимательность к деталям.

Червь-антистресс (Fidget Worm)

Новая звезда среди игрушек – червь-антистресс, который благодаря социальным сетям стремительно завоёвывает российский рынок.

Гибкий, подвижный и приятный на ощупь «червь» позволяет бесконечно экспериментировать с формами – его можно сжимать, растягивать и скручивать, создавая различные фигуры.

Невысокая стоимость – не единственное преимущество этой игрушки. Она эффективно развивает моторику, пробуждает творческое воображение и помогает своему обладателю завоевать уважение среди друзей.

Сквиш

Разнообразие игрушек-антистресс порой заставляет задуматься: откуда у современных детей столько стресса? Однако именно сквиши уже несколько лет не теряют актуальности и остаются неизменной классикой в этой категории.

Производители неустанно радуют покупателей новыми вариациями: от очаровательных лапок до аппетитных печенек, щедро декорируя их блёстками, ворсинками и пенопластовыми шариками.

3D-игрушки

Мир детских игрушек обогатился удивительными моделями, оснащёнными сложными механизмами и головоломками неповторимой конструкции.

Сочетание современных технологий и уникальности сделали 3D-игрушки мечтой каждого ребёнка, которую взрослые с лёгкостью могут воплотить в реальность, выбирая между мерцающим в темноте драконом или мягким, словно шёлк, котёнком, изготовленным на 3D-принтере.

Нелопающиеся пузыри

Популярность нелопающихся пузырей продолжает расти благодаря их способности удивлять и дарить яркие эмоции.

Сочетание научного эксперимента и развлекательного шоу делает их идеальным выбором для современных развлечений. Только представьте, как ваш ребёнок с друзьями создают удивительные нелопающиеся пузыри во время прогулки… Мечта о пузырях, которые остаются целыми, наконец-то осуществима!

Наборы для создания десертов и украшений

Какой бы набор вы ни предпочли – для приготовления десертов, создания коктейлей или изготовления украшений – в основе всегда лежат одни и те же материалы: воздушный пластилин, крем-клей и множество аксессуаров для декора. Это именно та творческая игрушка, которая надолго захватит внимание ребёнка!

Набор для творчества позволяет реализовать самые смелые творческие фантазии, а готовые изделия прекрасно дополняют сюжетно-ролевые игры, что делает набор особенно ценным. Именно поэтому он стремительно набирает популярность и регулярно появляется в списках желаемых подарков на День Рождения.

Водный набор для творчества (гидрогелевые игрушки)

Ищете необычное развлечение для ребёнка? Обратите внимание на тренд сезона – водный набор для творчества с гидрогелевыми игрушками. Эта увлекательная альтернатива аквамозаике и рисованию на воде покорила многих детей.

Создать собственную игрушку проще простого: заполните форму аквагелем, опустите в раствор лактата кальция и через несколько минут ребёнок получит уникальную 3D-фигурку, которую он изготовил собственными руками!

Моменты детства бесценны, и даже когда мода на игрушки меняется каждый сезон, искренняя радость ребёнка и тёплые воспоминания остаются с нами навсегда. А какой подарок из мира трендовых игрушек вы бы выбрали для своего ребёнка?