Ребенок-коллекционер. Создаем домашний музей

Что только не хранится в "закромах" наших детей. Они собирают то фигурки из киндер-сюрпризов, то вкладыши от жвачек, а то и вовсе что-то невообразимое, поддавшись на очередной рекламный трюк производителей товаров. Но, бесспорно, собирать им нравится. Почти у каждой озорной девчонки или шустрого мальчишки отыщется сумочка или коробочка с ненужным, на наш взгляд, хламом: тряпочками, пуговицами, камешками, стеклышками, колесиками, крышечками. Для ребенка – это самое настоящее богатство, бесценное сокровище. Но, если малыш пока еще сам не может собирать что-то серьезно и систематически, имеет смысл ему в этом помочь. Если мама и папа поддержат детский интерес, бессистемное собирательство может перерасти в увлекательное и полезное занятие – коллекционирование.

Полезное увлечение

Толковый словарь определяет коллекционирование, как "систематизированное собирание однородных предметов, представляющих научный, художественный, литературный и т.п. интерес". Его корни уходят в далекое прошлое. Так, при раскопках древнеславянского города Берестье, который датируется X-XII вв., археологи обнаружили коллекцию раковин тропических морей. Как они попали в наши северные широты? По всей видимости, их владелец был не равнодушен к коллекционированию. Не стоит расценивать коллекционирование только лишь как забаву. Малыши-дошкольники, как правило, еще не способны коллекционировать что-либо целенаправленно и систематически. И задача взрослых не только увлечь малыша идеей создания коллекции, но и всячески помогать ему в этом. Польза от таких занятий неоспорима. Во-первых, собирая коллекцию, малыш занимается познавательно-исследовательской деятельностью, у него возникает желание побольше узнать о предметах своей коллекции. Во-вторых, таким способом ребенок тренирует память, внимание, интеллект, развивает аккуратность и бережливость. В-третьих, показывая свою коллекцию друзьям, обмениваясь с ними интересным экспонатами, малыш учится общению. Наконец, коллекционирование, как и любое хобби, украшает жизнь, делает ее полнее и разнообразнее. Выбирать тему коллекции лучше исходя из интересов малыша. И если ваш кроха жить не может без машинок или любит мастерить бумажные модели, попробуйте сделать его увлечение основой для коллекционирования. Иногда бывает, что начало коллекции могут положить уже имеющиеся в доме предметы. И вот тому пример.

Как мы музей ракушек делали

Как-то зимой, когда заболевшая дочь скучала дома, решили мы с ней заняться приятным делом: перебрать запасы черноморских ракушек, собираемых ежегодно во время летнего отдыха. Рассматривая разномастные “домики” и отбирая их для поделок, мы обнаружили, что, оказывается, их у нас не три-четыре вида, как мы думали раньше, а гораздо больше. Тут-то и пришла в голову идея систематизировать нашу коллекция и сделать мини-музей обитателей Черного моря. Первым делом, мы разыскали в Интернете картинки и описания черноморских моллюсков. За этим последовало самое интересное: выбрать разные ракушки и определить их названия по нашему самодельному каталогу. Это оказалось очень непростым и полезным заданием. Некоторые ракушки так похожи, что, на первый взгляд, кажутся представителями одного вида. И только при внимательном рассмотрении и изучении их можно отличить одну от другой. Когда наши ракушки были рассортированы по видам, дочка отобрала для коллекции по 2-3 самых красивых экземпляра. Интересно, что некоторые редкие ракушки оказались вообще в единственном числе. Для выставки нам удачно подошел пластиковый контейнер от пластилина с ячейками, который мы поместили внутрь картонной коробки с крышкой. Слишком большие ячейки поделили на 2-3 части, вклеив полоски поролона. Этим же материалом заполнили все свободное пространство между стенками внутренней и внешней коробки, что бы лучше закрепить конструкцию. После этого дочка разложила ракушки в подходящие ячейки, вырезала фотографии экспонатов с подписями и кратким описанием и наклеила их на внутреннюю крышку коробки. Осталось лишь приклеить соответствующие номера возле картинок и экспонатов, чтобы любой желающий мог узнать, как назывался моллюск, обитавший в той или иной раковине. В результате, в нашем музее “поселилось” 20 экспонатов, а этим летом добавился двадцать первый. Этот миниатюрный музей в коробке стал предметом особой гордости дочери. Она непременно показывает его всем гостям, и даже носила в детский сад. В процессе составления коллекции дочка приобрела множество новых знаний, научилась различать моллюсков двустворчатых и брюхоногих, узнала, что некоторые из них почти совсем исчезли. Теперь мы подумываем пополнить коллекцию моллюсков, добавив в нее пресноводных и сухопутных жителей, и расширить географию их обитания, не ограничиваясь лишь Черным морем. Тем более что начало этому уже положено: у нас появились три египетские ракушки.

Коллекции вокруг нас

Коллекционирование ракушек – один из примеров того, как можно собирать с малышом коллекцию, практически не затрачивая на это средств. Помимо всех положительных моментов любого коллекционирования, такое собирательство имеет дополнительный плюс: оно делает малыша более внимательным, вдумчивым наблюдателем, учит его любить и беречь окружающую природу, расширяет кругозор. А коллекционировать можно не только ракушки. Например, очень интересно собрать коллекцию птичьих перьев. В любом дворе отыщется перо голубиное, с моря можно привезти перышки чайки, в деревне у бабушки разыскать перья домашней птицы. Замечательные находки попадаются в зоопарке, в лесу, у берегов водоемов. Интересно сравнить перышки разных птиц по форме, цвету, размеру. Такие коллекции обычно очень нравится собирать девочкам, ведь они любят все легкое и невесомое. Если вам удастся увлечь кроху, то он будет выискивать перышки повсюду, развивая внимание и наблюдательность. Хранить такую коллекцию можно в пластиковой или картонной коробке, время от времени доставая и перебирая свои сокровища. Но, еще лучше, как и в случае с ракушками, сделать небольшую выставку ваших находок. Очень просто соорудить хранилище для перышек и других экспонатов из прозрачного целлофанового пакета. Возьмите такой пакет, разделите четырьмя горизонтальными и четырьмя вертикальными линиями на одинаковые прямоугольники. По этим линиям нужно сделать строчки на швейной машине, а затем аккуратно прорезать один слой целлофана в каждом прямоугольнике так, что бы получились кармашки. Положите в каждый прозрачный карманчик по разному экспонату, а сверху скотчем прикрепите бумажную полоску с названием птички-хозяйки, обронившей перо. Можно поступить и иначе. Разыщите с малышом картинки, изображающие нужных птиц, наклейте их на листы бумаги или картона, подпишите, а ниже ниткой прикрепите соответствующее перо. Каждый лист вложите в прозрачный файл, а файлы – в папку. Так коллекцию будет удобно хранить, рассматривать, носить в детский сад, при желании можно вытащить листы из файлов и потрогать перышки пальчиком. А если вашему юному орнитологу вздумается устроить дома выставку, файлы с картинками можно вытащить из папки, расставить или разложить на полке, украсив экспозицию детскими рисунками птиц, книгами и картинками соответствующей тематики. Предложите малышу пригласить на экскурсию в свой мини-музей приятелей из детского сада и выступить в роли экскурсовода. Только представьте, сколько полезных навыков приобретет юный экскурсовод. Ведь ему нужно будет не просто назвать экспонаты, но и рассказать о них что-нибудь интересное, а, значит, подготовиться к такому рассказу заранее. Возможно, кто-то из друзей малыша тоже захочет собрать свою коллекцию. Так у крохи появятся единомышленники, с которыми ему будет интересно общаться, обсуждать свои новые находки и обмениваться предметами коллекции. Но не забывайте, что ваша задача – помогать малышу, проявлять заинтересованность и оказывать всяческое содействие его начинаниям. Иначе интерес может легко угаснуть. Такой уж это возраст… А что из объектов живой и неживой природы еще годится для собирания? Засушенные летние и осенние листья разных деревьев, травянистые растения, всевозможные семена, лепестки цветов. Еще можно собирать камни. А как их классифицировать, если никто в семье не имеет геологического образования и совсем не разбирается в минералах? Можно связывать находки с конкретным местом. Например, ребенок привозит красивые камешки из путешествий, раскладывает их в коробки, а вы подписываете то место, где они были найдены. Особенно много таких находок можно сделать в горах и у моря. Иногда интересные камни попадаются во время обычной прогулки буквально под ногами. Зато как потом интересно рассматривать эту коллекцию и вспоминать те замечательные места, где вам довелось побывать. А, при случае, можно показать камни специалисту и узнать, какие горные породы и минералы попали в вашу коллекцию.

Нумизматы и фалеристы

Кто это такие? Самые распространенные виды коллекционирования имеют свои названия. Так нумизматика – это коллекционирование и изучение монет, бонистика - коллекционирование бумажных денежных знаков, как источник сведений об экономической и политической истории государств, а фалеристика – собирательство всевозможных значков и нагрудных знаков. Если вы с малышом собираете ракушки, это называется конхиофией, а если этикетки спичечных коробков – филуменией. Обычно, детвора очень любит всевозможные мелкие игрушки и безделушки. Если ваш малыш тоже к ним не равнодушен, можно начать собирать коллекцию брелоков. Кстати, французское слово “брелок” так и переводится – "безделушка", "украшение". Раньше брелоки прикреплялись к цепочкам карманных часов, к браслетам, веерам и лорнетам. А теперь, чаще всего, их можно встретить на ключах и детских ранцах. Такое собирательство называется коноклефилией. А сладкоежкам наверняка придется по вкусу коллекционирование этикеток от конфет и шоколада. Такое увлечение тоже имеет свое имя – ксерофилия. Собственно, ксерофилия – это коллекционирование любых этикеток, а не только фантиков. Коллекционирование монет (нумизматика) может стать интересным и полезным занятием с точки зрения страноведения и истории. Конечно, и здесь малышу не обойтись без помощи взрослых. Начать можно с современных и вышедших из оборота копеек своей страны, постепенно дополняя их монетами стран ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время это не проблема: привозить новые экспонаты можно из зарубежных поездок самостоятельно или попросить об этом друзей и сослуживцев. Благодаря такому увлечению, малыш сможет познакомиться с географией, находя на карте те государства, чьи монетки есть в его коллекции, запомнить, как называются деньги в разных странах. Возможно, у ребенка появится желание узнать побольше о странах и народах, их обычаях и традициях. Подарите юному нумизмату специальный альбом для монет, и ему будет удобно сортировать и хранить свою коллекцию. Если вы много путешествуете всей семьей, можно собирать коллекцию всевозможных туристических наклеек: гостиничных, аэрофлотских, автомобильных. Такой вид коллекционирования называется кофрокартия. У вас получится не просто коллекция, но и своего рода память о путешествиях. Кстати, из всевозможных поездок можно привозить и спичечные коробки. Это тоже неплохая идея для коллекционирования с ребенком. Этикетки на них бывают очень красивыми и могут о многом поведать.

Собирать можно все, что угодно

И это действительно так. Помимо традиционного коллекционирования марок, открыток, значков, монет, существует множество необычных и даже смешных коллекций. Кто-то всю жизнь собирает всевозможные ложки, кто-то утюги, колокольчики, подсвечники, карандаши, сувенирные яйца и даже пуговицы. Кстати, и в таком, на первый взгляд, бесполезном занятии, как собирание пуговиц, можно найти много полезных моментов. Такое занятие здорово развивает память и внимание. Попробуй-ка, запомни всю свою коллекцию, что бы не повторяться. С экспонатами можно играть, сортировать их по цвету, форме и размеру. А некоторые пуговицы – это настоящие произведения искусства. Даже собирая всякие пустяки, можно расширить свой кругозор и узнать массу полезных и интересных вещей. Если ваш кроха увлекается, скажем, динозаврами или его сердцу милы кролики, или, может, он заядлый кошатник, предложите ему собирать фигурки его кумиров. Если это занятие ребенка увлечет, можно рассказать о нем близким и друзьям, и те с радостью привезут для юного коллекционера очередные оригинальные сувениры из своих поездок. Бывает, что такое коллекционирование увлекает всю семью, и даже папа становится большим любителем хрюшек, лошадок или цыплят. Любое совместное дело объединяет, улучшает межличностные отношения, а, значит, собирательство послужит укреплению семьи. Можно собирать и всевозможные тематические коллекции, где предметы подобраны согласно определенной теме. Например, после летнего отдыха можно привезти домой коллекцию "находок на морском берегу". В нее войдут красивые камешки, целые раковины и их интересные обломки, клешни крабов, обточенные морем кусочки стекла разных цветов и форм и прочие необычные находки. Если кроха любит смотреть мультики или слушать детские песенки, соберите с ним вместе интересную видео- или аудиотеку. Если вы часто ходите в цирк и детские театры, коллекционируйте билеты и программки. Но, коллекции могут быть не только материальные. Например, коллекция стихотворений о море или божьих коровках, или цветах. Можно коллекционировать смешные высказывания героев мультфильмов, и даже фотографии улыбок. Начните с улыбающихся лиц своих близких, друзей, коллег по работе, приятелей малыша. Более позитивную коллекцию и представить трудно.

Где хранить коллекции

Особое внимание стоит уделить хранению детских коллекций. Для этого, по возможности, нужно выделить отдельную полку или такую полку специально соорудить. Для ракушек, камешков и прочих мелких предметов удобны коробки из-под шоколадных конфет и печенья с ячейками. Для этих же целей подойдет любая коробка с крышкой, в которую вы вклеите картонные или поролоновые перегородки. Значки хорошо смотрятся на треугольных вымпелах разных стран. Всевозможные программки, билеты, буклеты, открытки, наклейки, этикетки можно хранить в картонных коробках, папках с файлами, обычном или магнитном фотоальбоме. Можно завести альбом для рисования, на страницы которого наклеить бумажные конвертики и складывать туда этикетки и наклейки. Для мелких предметов, вроде бусин или пуговиц, склейте “комод” из спичечных коробков. Кстати, пуговицы можно хранить, пришивая их на какую-нибудь подходящую вещь, например любимую футболку ребенка, из которой он вырос. Постепенно с вашей помощью малыш может сам научиться это делать. Из конфетных этикеток или шоколадных оберток можно склеить бумажное “одеяло”, которое постоянно будет расти, пополняясь все новыми и новыми экспонатами. А еще для хранения детских коллекций можно использовать пластиковые контейнеры из-под продуктов, стеклянные банки от детского питания, кофе, майонезов.

Капля дегтя в бочке меда

Но, наряду со всеми положительными моментами, детское коллекционирование имеет несколько проблем, о которых нужно знать, что бы вовремя предупредить. Прежде всего, следите, что бы детское увлечение собирательством не переросло в настоящее пристрастие, вытесняющее из жизни нормальное общение, друзей, игры, занятия спортом, детский сад. Если вы заметили подобные тревожные симптомы у своего малыша, подумайте, не пытается ли он таким образом защититься, отгородиться от окружающего мира. Возможно, ребенку не достает вашего внимания, ему тяжело общаться со сверстниками или существуют какие-то другие трудности и проблемы. В этом случае, возможно, малышу потребуется помощь опытного психолога. Обратите внимание и на то, что именно собирает ваш малыш. Коллекционирование пивных пробок и банок, этикеток от спиртных напитков, сигаретных пачек – не лучший выбор для ребенка. В этом случае у него может возникнуть повышенный интерес к объектам коллекции и желание "заглянуть под крышечку".

И, наконец, если малыш совершенно равнодушен к составлению коллекций и даже ваш энтузиазм не смог его увлечь, не стоит думать, что с ребенком что-то не так. Все дети разные и интересы у всех тоже разные. Быть может, желание собрать коллекцию придет к ребенку позже. А, возможно, он найдет себя в каком-нибудь другом, не менее увлекательном и полезном занятии.

