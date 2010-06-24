Чем занять ребенка на отдыхе? Игры нашего детства

В этой статье собраны игры, которые помогут разнообразить отдых ребенка, особенно если детей несколько. Они применимы в любой точке земного шара, будь то берег турецкий или уральская турбаза, возраст детей от 4х до 16-ти лет. Эти игры и занятия имеют свою историю, ими увлекались еще наши бабушки, и многие незаслуженно забыты или изменились до неузнаваемости. Самое время «заразить» ими новое поколение!

Часть первая: благородные занятия!

Секретики

Одна из Тайных Загадочных Игр нашего детства. Понадобятся мелкие игрушки из «киндеров», бусинки, обрывки украшений. В нашем детстве «секретик» считался ценным, если в нем пряталась достойная игрушка (пупсик или мелкая машинка). Также используем фантики от конфет и фольгу. Роем ямку в земле – достаточно глубокую – выкладываем дно фантиками. Сверху кладем игрушку, бусинки. Накрываем фольгой. И все это прячем под обломком стекла. В наше пластиковое время не так уж легко найти хорошее стекло, поэтому (и в том случае, если вы учите «секретикам» маленьких детей) используйте прозрачный целлофан или пластик, прозрачные крышки. Другой вариант: не заморачиваться и сложить «секретик» в коробочку. Но правильный результат выглядел так: цветное стекло, а под ним что-то загадочно сверкает. Засыпаем землей – все готово. Теперь о нем нужно забыть на месяц, это самое трудное. И раскопать, когда ребенок будет счастлив вновь обрести свое сокровище. В советское время «секретиками» увлекались буквально все, и был будоражащий душу шанс под любым деревом обнаружить чужой «секретик». Если детей несколько – пусть каждый зароет свой «секрет», а через некоторое время получит возможность откопать чужой и завладеть содержимым. Расширяем игру: в ней участвует несколько (от двух) детей и взрослый. Взрослый закапывает самый главный «секрет» (можно закопать шоколадную фигурку, предварительно обезопасив ее от земли), а потом все меняются «секретиками» - и побеждает тот, кто найдет «взрослый» супер-приз.

Коллекции

Мы частенько ругаем детей за раскидывание по всему дому фантиков, грязноватых камешков, стеклышек, перышек и прочих Очень Ценных Вещей, Которые Запрещено Трогать Взрослым. Лучше выделить время и сделать коллекцию. Что мы будем коллекционировать?

- ракушки

- фантики от сладостей

- листья, травы, цветы

- камни

- разноцветные стеклышки

- железки и деревяшки

- календарики, открытки

- брелоки

- этикетки

- перья

Нам потребуется коробка. Простой вариант – купить в хозяйственном магазине или Икее/ОBI. Коробочка должна быть с множеством отделений и обязательно – с крышкой. Сложный вариант – сделать ее самим. Пригодится коробка от ненужной настольной игры, в ней делаем перегородки из картонных или поролоновых полосок. Сортируем нашу коллекцию, каждый экспонат следует подписать. Также «архив» можно сделать из прозрачного пакета. Берем пакет, делим его линиями на одинаковые прямоугольники.

Далее нужно прострочить линии на машинке или пройтись по ним мелкими стежками вручную. Затем в каждом прямоугольнике делаем надрез, чтобы получились карманы. В карманы складываем наши экспонаты и наклеиваем бумажную полоску с названием. Идея для перьев: вырезаем из журналов картинки с птицами, наклеиваем их на лист картона, а снизу прикрепляем соответствующие перышки. Сейчас издают множество энциклопедий для детей – найти нужную, чтобы получить знания о предмете, не составит труда. Коллекция должна расширять кругозор и обогащать знаниями. Потом ребенок уже будет искать конкретные экземпляры, опираясь на знания, а не собирать все подряд и что попало. Если вам трудно идентифицировать какие-то предметы, классифицируйте их по местонахождению, например, «найдено на таком-то морском берегу». Что еще потребует коллекция: лупу, пинцет. Хранить ее следует только на отдельной полке – стоит ребенку один раз забросить коллекцию в гору игрушек, как о ней можно благополучно забыть.

Карнавальная мастерская

Заскучавшему ребенку предлагаем продлить жизнь одноразовой посуды. Еще наши бабушки в детстве играли в карнавальную мастерскую, делая шляпы и маски. Берем одноразовые тарелки (их можно заменить кругами из картона). И украшаем их по своему усмотрению. В ход идет серпантин, фантики, перышки, ленточки, нитки, розочки и бантики от подарочных пакетов, обрывки цепочек, бусинки… этот процесс увлечет даже не шибко увлекающегося ребенка. Раскрашиваем будущую шляпу или маску красками или фломастерами и наклеиваем на нее все, что найдется под рукой. Эффектно смотрится серпантин или бумажные ленточки, подкрученные с помощью ножниц (конец ленты пропускаем в сомкнутые ножницы и резко проводим ими по ленте, как это делают флористы, чтобы бумажная лента закудрявилась), спускающиеся с маски или шляпы. Протыкаем края изделия и крепим резиночку, чтобы шляпа или маска держались на голове.

Вишлист

Игра заключается в том, что каждый из участвующих (дети-дети, дети-взрослые) пишет на листочке (с помощью взрослого, если еще не умеет писать) список своих пожеланий. Выглядит это так:

«Я хочу:

1. что-нибудь мягкое красное.

2. что-нибудь маленькое и пластмассовое.

3. колючую железку.

4. что-нибудь вкусное.

5. игрушку».

И так далее. Фантазия безгранична. Участники обмениваются списками. Даритель обязан выполнить пожелание в соответствии с описаниями. Подарить то, что у него ассоциируется с «колючей железкой» или «маленьким пластмассовым». Естественно, подарки должны быть простенькими без поисков нужного по магазинам. Варианты откапываются в игрушках, а то и подбираются с земли. Затем подарок упаковывается и дарится. На следующий день придумываются другие списки…

Картины из камешков

Эта игра была популярна еще в царские времена. Ребенок собирает плоские камни разного размера и форм, затем камни раскрашиваются. Лучше использовать акриловые краски. Похожие камни делаем одноцветными, другие украшаем узором. Можно с помощью крепкого клея приклеить бусинки и даже стразы. Конструктор готов. После высыхания из камней складываются мозаичные панно или отдельные фигурки (цветы, инопланетные существа) на плоской поверхности, например, пляжном коврике.

Часть вторая: подвижные игры!

«Тише едешь – дальше будешь»

На большой площадке чертим на расстоянии около тридцати метров одна от другой две линии – «старт» и «финиш». На старте стоят игроки, на финише, спиной к ним, находится водящий. Он говорит: «Тише едешь – дальше будешь. Раз, два, три!» За это время игроки стараются максимально приблизиться к финишу. Едва закончив говорить, водящий быстро поворачивается и осматривает замерших на месте участников игры. Тех, кто не успел вовремя остановиться или пошевелился, водящий отправляет на линию старта. Побеждает тот, кто первым доберется до финиша. Он и становится следующим водящим.

«Светофор»

Чертим две линии на расстоянии нескольких метров одна от другой. Это дорога. Все игроки, кроме «светофора», выстраиваются за одной из линий. «Светофор» караулит на «дороге». Стоя спиной к игрокам, он называет какой-нибудь цвет. Если игрок смог отыскать на себе названный цвет (одежда, носки, заколка), он берется за него рукой и спокойно идет через «дорогу». Если же ничего подходящего нет, ему остается быстро перебежать на другую сторону. А «светофор» должен ловить нарушителей. Тот, до кого он дотрагивается, сам становится «светофором».

«Я знаю…»

Игрок рукой бьет мячом об землю, приговаривая по одному слову на каждый удар: «Я. Знаю. Пять. Имен. Девочек: Маша – раз, Ира – два…» И так до пяти. Использовать можно любые знания: животные, цветы, деревья, птицы, названия городов, стран, рек и т.п. Если кто-то сбился или уронил мяч, ход переходит к следующему игроку. Выигрывает тот, кто первым справился с заданием.

«Съедобное-несъедобное»

Все игроки выстраиваются в ряд. Водящий с расстояния в 2–4 метра бросает каждому по очереди мячик, называя какой-нибудь предмет. Если это что-то съедобное, мячик нужно поймать, если нет – отбить (или просто не ловить). Правильно среагировавший игрок делает шаг вперед, если ошибся – возвращается на шаг назад. Самый внимательный, который первым смог добраться до водящего, сам становится водящим.

«Вышибалы»

Все игроки, кроме двух, становятся в ряд в центре площадки. Двое «выбивающих» с мячом стоят по краям площадки. В их задачу входит, перебрасывая друг другу мяч, выбить с площадки всех игроков. Тот, до кого дотронулся летящий мяч, выходит из игры. Труднее всего выбить последнего, самого ловкого игрока, остававшегося под обстрелом.

«Казаки и разбойники»

Участвуют две команды. Одна в оговоренном месте считает до 100, другая удирает, по пути оставляя мелом стрелки, указывающие направление своего движения. Стрелки ставятся не слишком часто и не всегда на видном месте: на стволах деревьев, на стенах домов и на деревянных скамейках. На перекрестках и развилках дорог стрелки раздваивались, чтобы запутать преследователей.

«Калека 21-го века»

Люди становятся в круг. Кидают друг другу мячик. Кто не поймал, у того бросавший отнимает какую-то часть тела, например "закрой один глаз, левый", и вот так дальше. Не поймал — "Что отнимаешь?" — "Руку" — "Какую?" — "Правую", и игрок дальше играет, кидает мяч оставшейся рукой. Естественно руку лучше оставлять одну, если уже одна отнята, можно одну ногу. Можно голос, тогда надо играть молча, если заговоришь, выходишь из игры. Тот, у кого забрали все части, вылетает. Игра заканчивается, когда в живых остается только один.

«Ножички»

Играется ножом. На земле чертится круг и делится на части, если игрока два, на две половины. Один игрок, кидает в поле (зону) чужого игрока ножик. Если воткнулся, то он, стараясь не ступать на зону противника, чертит по оси втыкания ножа линию (как воткнулся, так и чертить туда-сюда линию), от края круга до своей зоны. Таким образом, отхапывает часть территории. Потом ход следующего игрока. И так далее. На чужую зону заступать нельзя. Если заступишь, бросок не засчитывается - и переход хода. Бросать можно стоя только на своей зоне. Если уже не можешь стоять на своей зоне (места мало), то проиграл. Зоны могут быть вместе не соединены, то есть два кусочка в разных местах.

"Гигантские шаги"

Водящий, отвернувшись от стоящих на линии, называет число шагов (2 гиганта, 2 лилипута, 5 цыплячьих), считает до десяти. Если оборачивается и видит, что кто-то двигается, отсылает обратно к линии. Тот, кто добирается до водящего первым, должен его осалить и бежать к линии. Если водящий его осалит, то он сам становится водящим.

«Козел»

В баскетбольное кольцо все по очереди бросают мяч, кто откуда хочет. Если кто-то попал, остальные бросают с того же места. Попал - молодец, ну а не попал - получай букву. Сначала - "к", и так далее до названия игры. Соответственно можно играть либо до первого проигравшего ("козла"), либо до победителя. Иногда после последней буквы нужно было еще ставить точку.

Часть третья: игры на лавочке

«Золушка»

Все игроки усаживаются на скамейку, снимают по одной туфле и сваливают их в общую кучу. Водящий отворачивается, ему показывают обувь и спрашивают: «Кому?» Он называет имя кого-нибудь из игроков. Так продолжается до тех пор, пока не закончится обувь. Игроки надевают по второй туфле и веселятся.

«Глухой» телефон

Все садятся в ряд, и каждый соседу на ухо говорит какое-нибудь слово. Ведущий начинает каждому задавать вопросы. Ответом служит сказанное соседом на ухо слово. К примеру: "Что ты сегодня ел на завтрак? - "самолёт". Другой вариант: ведущий сообщает какое-нибудь слово крайнему в ряду, стараясь говорить шепотом и очень быстро, тот еле слышным шепотом передает его дальше, и так далее. Последний оглашает полученную абракадабру. Но если слово угадано, он становится ведущим.

"Мама-папа есть хочу, хлеба с маслом не хочу, а конфетку ам, никому не дам"

Количество игроков ограничено только размером ладони водящего. Водящий держит руку согнутой в локте ладонью вниз. Остальные игроки дотрагиваются указательным пальцев до ладони водящего. Водящий произносит волшебную фразу: "мама-папа есть хочу, хлеба с маслом не хочу, а конфетку ам, никому не дам". И на слове «дам» смыкает пальцы в кулак. Тот, кто не успел отдернуть, становится водящим.

"Колечко"

Игроки сидят в ряд на скамейке, ладони держат сложенными лодочкой. Один из игроков держит в ладонях лодочкой какой-нибудь мелкий предмет, например монетку. Игрок с монеткой начинает раскладывать монетку по лодочкам других игроков. Делать это надо незаметно. Игрок может положить монетку кому-нибудь в ладонь или оставить себе. Водящий должен по эмоциям угадать, у кого оказалась монетка, спрашивая: колечко-колечко, выйди на крылечко! Если он угадывает, то человек с монеткой становится водящим, а бывший водящий - раздающим. Если он не угадал, то все повторяется.

Часть четвертая: игры дорожные

"Камень-ножницы-бумага"

А вы знаете, что есть еще и колодец? Нужно два игрока. Произносится волшебная фраза: "камень-ножницы-бумага", и игроки быстро показывают символические знаки:

камень – кулак,

ножницы - рука в кулак, а указательный и средний разведены как лезвия ножниц,

бумага - рука ладонью вниз, пальцы вытянуты и сомкнуты,

колодец - из пальцев делается кольцо.

Далее сравниваются «выкинутые» фигуры:

камень тупит ножницы - победил камень,

ножницы режут бумагу – ножницы,

бумага накрывает колодец – бумага,

бумага оборачивает камень – бумага,

камень тонет в колодце – колодец,

ножницы тонут в колодце – колодец.

«Мини-колечко»

Взрослый берет маленький предмет и начинает его перекатывать между ладонями, сложенными лодочкой. Потом резко сжимает руки в кулаки. Ребенок должен угадать, в каком кулаке оказался предмет.

«Я вижу красное»

Игра подходит для маленьких детей в пути. Загадывается цвет, и все смотрят в окно, выискивая его. По очереди говорят: "я вижу красную машину", "а я вижу тетеньку в красной куртке" и. т. д. Цвет может быть любой, игра усложняется, если добавить «горошки», «полоски».

«Волшебный мешок»

Играющие говорят по очереди:

1 - я положил в мешок слона

2 - я положил в мешок слона и кошку

1- я положил в мешок слона, кошку и море

2 - я положил в мешок слона, кошку, море и стул…

И так далее, пока кто-нибудь не забудет все перечисляемое.

«Тайное слово»

Один из играющих задумывает слово, а второй с помощью наводящих вопросов пытается угадать его. Пока ребенок еще не научился задавать правильные наводящие вопросы, количество вопросов неограниченно, а так их 10. Отвечать можно только "да" или "нет". Правильные вопросы должны рассекать возможные варианты на две однозначные части, например "Это живое?"

«Спички»

Между указательным и большим пальцем зажимаются две спички, играющие «бодаются» ими. У кого палочка сломается, тот и проиграл.

"Вам барыня прислала 100 рублей»

Водящий говорит: «Вам барыня прислала 100 рублей. Что хотите, то купите, черное-белое не берите, "да" и "нет" не говорите. Вы поедете на бал?» Игрок отвечает, допустим, «поеду» (нельзя говорит «да» или «нет»). Водящий повторяет фразу, задавая новый вопрос: «Что вы наденете на бал?» И так далее. Отвечать можно только одним словом. Варианты правил:

Барыня прислала 100 рублей

И коробочку соплей…

«Да» и «нет» не говорить,

В черном-белом не ходить,

«Р» не выговаривать.

Вам барышня прислала кусочек одеяла.

Велела не смеяться,

Губки бантиком не делать,

«Да» и «нет» не говорить,

Черное с белым не носить.

Вы поедете на бал?

Водящий должен запутать игрока вопросами, вынудив его нарушить правила.

"Ялъяра холхоро чулчуру долдоро молморой"

Игра заключается в том, что нужно произнести фразу, добавляя к каждому слову – или слогу! - «яра» или «оро». Возможны и свои варианты коверканий.

Фантики

Свёрнутые фантики кидают на стол, ударяя ладонью с фантиком по его краю. Если фантик ложится на другой, то нижний переходил к хозяину верхнего. Если фантик попал «в карман», то попавший получал от хозяина «кармана» ещё один фантик. Другой вариант игры: фантики складываются стопкой, по ним также ударяют ладонью. Те, которые перевернулись после удара, игрок забирает себе и бьет дальше. Если ни один не перевернулся – переход хода к другому игроку.

