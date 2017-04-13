Список подарков для любителей динозавров
Многие дети, от малышей до подростков, любят динозавров. Если ваш сын или дочка увлеклись этими рептилиями, то динозавр станет лучшим подарком на любом празднике!
Эти гигантские рептилии - словно еще одна волшебная сказка, в которую хочется заглянуть ребенку. Древние ящеры, могучие и загадочные, как воплощение тайной силы: может быть, благодаря им ребенок сам чувствует себя смелее и уверенней?
Сегодня магазины предлагают множество мягких игрушек, игр и конструкторов на эту тему. С помощью динозавров ребенка можно многому научить: рассказать о палеонтологии, древней истории Земли, метеоритах, строении скелета и эволюции. Родители активно применяют динозавров в воспитании: ребенку-малоежке посуда с ящерами прибавит аппетита, малыш-непоседа быстрее пойдет в кровать в “динозаврьей” пижаме. В этой статье мы расскажем о самых интересных и полезных игрушках и играх для любителей древних рептилий.
Динозавры-конструкторы
Главный производитель детских конструкторов “Lego” в конце 2016 года выпустил очередную игрушку в серии Creator - “Могучий динозавр”. Из одного набора кубиков можно собрать по очереди трех разных ящеров - хищного тиранозавра, летающего птеродактиля и травоядного трицератопса. Зубы, когти, извивающийся хвост, двигающиеся лапы и крылья - все в комплекте, включая три схемы для сборки.
У “Lego” есть также целая серия, посвященная динозаврам и фильму “Парк юрского периода”. В этой серии - несколько наборов конструкторов: всевозможные ящеры и их клетки в Парке, герои-ученые, автомобили, вертолеты, ловушки для динозавров, смотровые вышки… Правда, серия вышла в 2015, и сегодня продается не в каждом магазине. Зато вместе с этой серией конструкторов “Lego” выпустили компьютерную игру “LEGO: Мир юрского периода”, которая понравится детям - любителям Lego и рептилий. Хорошая новость: в ней не нужно убивать динозавров! Проходим миссию, решаем головоломки, зарабатываем баллы.
Конструктор со светодиодами “Laser Pegs” пошел дальше “Lego”: из одного набора кубиков с подсветкой можно собрать аж 24 разных динозавра! И не просто собрать по схеме, но и немножко изучить электротехнику, построить свои первые электрические сети. В конструкторе множество деталей разной формы, светодиоды разных цветов. Включаем логику, фантазию и развиваем творческие навыки (а также усидчивость!) с помощью светящихся динозавров.
Отдельное направление - 3D паззлы с динозаврами. Соберите скелет ящера из разных деталей - например, из фанеры от “Wooden Toys”. Эти игрушки развивают концентрацию, пространственное мышление и стоят совсем недорого.
Бывают 3D модели динозавров с заводным механизмом (например, “Pilotage”) и даже на пульте управления (например, “Loz”) - и это гораздо интереснее, чем обычные паззлы! Динозавр не только приобретает объем, но и двигается после сборки.
Для тех, кто хочет почувствовать себя настоящим палеонтологом, в продаже есть наборы для проведения раскопок. Найдите в коробочке с грунтом кости и соберите из них скелет или даже два разных скелета! Например, в набор для раскопок от “Bondibon” входит емкость, заполненная “древней пылью”, под которой покоятся фрагменты скелета, набор настоящих археологический инструментов - скребок, зубило, щеточки и кисти - а также инструкция по сборке.
Самым маленьким любителям ящеров понравятся динозавры, которых нужно собирать с помощью винтов, гаек и отвертки - например, простые и яркие игрушки от “PlayGo”. Воля, усидчивость, стимуляция мелкой моторики - и ваш ребенок прикрутит ящеру все части тела!
Динозавры могут даже познакомить детей с “зелеными технологиями”: американский производитель 4М предлагает собрать модель экологичного робота на солнечной батарее. После сборки на роботе закрепляются декоративные ступни, лапки, голова, хвост - и вуаля! - перед нами шагающий динозавр.
Роботы-динозавры
Итак, мы плавно подошли к теме динозавров-роботов. В магазинах их - великое множество: большие, маленькие, программируемые, радиоуправляемые, интерактивные.
Робораптор “Wow Wee” длиной 85 см: ходит, вертит головой, издает звуки, меняет настроение, а ребенок управляет роботом с помощью простого пульта. Раптор снабжен разными датчиками, он “видит” препятствия и обходит их, а в разных режимах настроения ведет себя почти как живой. Если почесать раптора под подбородком, когда он в игривом настроении, он заурчит и положит голову вам на ладонь. Если сунуть ему в рот платочек или носок - он будет отбирать его. В режиме охоты динозавр резко поворачивает голову в сторону звуков, а в режиме осторожности, наоборот, убегает от любого шума.
Очень похож на него Дино Зуммер от “Spin Master”: он тоже управляется с пульта, имеет несколько режимов настроения, умеет патрулировать обозначенную территорию и предупреждать хозяина о появлении чужаков. Робот обучается в течение жизни, учится громче рычать, быстрее бегать, его глаза меняют цвет в зависимости от настроения, и если его дернуть за хвост, когда он зол, то Зуммер может погнаться за обидчиком.
Робот-динозавр Pleo от “Innvo Labs Limited” - еще сложнее (и дороже). Он почти как живой детеныш камаразавра двух недель от роду: изучает окружение, ест, спит, машет хвостом, обижается или скучает - благодаря искусственному интеллекту. Он учится новым играм, вбирает опыт и меняет “характер” в зависимости от того, как с ним обращались. Если динозавра любили и часто гладили, он вырастает смелым и игривым. А если забывали о нем - Плео становится грустным и робким. Программа обучения рассчитана на несколько лет жизни.
В магазинах есть и более простые дино-роботы, скажем, динозавры разных видов от “Shantou”. С помощью пульта их можно заставить всего лишь ходить и рычать, зато они выглядят вполне реалистично!
Книги о динозаврах
Книг о динозаврах - великое множество, каждый месяц на прилавках появляются новые издания, и для ребенка любого возраста можно выбрать хорошую книгу. Мы расскажем об изданиях, которые выделяются чем-то особенным.
Малышам, которые еще не умеют читать, понравится книга-игра Пито Франческо и Бернадет Жерве “Динозавры” от издательства “Манн, Иванов и Фарбер”. Книга напечатана на картоне, так что давать ее можно уже детям от 2 лет. Здесь нет энциклопедической информации, вы только узнаете, как зовут разных ящеров. Зато в этой книге есть окошки, задания, панорамы и целый “конструктор динозавров”, который вызовет интерес и веселье у детей.
Особого внимания заслуживает книга Рони Орена “Секреты пластилина. Динозавры”. Здесь на каждой странице - простые пошаговые инструкции по лепке и много информации о разных ящерах.
Оказывается, из пластилина можно создать целый яркий красочный мир, да еще и так просто! “Секреты пластилина” - это много часов сосредоточенного творческого “пыхтения” над динозаврами всех мастей.
Атлас “Динозавры” от “Махаон” - пожалуй, одно из самых солидных и полных изданий на эту тему. В нем нет секретиков, кармашков и игр, здесь все всерьез: последние сведения о ящерах, новые находки, энциклопедическая информация, интересные факты о рептилиях и эволюции жизни на Земле, множество иллюстраций и схем, отличное качество печати.
Книга Тьерри Лаваля “Динозавры: Найди и покажи” поможет дошкольникам тренировать внимание и память. На пяти разворотах книжки-панорамы - живописные пейзажи из разных эпох, и в каждом прячутся динозавры, всего нужно найти 196 ящеров. Альбом Ирины Яковлевой с рисунками Рубена Варшамова “Палеонтология в картинках” покажет реалистичные картины древней жизни.
Игры и игрушки-динозавры
Провести время с пользой и удовольствием поможет карточная игра “Мемо. Динозавры” от издательства “Creative”. Простые правила и удобная упаковка небольшого размера позволяют брать игру в дорогу.
Карточная игра посложнее “Битва динозавров” от “Мосигры” помогает не только запомнить разных ящеров и развить память - игрокам придется изучить разные характеристики рептилий: скорость, вес, место обитания, рацион. К тому же она интересно упакована - как эскимо на палочке.
Настольная игра от той же “Мосигры” “Пираты против динозавров” - уже полноценная настолка с фишками, картой, фигурками игроков. Важную роль в ней играет молодой динозавр, но все-таки пиратская тематика немного перевешивает. Так что игра подойдет любителям морских приключений и древних рептилий.
Разумеется, юному любителю динозавров просто не обойтись без фигурок этих рептилий. В магазинах видимо-невидимо пластиковых ящеров разных цветов и размеров, найти их очень просто. Но если вы цените безопасность и хотите, чтобы ваш ребенок брал в руки (и, может быть, в рот!) игрушки из сертифицированных материалов, обратите внимание на марки “Gulliver” и “Schleich”. Их ящеры очень качественно сделаны и окрашены “по-науке”.
Ну, и, конечно, как обойтись без милых мягких игрушек-динозавров, с которыми можно спать в обнимку? Разные фабрики шьют их на любой вкус, цвет и размер. Но если ваш ребенок ценит реализм и высокую степень сходства, то присмотритесь к брендам “Wild Republic”, “Hansa”, “Toivy”.
Желаем вашим маленьким палеонтологам и любителям рептилий отличных путешествий в мир юрского периода!