Моя Барби была умной

Знаете, всегда раздражает, когда ругают то, что ты любишь. Или любил. Вот мне бывает до боли обидно, когда критикуют мои любимые игрушки. Ведь я ими играла еще каких-то лет восемь назад. Это были трансформеры, попрыгунчики и, конечно же, мечта любой девчонки 90-х годов — ненавистная взрослым кукла Барби.

Эта длинноногая красавица заставляла наши сердечки биться сильнее, а карманы наших родителей — стремительно опустошаться. И не мудрено: ведь новенькой Барби необходимо приобрести гардероб, мебель, детей и мужа Кена. Вот тут-то мамы-папы и понимали, как влипли — одной «куколкой на Новый Год» не обойдешься. Или обойдешься? Вообще, каково оптимальное количество игрушек для ребенка? Так ли уж они важны? Наверное, все зависит от его возраста. А в пять-двенадцать лет (а именно такого возраста основные «потребители» Барби и прочих «игрушек-ролевушек») личность ребенка стремительно формируется, он накапливает наибольшее количество информации.

Веселый багаж

Очень важно именно в этом возрасте дать ребенку как можно больше впечатлений. Да-да, я не оговорилась, не знаний, а именно впечатлений. Ведь у знаний есть одно нехорошее свойство — они устаревают, тем более в век научно-технического прогресса. А вот с впечатлениями дело обстоит совсем иначе: они накапливаются, но не теряют своей актуальности всю жизни. Они — та копилка, тот веселый багаж, который маленький человечек возьмет во взрослый, серьезный мир. А там уже времени на игры почти не останется, да и статус уже не тот — в песочнице не посидишь.

Горы игрушек, как индикатор счастья

У меня всегда было много игрушек. Настолько много, что я делилась ими с теми детьми, у которых их не было. Нет, я не была «новой русской» девочкой, и игрушки у меня были в основном самые простые. И даже самодельные. Однажды в журнале по кройке и шитью мама увидела выкройку зайчика, которого легко сделать… из обычной перчатки. Непарных перчаток на антресолях — полно, а свободное время для своего ребенка всегда можно выкроить. Так и появилась на свет одна из моих любимых игрушек — заяц Счастливчик. Почему Счастливчик? Да потому, что не каждому так везет — из ненужной вещи превратиться в лучшего друга. А еще был самодельный пес Лишай. Но, не смотря на неблагозвучную кличку и облезлый бок, он тоже был моим любимцем. Потом был кот Лео, моя интерпретация пушкинского «кота ученого». Он был магазинный, но я сама шила на него костюмы — не простые, а деловые. Он же — ученый, на всякие конференции ходил, научные открытия делал… Ему надо было выглядеть очень солидно. И, конечно же, была кукла Барби…

Три роли моей Барби

Да, теперь в некоторых особо интеллектуальных кругах принято называть Барби «полой женщиной». Но ведь на то и ребенок, чтобы наполнить эту внутреннюю пустоту любым (и любимым!) содержанием. Моя Барби не была глупой! Она не сидела с Кеном в теплом бассейне, она всегда была в поиске. Подумать только, моя Барби, как живой человек, в течение своей жизни сменила несколько социальных ролей. Она была учительницей, журналисткой и даже «металлисткой». Тут мне придется сделать оговорку и согласиться с «умными дядями», утверждающими, что девочки многому учатся у кукол. Но я бы уточнила: учатся у своих кукол. А ведь свои-то, родные плохому не научат. По крайней мере, я в это искренне верю. Я вообще оптимистка и считаю, что любимые вещи не могут вредить.

Благодаря Барби-учительнице я научилась руководить коллективом и даже попробовала себя у доски, заменяя заболевших учителей в школе. И, надо сказать, дети не только слушались меня, но и слушали, так как им было со мной интересно. Возможно, просто они не считали меня «строгой тетей», чувствовали, что я еще принадлежу к их миру, а не к миру взрослых. Конечно, ведь Барби не может быть полностью взрослой. Она скорее состояние души, некое вдохновение.

С Барби-рокершей все было еще интереснее. Благодаря ей я могла продумать свой новый имидж, взглянуть на себя со стороны. Наверное, родителям моя кукла казалась пугалом, замотанным в километры цепей. Но мне она помогла найти мою Личность. Глядя на нее, такую крутую-раскрутую, я впервые рискнула перестать быть серой мышкой. Кстати, ведь любая молодежная субкультура — это та же ролевая игра, где есть определенные правила. Это — первая сознательно выбранная подростком социальная роль, и взрослые должны научиться уважать это.

Но самой решающей ролью была Барби-журналистка. Иногда она перевоплощалась в писательницу, поэтессу, ведущую ток-шоу или репортера — не важно. Главное, что она всегда была на виду, не боялась показать себя. Но это не было простым хвастовством новым нарядом или стройной фигурой. Она постоянно что-то делала, за что-то боролась. Ее волосы часто были растрепанны, а туфелька терялась в погоне за самым интересным. Так я и вбежала в мир взрослых — восторженная, непричесанная и верящая в правдоносную миссию «четвертой власти». И, возможно, именно благодаря моей Барби мне там понравилось. Теперь это — мой мир, в нем — мои новые игрушки: события, факты, мнения. Вот только играть я стала серьезнее.

Скептик скажет: «Ну, это счастливое исключение из правил. У других же «барбимания» вызывает комплекс неполноценности и желание похудеть до толщины удочки». А я вот возьму и не буду возражать. Лишь намекну, что я далека от стандарта 90-60-90. Я вообще не люблю стандарты и шаблоны — это скучно, и делает нас похожими на розетки: хочешь — пылесос воткни, а хочешь — телевизор. Но мы-то — не электроприборы, не механизмы — а живые люди. И Барби тут не при чем.

Книги — тоже игрушки

С самого рождения мне читали книжки. Читали много и часто. Делали это мама, бабушка и прабабушка. И потому, наверное, не удивительно, что свой первый «стишок» я сочинила в три с половиной года. Это были впечатления уходящей весны, под стать тем детским крикам-впечатлениям, которые собирал Корней Чуковский:

Весна идет, весна идет,

И падают лучи.

Последний это день весны,

А завтра будет лето!

Я радовалась жизни, каждой ее минутке-веснушке. Я играла со словом, как с мячиком. Я допридумывала сказки. Я ткала полотно литературного произведения заново.

А еще книжки было очень приятно рвать. Ну, не только ради интересного звука. Например, не нравится Серый Волк — я его тр-р-р-ык — и Красная Шапочка спасена. Такое ощущение, что детская ручонка в этот миг может поменять ход истории! И это — не баловство, а сотворчество. То же самое, если ребенок разбирает только что купленную машинку. Это не вандализм, а инстинкт первооткрывателя. В этот момент маленький Колумб живет лишь одним вопросом: «А что там внутри?» Через несколько лет он уже заглянет не в поломанную игрушку, а в себя, и задаст тот же вопрос. Вот только ответ будет найти сложнее… Ведь он — не автомобильчик, и уж тем более — не Барби, у которой внутри пусто. Его «творческая лаборатория» наполнена такими противоречивыми красивостями, такими умными глупостями… И это — прекрасно.

Позвольте ребенку творить миры

В общем, друзья мои, читайте детям книжки, но и об игрушках не забывайте. Позвольте своему ребенку творить миры. А уж кого туда селить — супермена или красотку — малыш решит сам. И этот выбор не будет ошибочным. Не верите — поиграйте со своим ребенком хотя бы полчаса. Ведь в детских играх даже сама агрессия милосердна, созидательна. Взгляните на их игры с глобальной позиции борьбы добра и зла — и вы поймете, что Бэтман и Человек-паук не такие уж и страшные. И не все западное — тлетворно. Ведь душа-то у вашего ребенка все равно русская. Так чего же бояться?