14 настольных игр, в которые интересно играть взрослым с детьми

«Клюэдо» (Cluedo) Родоначальница славного жанра детективных игр. Впервые издана в 1949 году компанией Waddingtons из английского Лидса, позже права перешли к американской Hasbro. Человек, который ее придумал, — современник Агаты Кристи по имени Энтони Пратт — был весьма замечательной личностью: служил клерком в адвокатской конторе, а в свободное время выступал в качестве клоуна. Сюжет Cluedo представляет собой классический герметичный детектив с ограниченным кругом подозреваемых. Из-за снегопада все оказались заперты в едином пространстве — загородном поместье доктора Блэка, аристократа и знаменитого антрополога. Там и произошло убийство. Жертва — хозяин дома, но кто же его прикончил: полковник Мастард — подсвечником в гостиной? Миссис Пикок — кинжалом в бильярдной? Старушка Уайт — кочергой в библиотеке? Или так: в библиотеке, но полковник Мастард, и не кочергой, а из револьвера? Шестеро подозреваемых, шесть вероятных орудий убийства, девять комнат, и с каждым ходом кое-что проясняется, а улик становится все больше. Но вот в чем проблема: многие улики ложные! А самое интересное вот что: пока вы, включив дедукцию, методично вычисляете вероятности и вычеркиваете взаимоисключающие варианты, кто-то вдруг — оп! — угадал и убийцу, и место, и орудие преступления. Потому что настоящий сыщик работает еще и на интуиции — прямо как инспектор Клюзо из «Розовой пантеры» (совпадение имен здесь далеко не случайно). Cluedo вообще игра знаменитая, почти как «Сказки Матушки Гусыни». Ее постоянно цитируют, выпущена куча ремейков (разнообразные «Улики» и пр.), и даже снято несколько фильмов, в том числе прямая экранизация игры, правда, не британской, а американской версии. Жертва — шантажист, а действие происходит во времена маккартизма. Сейчас Hasbro выпускает русифицированную версию: вместо антрополога, естественно, олигарх, вместо старого поместья — особняк с бассейном, и комнат в нем больше. Полковник Мастард превратился в Гену Горчичникова, а роковая женщина Пикок — в актрису Галину Голубеву. Справедливости ради надо сказать, что сюжет и внутренние возможности игры стали даже богаче, но вот обаяния не прибавилось. Впрочем, это вопрос вкуса. Возраст : от 9 лет, но игра непростая и дается даже не всем взрослым Количество игроков : лучше всего играть вшестером — по числу подозреваемых и орудий убийства; но можно и втроем, с двойным комплектом карточек Время партии : ~1,5 часа Сайт производителя : http://www.hasbro.com/ Достоинства: Каждая партия вроде как спектакль, причем каждый раз разный. Помимо логики включен психологический момент — не хуже, чем в покере или, скажем, в «Мафии».

«Дикие джунгли» (Jungle Speed) По сути дела дизайнеры Ом и Яко (Thomas Vuarchex и Pierric Yakovenko) просто усовершенствовали примитивную карточную игру в «пьяницу» (у французов она называется la bataille — «битва»). Игрокам раздается по стопке карточек, они по очереди открывают верхнюю, и если у кого-то оказываются одинаковые, то возникает дуэль. Но — и тут уже ничего общего с занудной «пьяницей» — дуэль выиграет не тот, у кого следующая карта старше, а тот, кто быстрее схватит деревянный тотем! Игра совершенно универсальная: годится и для дня рождения первоклашки, и для вполне взрослых (в том числе активно флиртующих) компаний. И, конечно, чтобы играть с любыми иностранцами: в «Диких джунглях» нет языковых барьеров. Поэтому, кстати, нет никакого смысла гоняться за русифицированной версией: правила легко найти в интернете, и к тому же оригинальное издание во Франции или Испании стоит ровно в два раза дешевле. Надо только следить, чтобы на коробке не было написано Jungle Speed. L'extension — это не сама игра, а дополнительный набор карточек без тотема, и с одним лишь этим набором играть нельзя. Если, конечно, не использовать вместо тотема деревянную перечницу или что-то в этом роде, а правила придумать на ходу. Некоторые именно так и поступают. Возраст : официально от 7 лет, но можно попробовать сыграть и с четырехлетними Количество игроков : до восьми человек (игра идет «на вылет»); предпочтительно играть за круглым столом Время партии : от 15 минут Сайт производителя : http://www.jungle-speed.ru/ Достоинства: Стопроцентно лучшая из имеющихся игр на быстроту реакции, простая, компактная и очень азартная.

«Эрудит» и «Скраббл» «Эрудит» — сувенир из советского детства, который (несмотря на появление «Скраббла») продолжают выпускать до сих пор. Впрочем, когда-то он был едва ли не символом скуки. Зато потом все гонялись за русифицированным «Скрабблом» — прямо «как у Набокова»… чтобы опять вернуться к старику «Эрудиту». По существу эти игры совершенно одинаковые (а английский Scrabble, кто бы спорил, появился первым), но «Эрудит» лучше приспособлен именно к русскому языку: количество букв «а» и «е», адекватная стоимость букв «з» и «ь» и прочие нюансы. Что же касается правил — тут вообще можно придумывать свои собственные. Вплоть до того, что можно играть несуществующими словами (но только при условии их убедительного объяснения). Тогда игра становится какой угодно, но уж точно не занудной. Возраст : от 5 лет Количество игроков : от двух и желательно не слишком большое — чтобы подолгу не ждать хода Время партии : ~1 час; можно ставить таймер или шахматные часы, чтобы добавить напряжения Достоинства: Дает возможность играть словами и не чувствовать себя при этом графоманом.

«Властелин разума» (Mastermind) Если свести все к голой сути, Mastermind представляет собой известную логическую игру «быки и коровы», в которую можно играть без всяких приспособлений (задняя парта, пара листочков из тетради и один карандаш на двоих), а то и прутиком на песке. Возможно, это вообще одна из самых древних игр, придуманных человеком, а все, что находится в коробке с логотипом компании Hasbro, не более чем прибамбасы. Впрочем, прибамбасы славные, визуально и тактильно приятные: пластмассовая доска с дырочками и разноцветные шарики со стерженьками. Первый игрок загадывает код из четырех цветов, второй пытается его угадать, предлагая свои четырехзначные варианты, а первый должен их оценивать. Верно угаданный цвет (но не на своей позиции) загадывающий обязан обозначить белым маркером («корова»), верно угаданный цвет на верно угаданной позиции — красным маркером («бык»). Игра, казалось бы, чисто математическая, логическая, в нее можно упражняться и с компьютером, но настольная версия гораздо обаятельнее. Особенно забавно бывает, когда впервые садятся играть хорошо знакомые люди: «Мне этот розовый не нравится, а тебе, пожалуй, что да. Розовый с зеленым — кошмар, но ты такое всегда любил... Надо же, угадала с трех попыток!» Дальше, конечно, люди начинают по-всякому хитрить, но все равно каждый раз получается что-то вроде цветового теста. Возраст : с 8 лет Количество игроков : двое; но играть могут и трое — по системе «на вылет»; есть вариация правил для нескольких игроков (до пяти), но она не очень удачная. Время партии : ~15 минут Достоинства: Отлично развивает математическое и логическое мышление, способность к концентрации, в меньшей степени — интуицию.

«Марракеш» (Marrakech) Творение французского издательства Gigamic (в Европе продается еще под названием Suleika) признано игрой 2008 года во Франции и Австрии. По сути игра немного похожа на «Монополию» (там платишь фунты или доллары, переночевав в чужом отеле, здесь — платишь дирхамы, если вынужден наступить на ковер, который продает другой игрок). Но при этом игра гораздо мобильнее и веселее. В общем, разница примерно такая же, как между сказочным восточным базаром и реальным рынком недвижимости с его гигантскими прибылями и чудовищными трагедиями. Впрочем, торговля коврами тоже не простое дело: приходится строить козни, интриговать, создавать временные альянсы, и довольно многое зависит от того, как упадет кубик. Но проигрывать совсем не так противно, как в «Монополии», где как будто вправду разоряешься, причем долго и мучительно. И, наконец, у «Марракеша» исключительно приятный дизайн: имеется деревянная фигурка усатого Ассама, хозяина рынка, большой деревянный кубик с тапками вместо точек, деревянные денежки-дирхамы и, главное, настоящие тканые коврики с узорами. Вот чего-чего, а тряпочек больше нет ни в одной игре. Возраст : от 5 лет Время партии: от 1 часа Количество игроков : идеальный вариант — четверо Достоинства: игра дает на удивление богатые возможности в смысле общения. Кто-то играет мягко, никому не мешая (и вдруг выигрывает), а кто-то готов даже упустить прибыль, лишь бы помешать соперникам. Кричать, галдеть, причитать, зазывать покупателей, торговаться и даже пытаться жульничать не возбраняется — как на базаре. Шумно, суетливо, но весело и уютно.

«Это жизнь!» (That's life!) Все довольно просто: имеется набор карточек-восьмигранников, одни — положительного номинала, другие — отрицательного, и еще несколько штук со счастливым клевером-четырехлистником, превращающим минус в плюс. Бросаешь кубик, двигаешь свои фишки и деревянных «сторожей», забираешь карточки и набираешь очки, кто больше. Игра существует всего с 2005 года, но к ней уже выпущено два расширения — «Подстава!» (с птичкой Flixxy и ценными червяками) и «Дело в шляпе» (со шляпами); их можно использовать вместе и по отдельности. Впрочем, никакой особой стратегии тут все равно не разработаешь, зато в плане тактических возможностей игра довольно хороша, очень азартна и непредсказуема, и одна партия не похожа на другую: «такова жизнь!». Но главное ее достоинство — на каждой карточке есть маленький рисунок вроде карикатуры, и вот эти рисуночки просто отличнейшие, в стиле старого «Нью-Йоркера». Да и к полиграфии издательства Ravensburger, как обычно, нет претензий: картон не обтирается, коробка не расползается. В общем, этой такой Smart Roadster среди настольных игр: нарядная и легкомысленная, но быстрая и маневренная — и с мерседесовским движком. Возраст : от 8 лет Количество игроков : от 2 до 6 Время партии : 25–35 минут Достоинства : действительно очень веселая и азартная игра, но главное — дизайн. Можно даже не играть, а просто иногда пересматривать карточки.

«Мемори» (Memory) Классическая игра на запоминание. Квадратные карточки раскладываются на столе вверх «рубашками». Ровными рядами — что проще. Или беспорядочно — что усложняет задачу. Игроки по очереди переворачивают по две карточки; если картинки совпадают, игрок забирает эту пару себе и получает право внеочередного хода. (Главное — захватить ход в конце партии, тогда есть вероятность сорвать основной куш.) У этой игры есть масса версий, но копирайт на название Memory принадлежит компании Ravensburger. Начинали они когда-то с примитивных картиночек в детсадовском стиле, потом купили дорогие, очень хорошего качества фотографии и сделали несколько наборов с животными; лучший из них — «Зверята» (Tierkinder), c верблюжатами, волчатами и прочими пушистиками. Есть нарядный, хотя и несколько китчевый, набор «Знаменитые портреты»: тут тебе и Ван Гог с перевязанным ухом, и Мона Лиза Джоконда, и уорхолловская Мерилин Монро. Набор «Лошади» дает принципиально другой уровень сложности, а набор «Путешествие во времени», выпущенный к 50-летнему юбилею Memory, вообще устроен замысловато: парой к ноутбуку является не такой же в точности ноутбук, а печатная машинка, парой к лазерному СD — виниловая пластинка, и т. д. Возраст : от 5 лет; зависит от конкретного набора и количества карточек, участвующих в игре Количество игроков : от 2 до 8 человек Время партии: ~20 минут Достоинства : партия в Memory — эффективная тренировка визуальной памяти, а также (что, возможно, даже важнее) — способности к концентрации. А в «Путешествии во времени» задействована еще и функция распознавания образов, что считается важнейшей функцией мозга. Впрочем, со «Зверятами» играть гораздо уютнее.

«Зельеварение» Стебель Белладонны нарезать сколь возможно мелко, добавить Огненного Света и еще Квинтэссенции Воли — получишь Эликсир Повелителя Растений. С каплей Эликсира Вечной Молодости смешаешь его — получишь Авокадо-Кадавра (странного такого, зеленого, и довольно дорогого: восемь очков)… Когда в «Зельеварение», что называется, «выграешься», оказывается, что эта наука не такая уж сложная — почти как хороший пасьянс. Возможно, поэтому игра, пережив пару лет назад некоторый бум, стала чуть менее популярной. Но все равно — есть в этой алхимии что-то завораживающее. К тому же на «Зельеварение» стоит обратить внимание хотя бы потому, что это не так называемая локализация, а целиком и полностью отечественный продукт — и дизайн, и разработка. Дизайн, кстати, прекрасный. А что синие поганки называются (непонятно, на каком языке) мушрумами, так это из серии «ученые шутят». Возраст : детей стоит подключать к этому делу примерно тогда, когда они начинают сами читать про Гарри Поттера и профессора Снейпа Количество игроков : от 2 человек Время партии : от 1 часа Достоинства : Очень уютная и, с позволения сказать, элегантная игра, в которой мистика приятно сбалансирована юмором. Развивает внимание и будит воображение.

«Уно» (Uno) Идея такая: скидывая предпоследнюю карту, нужно обязательно крикнуть «Уно!» (в смысле: «Одна!!! У меня на руках всего одна карта!! Я вот-вот выиграю, попробуйте мне помешать!»). А вообще-то механика этой игры мало чем отличается от «японского дурака», или «немецкого дурака», или одной из разновидностей старинного «фараона». Только не с классическими игральными картами, а со специальной колодой. Правила несложные, игра динамичная, азартная и неглупая, подходит и для пары, и для большой компании; тут уж, если позабудешь вовремя крикнуть «Уно!», будет кому схватить тебя за руку. Да и дизайн этих разноцветных карт простой и приятный, но прежде всего настольная игра Uno — это история грандиозного коммерческого успеха. С 1971 года, когда Мерл Робинс придумал Uno (а по сути дела — приватизировал старый добрый «фараон»), продано более 150 млн колод. Сейчас карты Uno издает американская компания Mattel, которой принадлежит бренд Barbie. Возраст : официально от 7 лет, но и пятилетки справляются неплохо Количество игроков : можно проводить турниры один на один, а можно соединить, например, две колоды и играть огромным столом человек на двадцать Время партии : бывают совсем короткие партии, минут на десять, а случаются такие, что, кажется, никогда не кончатся Достоинства : Учит принимать тактические решения и одновременно развивает реакцию. По сравнению с обычным «немецким дураком», «фараоном» или «мяу-мяу» несколько лучше сбалансирована. Опять-таки компаньонов для Uno несложно найти в любом баре, на любом пляже — в нее играют по всему миру.

«Монополия: Всемирная версия» (Monopoly World Edition) Для многих «Монополия» — это вообще синоним понятия «настольная игра». У нее масса эпигонов, всевозможных «Менеджеров» и «Бирж», и масса локализаций (лучшие, что бы там ни говорили, — Лондон и Нью-Йорк). А кроме того, имеются вариации — такие, как «Монополия-Экспресс», коллекционная, карточная, для младенцев, та, в которой можно торговать пляжами (вариант для серферов) и игроками NBA (играть лучше женской компанией). «Всемирная версия» считается пока что императрицей всех «Монополий». Во-первых, здесь используются не наличные, а пластиковые карточки. Такое уже было и раньше, но здесь на банковском терминале имеется кнопка «Совершение сделки», что придает игре больше азарта. Недвижимость можно покупать во всех странах света, причем города выбирались всемирным голосованием (ни один российский город достаточного количества голосов, увы, не набрал). На карточках «Шанс» и «Общественная казна» появились познавательные факты. И наконец, вместо простеньких зеленых домиков и красных отелей здесь есть африканские хижины, швейцарские шале, пагоды, небоскребы и даже пирамиды. Возраст : с 8 лет Количество игроков : от 2 до 6 Время партии : от 2 часов; один лишь период «первоначального накопления» занимает не меньше часа, и нередко продолжать приходится на следующий день Достоинства : до смешного огромное количество выдающихся бизнесменов признаются, что в детстве прямо-таки обожали «Монополию». Во всяком случае, лучший материал для объяснения понятий «инвестиция» и «первоначальное накопление капитала» вряд ли найдешь.

«Тимбукту» (Tombouctou) Творение компании Queen Games, детективная семейная игра — во всех отношениях приятнейшая. Вроде как сидишь перед камином: в ногах спаниель, а то и сенбернар, а рядом любимый дядюшка попыхивает трубкой и рассказывает о своих путешествиях по Сахаре. И на каминной полке вереница деревянных верблюдов — верблюды, кстати, действительно прилагаются, вместо фишек. Они везут в Тимбукту кофе, золото, пряности, но не такое спокойное место эта пустыня — караван могут ограбить. Сначала каждый игрок достоверно знает только о двух готовящихся нападениях (в каком загоне, в каком стойле и какие товары будут украдены). Но постепенно, перегоняя своих верблюдов на новое место ночевки, ты получаешь еще несколько подсказок, меняясь картами с другими игроками. От оазиса к оазису грузов в караване становится все меньше и меньше, и до Тимбукту доберется лишь треть товара. В итоге самыми дорогими оказываются товары, которые попали на рынок в очень небольшом количестве; можно выиграть, довезя один-единственный мешок пряностей, если у других вообще все пряности украли. Возраст : от 10 лет Количество игроков : от 3 до 5 Время партии : ~1 час Достоинства : Игра не только увлекательная сама по себе, но и будит воображение. Стимулирует, например, почитать что-то хорошее.

«Скотланд-Ярд» (Scotland Yard) Игровое поле этой игры представляет собой стилизованную карту Лондона — с этого момента ее уже можно начинать любить. А еще в комплекте имеется бейсболка — козырек должен скрывать направление взгляда Мистера Х — он сможет осматривать карту и выбирать маршрут так, чтобы себя не выдать. То, что к игре прилагается бейсболка, почему-то приводит всех в неистовый восторг, все хотят быть Мистером Х — прикрыть глаза козырьком, получить кучку карточек на право проезда разными видами транспорта и скрываться от детективов. У детективов Скотланд-Ярда тоже есть транспортные карточки, но нет, например, двойных билетов, позволяющих совершить две поездки в один ход, и они не могут плавать по Темзе. Но зато сыщиков целых пятеро, можно устраивать облавы и ловушки… Странно, но в одних компаниях Мистера Х ловят всегда, а в других — никогда. Возраст : с 9 лет; младшим, как правило, скучно Количество игроков : можно играть вдвоем, но есть и коллективные варианты игры Время партии : Мистер Х считается выигравшим, если успевает сделать 24 хода Достоинства : Игра не похожа ни на какие другие — корпоративная (один против всех), асимметричная, детективная, роскошная. И к тому же про Лондон. Не удивительно, что компания Ravensburger продала уже больше 4 млн коробок.

«Каркассон» (Carcassone) По справедливости, жителям Каркассона на юге Франции надо бы платить немцу Клаусу-Юргену Реде процент за каждого туриста: игра, которую он придумал, прямо-таки прославила этот древний городок. Точнее даже не игра, а целая серия игр: вслед за базовой версией (раньше она продавалась у нас под названием «Средневековье») последовали «Каркассон. Охотники и Собиратели», «Каркассон. Крепость», «Каркассон. Новые Земли» и еще куча дополнений, лучшее из которых — «Каркассон. Колесо Фортуны». Дополнения у нас, к сожалению, не изданы, так что настоящие любители везут свои «Каркассоны» из Европы. Первоначальная идея такая: вы постепенно составляете из квадратов земли карту средневековой страны — по принципу пазла. На каждый выложенный квадрат игрок может поместить своего поданного: рыцаря — в городе, крестьянина — в поле, разбойника — на дороге или монаха — в монастыре (все владения приносят очки и все могут стать предметом соперничества соседей-феодалов). «Охотники и собиратели» устроены очень похоже, но это как бы приквел истории — место действия то же, а вот времена — первобытные. Возраст : от 8 лет; младшие просто собирают картинку как пазл, но это тоже приятное занятие Количество игроков : от 2 до 6 Время партии : от 40 минут до 1,5 часов Достоинства : Помимо всего прочего «Каркассон» как никакая другая игра позволяет почувствовать себя если не демиургом, то по меньшей мере успешным девелопером. Кстати, в нее особенно хорошо играют архитекторы и дизайнеры.