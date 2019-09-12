Лучшие детские музыкальные инструменты. Как развить слух?!

В этой статье расскажем какие музыкальные инструменты стоит приобрести и как они влияют на развитие ребёнка.

Первое знакомство завершается этапом игры на музыкальных инструментах. Использование детских музыкальных инструментов положительно сказывается на развитии слуховых рецепторов и формировании музыкального слуха. Испытывая чувство ритма, активно пританцовывая – развивается мелкая и крупная моторика. Применение музыкальных инструментов развивает память, мышление и просто доставляет массу удовольствия от игры.

Такая интересная и полезная музыкальная деятельность, украшающая жизнь ребёнка, заставляет взрослых задаваться вопросом: «как совершить покупку, не превращая свою жизнь в бесконечный концерт?».

Сохраните список лучших музыкальных инструментов для детей, чтобы помочь познакомиться с различными инструментами и мелодиями, а взрослым – сохранить бюджет и нервы. Пусть веселье и обучение будут рука об руку вместе!

1. Ударные музыкальные инструменты

Начать знакомство с музыкальными инструментами лучше всего с шумо-ударных без определенной высоты звука, потому что они самые простые и доступные для малыша. Воспроизведение звуков происходит при ударе с разной силой по площади музыкального инструмента – барабаны, бубны, маракасы, кастаньеты, треугольники, колокольчики, тарелки.

- барабан – это оригинальная игрушка для малышей, в которой барабанная дробь отбивается двумя палочками. Не стоит забывать, что современные детские музыкальные инструменты снабжены небольшими лайфхаками – необходимый тон барабана настраивается с помощью специального винтика на корпусе.

- бубен – один из древнейших музыкальных инструментов! Круглый каркас бубна оснащен металлическими пластинами, которые при встряхивании создают характерный мелодичный звук. С самого раннего детства дети любят играть с бубном, ударяя по нему ладошкой или тряся его в руках.

- маракас – изготовленный из дерева в яркой цветовой гамме, позволит вашему малышу создать незабываемый концерт для близких. При потряхивании маракас издает характерный гремящий звук. А еще именно маракас можно использовать как погремушку, когда малыш способен лишь лежать и только учится азам управления предметами.

- кастаньеты – красочные музыкальные инструменты представляют собой деревянные тарелочки, соединенные петелькой из резинки. Легко помещается в маленькой детской ручке и издает приятный хлопающий звук.

После изучения азов извлечения звуков предложите малышу звуковые ударные мелодические инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом – металлофон, ксилофон, детское пианино.

- ксилофон и металлофон – отличные игрушки и простейший музыкальный инструмент для начинающих музыкантов, которые позволяют не только изучать с ребёнком низкие и высокие звуки, но и научить играть простейшие мелодии. Звонкие элементы расположены горизонтально вдоль деревянного корпуса. Каждый из них имеет свой цвет, благодаря чему ребёнок хорошо запоминает алгоритм действий.

- пианино – его клавиатура привлечет внимание вашего ребёнка и позволит ему организовать настоящий концерт у вас дома! Все современные модели имеют два режима работы: в первом режиме ребёнок сможет прослушать заложенные в маленьком пианино песни и потешки, а во втором – изучить ноты и попробовать сочинить собственную мелодию.

2. Духовые музыкальные инструменты

Перед вами семья детских духовых инструментов – это флейты, саксофоны, кларнеты, триолы, дудки. Источником звука у данных музыкальных инструментов является воздух, находящийся в трубке, поэтому все они отлично тренируют дыхание, силу воздушной струи, направление и силу выдоха, а это значит – являются прекрасным средством развития речи.

- флейта – детская копия духового инструмента представляет собой любопытный для малыша инструмент, играть на котором можно с помощью закрывания в соответствующей последовательности дырочек. Детская флейта выполнена из дерева, выкрашенного нетоксичными красками, и очень похожа на настоящую.

- саксофон – до невозможности простая игрушка для детей от года – если сильно подуть в мундштук саксофона, то музыкальный инструмент издаст громкий звук. Модели подороже включают в себя клавиши, нажатие на которые меняет звучание инструмента.

- дудка – яркая, расписанная вручную свистулька приведет в восторг даже самого маленького ребёнка. C ней можно просто поиграть или устроить небольшое домашнее представление с музыкальным сопровождением, насвистывая простейшие мелодии.

3. Струнные музыкальные инструменты

Наиболее оптимальным вариантом для детей дошкольного являются струнные щипковые инструменты – домра, балалайка, укулеле, гитара. В щипковых инструментах, как несложно догадаться, извлечение звука производится методом защипывания струн пальцами. Конечно, крохе не под силу освоить полноценную игру на данных музыкальных инструментах, но вот развить крепкие и ловкие руки, терпение, хороший слух – определенно возможно.

- гитара – музыкальный инструмент с шестью мелодично звучащими металлическими струнами – потрясающе реалистичная игрушка, которая поможет вашему малышу освоить первые уроки игры на этом инструменте. Весело перебирая струны на детской гитаре, ваш малыш почувствует себя настоящим музыкантом!

- укулеле – стильный и красочный дизайн, легкость и компактность, мягкое звучание маленькой гавайской гитары не оставят равнодушным никого. Научиться играть на укулеле не составит особого труда даже ребёнку, ведь мягкие нейлоновые струны (всего четыре струны) и компактный размер сделают игру сплошным удовольствием.

4. Народные музыкальные инструменты

Без преувеличения, оркестр народных музыкальных инструментов является фаворитом среди детей – различные трещотки, деревянные ложки, ритмические палочки, бубенцы, колотушки, рубель, свистульки. Как можно устоять перед столь простыми и красочными музыкальными инструментами?

- трещотка – народный музыкальный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши. Простота конструкции и яркий звук обеспечили популярность трещотки и её использование как в ансамблях, так и в музыкальных играх детей. Для того, чтобы извлечь звук, следует правильно держаться за ремешок и встряхивать трещотку, либо – вращать трещотку, держась за ручку, чтобы верхняя часть вращалась равномерно, не останавливаясь. А это не так легко, как кажется на первый взгляд!

- деревянные ложки – это не просто ярко расписанный столовый прибор, но и оригинальный народный музыкальный инструмент! Любовь к деревянным ложкам начинается с пеленок, когда ребёнок мастерски стучит инструментом по предметам, извлекая громкие и ритмичные звуки. Пара ложек – и кроха может постигать азы игры на данном музыкальном инструменте, изучая их ажурное многозвучие. Кстати, широкая популярность и известность привела к тому, что такими сувенирами забиты базары и блошиные рынки. Если хотите найти уникальные экземпляры – смело отправляйтесь туда!

- свистульки – духовой народный инструмент простой геометрической формы, а иногда – в виде какого-либо зверька или птички, порадует малыша уже в первый год жизни. Его устройство до гениального просто: в небольшой камере, путем ее продувания, создаются изящные свистящие и тонкие звуки. С помощью нее можно насвистывать простейшие мелодии, аккомпанировать чтению сказок и конечно – развивать речевое дыхание.

Рынок детских музыкальных инструментов содержит в себе массу наименований, а все от того, что музыкальные инструменты вовлекают малышей в музицирование, формируют слуховые представления (ритм, тембр, динамика), а игра на первых музыкальных инструментах развивает самостоятельность, внимание и организованность.

Конечно, покупать полный оркестр не стоит (если только вы всерьез не ставите перед собой цель вырастить музыканта), а вот иметь пару детских музыкальных инструментов из представленных в данной статье – определенно удачная затея! А в вашем доме есть музыкальные инструменты?

