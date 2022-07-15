Чем занять ребенка на прогулке? ТОП-18 игрушек и развлечений для улицы

Лето – часто единственный период в году, когда можно проводить много времени на улице. И погода, и каникулы позволяют. Нужно это использовать! Все ли у вас есть для игр? Проверяйте! В нашей подборке 18 игр, игрушек и занятий, которые разнообразят уличный досуг.

Мыльные пузыри

Да-да, самая известная и дешевая игрушка, которую обожают дети. Малыши с восторженным визгом будут ловить и лопать выдуваемые вами пузыри. Детишки 3-4 лет будут пытаться сами надувать (возможно, много-много раз проливая из бутылочки, будьте к этому готовы).

Детеныши 5-8 лет с удовольствием соревнуются, кто больше выдует пузырей. Также можно предложите ловить «мыльные шарики» только ногой, головой или одним пальцем.

Каталка на палочке или веревочке

Очень умилительно выглядит, когда идет серьезная двухлетняя кроха и сосредоточенно ведет перед собой игрушку-зверушку на палочке. Торопить нельзя – у ребенка важное дело. Каталки способствуют развитию двигательной координации и тренируют внимание.

Возраст: 1-2 года.

Фото: ozon.ru

Мяч

Кажется, что такая игрушка была у человечества всегда. Даже древние раскопки доказывают это. Малышам достаточно учиться попадать по мячу ногой, потом толкать, пинать. Чуть позднее – ловить мяч руками. Для детей постарше куча игр с мячиком: «съедобное-несъедобное», «вышибалы», «картошка» и др.

Возраст: 1-8 лет.

Мелки

Еще одна вещь, которая доставляет удовольствие – рисование мелками на асфальте. Вот уж где можно развернуться! Рисовать можно что угодно. Просто классики, лабиринт, дартс и тут же поиграть. Или любимых сказочных персонажей, цветочки, котиков, машинки, собственный комикс. Кому-то нравится рисовать монстров, а потом смывать водой их из водяного пистолета.

Лояльные родители (или уверенные в чистоте асфальта) могут устроить необычную фотосессию. Вот идеи. На асфальте рисуете охапку цветных шариков, далее детеныш ложится рядом с рисунком, протягивает руку, будто держит шары за ниточки – и сделайте фото сверху. Или нарисуйте крылья гигантских ангела или бабочки, а в центр уложите ребенка, и чик, фото сверху. Еще варианты: гигантский гриб, а под ним прячется ребенок; разноцветный зонт, а под ним «идет» ваш бебик и т.п. И да, одежду лучше надевать попроще в «день мелков». Возраст: 2-10 лет.

Вертушка

Помните, как первый раз в детстве несли вертушку и радовались, когда она начинала крутиться от дуновения ветра? Любое привычное для нас действие малыши воспринимают как ЧУДО. Вполне возможно, что недорогая вертушка вдохновит и вашего ребенка!

Возраст: 1-4 года.

Коляска с куклой

Если девочка дома любит играть в дочки-матери, то она с удовольствием продолжит делать это и на улице. Сегодня продается много вариантов кукольных колясок, да и самих кукол в виде младенцев. Проявите уважение и понимание к дочке, когда она будет сосредоточенно собирать на улицу свою лялю, выбирать одежду, обдумывать, что положить в сумку. Она в роли ответственной мамы – подыграйте ей.

Возраст: 2-5 лет.

Фото: ozon.ru

Каталка-толокар/беговел/самокат/велосипед

Как только детеныш начал ходить, ему уже есть на чем ездить (кто-то начинает и раньше) – толокары продаются на любой вкус, в виде машинок и забавных животных. Устал или наехал на кочку – родитель поможет, подтолкнет с помощью специальной ручки. Детки постарше пересаживаются на беговел, трехколесный велосипед или осваивают самокат. Для ребенка особая гордость ездить по двору САМОМУ, да еще и на собственном транспорте.

Возраст: 2-4 года.

Воздушный змей

Запуск воздушной игрушки – особое удовольствие. Ведь она может подняться так высоко в небо, и ты ей управляешь! Конечно, это не всегда простое занятие, и ребенку потребуются наблюдательность, терпение и смекалка. Но если вы вместе изучите советы бывалых и выберете подходящее место для запуска, то радость от полета гарантирована.

Возраст: 6-10 лет.

Пенопластовый планер-самолет

Он был особенно популярен несколько лет назад, но и сейчас не сдает позиции. Сделан из пенопласта, запускается броском руки. У большинства хорошо летает и планирует. Нравится как мальчишкам, так и девчонкам.

Возраст: 4-10 лет.

Бумеранги/летающие тарелки/мультидиск

Бумеранги и летающие тарелки лучше запускать в безлюдных местах. «Летяшки» с жесткими бортиками могут разбить окно, поцарапать машину, да и человека задеть. Кстати, некоторые собаки тоже обожают ловить «тарелки» (купите для него специальный диск для четвероногих – он легче и мягче).

Возраст детей: 8-10 лет.

Водный пистолет

В жару - незаменимая вещь. На природе, во дворе, на пляже, даче можно устроить водный пейнтбол. Или организовать водяной тир – сваливать струей из воды как можно больше пустых пластиковых стаканчиков или других мишеней. Главное во всем этом мокром и шумном веселье – не забывать запасную одежду.

Возраст: 3-10 лет.

Скакалка

Еще одна игрушка, которой играли дети и тысячи лет назад. Скакалка отлично тренируют равновесие и координацию, повышают выносливость и ловкость. Что неудивительно, если вспомним виды прыжков: с ноги на ногу, на одной ноге, скрестив ноги, перекрещивание скакалки в прыжке. Дети с азартом могут скакать по несколько часов – игр с «веревкой для прыганья» много.

Возраст: от 4 лет.

Нейроскакалка

Это уже современный тренажер. Появился на рынке несколько лет назад. Выглядит как пластиковая палка, на одном конце которой петля для ноги, а на другом – утяжеленный круг. Суть в том, что ноги во время прыжков должны работать по-разному: одна нога должна вращать скакалку, а вторая перепрыгивать через нее. Многим детям нравится.

Возраст: от 4 лет.

Фото: ozon.ru

Баланс-борд

Бывает разных видов. Самые распространенные - в виде доски с лабиринтом, к которой снизу крепится полусфера. Заниматься на них можно как босиком, так и в обуви. Если ребенок только начинает осваивать балансир, то его должен страховать взрослый. Когда бебик научится уверенно стоять на тренажере, тогда можно (сохраняя равновесие!) загонять шарик в лабиринте или поднимать и разводить руки, приседать, ловить мячик.

Возраст: от 3 лет.

Фото: ozon.ru

Роликовые коньки

Взять воду, «защиту», ролики и отправляться кататься в парк, где всегда найдутся тенистые аллеи (в жару актуально). Если ребенок только начинает кататься, научите его правильно падать – группироваться так, чтобы падать только вперед.

Возраст: от 4 лет.

Бадминтон/теннис/футбол

Если у вас во дворе есть корт или спортивная площадка – обязательно используйте их. Достаточно купить ракетки, воланчики, мячи (для любительского уровня цены приемлемые), и вы в деле.

Возраст: от 6 лет.

Игровой набор «Водный мир №4»

В жаркую погоду «заходит» на ура. Некоторые родители целенаправленно берут его для игр на даче, другие ставят в ванную, кое-кто в комнату и уверяет, что «никаких луж». По сути это пластмассовый стол, на котором расположены водные аттракционы: мельница, насос, подъемный кран, шлюзы для воды. И конечно, в нем с удовольствием купаются и другие маленькие игрушки.

Возраст: 2-5 лет.

Фото: ozon.ru

Игры в песочнице или песочница-бассейн на дачном участке

Малышатам без игр в песочнице не обойтись. Это не только увлекательно, но и необходимо для развития тактильных ощущений, мелкой моторики. Научите дитятко выпекать «куличи», варить «суп», делать дорожку из камешков, строить лабиринт и делать «секретики». Если на даче или в огороде нет песочницы, то можно приобрести специальную емкость под песок. Они есть разных размеров, некоторые используются и в качестве мини-бассейна.

Возраст: 1-5 лет.