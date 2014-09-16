Как выбрать конструктор для ребенка

В жизни каждого малыша наступает момент, когда ему пора познакомиться с таким завораживающим занятием, как конструирование. Самое подходящее для этого время – возраст от 1 года. Современная индустрия детских игрушек предлагает большой выбор конструкторов – начиная от обычных кубиков до усовершенствованных наборов Лего. Как же не потеряться в этом многообразии? Как правильно выбрать конструктор ребенку? Об этом поговорим в нашей статье.

Деревянный конструктор

Самым маленьким «инженерам» отлично подойдет деревянный конструктор. Остановимся на нем подробнее. Он представляет собой набор разных геометрических форм – кубов, брусков, цилиндров, пластин, треугольных призм. Почему нужно отдать предпочтение именно деревянным игрушкам, ведь в продаже много красивых кубиков из пластика, ткани, поролона, картона?

- В отличие от них, деревянные формы не скользят, устойчивы и надежны своей прочностью.

- Игры с деревянным конструктором не только способствуют развитию мелкой моторики рук, но и позволяют малышу усвоить три признака предмета – форму, величину и цвет.

Как играть?

Определившись с выбором, можно приступать к непосредственному конструированию. Первые постройки годовалого малыша – башенки разной высоты. В этом возрасте дети больше любят ломать, чем строить. Но к двум-трем годам начинается новый период в этом занятии.

Обычно молодые мамы предлагают двухлетнему ребенку построить башню, домик, дорогу или гараж. Но я бы рекомендовала остановить свой выбор на динамичных сооружениях. К примеру, из кубика и бруска получится машина или грузовик, из двух пластин или брусков оживет самолет, из бруска и треугольной призмы поплывет лодочка, а из пластин и кубиков загудит паровоз. Ребенок будет с удовольствием фантазировать со своими новыми игрушками.

От построения отдельных фигур можно перейти к созданию города. Превратите игру в ежедневный ритуал: загружайте грузовичок кубиками, «отвозите» на место стройки. Вот появляется дорога, спускаются по наклонной плоскости (например, книге) новые автомобили, они проезжают вокруг домов, горок, качелей. В это время плывет по бумажной ленте–реке лодочка, паровоз везет вагончики, в которых сидят маленькие игрушки из киндер-сюрпризов.

Со временем обыгрываем понятный малышу сюжет. В домике с деревянной мебелью поселите любимые игрушки. Они живут по тому же режиму, что и их маленький хозяин: просыпаются, умываются, завтракают. А потом у них появляется много дел – мышке нужно навестить на поезде подругу, медвежонку съездить на машине в магазин, лисичке слетать на самолете в лес за грибами. С героями малыша, благодаря маминой выдумке, обязательно что-то случится – тогда нужно будет их спасать, добираться до места с пересадками и т.д. Такая игра поможет малышу научиться понимать эмоциональное состояние другого человека, сочувствовать ему.

В следующий раз предложите малышу построить дом для куклы, детскую площадку, домик в деревне. Освоив с вами хотя бы две сюжетные линии, малыш начнет придумывать свою. Главное, чтобы сюжет отражал непосредственный опыт ребенка. Очень интересно играть в путешествие игрушек – когда персонажи совершают поездку из города в деревню и наоборот. Сюжет обрастает новыми историями, перерастает в серию игр.

Вот так, казалось бы, непримечательный деревянный конструктор способен расширять границы познания ребенка. Фантазируйте и у вас все получится!

Конструктор из блоков

Следующий вид конструкторов – блочный. Изготовлен из пластмассы. Самый известный экземпляр – Лего. Он имеет разные вариации в зависимости от возраста ребенка. Чем старше юный инженер, тем мельче детали конструктора. Для годовалого малыша можно приобрести набор «Кроха».

Лего имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюс его в том, что детали плотно крепятся друг к другу, удобны в использовании. Из них можно собирать не только дома и заборы, но и животных, технику, роботов, замки и т.д. Автомобили и поезда из Лего будут по-настоящему катиться (в отличие от деревянных), а домик не разрушится.

Многие из таких конструкторов содержат дополнительные детали – арки, окна, двери, колеса, человечки и др. С одной стороны, это привлекательно для ребенка – результат постройки приближен к реальному образу. Но с другой стороны, как считают опытные психологи, это ограничивает развитие воображения у малыша. Он находится в рамках заданной модели конструктора. Это существенный минус Лего. Поэтому для начала можно купить простое ведерко с блоками.

Но если вам все же хочется порадовать ребенка набором Лего - «Железная дорога», «Автомойка», «Ферма», Зоопарк» или что-то иное, выбирайте многофункциональный конструктор с большим количеством деталей, чтобы разнообразить постройки.

Кроме того, обращайте внимание на качество блочных конструкторов. Бывает, что детали плохо крепятся друг к другу, готовая игрушка не держит форму и не радует своего обладателя. Обычно в магазинах можно все это проверить.

Конструкторы с болтовым соединением

В продаже можно найти конструкторы с настоящими болтиками и гаечками. Для детей трех лет можно приобрести такой вариант из пластмассы. Детали в нем крупные, отверстия для болтов большие. Единственный недостаток – пластмассовая резьба быстро стачивается.

Металлический болтовый конструктор подойдет для деток постарше (5-7 лет). Особенно увлекает он мальчиков. Из деталей можно смоделировать практически все – от цветка до подъемного края, от животного до человека, в зависимости от фантазии ребенка. Набор содержит различные пластины, гайки, шурупы, ключи, требует кропотливой работы. Если хотите, чтобы у ребенка был в будущем красивый почерк, приобретите такой конструктор обязательно. Ведь он отлично развивает мелкую моторику рук, а также усидчивость.

Магнитные конструкторы

Следующий экземпляр для моделирования – магнитные конструкторы (например, Такеши). Они состоят из магнитных палочек и металлических шариков. Ребенку будет интересно не только строить из них геометрические фигуры, технику, архитектурные сооружения и др., но и познакомиться со свойствами магнита. Эти конструкторы нельзя давать маленьким детям для самостоятельной игры из-за наличия мелких деталей.

Трубковые конструкторы

Другой интересный вариант – конструкторы Кверчетти и подобные им. Они состоят из набора ярких, приятных на ощупь трубок. Лабиринты, музыкальные инструменты, желобки для скатывающихся шариков, ракеты, самолеты, бумеранги, башни – все это создаст малыш из необычной конструкции.

Трубковые конструкторы также адаптированы под разный возраст детей. Но все же полезнее они будут для школьников. Ведь их можно применять на уроках естественнонаучного цикла, строить модели молекулы, атома, геометрических фигур.

Мягкие конструкторы

Для малышей 1-2 лет существуют мягкие конструкторы из полимера. Плоский вариант напоминает мозаику, объемная же версия позволяет создавать замки, крепости, заборы. Такой конструктор развивает точность глазомера, память и внимание.

Если вам позволяет жилая площадь, можно обзавестись большим мягким конструктором – он представляет собой объемные мягкие кубы, цилиндры и призмы с кожаным покрытием. Дети любят сооружать из него горки, арки, дома, крепости. Такие постройки радуют своим внушительным объемом. Дети с удовольствием наваливаются на него всем телом, ломают и снова строят. Во времена нашего детства таким конструктором служили обычные подушки и пледы.

Современный рынок предлагает около 100 видов конструкторов. Конечно, невозможно сделать обзор такого количества игрушек. Мы рассмотрели самые распространенные из них.

И напоследок несколько общих рекомендаций: