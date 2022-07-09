Популярные, но странные детские игрушки на AliExpress. ТОП-13

Необычные или непонятные, иногда вызывающие недоумение, игрушки... Порою очень страшные. На наш, родительский, взгляд. Но у детей, похоже, на этот счет другое мнение.

Очки «Сумасшедшие глаза»

Казалось бы, ну что хорошего в этих глазах? Жуткие же! Наверное, поэтому и нравятся детям. Но если подумать, то могут быть интересным и при этом недорогим реквизитом для розыгрышей, флешмобов и детских праздников.

Цена: 185-300 рублей за 1 шт.

Несуществующие или инопланетные звери на присосках

Странные, да еще и на присосках. Но милые. Возможно, это персонажи из китайского мультика. Или на одной из китайских фабрик завелся дизайнер с нестандартным мышлением. Но так или иначе эти маленькие прилипалы продаются, и дети ими играют.

Цена: 200-390 рублей за набор из 5 шт.

Жидкие часы

Работают по принципу песочных часов. Примерный (не точный!) интервал времени, который можно измерить с их помощью, 5 минут. Смотреть, как набегают разноцветные пузырьки – действительно завораживающе и успокаивающе.. Неудивительно, что нравятся детям.

Цена: 50-90 рублей.

Перчатки шарнирные

Да, тут можно не сомневаться, такие «руки» понравятся многим мальчишкам и девчонкам. Вряд ли долежат до Хэллоуина. Будут опробованы, продемонстрированы всем домашним песикам и котикам (погладить пушистика такими конечностями), мамам и папам, бабушкам и друзьям.

Цена: 550–1300 рублей.

Натуралистичная подушка-свинья

У этих свинюшек полно восторженных поклонников среди детей и взрослых. Длина подушки 120 см. За счет фотопечати на ткани создается почти полноценная имитация животного. Для тех, кто любит поросяток – прямо ми-ми-ми.

Цена: 1500-2300 рублей.

Кольца с глазами (для пальцев)

Вот еще нетипичная для взрослых штука. Вероятно, нам больше привычны куклы на пальцы (или на руку), а для кого-то в порядке вещей глаза на пальцы. Ну что сказать, маленьким детям абсолютно все будет интересно, хотя бы первые несколько раз. А если обладаете талантом актера и сказителя, то, возможно, и подольше.

Цена: 90-150 рублей за набор из 10 шт.

Робот-каракатица

Прежде, чем смеяться над ним, предстоит его сначала самостоятельно собрать. Родителю или самому ребенку (в этом случае надолго становится потом любимой игрушкой). При неправильной сборке робот двигается задом наперед, что веселит дополнительно. Нравится многим котам. Некоторыми используется в качестве поделки для детского сада для соответствующих выставок.

Цена: 230-350 рублей.

12-метровая воздушная ящерица

Хотели этим летом запустить воздушного змея? Не против шокировать всех соседей в округе? Тогда присмотритесь. Про соседей шутим, конечно. Воздушных ящериц, тем более таких гигантских (тело 5 метров, хвост 7 метров), лучше выпускать вдали от людей, дорог и линий электропередач. И нужно будет докупить большую катушку для воздушных змеев.

Цена: 6000-14000 рублей.

Пятисантиметровый фотоальбом-брелок

Хм, забавно преобразовали старую идею кулона с фотографией внутри. Вместо 1-2 фото – целый фотоальбом! Но фотоальбом, даже маленький, вряд ли подойдет для шеи большинства клиентов, поэтому проще сделать брелок. Впрочем, вполне возможно, при разработке идеи руководствовались другими мыслями. В итоге получилась такая вещица.

Цена: 150-230 рублей.

Папа-длинные ноги

Это недопаук в кепочке? Нет. Очередной персонаж из компьютерной игры «Poppy Playtime». Фанаты его зовут – «Папа-длинные ноги». Его изображение, правда, присутствует пока только на одном из плакатов игры-бродилки. Но предусмотрительные китайцы уже сделали мягкую игрушку для продажи. Напомним, «Poppy Playtime» – эта игра, в которой присутствует синий лохматый монстр Хагги Ваги. Сейчас вышла вторая часть игры, в ней опять много странных персонажей.

Цена: 100-500 рублей.

Инопланетянин

Для непосвященных игрушка похожа на милую старую плюшевую черепашку. На самом деле это имитация персонажа из кинофильма «Инопланетянин» (1982) или игры «E.T. the Extra-Terrestrial», основанной на этом фильме. Пользуется спросом у покупателей.

Цена: 300-650 рублей.

Демогоргон

Какая непонятная штука с цветком-пастью с зубами вместо головы! Это демогоргон, хищник из перевернутого мира из довольно известного сериала «Очень странные дела». За счет плюша он не смотрится так устрашающе, как в фильме.

Цена: 600-900 рублей.

Фигурка девочки с бамбуком во рту

Выглядит престранно – девочка с кляпом, со связанными ногами. По факту это персонаж из популярного аниме-сериала «Клинок, рассекающий демонов». Зовут Незуко, в ее рану попала кровь демона, и девочка сама стала демоном.

В общем, бамбук во рту для безопасности окружающих, пока брат не найдет лекарство, чтобы превратить Незуко обратно в человека. Несмотря на возрастной ценз 18+ (из-за обилия кровавых сцен), данное аниме популярно среди школьников.

Цена: 160-300 рублей.

Будьте в курсе игрушечных трендов и не пугайтесь незнакомых названий! Пусть эти странные игрушки развивают у ваших детей самые обычные: любопытство, креативность, сострадание, веру в чудеса.