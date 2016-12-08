Что подарить любителю космоса

Некоторые дети увлекаются динозаврами, кто-то — персонажами популярных мультфильмов, а иных так и тянет космос. Интерес ребенка ко всему космическому хорош со любой стороны, ведь это познавательное, интеллектуальное и перспективное хобби.

Если ваш ребенок проявляет большое внимание к данной теме — имеет смысл всячески его поощрять и стимулировать. Например, посещать планетарий или дарить правильные подарки. О том, что космического сегодня можно купить ребенку в детских магазинах, мы расскажем подробнее и с картинками.

Собираем сами: конструкторы и пазлы

Среди мировых лидеров по детскому конструированию LEGO космическую тематику развивают в линейке CITY, причем активно и обширно — есть, из чего выбрать. Наборы представлены большие и маленькие, со звездолетами, космодромами и множеством маленьких астронавтов.

Если ребенок вместе с космосом еще любит и «Фиксиков», небольшие конструкторы с героями мультсериала внутри ему непременно понравятся. Умелые Фиксики и поломку починят! Только это секрет.

В линейке «Фиксики в космосе» представлен целый парк техники — луноход, два марсохода и два звездолета. Детали этих отечественных комплектов сочетаются с конструкторами других популярных марок (да, тех что выше).

Еще один «легоподобный» конструктор, при этом все же очень самобытный: «Космос 24 в 1» от «Laser Pegs». Ребенку предлагается самостоятельно собрать звездолет из прозрачных деталей и подсветить его разноцветными светодиодами.

Яркие модели будут очень эффектно смотреться в детской комнате. Особенно в темноте! Однако, цены на такую игрушку достаточно «кусачие».

3D пазл в виде модели «Вояджера»

Выполнен из прочного пенокартона, собирается без ножниц и клея, неизменно радует взор всех ценителей подлинных космических аппаратов. Пользуется спросом и у взрослых — все-таки, модель исследующего Солнечную систему зонда, а не выдуманный звездолет.

Светящийся витраж «Далекий космос»

Космически красивый набор для творчества. Элементы мозаики светятся в темноте и свет пропускают — собранный витраж можно поместить на окно в детской, чтобы любоваться игрой солнечных лучей, а можно просто повесить на стену возле кровати. Мерцающая в темноте картинка вдохновит фантастические сны о космосе.

Книги и настольные игры про космос

Ассортимент разнообразных изданий на тему уж очень велик, так что мы остановимся на самых интересных и актуальных (из того, что можно купить сегодня) вариантах.

Для поклонников Angry Birds — яркая книга «Космос. Захватывающий полет к последнему рубежу» от National Geographic. А вот еще настольная карточная игра «Angry Birds Space».

Все это — плоды одноименной игры для гаджетов и компьютеров. Особо злые птички комфортно ощущают себя на космических просторах, а дети вопросами выживаемости пернатых не задаются, напротив — эта линейка игр очень востребована.

Ценителям основательных трудов и подробных описаний придется по душе «Полная энциклопедия. Космос» от издателства Эксмо.

Это прекрасно оформленный кладезь познавательной инфомармации. Или вот его аналог, «Астрономия и космос» от Росмэн.

Впрочем, космические энциклопедии для детей выпускают регулярно и в избытке, так что здесь лучше ориентироваться по возрасту ребенка и цене.

Карточная игра «Тайны космоса» из серии «Мир на ладошке».

Познакомит ребенка с основными космическими понятиями, разовьет интеллект, память и воображение. Игра предназначена для малышей 0+, компактная — можно взять с собой в дорогу. А еще там яркие реалистичные фотографии, множество интересных фактов и необычные творческие задания.

И на десерт — ставший очень популярным ночник-проектор звездного неба. Распространена версия с черепашкой, но есть и другие варианты. Например, добрый слоник.

Удачных космических путешествий вашему ребенку!

Фото предоставлено: esky.ru, detmir.ru, ast.ru.