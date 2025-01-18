Сенсорные игрушки для гиперактивных детей

Современных детей все чаще называют «гиперактивными». Активность – это, конечно, хорошо, ведь в норме ребенок должен энергично познавать себя и этот мир. Но когда активность заменяется гиперактивностью, это вызывает беспокойство у родителей и становится проблемой для самого ребенка. Как утихомирить беспокойную энергию ребенка и закрыть потребность в физической активности дома? Расскажем в нашем материале.

Вспомните тот день, когда вы подумали, что ваш ребенок гиперактивный? Скорее всего, вы скажете, что это было в тот момент, когда вы заметили постоянное движение или излишнюю говорливость.

К этому списку можно добавить сниженную потребность во сне и проявление признаков беспокойства при запрете на движение (потряхивание руками, стук пальцами, прыжки на месте, раскачивания и т.п.) – например, в общественном транспорте или при просмотре спектакля в театре. Такая двигательная расторможенность с трудом поддается контролю и коррекции, очень быстро выматывает взрослых.

Давайте взглянем на ситуацию под другим углом и используем сильную сторону таких детей – физическую активность.

Именно недостаток физической активности может стать причиной повышенной возбудимости, а активные игры, в том числе и дома – просто панацея для гиперактивных детей.

Производители сенсорных игрушек предлагают разнообразные варианты для того, чтобы порезвиться, побегать, попрыгать и даже побить!

Балансборд

Такой тренажер заставит работать все мышцы в теле ребенка, а еще прокачает баланс и координацию. Балансборды могут представлять собой полусферу, а могут быть в виде ровного полотна, дополненного разнообразными лабиринтами с магнитными шариками.

Когда ребенок научится спокойно держать баланс, игры с балансбордом можно дополнить кинезиологическими мячиками – они имеют бархатистую поверхность, не скользят и удобно ложатся в детские ладони. Быть может юный непоседа станет будущим асом экстремальных видов спорта?

Цена: от 700 рублей.

Нейроскакалка

Гиперактивные дети обожают прыгать! И если прыжки на обычной скакалке в квартире превращают ребенка в слонёнка, то нейроскакалка – игрушка для вас.

Ребенку предлагается надеть кольцо на лодыжку и придать движение нейроскакалке, активно вращая её вокруг ноги. Перепрыгивая свободной ногой через палку, а опорной ногой вращая тренажер, ребенок научится координации, разовьет баланс и сформирует новые межполушарные связи.

Цена: от 200 рублей.

Джампер

Еще одна универсальная сенсорная игрушка для закрытия потребности в физической активности. А еще джампер способствует развитию выносливости, крупной моторики и координации движения.

Все джамперы оснащены удобными ручками и упругой платформой, которая придает дополнительную амортизацию и дает возможность бесконечно прыгать, даже в условиях квартиры.

Цена: от 200 рублей.

Массажные ладошки и следочки

Сделать дома полосу препятствий или разработать нейрозарядку – легко! Расставляйте, комбинируйте и предлагайте самые разнообразные способы прохождения таких нейродорожек. Сверху наборы покрыты специальными резиновыми шипами, которые прекрасно массируют ладони и ступни детей, чем отличаются от самостоятельно вырезанных из цветной бумаги.

При желании, дополните нейродорожку станциями – пластиковыми ящиками, в которых ребенку необходимо постоять в песке, в рисе, в манке, на шишках и камнях, заботливо принесенных после прогулки, а может и в воде и снеге. Все зависит от вашей фантазии!

Цена: от 1 000 рублей.

Танцевальный коврик

Танцевальный коврик – это интерактивная электронная игра, которая поможет превратить квартиру в настоящую студию танцев. Основная игра – это танцы, но есть варианты с дополненными заданиями по математике (сложение, вычитание, умножение, деление), прыжкам и бегу (100, 200 метров или погоня).

Коврик необходимо подключить к компьютеру и, согласно всплывающей инструкции, двигаться в такт музыке, нажимая на стрелки.

Цена: от 1 000 рублей.

Набор для бокса

Надувная груша на стойке поможет детям выплеснуть энергию, развить физические навыки, а также улучшит концентрацию внимания. Дети, которые интересуются спортом и упражнениями, будут в восторге от такого подарка!

Набор для бокса можно использовать и родителям гиперактивного ребенка – как оригинальный антистресс и тренажер по устранению негативных эмоций.

Цена: от 1 100 рублей.

Тренажер для настольного тенниса

Такой тренажер поможет познакомиться с настольным теннисом, практиковать удары и стойки, комфортно играть без стола и большого пространства, а главное – это необычный вариант физической активности, которую необходимо удовлетворить гиперактивному ребенку.

Цена: от 300 рублей.

Подвесной теннис

Еще один интересный вариант – это подвесной теннис на веревке, крепящийся к двери. Сочетая в себе активность и азарт, игра на таком тренажере позволит отлично провести время и заинтересует самого искушенного малыша.

Давайте возможность выплескивать лишнюю энергию – для гиператктивных детей это крайне важно!

Цена: от 300 рублей.

Боулинг детский

Для активных игр дома прекрасно подойдет набор для игры в боулинг. Это не только активное времяпровождение, но и тренировка ловкости, координации, терпения.

Можно играть самостоятельно, с семьей и в компании с другими ребятами. Боулинг развивает навыки командной игры, умение работать организованно и даже лидерские качества.

Цена: от 400 рублей.

Электронный POP IT

Эта игрушка представляет собой компактный прибор, состоящий из выпуклых пузырьков, которые нужно нажимать. По окончанию игры или уровня электронный механизм автоматически возвращает шарики на свои места.

Его отличие от обыкновенного pop it – наличие нескольких режимов игры. Например, режим скорости, в котором необходимо как можно скорее гасить все зажигающиеся пузырьки – просто необходим для гиперактивных детей.

Цена: от 200 рублей.

Переключая внимания с одного вида деятельности на другой, чередуя активности и отдых, предоставляя возможность выплеснуть энергию через физическую активность, вы сможете скорректировать гиперактивность, научите детей сосредотачивать внимание и контролировать импульсы.