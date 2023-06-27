ТОП-12 идей подарков для детей 4-5 лет, для мальчиков и девочек

Что подарить на день рождения ребенку в 4 года или 5 лет? VR-очки или собственный домик-палатку? Набор для проведения опытов или светящиеся фломастеры? Конечно, в первую очередь вы будете ориентироваться на предпочтения и увлечения ребёнка.

Мы же предлагаем несколько идей прикольных и желанных подарков для детей в 2023 году из тех, которым все точно будут рады. Большинство презентов недорогие, но из разряда «эмоциональных». На оzon, яндекс маркете, wildberries многие из них находятся в топе по количеству покупок и положительным отзывам. Даже если качество товара не на пятерку.

Планшет для рисования водой «Акваборд»

Вместо бумаги – планшет, к нему прилагается кисточка, обмакиваете ее в воду и рисуете на планшете. Быстро высыхает, расслабляет и успокаивает (как и любое рисование), развивает воображение, не нужно отмывать ничего от красок.

В больших планшетах кисточка рисует черным цветом, в мини-версиях – красным, зеленым, голубым (какого цвета планшет, такого цвета и цвет краски, которая будет проявляться). Удобно брать с собой в дорогу. Если у ребенка все уже есть, то планшет для рисования водой – неплохой вариант подарка. Цена от 1000 рублей в зависимости от размера планшета.

Фото: www.ozon.ru

Обучающая игра Звериная башня

Озорные малыши перепутали цвета! Помогите зверятам найти свое место на карточках в соответствии с цветами и постройте башню. Игрушка разработана совместно с нейропсихологами и помогает детям развивать пространственное воображение, остроту реакции, логическое мышление и мелкую моторику рук. Вместе с детьми проявите фантазию! А ещё игра объединет всех членов семьи! Хотя - из фигурок можно строить причудливые башни и в одиночестве, просто ставим фигурки друг на друга в произвольном порядке, чтобы башня выросла ростом с игрока! Стоит игра в районе 2000 рублей.

Фото: www.ozon.ru

Воздушный змей

Ну что такого в летающей бумаге или тряпочке? Но для ребенка поднять в небо яркую игрушку, да еще управлять ею на ветру, ощущать себя его частью во время полета – яркие эмоции на всю жизнь.

Видео счастливых детей со змеем в руках, опубликованных в отзывах на маркетплейсах, подтверждают это. Цена от 150 рублей до нескольких тысяч рублей, в зависимости от размеров и материалов изделия.

Фото: www.ozon.ru

Парковка с автомойкой

Главная фишка в том, что в автомойке действительно можно помыть машинку самой настоящей водой. В специальный отсек в верхней части парковки наливается вода, повернули вентиль – и вода льется на нижний уровень, где в специальной нише стоит «грязное» авто. Машинку можно поднять на мойку с помощью специального лифта.

В комплект также входит вертолет (есть вертолетная площадка) и машинка, которая меняет цвет в зависимости от температуры воды. Цена: от 1800 рублей.

Фото: www.ozon.ru

Подводная лодка

У ребенка в гараже все виды наземного и воздушного транспорта и не понятно, что можно подарить? Как насчет подводной лодки? Она плавает как в воде, так и катается по полу (есть колесики). Поднимается перископ, как у настоящей подлодки, есть мишени и прицел, стреляет торпедами. Цена от 1100 рублей.

Фото: www.ozon.ru

Кукольный домик

Многие девочки мечтают в детстве о кукольном домике, чтобы куколки жили в нем своей волшебной игрушечной жизнью. Но не у всех мечта осуществляется. Конечно, можно «построить» кукольную квартиру из подручных средств, но не у каждой девочки хватит на это навыков и терпения.

Сейчас выбор домиков огромен, многие продаются вместе с мебелью. В домике могут жить не только барби, но и лолки и другие маленькие игрушки. Единственная сложность – нужно время на сборку домика. Цены: от 500 рублей в зависимости от размеров, материала (дерево или пластмасса) и «начинки».

Фото: www.ozon.ru

Капибара

Набирающая популярность антистрессовая игрушка. Создатели – российские блогеры канала Блоптоп. Реалистичные животные-мялки, представленные с юмором на канале, тепло воспринимаются аудиторией канала и неплохо продаются. Из той же серии известны рысь Шлепа, голубь и др. Цена: от 1000 рублей.

Фото: www.ozon.ru

Набор для создания бомбочек для ванной

Да, нам кажется, это что-то банальное. Но представьте ребенка, у которого в силу большого удобства современной жизни существует недостаток опыта исследования окружающей среды, да и тактильных ощущений, особенно в холодные месяцы года. А тут и контакт с сыпучими материалами, и смешивание, и выбор цвета и запаха. А потом - новые впечатления - опустить свое творение в воду и наблюдать, как с бурлением цвет расходится по воде. Цена от 300 рублей.

Фото: www.ozon.ru

Интерактивная игрушка кролик

Простейшая игрушка на самом деле, не лучшего качества. Но у многих вызывает умиление, как зайчик прыгает, дергает ушками и морщит носик, издает звуки. Пушистик разнообразных расцветок. На маркетплейсах его представляют разные продавцы, кто-то предлагает уже с батарейками. Цена от 550 рублей.

Фото: www.wildberries.ru

Детская рация

Пользуется спросом, поэтому выбор большой. Есть простейшие рации с минимумом кнопок, есть посложнее для более старших детей. Работает от батареек. Производители наборов заявляют, что радиус действия их товаров 3-5 км, но по факту может оказаться 1 км (судя по отзывам).

А сколько игр можно придумать с помощью подобных наборов! Даже просто переговариваться в соседних комнатах – уже загадочно или по-шпионски. Цены: от 600 рублей.

Фото: www.ozon.ru

Игрушка по эскизу ребенка или по фотографии домашнего питомца

Этот тренд был особенно моден несколько лет назад. Но даже если мода прошла, радостьребёнка от получения такого подарка осталась! Шить такие игрушки бывает нелегко, но до сих поре есть компании и мастерицы, которые берутся за такие заказы. Могут сшить игрушку, похожую на вашего домашнего питомца (по фото) или любимого героя из мультика, компьютерной игры, потерянную любимую игрушку.

Возможные размеры от 10 до 300 см. Цены компаний немаленькие, от 4500 рублей за одно изделие в зависимости от величины, сложности заказа, плюс оплата доставки.

Фото: skazkodrom.ru

А ещё можно найти мастера и договориться об изготовлении здесь https://malyavik.ru/how-make/ и здесь https://ekt.profi.ru/krasota/poshiv-igrushek/

Персональная книга про вашего ребенка или вашу семью

А что если подарить книжку, в которой рассказывается о приключениях вашего ребенка и, быть может, даже есть его фото на одной из страниц? Для читающей семьи такой презент может оказаться особенным.

Варианты книжек: про потерянное имя вашего малыша, про вашу семью, про характер или профессии и т.д. Истории уже написаны, в них вставят имена членов семьи, фамилию, пожелания. Сверстанную онлайн-книгу с иллюстрациями и всем тестом можно увидеть сразу (через пару секунд), после того как впишите имя ребенка.

Печатная версия будет стоить 1490 рублей+доставка.

Фото: mynamebook.ru/namebook

Желаем много радости и добрых впечатлений и дарителям, и одаряемым!