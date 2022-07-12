Детские игрушки: опасно для жизни

На прошедшей неделе в ДГКБ № 9 врачи-эндоскописты обнаружили очередную крайне опасную находку в пищеводе у двухлетнего малыша. Ей оказалась самая обычная батарейка типа «таблетка», которая вызвала глубокие ожоги внутренних органов. Сейчас ребенок переведен в ОДКБ № 1, в отделение торакальной хирургии. К сожалению, его, как и всех остальных детей, которые когда-либо проглотили батарейки, в ближайшем будущем ждут неоднократные и очень неприятные процедуры по восстановлению проходимости пищевода, скорее всего – не одна операция. И в итоге – инвалидность.

Обидно, что считанные мгновения так сурово могут решить судьбу маленького человека.

Ребенок проглотил...

Опасность первая и самая частая – это то, что детьми, судя по опыту врачей той же 9-й детской больницы, может быть проглочено абсолютно все. Наиболее часто дети глотают то, что у них практически постоянно находится в руках: это мелкие и не совсем мелкие игрушки. Не нужно думать, что «шпагоглотателями» могут стать только малыши – хотя, действительно, чаще всего инородные тела обнаруживаются у детей в возрасте до 3-х лет. Но от них не сильно отстают и остальные – и пятилетки, и младшие школьники. На этой же неделе у 12-летнего мальчика на ФГС обнаружилась случайная находка – уже почерневшая 2-х рублевая монета, почти полностью перекрывшая просвет пищевода. Зачем ребенок её съел и когда это было – этого он уже не помнит. ФГС ему делали по поводу «легкого дискомфорта в области желудка», который его не сильно и беспокоил.

Но если вернуться к игрушкам, то чаще всего дети глотают детали от конструкторов и вообще любые детали от игрушек: носы от плюшевых медведей, колеса от машинок, железные крючочки, рули, ключики, пальчиковые и мизинчиковые батарейки, стрелы с присосками от наборов «дартс», мишуру, палочки от чупа-чупса.

Опасность батареек в том, что они вызывают сильнейший химический ожог внутренних органов, чаще всего ожог пищевода, после которого практически всегда возникает его сужение. Все железные предметы, в первую очередь острые, опасны тем, что они могут воткнуться в стенку пищевода, желудка или кишечника и, не будучи обнаруженными вовремя, приведут к очень неприятным последствиям. Палочки от чупа-чупса имеют особенность «вставать поперек» стенок желудка или кишечника, и такую палочку, кстати, очень трудно обнаружить на рентгене. Стрелы от дартса и любые элементы с присосками в том случае, если их удается достать «сверху» - то есть с помощью ФГС, во время «вынимания» присасываются к стенкам желудка и пищевода во время всего процесса, ещё сильнее травмируя их.

Накануне Нового года хочется предупредить родителей ещё об одном – дети очень часто глотают части елочной мишуры и другие украшения. Сейчас продается очень много металлизированного конфетти – например, мелких звездочек. Такая звездочка может воткнуться в стенку пищевода у ребенка, при этом её будет практически не видно даже по время ФГС.

Отдельное слово – о магнитах. Они, вместе с батарейками и «растущими» игрушками, являются самыми опасными среди инородных тел. Примагничиваясь друг к другу, магниты вызывают образование пролежней между стенками кишечника ребенка, очень тяжелую кишечную непроходимость, часто с перитонитом. В этом случае, также как и с батарейками, потребуется не одна операция, и угроза жизни при таких инородных телах, увы, очень велика.

На одном из родительских форумов в интернете есть вот такой отзыв о магнитном конструкторе. В нем сказано, как мне кажется, все:

«Это касается всех, у кого есть дети, племянники, внуки, дети друзей и знакомых!! Я знаю, что виновата перед сыном, мне с этим жить, но убейте меня, не укладывается в моем мозгу как можно уследить за тем, когда ребенок съедает шарик диаметром 5 мм.

Игрушка неокуб была куплена старшей дочери Ире, когда в семье еще не было мелкого. Из википедии: Неокуб (англ. NeoCube) — игрушка-конструктор, состоящая обычно из 216-ти (6³) одинаковых шарообразных неодимовых магнитов (сплав неодима, железа и бора). Диаметр каждого шарика 5 мм, шарики достаточно тяжелые для своего малого размера, они имеют очень сильное магнитное поле. На игрушке стандартное предупреждение 3+. Сейчас начали делать предупреждения 6+, 7+ (у кого какая фантазия), на оригинальном сайте производителя ограничение 14+. Даже если вашему ребенку 15 и в семье есть эта игрушка, спать спокойно нельзя!!! При игре, чтобы преодолеть притяжение шариков, необходимо прилагать усилия, в результате шарик выскальзывает из рук и теряется. Иногда даже мне приходилось этот шарик от общей цепочки отделять зубами, т.е. шарик был у меня во рту, а мне тогда уже было 35.

Дима проглотил 14 шариков, не одномоментно, постепенно. Страшное в этих шариках то, что когда они попадают в организм, они не выводятся, как иные проглоченные инородные тела, а соединяясь между собой (магнитное поле сильное, написано выше) они стягивают стенки кишечника, образуя непроходимость, т.к. размер у них малый, а сила притяжения большая, то притягиваясь друг к другу они продавливают дырки в стенках кишечника и каловые массы выходят в брюшную полость.

Организм у всех индивидуальный, у некоторых детей это происходит неделями, у кого за 6 часов. Симптомы при этом - самого банального пищевого отравления, УЗИ эти шарики обнаружить не может, только рентген. Думаю не надо объяснять, что при каждой тошноте делать рентген - безумие.

Когда ребенка оперируют шарики примагничиваются к медицинским приборам, тем самым увеличивая количество разрывов. При любом проглоченном количестве, даже просто 1 шарик - полостная операция. Этот шарик за счет веса/размера сам способен без притяжения к другому сделать дыру во внутренних органах.

Хирурги, реаниматологи просили предупредить как можно большее количество людей об опасности, которую в себе несет эта игрушка.

НЕ ПОКУПАЙТЕ СВОИМ И ЧУЖИМ ДЕТЯМ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА МАГНИТНЫЙ КОНСТРУКТОР, если, конечно, не желаете их смерти.



Практически каждого ребенка, пострадавшего от этой игрушки, приходится спасать. Очень много детей от 1 до 15 лет сейчас попадает в больницу, проглотив эти шарики».

А вот «растущие» игрушки, обычно разбухающие в воде, у ребенка внутри также разбухают. И хоть они и не вызывают химических ожогов, но к кишечной непроходимости приводят очень часто. И их тоже не видно на рентгене.

Родителям здесь может быть дано несколько советов:

- игрушки у ребенка должны соответствовать его возрасту, он должен понимать, для какой именно игры они нужны.

- ребенок должен знать, что игрушки и их части нельзя ни глотать, ни брать в рот. Конечно, до определенного возраста ребенка этот совет лишен смысла, но тогда в этом возрасте малыш должен играть под присмотром взрослых и совсем не лишней здесь будет тактика, используемая в операционных – посчитать количество деталей и опасных частей игрушек до и после игры. Иногда это может спасти жизнь ребенку, хотя выглядит на первый взгляд как излишняя мера.

- маленьким детям лучше не давать игрушки, из которых легко вынимаются батарейки и до совсем уже сознательного возраста не давать играть магнитными конструкторами и головоломками из магнитов. А после такой игры желательно конструктор собрать в коробку, проверив, все ли его детали на месте.

- при появлении у ребенка признаков наличия инородного тела – это может быть кашель без температуры и других симптомов ОРЗ, одышка (если инородный предмет ребенок вдохнул), обильное слюнотечение, нарушение глотания, дискомфорт в области пищевода, желудка, кишечника, клиника кишечной инфекции или отравления, жжение, распирающая боль или любая другая боль в животе – немедленно обращаться к врачу, в том числе и на скорую помощь.

Сами же врачи говорят, что органы человека, в частности, желудок и кишечник, очень умны. Даже иглы, попавшие в их просвет, очень часто разворачиваются по ходу пищи и с ней же и выводятся. Но бывает это далеко не всегда. Зато возможности юных «проглатывателей» не имеют границ ни по возрасту, ни по размерам и количеству проглоченного. В 9-ке до сих пор вспоминают очаровательного 2-летнего малыша, из желудка и кишечника которого хирурги извлекли 25 деталей конструктора, длиной 3 см каждая!!!

Мягкие игрушки – про них, кажется, уже сказано все и всеми. Напомним, что помимо пыли, источников клещей, которые могут вызвать у ребенка бронхиальную астму, такие игрушки могут стать причиной удушья у ребенка (если наполнитель у них токсичен). Ну и маленьким детям с такими игрушками лучше всего, конечно же, не спать. Особенно если игрушки эти массивные – в этом случае такая игрушка может во время сна ребенка перекрыть его дыхательные пути.

Про Барби и других принцесс – на взгляд автора этого текста, что бы не говорили психологи, советующие воздержаться от таких игрушек во избежание нервных стрессов и комплексов относительно собственной внешности у ребенка, если игрушка ребенку нравится, он мечтает о ней и его психологический комфорт при этом не нарушается – то, почему, собственно, нет? Тем более, если именно о такой игрушке дочка старательно писала Деду Морозу.

Пластиковые игрушки. Самой безопасной была пластмасса, которую делали в СССР. На ней редко были кричащие цвета, а сама она была суровой, твердой и холодной.

И вот именно такой – холодной на ощупь, твердой, без кричащей окраски – и должна быть безопасная пластиковая игрушка у современного ребенка. Ещё один важный момент – эта игрушка не должна пахнуть. А китайские пластиковые игрушки, к сожалению, пахнут почти все. Неприятный запах, идущий от игрушки, говорит о наличии в её составе вредных веществ. Хотя далеко не все вредные вещества, к большому сожалению, можно обнаружить по запаху.

Некачественные детские пластиковые игрушки часто имею высокое содержание свинца, что приводит к нарушению сердечной деятельности, наносит вред почкам, печени, нервной системе ребенка.

Фенол - нарушает работу сердца, печени, почек, легких, вызывает ожоги кожи.

Метанол - негативно влияет на зрение ребенка.

Толуол – нарушает процесс кроветворения, вызывает тяжелые поражения нервной системы (ребенок становится заторможенным). Это вещество может содержаться в книжках, произведенных в Китае.

Причем это далеко не весь перечень вредных примесей, которые могут находиться в детских игрушках. Например, чем ярче окраска игрушки – тем больше вероятность, что это «дело рук» вредных красителей, в том числе кадмия.

Безусловно, при покупке пластиковой или резиновой игрушки желательно проверить наличие у продавца документов на данную партию игрушек. Очень хорошо, если эта игрушка будет произведена на пространстве бывшего СССР и у неё будет поставлен ГОСТ. До недавнего времени на юге России и в Крыму продавались неплохие по качеству украинские пластиковые игрушки, достаточно много сейчас игрушек из Белоруссии. Игрушку нужно понюхать: неприятный запах – говорит за то, что игрушка «фонит» и покупать её не стоит.

Ещё один важный момент, на который родители обращают внимание не всегда – это возраст ребенка, для которого рекомендована данная игрушка. Дело в том, что рекомендации по возрасту касаются в основном даже не цели, которую несет игрушка в развитии ребенка, а допустимого уровня вредных веществ в ней. Чем меньший возраст указан на игрушке, тем она «чище».

Самыми опасными для детей являются игрушки из поливинилхлорида и пластизоля. Концентрация фенола в некоторых из них норму в десятки раз.

Как узнать игрушки из ПВХ?

По маркировке. Если на игрушке, или в сертификате к ней есть знак треугольника, состоящий из трёх изогнутых стрелок с цифрой 3 внутри, встречаются надписи PVC, VINIL, то игрушка изготовлена из ПВХ. Но на дешёвых китайских игрушках производители по своим соображениям эти знаки, конечно же, не ставят. Надпись “Не содержит фталаты и фенол” является дополнительным свидетельством безопасности игрушки. А вот маркировка “ЕС” совсем не гарантирует её безопасности, и может говорить совсем не о том, что игрушка произведена на территории Евросоюза.