Чем занять ребенка на отдыхе? Часть II. Играем с песком, камнями, ветками и всякой утварью

Подвижные игры на свежем воздухе

Резиночка

Обычная бельевая резинка натягивается на ноги или на деревья, или на одного человека – и дерево (ножки стола), или на ноги двух человек. Все зависит от количества играющих. В идеале двое становятся друг против друга и натягивают на ноги резинку. Это «столбы».

Один игрок прыгает (выполняет ряд упражнений). Обычно каждое упражнение выполнялось на всех уровнях по очереди, после чего переходили на следующее упражнение и начинали его прыгать с 1 уровня - так игра была разнообразнее. Иногда прыгалось по-другому - все упражнения сразу выполнялись сначала на 1, затем на 2,3 и так далее уровнях. На 5-6-7 уровнях сложные упражнения отменялись. Как только прыгающий ошибается (сбивается, цепляется за резинку, наступает на резинку) - он становится «столбом», и следующий игрок начинает прыгать. Продолжают прыгать всегда с того места, где сбились. Если игра идет вчетвером: когда игрок сбился, его может выручить партнер по команде. Когда и он сбивается, пары меняются местами (сбившаяся команда становится держать). Продолжают прыгать команды всегда с того места, где они в последний раз сбились.

Уровни игры в резиночку: первый - резиночка находится на уровне щиколоток держащих, второй - резиночка на уровне колен, третий - резинка на уровне бедер ("под попой"), четвертый - резинка на уровне пояса, пятый - резинка на уровне груди, шестой - резинка на уровне шеи, и даже седьмой - резинка держалась руками на уровне ушей.

Список выполняемых упражнений :

Простые. Прыгаем: ноги с двух сторон от одной резиночки, подпрыгиваем, ноги с двух сторон от другой, выпрыгиваем с другой стороны резиночки.

Бегунчики (пешеходы, рельсы). Подпрыгиваем, наступаем одновременно - по одной ноге на одну "резиночку", подпрыгиваем, меняем ноги местами - так четыре раза (можно приговаривать "пе-ше-хо-ды"), выпрыгиваем с другой стороны резиночки.

Ступеньки. Прыгаем двумя ногами (вместе) - подпрыгиваем, зацепляем одну резинку, наступая на другую, потом одним прыжком освобождаемся от резинки и выпрыгиваем с другой стороны.

Бантик. Правая нога снизу первой резинки, левая сверху. Прыгаем на вторую резинку так, чтобы получился бантик (правая сверху, левая снизу). Одним прыжком освобождаемся от резинки и выпрыгиваем с другой стороны.

Конфета (конвертик). Прыгаем двумя ногами сразу за вторую резинку, зацепив первую (получаем перекрест, внутри которого стоим), подпрыгиваем и наступаем на обе резинки двумя ногами, выпрыгиваем из резинки.

Платочек. Цепляем одну резиночку одной ногой, переносим ее за вторую (получается конвертик, но одной ногой), подпрыгиваем и поворачиваемся на 180 градусов, не отпуская резиночку, дальше прыгаем - освобождаемся от резинки и приземляемся так, чтобы ноги были с двух сторон от первой резиночки.

На схеме показаны варианты прыжков. Это сложно понять без наглядности, но можно поиграть в резиночку «по-простому». Выбирается какой-либо ряд прыжков, выполняя его, нужно подпрыгивать на месте один раз, затем два раза, три – и опять один раз. Затем переворачиваемся и повторяем все прыжки. Правила придумываем на месте – как только начнете прыгать, сразу поймете сами, как можно закручивать резинки ногами, усложняя движения.

На ю-маме есть мастер-класс по игре в резиночку на видео!

«Классики»

Рисуем мелом на асфальте таблицу: большой прямоугольник с квадратами внутри и цифрами от 1 до 10. Поверх нее чертим дугу с надписью «огонь», попадая туда битой – сгораешь. Бита должна быть тяжелой, иначе она будет легко улетать за пределы. Например, коробочка с песком внутри или камень. Игрок кидает биту в первый квадрат, одновременно прыгая в него. Далее прыгает по квадратам, подпинывая биту, стараясь попасть ею строго в следующий квадрат. Задача – проскакать все квадраты по порядку, не наступив (и не попав битой) на линию и в «огонь». Если это случалось, говорили, что игрок «стратил», и ход переходил к следующему участнику. Если же первый класс проходился успешно, игрок переходил во второй класс. Теперь ему нужно было, не заходя за игровое поле, бросить биту в клетку с цифрой «2» и уже оттуда гнать ее из клетки в клетку.

У этой игры есть масса вариантов, придуманных на ходу. Например, можно чертить не строгие квадраты внутри таблицы, а треугольники, перечеркнув внутренние квадраты по диагонали. Внутри таблицы придумывались дополнительные зоны тоже в виде квадратов, дающие бонусы или отнимающие их: «огонь», «рай», «дом», и так далее. В других правилах игрок прыгал на одной ноге в квадрат, а другой передвигал биту дальше. Все заканчивается «экзаменом»: если игрок прошел все «классы» успешно, он кладет биту на носок ноги и на пятках проходит все «классы» в обратном порядке, стараясь не уронить груз и не наступить на линию.

Игры с природными материалами: песок, ветки

«Мокрая курица» или «Бирюльки»

Старинная русская игра. Нужно высыпать палочки, собранные на прогулке в кучку. Затем по очереди вытягивать по одной бирюльке, пока кучка не распадется. Проигрывает тот, кто рассыпал палочки, доставая свою бирюльку. В целях спасения своей жизни (если ребенок маленький) взрослый должен как следует стараться проигрывать чаще.

Найди пару!

Сделайте из песка три кучки. В первую закопайте один предмет, во вторую – ни одного, в третью – два предмета. Приготовьте маленький приз. Ребенок должен сразу угадать, где закопана «парочка», если повезет – приз выигран. Например, он найдет в первой кучке один предмет и решит, что второго в ней нет (по какой-то логике) – тогда может попытать счастья в другой. Или продолжит раскапывать первую.

Клад

Усложняем поиск предметов: рисуем на песке примитивный город. В нем есть все: ратуша, горы, пустыня, лес, озеро. Нарисуйте на листочке бумаги простенькую карту вашего города. Попросите ребенка отвернуться и закопайте в разных местах «города» мелкие сокровища, тщательно их замаскировав. Обозначьте местонахождение кладов на карте точками. А теперь начинается поиск!

Гонки с препятствиями

Эта игра подойдет ребенку на трехколесном велосипеде или на самокате. Начертите на земле/на песке большую «восьмерку» (знак бесконечности). Сделайте препятствия на линии: палочки, флажки, ямки. Ребенок должен объезжать их, возвращаясь обратно на линию.

Песочный кегельбан

Выройте в песке лунки таким образом, чтобы они образовывали треугольник. С некоторого расстояния ребенок катит мячик к лункам. Каждой лунке присуждаем очки, выбираем призовую.

Археологи

Закопайте руку ребенка в песке. Освободить ее вам поможет инструмент опытного археолога – коктейльная трубочка. Если в нее дуть, песок разбегается в стороны. То есть ваша задача – достать руку ребенка, не прикасаясь к ней. Затем поменяйтесь ролями, пусть археологом побудет ребенок. Кстати, с помощью трубочки можно нарисовать на песке картины. Но это игра для старших детей, за маленькими нужно присматривать, чтобы они не «пили» песок через трубочку, не вдыхали его носом.

"Белкина кладовка"

Выройте ямку в песке, земле – или найдите подходящую расщелину в камнях или между корнями. Положите туда шишки, желуди, палочки, камешки, ракушки. Расскажите ребенку, что белочка оставила для него в дупле подарки. Но их можно взять, только если отгадаешь на ощупь, что там лежит. Пусть ребенок, не глядя, опускает руку в дупло и пытается понять, что же он нащупал.

Кто на что похож?

Игра подойдет для ребенка старше 4-х лет, она позволит взрослым немного понежиться на пляже, пока их чадо обременено поисками. Попросите найти камни по списку: красный, желтый в крапинку, черный. Или так: похожий на зайца, собаку, домик, месяц… Усложняйте задание – это в ваших интересах.

Хороший ребенок играет сам! (закон бабушек)

В этой статье автор подсказал хорошую идею: На пляжный коврик или матрас насыпается песок, и ребенок пальцем рисует на нем картины. Если песок увлажнить с помощью брызгалки или пульвера, картины будут воистину шедевральными.

- Очертите на песке пространство и закопайте в нем мелкие предметы: камешки, игрушки из «киндеров», веточки, шишки, машинки. Ребенок откапывает их, развивая мелкую моторику. Игра увлечет самых маленьких любителей пескотерапии. Если ваш малыш почему-то не тянет в рот найденное, заранее купите в хозяйственном магазине или отделе для фитодизайна цветные стеклянные «камушки». Их находка в песке – особое удовольствие. Для поисков используйте пластмассовое сито.

- Берите с собой на пляж обычную пластмассовую воронку. Дети любого возраста любят смотреть, как песок с мелкими камнями высыпается из воронки. Ею может служить и пластиковая бутылка с отрезанным горлышком, расширяем возможности – делаем 2-3 разные воронки побольше и поменьше.

- Кроме воронки вам просто необходим пульверизатор. Эта копеечная вещь незаменима для игр в жаркую погоду на пляже, в лесу, на даче, да где угодно, хоть на турецком берегу, хоть на нижнесерьгинском. Ребенок радостно опрыскивает родителей, заливисто визжащих. Опрыскиванию подлежат растения, камни, песок - они и не визжат, опять же, ведут себя порядочно по сравнению с некоторыми.

- Третья супер-вещь для игры с водой – резиновая спринцовка. Маленьким детям нравится наблюдать, как она заполняется водой. А еще спринцовка забавно булькает. Резина приятна на ощупь и безопасна. Следите, чтобы малыш не начал ее жевать или выпускать воду непосредственно себе в рот. Покажите, как защемить отверстие пальцем – при выпускании воды получится фонтанчик.

- Не забудьте про зеркальца. Обычные зеркальца из «союзпечати» в пластмассовых рамках значительно разнообразят детский досуг. Они пускают «зайчики», их закапывают в песок и превращают в сокровища.

Поделки из всего, что растет

Поделки из…

- РЕПЕЙНИКА. Помните, в детстве мы лепили корзиночки из колючих шариков? И как же они получались. Секрет успеха: соцветия репейника не должны высыхать. Поэтому лепим быстро. Собранные шарики закутываем в платок, чтобы не подсохли. Слепите из них «полотно», закруглите его корзинкой и приделайте ручку. Украшаем корзинку ромашками, травинками.

Также можно сделать мишку, зайчика: лепим из колючих соцветий несколько комочков разной формы и собираем из них наших зверей. Отдельные шарики используем для носа, ушей.

Имейте в виду, что эти поделки живут недолго, так как репей со временем подсыхает, и изделия распадаются. Крутые «подельщики» для укрепления композиций используют проволочные каркасы. Изготавливаем каркас, обматываем его бумажными полосками и обмазываем клеем – на таком каркасе репейник будет держаться долго.

- ПУХА. На даче, в лесу оглянитесь вокруг – многие растения украшены пушинками. Соберите разный пух, можно прямо с цветочными головками. Приготовьте негладкую бумагу – например, бархатную. Нанесите на нее какой-нибудь рисунок (заяц, котенок) ручкой или карандашом, чтобы было видно. Далее накладываем на рисунок пушинки в любой последовательности, какая вам нравится. Фантазия, как говорится, безгранична. Пушинки держатся сами, клея не надо. Они достаточно капризны, поэтому вам пригодится толстая игла для коррекции рисунка.

- РЯБИНЫ. Конечно же, это бусы. Уважающий себя советский ребенок никогда не приезжал из лесных поездок без километра рябиновых бус. Это просто: соберите ягоды и нанизывайте их на нитку. Ягоды подсохнут, бусы останутся, причем надолго – год спокойно переживут.

Новое модное веяние – розы из листьев. Мастер-классы можно подсмотреть в Интернете, но принцип прост, все зависит от тренировок. На пятый раз у вас точно получится достойная роза, даже если вы уверены, что ваши руки растут вопреки физической антропологии. Берете листик (лучше пожелтевший), скручиваете его в тугую трубочку. Берете следующий - и оборачиваете им трубочку, подгибая непослушные концы. Следующий сверху – и так далее. Хвостики листьев должны торчать внизу. Получившуюся розу закрепляем ниткой.

- ОПИЛОК. Соберите мелкие опилки. Покрасьте их с помощью большой кисти – или просто утопите в емкости с акриловой краской или гуашью и перемешайте. Затем подсушите опилки на листе бумаги. Возьмите основу – лист цветной бумаги, бархатной или картона. Нанесите рисунок и промажьте клеем. Насыпайте опилки в свободной манере, полагаясь на свою фантазию.

- ВСЕГО, ЧТО НАШЛОСЬ. Есть дерево денежное, а есть волшебное. Предложите детям сделать свое волшебное дерево. Нам понадобится подставка – кусок пенопласта, пластилина (в зависимости от величины дерева). Втыкаем в него ветку без листьев, укрепляем с помощью скотча или пластилина, чтобы не упала под тяжестью сокровищ. Далее оформляем наше дерево: нанизываем ягодки рябины на мелкие веточки, приклеиваем перья, сухоцветы.

Пригодится узкая клейкая лента (маленький скотч). Бумажные пружинки, обрывки украшений, ленточки – все идет в ход. Кстати о ленточках: их привязывают, загадав желание. Дерево, украшенное разноцветными ленточками – символ любви и надежды во многих странах. Если у вас получается маленькое дерево – поставьте его в вазочку, далее берем поднос и кладем на него ненужное зеркало (большой осколок). Края маскируем хвоей, лишайником, листьями. Устанавливаем наше деревце на краю подноса.

Теперь оно романтично глядит на свое отражение в «озере». А в озере может плавать Дюймовочка в скорлупке из грецкого ореха. Или подвесьте ее на деревце, получатся качели. Если ваш ребенок обожает творчество вместе с мамой – создание подобных композиций его увлечет, ведь менять их сюжет можно до бесконечности.

Первая часть «Игры нашего детства»: http://www.u-mama.ru/read/article.php?id=1016.