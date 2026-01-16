Как дети изобретают этот мир

В споре, что было первым - курица или яйцо, автор этот материала на стороне яйца. Одним из главных аргументов здесь может быть количество изобретений детей, которые фактически создали или изменили привычный нам мир.

Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. И это только те юные гении, которые получают патенты или авторские свидетельства на свои разработки. Поэтому не так давно 17 января было объявлено Международным днем детских изобретений (Днем детей-изобретателей).

Дата эта выбрана не случайно. Это день рождения одного из первых юных изобретателей, американца Бенджамина Франклина (1706-1790). Свое первое изобретение он сделал в 12 лет. Это были ласты для плавания, которые надевались на руки.

Широкого распространения эта идея не получила, а мальчик вырос в крупнейшего государственного деятеля XVIII, основателя США, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста. И продолжал изобретать на протяжении всей жизни, создав среди прочего бифокальные очки, кресло-качалку, экономичную малогабаритную печь для отопления домов, получившую название печь Франклина, прообраз электрического двигателя и собственную систему управления временем.

Но Франклин не был первым ребенком-изобретателем в истории человечества. В 1642 году будущий гениальный французский математик Блез Паскаль, будучи еще совсем юным, хотел помочь отцу, работавшему сборщиком налогов. Именно тогда он собрал «механическую счетную машину», прообраз калькулятора. Было создано несколько десятков экземпляров «Паскалины». Амбициозный юноша хотел заработать деньги на своем изобретении. Однако распродать калькуляторы не получилось: изобретение давало ограниченный диапазон вычислений.

Пятнадцатилетний Луи Брайль, потерявший зрение в детстве, разработал рельефно-точечный шрифт для незрячих, упростив ранее существовавшую систему. Вплоть до своей смерти Брайль совершенствовал свой рельефный шрифт, в том числе записывал им ноты. Со временем этот шрифт получил мировую известность.

Его ровесник Честер Гринвуд не любил шапки и в 1873 году предложил бабушке сделать что-то, что грело бы уши, нарисовав на бумаге два меховых помпона, соединенных проволокой. Так появились меховые наушники. Вскоре он запатентовал свое изобретение. Спустя 6 лет Гринвуд открыл свой завод по производству таких меховых наушников.

Жозеф Арман Бомбардье с детства любил конструировать. Еще в 13 лет он построил модель паровоза с двигателем из деталей обычных часов. А спустя два года, в 1923 году, Жозеф сконструировал принципиально новое средство передвижения. Пятнадцатилетний механик-самоучка создал первый снегоход из сломанного автомобиля Ford. Это были легкие аэросани с пропеллером. Впоследствии Бомбардье не только усовершенствовал свое изобретение, но и основал крупную компанию по производству снегоходов.

Современные дети помогают решать совсем не детские проблемы. Например, вопросы безопасности младенцев. Семнадцатилетняя Алиса Чавес разработала систему «Hot Seat». Это автомобильное сиденье для малышей с сенсорной подушкой, которое сигнализирует владельцу машины о том, что детское кресло занято ребенком. Если родитель отойдет от машины дальше 12 метров, устройство сообщит через брелок, что нужно вернуться. В 2017 году Алиса получила патент на свое изобретение.

В 2009 году 13-летний москвич Дима Резников придумал зубную щетку для космонавтов. Изобретатель переживал за гигиену тех, кто на орбите. Ведь там невозможно пользоваться водой. Поэтому Дима предлагал использовать лимонную кислоту для большего выделения слюны. Паста поступает к щетинкам через специальные каналы, а воздух от компрессора предотвращает ее высыхание. После использования паста собирается в контейнер в корпусе щетки с помощью компрессора. Правда, сами космонавты не нашли изобретение перспективным.

На уровне идеи пока остается и автономная капсула для высадки растений и специальный модуль для ее перемещения, который разработала группа пермских школьников в 2023 году. Ребятам от 8 до 10 лет. Капсулы — это емкости с водой, в которые помещаются маленькие саженцы деревьев. Посадочные капсулы переносит и сбрасывает дрон.

Школьники сконструировали особую систему сброса, благодаря которой растение приземляется строго вертикально. После удара о землю капсула с водой лопается. По расчетам ребят, устройство сможет преодолевать расстояние до 50 км. В 2024 году изобретение зарегистрировали в Роспатенте. Официальными правообладателями патента являются родители и наставники ребят. Дети считаются авторами объекта интеллектуальной собственности.

Самым юным изобретателем стал пятилетний Роберт Патч. Он всерьез задумался над игрушечной машинкой, которую можно было бы легко разбирать, собирать и при желании превращать в другие виды грузовиков, меняя кузов. Он сам создал рабочий прототип грузовика из обувной коробки, бутылочных крышек и гвоздей, основываясь на своем рисунке. В 1963 году его родители запатентовали игрушку-трансформер.

Соперничать с ним может разве что шестилетний Спенсер Вейл, создавший в 1998 году автомобиль для пациентов детских больниц. Мальчик сам находился в больнице и жаловался на то, что капельница несправедливо приковывает его к койке. И тогда юный гений предложил создать специальную машинку, с помощью которой можно было бы передвигаться беспрепятственно даже с капельницей.

Есть среди изобретений детей и совсем необычные вещи. Тринадцатилетний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Он представлял собой полотнище синего цвета, символизирующее небо и официальный цветок штата - незабудку. На нем было изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды. Мальчик выиграл конкурс и флаг был утвержден.

Еще одна история детского изобретения похожа на случайность или анекдот. В 1905 году 11-летний американец Фрэнк Эпперсон случайно оставил на заднем дворе своего дома стакан с содовой и деревянной ложкой внутри. Ночью температура опустилась ниже нуля, и напиток замерз. Фрэнк обнаружил на следующий день замороженную смесь и решил назвать ее «эпсикл». Юный предприниматель стал продавать лакомство другим детям в своем районе. В 1923 году, основав бизнес по производству лимонада, он вспомнил о своем случайном изобретении и наладил выпуск фруктового льда, подав заявку на патент «замороженное кондитерское изделие с ручками или ледяной леденец».

К сожалению, наиболее известны изобретения юных американцев и европейцев, так как практика получения патентов получила широкое распространение именно за границей.

Теперь можно точно сказать, что дети могут все! Благодаря тому, что их мозг не мыслит шаблонами и они всегда ищут выход из ситуации, которую взрослые изначально считают тупиковой. Юному изобретателю помогает интерес к окружающему миру, желание экспериментировать, играть, здоровый авантюризм и нестандартная логика.

Помочь ребенку стать изобретателем могут конструкторы, курсы робототехники и инженерные кружки, детские научные конкурсы и конференции, технопарки «Кванториум» и центры «Точка роста». Крупнейший детский технопарк «Кванториум» в Екатеринбурге находится в Ельцин Центре (ул. Бориса Ельцина, 3).

А ваш ребенок изобрел что-нибудь? Присмотритесь сегодня к его поделкам, обсудите идеи, реализованные в них. Поддержите–помогите сделать следующий шаг к изобретению.