Украшения из бумаги на Новый год. Делаем вместе с детьми

Красивая открытка из бумаги, бумажные гирлянды из ёлок и 3D-заяц. Делимся идеями новогодних украшений, которые можно сделать вместе с детьми.

Новогодняя открытка

Вам понадобится двусторонняя цветная бумага (можно взять бумагу для оригами), белый лист А4 для открытки, линейка-трафарет с окружностями разных диаметров, ножницы, простой карандаш и клей.

По трафарету делаем круги и аккуратно вырезаем их. Часть кружков складываем пополам.

Лист А4 сворачиваем. Наносим на одну половинку кружков клей и формируем на открытке силуэт ёлки. Часть маленьких цветных кружков можно не складывать, а наклеить в первоначальном виде.

Бумажные гирлянды из ёлок

Вам понадобится бумага разных цветов (мы использовали бумагу для скрапбукинга), ножницы, клей, нить для гирлянды, бусины, декоративные прищепки.

По выкройке нарезаем ёлки. Складываем их по обозначенным линиям, с помощью клея делаем их плоскими, иголкой с ниткой собираем в гирлянду, дважды прокалывая каждую ёлку, и вставляем бусину.

По чуть другой выкройке (нижняя, с учетом подгиба под ленту) можно сделать украшения на ёлку, используя ленту и бусины.

Вторая гирлянда собрана из ёлок по другой выкройке. И собрали мы её с помощью декоративных прищепок.

По выкройке делаете полукруг и дальше карандашом намечаете линии сгиба. Сделать это можно с помощью образца, сгибая его каждый раз по нужной линии.

Бумажный 3d-заяц

Нашли мы выкройку зайца на просторах интернета.

Занятие не для слабонервных. Для того, чтобы заяц выглядел аккуратно, каждая линия должна быть идеально согнута один раз. Распечайте образец на принтере и сверните по пунктирным линиям, в нужных местах подклейте.

Хорошо смотрится заяц, распечатанный на двусторонней цветной бумаге. Приклеить его можно на белый лист формата А4.

Творческих успехов!