Игры в ванной

Так уж в стране нашей повелось, что младенцы - как те шахтеры, принимают ванны ежедневно. Не знаю, где они так пачкаются и откуда вообще такая традиция, но раз уж она есть, будем ее чтить.

Рано или поздно наступает тот момент, когда все домашние привыкли к ежевечернему моциону, а все, что можно было сделать в ванне, сделано. Все папины шампуни и мамины бальзамы для волос опустошены, игрушки надоели, водой залит пол, причем, не только свой, но и соседей до самого 1-го этажа. А привычка-то уже есть, надо как-то мыться.

* Ну, во-первых, давным-давно доказано, что самое лучшее безобразие - это безобразие организованное, поэтому возглавляем команду голопопых ныряльщиков и потихоньку достаем папину пену для бритья. Ею отлично рисуется на кафеле (да и на животах тоже), смывается она также легко. Если в пене размешать чуток красок, то вся эта красота становится еще и цветной. Что с ней можно делать:

- рисовать ладошками, размазывая просто так или создавая какой-то рисунок.

- если руки ополоснуть, то чистым пальцем можно на получившемся «фоне» прорисовывать тоже интересные фигуры (мы играли в «угадай что», это когда начинаешь рисовать что-то, а остальные должны догадаться, что).

- варить «суп» перекладывая из емкости в емкость, помешивая поварешкой и добавлять необходимые «ингредиенты», затем угощать маму/игрушки/папу. Ну, разумеется, понарошку.

* Во-вторых, у всех в ваннах есть то, из чего можно сделать пену. И, конечно же, я уверена, что все дети в возрасте до 2-х хоть раз, да приняли ванну с этой воздушной субстанцией и их уже этим не удивишь. Ан нет, оказывается можно. Если ребенок в душЕ художник, то нужно обязательно дать ему кисточку с краской (лучше акварель) и показать, как можно разукрашивать пену, он непременно оценит.

* В-третьих, спасаем пол от очередного затопления, направляя энергию в нужное нам русло. Мишень из изоленты (но это не принципиально, можно и краской нарисовать), ватные помпоны и соревнуемся. Победила мама – купаемся мирно, без водных боев и брызг во все стороны, победил ребенок… В общем-то, лучше победить маме. Не справляетесь - зовите папу.

* В-четвертых, организуем мирные, тихие игры. Во всех хозяйственных магазинах есть в продаже целлюлозные салфетки. Нарезаем их на различные формы, фигуры и показываем, как можно ими играть. Они в мокром виде отлично прилипают (и что немаловажно, также хорошо отлипают) к кафелю. С их помощью можно «строить» целые города, дороги, дома, сортировать по цветам, формам, размерам и пр.

* В-пятых… но это игры со льдом. На любителя, конечно. Заранее заморозить в большом контейнере различные игрушки и во время купания предложить ребенку высвободить из ледяного плена рыб, зверей и пр. Или заморозить ледяные кораблики.

* В-шестых: различные игры-переливалки. Лейки, воронки, большие и маленькие бутылки, ситечки. Весь этот арсенал вполне способен завлечь детей даже на дольше, чем разбрызгивание воды во все стороны. Вы, главное, шторку закрыть не забудьте.

* Ну и в-седьмых, устраиваем релакс. Если в ванну накидать неоновых палочек и выключить свет, то ванна просто завораживает. Горит всеми цветами радуги, из палочек можно делать колечки и вылавливать определенным пальцем (ну, скажем большим) только колечки красного/желтого/синего цвета. Если детей двое, то можно делать это наперегонки. Если ребенок постарше, то можно удивить его: вместо палочек погрузить в воду плавающие свечки (под присмотром взрослых, разумеется).

Незабываемые ощущения при принятии ванны с гидрогелем. Шарики приятно щекочут пятки и прочие части тела, дети с удовольствием их ловят и руками и ситечком, набирая целые горы этого богатства. Эта затея для развития сенсорных ощущений, но надо учитывать, что вещь эта не для ленивых, так как после такого купания для мамы тоже есть занятие - выловить остатки гидрогеля.

Приятного всем погружения!