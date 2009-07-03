Азбука в стихах «Веселый зоопарк»

|
А:
Аист - птица гордая,
Нет ее важней!
Потому что только аист
В дом приносит всем детей!
Б:
Самый толстый и большой,
Конечно, бегемот!
Целый день не шелохнется,
Набрав водицы в рот.
В:
У верблюда два горба,
Он могучий, сильный,
Ноги, шея длинноваты,
Но, все же, он - красивый!
Г:
Любит прыгать эта горилла,
А это все потому,
Что кто-то подвесил горилле бананы
Аж, к самому потолку!
Рядом с ней живет сосед,
Очень ловкий он,
Кто по канатам ползает
И прыгает? - Гибон!
Д:
Дятел очень работящий,
Целый день стучит.
Этот доблестный строитель
Домик мастерит!
Е:
В зоопарке есть енот,
Он там счастливо живет!
У него красивая прическа
И костюм его в полоску.
Ё:
Ёжик - маленький зверек,
Ловкий и смышленый,
На спине его - иголки,
Не тронь - уколет больно!
Ж:
Жаба Ага живет в зоопарке,
Она большая такая!
Своим длинным языком
Добывает себе корм.
З:
Зайцы всякие бывают:
Белые и серые.
Они кушают морковку,
А позже - прыгают так ловко!
Очень мягкая их шкурка,
За ней нужен особый уход,
Изайчаткам в зоопарке
Чешут шкурку целый год!
И:
Индюк - очень важная птица,
Гордая и статная.
Отличается упрямством,
От злости - шея красная!
К:
Коала - мишка заграничный,
Приехал из Австралии.
Он очень милый, симпатичный,
Хоть и ростом маленький!
Л:
В зоопарке леопард
Всех потешить будет рад!
Грациозен, ловок, крут,
И весь в пятнышках тот плут!
М:
А вы видели моржа?
Его кожа так толста!
В воде холодной он купается,
Занятие это ему очень нравится!
Н:
А кто же там такой отважный,
Очень сильный и большой.
На носу - огромный рог,
Кто это, дети? - Носорог!
О:
Обезьяны так похожи на людей,
Мне нравится на них смотреть!
И в некоторых из них
Я вижу черты знакомых своих!
П:
Пеликан такой смешной,
Ходит и болтает головой,
Клюв тяжелый у него,
Не дразни-ка ты его!
Р:
Кто там пятится назад?
Угадайте, дети!
Ну, конечно, это - рак!
Он один такой на свете!
С:
Самый высокий и добрый
В этом зоопарке слон.
Большие уши, хобот длинный,
Еще - он так силен!
Т:
Тигр - хищник полосатый,
Он усатый и хвостатый.
Ходит целый день по клетке -
Не играйте с тигром, детки!
У:
Носит домик на себе
Красавица - улитка!
Сразу ты не разберешь,
Где - окна, где - калитка!
Ф:
Фламинго - розовая птица,
Она морозов так боится.
Поэтому в теплом вольере живет -
Греет ножки и живот!
Х:
Хомяк в зоопарке отлично живет,
Хлеб и зернышки жует,
Напихал еду за щечки,
И сидит он, словно кочка!
Ц:
Цапля стройная такая,
Худенькие ножки.
Цапля семечки клюет,
А потом водичку пьет!
Ч:
У черепахи панцирь есть,
Он - ее защита.
В него залазит она,
Как только завидит врага!
Ш:
За решеткой сидит шакал,
Это - хищный зверь.
Обмануть любого рад,
Ты ему не верь.
На собаку он похож,
Но его, дружок, не трожь!
Укусить любого рад,
Нету для него преград!
Щ:
Щитомордник очень страшный,
Можно испугаться,
Он похож на динозавра,
К нему - не приближаться!
Э:
Страус Эму трусишка такой,
Он боится всего...
И поэтому в зыбкий песок
Зарывается он с головой!
Юный Гена - крокодил
Никого не проглотил.
Спит в прохладной он воде,
Как в своей родной среде!
Я:
Ягуар - красивый зверь,
Хоть хищный и опасный,
Грациозный, гибкий, ловкий,
В драке он - ужасный!