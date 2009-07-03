Азбука в стихах «Веселый зоопарк»

А:

Аист - птица гордая,

Нет ее важней!

Потому что только аист

В дом приносит всем детей!



Б:

Самый толстый и большой,

Конечно, бегемот!

Целый день не шелохнется,

Набрав водицы в рот.



В:

У верблюда два горба,

Он могучий, сильный,

Ноги, шея длинноваты,

Но, все же, он - красивый!



Г:

Любит прыгать эта горилла,

А это все потому,

Что кто-то подвесил горилле бананы

Аж, к самому потолку!



Рядом с ней живет сосед,

Очень ловкий он,

Кто по канатам ползает

И прыгает? - Гибон!



Д:

Дятел очень работящий,

Целый день стучит.

Этот доблестный строитель

Домик мастерит!



Е:

В зоопарке есть енот,

Он там счастливо живет!

У него красивая прическа

И костюм его в полоску.



Ё:

Ёжик - маленький зверек,

Ловкий и смышленый,

На спине его - иголки,

Не тронь - уколет больно!



Ж:

Жаба Ага живет в зоопарке,

Она большая такая!

Своим длинным языком

Добывает себе корм.



З:

Зайцы всякие бывают:

Белые и серые.

Они кушают морковку,

А позже - прыгают так ловко!

Очень мягкая их шкурка,

За ней нужен особый уход,

Изайчаткам в зоопарке

Чешут шкурку целый год!

И:

Индюк - очень важная птица,

Гордая и статная.

Отличается упрямством,

От злости - шея красная!

К:

Коала - мишка заграничный,

Приехал из Австралии.

Он очень милый, симпатичный,

Хоть и ростом маленький!



Л:

В зоопарке леопард

Всех потешить будет рад!

Грациозен, ловок, крут,

И весь в пятнышках тот плут!



М:

А вы видели моржа?

Его кожа так толста!

В воде холодной он купается,

Занятие это ему очень нравится!



Н:

А кто же там такой отважный,

Очень сильный и большой.

На носу - огромный рог,

Кто это, дети? - Носорог! О:

Обезьяны так похожи на людей,

Мне нравится на них смотреть!

И в некоторых из них

Я вижу черты знакомых своих!



П:

Пеликан такой смешной,

Ходит и болтает головой,

Клюв тяжелый у него,

Не дразни-ка ты его!



Р:

Кто там пятится назад?

Угадайте, дети!

Ну, конечно, это - рак!

Он один такой на свете!



С:

Самый высокий и добрый

В этом зоопарке слон.

Большие уши, хобот длинный,

Еще - он так силен!



Т:

Тигр - хищник полосатый,

Он усатый и хвостатый.

Ходит целый день по клетке -

Не играйте с тигром, детки!