Азбука в стихах «Веселый зоопарк»

Каждый малыш будет рад услышать стихи про зверят! Подобные занятия очень развивают ребенка, а именно: навыки произношения слов, букв; знание животных, их повадок; память

Моей дочке Кате уже исполнилось 2 года - самое время начать изучать буквы. Можно показывать ребенку различные карточки с изображениями предметов и говорить, на какую букву называется данный предмет (н-р: буква А - арбуз, буква Б - барабан и т.д.).

Но в изучении букв я пошла немного другим путем. В выходные мы посетили с дочерью зоопарк, там мы разглядывали различных зверей и мне пришла в голову мысль - составить собственную азбуку (я включила в нее названия зверей, которых мы видели с ребенком в зоопарке (которых не видели - я показала ей на открытках), сочинила стихи и подобрала картинки, т.е., есть материал и наглядность).

Моему ребенку очень понравилось! Мы выучили уже много букв! Через месяц мы хотим еще раз посетить наш Екатеринбургский зоопарк - заодно, проверим и память!

Я считаю, что подобные занятия очень развивают ребенка, а именно: навыки произношения слов, букв; знание животных, их повадок; память.

Свою азбуку я назвала "Веселый зоопарк".

Каждый малыш будет рад

Услышать стихи про зверят!

И, конечно же, потом

Про них песенку споем!

В зоопарк с тобой пойдем,

С собой камеру возьмем.

Будем мы зверей снимать,

Все хотим про них мы знать!

 

А:
Аист - птица гордая,
Нет ее важней!
Потому что только аист
В дом приносит всем детей!

Б:
Самый толстый и большой,
Конечно, бегемот!
Целый день не шелохнется,
Набрав водицы в рот.

В:
У верблюда два горба,
Он могучий, сильный,
Ноги, шея длинноваты,
Но, все же, он - красивый!

Г:
Любит прыгать эта горилла,
А это все потому,
Что кто-то подвесил горилле бананы
Аж, к самому потолку!

Рядом с ней живет сосед,
Очень ловкий он,
Кто по канатам ползает
И прыгает? - Гибон!

Д:
Дятел очень работящий,
Целый день стучит.
Этот доблестный строитель
Домик мастерит!

Е:
В зоопарке есть енот,
Он там счастливо живет!
У него красивая прическа
И костюм его в полоску.

Ё:
Ёжик - маленький зверек,
Ловкий и смышленый,
На спине его - иголки,
Не тронь - уколет больно!

Ж:
Жаба Ага живет в зоопарке,
Она большая такая!
Своим длинным языком
Добывает себе корм.

З:
Зайцы всякие бывают:
Белые и серые.
Они кушают морковку,
А позже - прыгают так ловко!
Очень мягкая их шкурка,
За ней нужен особый уход,
Изайчаткам в зоопарке
Чешут шкурку целый год!

И:
Индюк - очень важная птица,
Гордая и статная.
Отличается упрямством,
От злости - шея красная!


К:
Коала - мишка заграничный,
Приехал из Австралии.
Он очень милый, симпатичный,
Хоть и ростом маленький!

Л:
В зоопарке леопард
Всех потешить будет рад!
Грациозен, ловок, крут,
И весь в пятнышках тот плут!

М:
А вы видели моржа?
Его кожа так толста!
В воде холодной он купается,
Занятие это ему очень нравится!

Н:
А кто же там такой отважный,
Очень сильный и большой.
На носу - огромный рог,
Кто это, дети? - Носорог!

 

О:
Обезьяны так похожи на людей,
Мне нравится на них смотреть!
И в некоторых из них
Я вижу черты знакомых своих!

П:
Пеликан такой смешной,
Ходит и болтает головой,
Клюв тяжелый у него,
Не дразни-ка ты его!

Р:
Кто там пятится назад?
Угадайте, дети!
Ну, конечно, это - рак!
Он один такой на свете!

С:
Самый высокий и добрый
В этом зоопарке слон.
Большие уши, хобот длинный,
Еще - он так силен!

Т:
Тигр - хищник полосатый,
Он усатый и хвостатый.
Ходит целый день по клетке -
Не играйте с тигром, детки!

У:
Носит домик на себе
Красавица - улитка!
Сразу ты не разберешь,
Где - окна, где - калитка!

Ф:
Фламинго - розовая птица,
Она морозов так боится.
Поэтому в теплом вольере живет -
Греет ножки и живот!

Х:
Хомяк в зоопарке отлично живет,
Хлеб и зернышки жует,
Напихал еду за щечки,
И сидит он, словно кочка!

Ц:
Цапля стройная такая,
Худенькие ножки.
Цапля семечки клюет,
А потом водичку пьет!

Ч:
У черепахи панцирь есть,
Он - ее защита.
В него залазит она,
Как только завидит врага!

Ш:
За решеткой сидит шакал,
Это - хищный зверь.
Обмануть любого рад,
Ты ему не верь.
На собаку он похож,
Но его, дружок, не трожь!
Укусить любого рад,
Нету для него преград!

Щ:
Щитомордник очень страшный,
Можно испугаться,
Он похож на динозавра,
К нему - не приближаться!

Э:
Страус Эму трусишка такой,
Он боится всего...
И поэтому в зыбкий песок
Зарывается он с головой!

Юный Гена - крокодил
Никого не проглотил.
Спит в прохладной он воде,
Как в своей родной среде!

Я:
Ягуар - красивый зверь,
Хоть хищный и опасный,
Грациозный, гибкий, ловкий,
В драке он - ужасный!

 


Многих зверей мы еще не назвали,
А это все потому,
Тебе, мой друг, гораздо интересней будет
Увидеть их самому!

