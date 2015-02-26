Белка, слон и попугай. Кто живет на детских ладошках?

Если вашему малышу исполнилось 7-8 месяцев, и он умеет неплохо сидеть, можно начинать с ним рисовать.

Конечно, кисточка и акварель ему еще не понадобятся.

Зато он с легкостью начнет постигать мир творчества и искусства своими пальчиками и ладошками.

О пользе рисования

Некоторые родители отказываются от раннего рисования пальчиковыми красками. Скорее всего, они не уверены в пользе такого мероприятия, боятся, что ребенок потянет краски в рот и перепачкает ими всех и все.

На самом деле, такой способ рисования развивает мелкую моторику рук, а вместе с этим развивается мышление и речь малыша. Известно, что на пальцах и ладошках находятся точки, отвечающие за развитие речи. Нажимая на данные точки, мы посылаем в кору головного мозга сигналы, которые активизируют клетки, отвечающие за формирование речи.

Кроме того, такой необычный вид рисования отлично развивает воображение ребенка. Малыш сначала видит, как с вашей помощью отпечатки ладошек превращаются в рыбок, птиц и других зверушек. Позже, достигнув 3-5 летнего возраста, он сам придумывает новые образы. Так, постепенно, и вырастают креативные личности.

Первый опыт юного художника

С чего же нужно начинать? Если малыш – начинающий художник 7 месяцев, вместо пальчиковых горьких красок используйте его кашку или черничный йогурт.

Кашу можно подкрасить свекольным соком. На плоскую тарелку вылейте массу, и вместе с ребенком нарисуйте пальчиками ручейки, солнышко, цветочки. Затем сделайте пальчиками следы зайчика, собачки, кулачком – следы слона или медведя.

Как приготовить пальчиковые краски

Позже вооружайтесь настоящими красками. Их можно приобрести в магазине либо приготовить самим. Рецепт прост.

Миксером перемешайте 1 кг муки, 5 столовых ложек соли, 2 столовые ложки растительного масла и воду. Масса по консистенции должна напоминать сметану. Разделите получившиеся «тесто» по банкам, добавьте пищевые красители из пасхального набора.

Что и как будем рисовать

Приступайте к творчеству! Краску на ладошки можно наносить двумя способами. Кисточкой – тогда малыш еще и дополнительный массаж себе сделает. И второй метод – разлить краски по тарелочкам, чтобы ребенок макал в них ручками.

Отпечаток ладони лучше сделать по центру листа. Затем поворачивайте его вокруг оси и вместе подумайте, какой образ возникает. Дорисуйте недостающие элементы пальчиками и первый детский шедевр готов.

Если пальцы складывать по-разному, то и отпечатки будут различные.

Рассмотрим на примерах

* Используйте оранжевый цвет. Сомкните четыре пальца вместе, а большой отведите в сторону. Когда отпечаток готов, дорисуйте на большом пальце два ушка, глаз, ротик и лапку. На ладони покажите линию другой лапки. Получилась белочка, сидящая боком.

* Возьмем зеленый цвет. Пальцы разделены на 2 сегмента: указательный с большим, остальные три вместе отведены вправо. Получилась голова змеи. Дорисуйте глаза, язык и тело. Если дорисовать элементы немного по-другому, выйдет крокодил.

* Коричневой краской отпечатайте ладошку с раздвинутыми пальчиками. На большом пальце изобразите гребешок и клюв. Между остальными - нанесите подушками пальцев разноцветные точки. Снизу ладони дорисуйте ноги. Получилась птица. Вам решать, какая – жар-птица, павлин или индюк.

* Аналогично можно нарисовать других птиц – петуха, курицу, лебедя. Используйте подходящие цвета.

* Ладошку разверните пальчиками вниз, дополните отпечаток большими ушами, хоботом, глазами и хвостиком. Малыш обрадуется веселому слоненку.

* Можно создать рисунок из нескольких ладоней. Например, четыре ручки могут стать крыльями бабочки. Симметричными их сделает следующий способ рисования. Согните лист пополам. Раскройте его. От линии сгиба справа сделайте два отпечатка ладошками. Снова сложите лист. На правой стороне листа получатся такие же отпечатки.

Все эти рисунки схожи тем, что к отпечатанным ладошкам мы дорисовывали недостающие элементы. Можно же пойти от обратного – готовые элементы рисунка дополнять ручками и пальчиками.

К примеру, нарисуйте голову и тело птицы в форме круга и овала. Разноцветными отпечатками ладошек изобразите крылья, хвост и гребешок. Пестрый попугай ожил на ваших глазах.

А если в форме полумесяца нарисовать тело петушка, добавить гребешок, клюв и ножки, то хвост можно изобразить разноцветными ладошками.

Приглядывайтесь к окружающим вам предметам и создавайте коллекцию таких рисунков. Помечая дату на ладошках, увидите, как быстро растет и развивается ваш малыш. Помимо этого, вы получите море положительных эмоций от совместного творчества и общения.

