Зимние узоры

Художник – невидимка

По городу идет:

Всем щеки нарумянит,

Всех за нос ущипнет,

А ночью он, пока я спал,

Пришел с волшебной кистью

И на окне нарисовал

Сверкающие листья.

Невидимкой, осторожно

Он является ко мне

И рисует, как художник,

Он узоры на окне.

Я думаю, все догадались, этот художник - МОРОЗ .

Но, увы, немного потеплеет, и узоры исчезают... А можно сделать самим такие узоры, которые никогда не растают!

Каникулы продлили, а мы с дочкой решили не тратить время зря, а готовить новогоднии подарки. Работу выполнили: Соловьева Екатерина Ивановна и моя старшая дочь Домника.

Для этого нам понадобится: белая бумага, клей и немного фантазии.

Берем лист белой бумаги и нарезаем полоски шириной 1 см.

Теперь из полосок можно сделать разные фигурки.

Конец полоски смазываем клеем. Обматываем полоску вокруг колпачка от клея. Получаются ровные кружочки одинакового диаметра.

Берем полоску бумаги, сворачиваем ее пополам и склеиваем концы. Получается «капелька».

Из кружочков и капелек составляем цветочек.

В середину лепесточков добавляем по кружочку, получается снежинка.

Из полоски делаем еще один элемент «петельку».

Дополняем нашу снежинку «петельками».

Оформим наш узор в раму. Для этого полоску бумаги свернем гармошкой, растянем и приклеим по всем четырем сторонам, а в уголки поместим по кружочку.

Ну, вот наш узор готов.

Он то точно не растает, а наоборот, согреет того, кому он достанется в подарок. Ведь создавая его, мы вложили много любви и тепла.