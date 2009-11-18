Зимние узоры
Художник – невидимка
По городу идет:
Всем щеки нарумянит,
Всех за нос ущипнет,
А ночью он, пока я спал,
Пришел с волшебной кистью
И на окне нарисовал
Сверкающие листья.
Невидимкой, осторожно
Он является ко мне
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.
Я думаю, все догадались, этот художник - МОРОЗ .
Но, увы, немного потеплеет, и узоры исчезают... А можно сделать самим такие узоры, которые никогда не растают!
Каникулы продлили, а мы с дочкой решили не тратить время зря, а готовить новогоднии подарки. Работу выполнили: Соловьева Екатерина Ивановна и моя старшая дочь Домника.
Для этого нам понадобится: белая бумага, клей и немного фантазии.
Берем лист белой бумаги и нарезаем полоски шириной 1 см.
Теперь из полосок можно сделать разные фигурки.
Конец полоски смазываем клеем. Обматываем полоску вокруг колпачка от клея. Получаются ровные кружочки одинакового диаметра.
Берем полоску бумаги, сворачиваем ее пополам и склеиваем концы. Получается «капелька».
Из кружочков и капелек составляем цветочек.
В середину лепесточков добавляем по кружочку, получается снежинка.
Из полоски делаем еще один элемент «петельку».
Дополняем нашу снежинку «петельками».
Оформим наш узор в раму. Для этого полоску бумаги свернем гармошкой, растянем и приклеим по всем четырем сторонам, а в уголки поместим по кружочку.
Ну, вот наш узор готов.
Он то точно не растает, а наоборот, согреет того, кому он достанется в подарок. Ведь создавая его, мы вложили много любви и тепла.
С новым годом! И пусть в Вашем доме будет тепло и красиво!