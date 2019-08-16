Каталка-ходунки, толокары и тележки - разберем каждое средство, которое стимулирует старание ребёнка встать и ходить. Расскажем о плюсах и минусах, с какого возраста покупать и всем ли детям они рекомендованы.

Каждый родитель хочет помочь своем ребёнку развиваться быстрее, активнее, ведь это заложено в нашей природе и завуалировано сложным понятием – инстинкт заботы о потомстве. Мы с нетерпением ждем, когда малыш поднимет головку, впервые осознанно улыбнется, с трепетом ждем первых шагов и хотим, чтобы ребёнок не только научился быстрее познавать этот мир, освоив навык ходьбы, но и развивался гармонично и был здоровым. Можно ли соединить это?

На самом деле ходунки – это вовсе не изобретение века промышленной революции, ведь самым древним историческим свидетельством использования детских ходунков является картина кисти голландского художника Иеронима Босха «Маленький Христос с ходунками» («Christ Child with a Walking Frame»), датируемая 1480 годом, на которой изображен малыш с деревянными ходунками на трех колесиках.

Базовая модель ходунков появилась в 40-х годах XX в. и стала топовым вспомогательным средством мотивации ребёнка к самостоятельному передвижению, а также рассматривались многими семьями как необходимое и обязательное устройство в развитии.

Детские ходунки, которые были придуманы как инструмент для помощи, оказались довольно противоречивым устройством. Мы изучили последние выпуски научных журналов («Анализ риска здоровью», «Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста») и узнали, что ученые до сих пор публикуют статьи и приводят в пример исследования, которые доказывают факт нарушения естественного развития моторных навыков и детского травматизма при использовании детских ходунков, представляющих собой устройство в виде платформы на колесной основе с дополнительными приспособлениями, удерживающими ребёнка в вертикальном положении.

Разоблачение классических ходунков привело к новым изобретениям, которые вошли в обиход большинства семей – это каталки-ходунки, толокары и тележки. Давайте разберем каждое средство, ведь в возрасте 9-12 месяцев особенно важно стимулировать собственное старание ребёнка встать и ходить.

Каталка-ходунки

Отличным приспособлением при освоении навыков ходьбы являются каталки-ходунки, которые становятся опорой и подстраховкой малыша.

Такие каталки рассчитаны на самостоятельный шаг ребёнка, на освоение контроля и координации движения, поэтому предлагать их стоит лишь при окрепшем опорно-двигательном аппарате и когда ребёнок уже уверенно стоит. Вместе с тем, они становятся отличным приспособлением от нежелательных падений.

Разнообразные элементы на лицевой части каталки станут предметом для игр в минуты отдыха, превращая её в многофункциональный игровой центр.

Польза: ходунки-каталки вселяют в малыша дополнительную уверенность и твёрдость в начале пути освоения ходьбы, помогают оттачивать приобретенные навыки. Имея подстраховку, ребёнку легче контролировать свои движения, он может наступать на всю стопу, исключая феномен «ходьбы на носках». Практика с такой опорой быстро показывает, что в случае неверного или слишком поспешного движения он может упасть. Наличие игровых элементов делают каталку-ходунки универсальной игрушкой для развития и досуга малыша.

Риски: конструкция с колесиками при наезде на посторонние предметы может привести к падению.

Толокар

Наверняка вы не раз видели крох, рассекающих по двору на своем первом транспортном средстве? Такая машинка может гордо носить звание универсальной в первые годы жизни ребёнка, ведь на ней можно кататься самостоятельно или с помощью родителей, а также делать первые шаги, держась за спинку и толкая машинку перед собой.

Толокар способствует физическому развитию малыша, укрепляет мышцы ног и опорно-двигательный аппарат в целом. Он формирует навыки ходьбы, выполняя функцию классических ходунков, но с большим эффектом. Его с легкостью можно отнести к многофункциональным игрушкам: освоив первые шаги с опорой в виде машинки, малыш научится отталкиваться ножками и держаться ручками для поддержания равновесия, разовьет координацию, крупную и мелкую моторику и получит море положительных эмоций во время катания на толокаре.

Польза: устойчивая модель, имеющая прочную конструкцию, предотвратит от нежелательных переворотов и падений. Наличие страховочных элементов обезопасят ребёнка от непредвиденных ситуаций, а подобранная под рост малыша конструкция принесет только пользу при обучении ходьбе и дальнейшей езде на первой машинке. Универсальность толокара сделают его отличной игрушкой до трех лет.

Риски: массивная конструкция на колесиках сложна в управлении при самых ранних шагах, может привести к падению при наезде на посторонние предметы. Также он может опрокидываться, если сильно опереться о ручку. Чтоб предотвратить опрокидывание, можно утяжелить средство, положив что-то тяжелое внутрь.

Тележка

Тележка – это не просто ходунки, это легкая конструкция (чаще всего деревянная), которая поможет сделать первые шаги, а когда малыш подрастет, послужит средством для перевозки книг и игрушек.

В большинстве моделей тележек можно регулировать ход колесиков в зависимости от того, насколько уверенно ходит ребёнок. Так же есть несколько положений ручки – установленная вертикально принимает больший вес ребёнка на себя и помогает делать первые шаги. А еще тележку можно нагрузить любимыми игрушками, что делает ее более устойчивой и поиграть в сюжетно-ролевые игры: «Магазин», когда тележка служит продуктовой и «Дочки-матери», когда тележка превращается в коляску.

Польза: нагрузка во время ходьбы более равномерно распределяется между ногами и руками. Фиксация колес не позволяет тележке «уезжать», оставляя ребёнка с разбитым лбом, следовательно – служит надежной опорой при первых шагах крохи. Тележка стимулирует малыша к сбору игрушек и освоению навыков самообслуживания, служит основой для сюжетно-ролевых игр.

Риски: конструкция с колесиками при наезде на посторонние предметы может привести к падению, легкий вес (без наполнения) конструкции делает ее неустойчивой и смещает центр тяжести, при неотрегулированных колесиках может развивать космическую скорость.

Каталка-ходунки, толокар или тележка – что же лучше приобрести, спросите вы?

Выбор средств для стимуляции собственного старания ребёнка встать и ходить должен быть индивидуален, ведь все из вышеперечисленного лишь косвенно может способствовать приближению первых самостоятельных шагов. Однако все они подразумевают двигательную активность, любой вид которой, так или иначе, укрепляет опорно-двигательный аппарат малыша.

Несомненно, все представленные приспособления дарят новые впечатления, расширяют горизонты, дарят возможность осуществить первые шаги в безопасности, а главное, позволяют маме немножко отдохнуть и набраться сил, чтоб опять всецело отдаваться ребёнку, окутав его любовью и заботой. Оставляем выбор за вами!