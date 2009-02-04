Если малыш отстает в умственном развитии…

Надеюсь, что материал будет полезным родителям,

в чьих семьях воспитываются особые детки!

В статье «Как определить уровень умственного развития детей с двух до трех лет» предлагалось воспользоваться замечательной методикой доктора педагогических наук, профессора Е.А. Стребелевой и определить уровень умственного развития вашего малыша.

Справка от U-mama: Стребелева Елена Антоновна - Автор более 50 научных трудов в области дошкольной коррекционной педагогики: психолого-педагогической диагностики детей раннего и до­школьного возраста; воспитания ребенка с отклонениями в развитии в семье; познавательного разви­тия детей с нарушениями интеллекта.

Если ваш кроха справился с заданиями не совсем успешно, это повод для того, чтобы мама пересмотрела СВОИ позиции по развитию ребенка.

Что же советует специалист - Е.А.Стребелева?

Психолого-педагогическое обследование позволяет определить индивидуальный уровень развития каждого ребенка и оказывать адресную действенную помощь.

Важно способствовать максимальной реализации всех имеющихся возможностей ребенка. Помните, что все дети развиваются! Хотя и в разные сроки, но все, обязательно, научатся двигаться, действовать с предметами, играть и говорить.

Дети, получившие по результатам всего 10-12 баллов, нуждаются в формировании эмоционального контакта со взрослыми.

Эмоциональное общение взрослого и ребенка возникает на основе совместных действий, которые должны сопровождаться приветливой улыбкой и ласковым голосом. Маме надо почаще ласково прикасаться к ребенку, гладить его, брать за ручку и т.п.

Малышей учат понимать и выполнять элементарную просьбу, состоящую из одного слова, обозначающего действие. (Дай! Возьми!)

При этом надо учить детей понимать цель действия; развивать у них действия хватания двумя руками, одной рукой; развивать внимание, прослеживание взглядом перемещающегося предмета.

Кроме того, с этими детьми просто необходимо проводить физические упражнения, на развитие всех основных движений: ползания, лазанья, ходьбы, прыжков; а также упражнения, направленные на укрепление мышц спины, координацию движений, развитие равновесия.

При обучении детей этой группы основными методами являются совместные действия ребенка со взрослым, подражания действиям взрослого.

Вторую группу детей, получивших 13-23 балла, необходимо учить сотрудничеству со взрослым.

Основой такого сотрудничества является эмоциональный контакт родных с ребенком, положительный микроклимат в семье! Важно сформировать у детей способность подражать действиям взрослого, умение понимать и использовать жестовую инструкцию и указательный жест, умение выполнять задание по образцу и по словесной инструкции.

Примеры упражнений на формирование сотрудничества ребенка со взрослым:

• Птички

Цель: Учить ребенка подражать действиям взрослого, развивать эмоциональный контакт взрослого и ребенка.

Ход игры: Взрослый приглашает ребенка подойти к нему: «Делай, как я. Полетим, как птички», - говорит он и поднимает руки в стороны, взмахивает ими, бежит по комнате, увлекая за собой ребнка. Ребенок повторяет движения. Если малыш не выполняет нужных движений, взрослый поднимает его руки, помогает ими действовать. Потом говорит: «Птички клюют зернышки». (Присаживаются на корточки). Делайте так». (Стучит рукой по полу). Ребенок подражает. Игра повторяется 2-3 раза.

• Обезьянка

Цель: Учить детей подражать мелким движениям.

Оборудование: игрушка обезьянка

Ход игры: Взрослый говорит, что у него есть обезьянка, показывает игрушку, рассказывает, как обезьянки любят подражать. Одной рукой взрослый делает движения, а другой повторяет их у обезьянки (поднимает руку, опускает, машет кистью, стучит рукой по столу). Потом предлагает ребенку стать «обезьянкой» и повторять за ним движения руками. Игрушечная обезьянка хвалит малыша.

• Иди ко мне – беги ко мне

Цель. Обратить внимание ребенка на значение глаголов «иди» и «беги», учить слушать и понимать речевую инструкцию.

Оборудование. Кукла.

Xод игры. Игра с куклой. Взрослый ставит куклу на стол. Она здоровается с ребенком. Взрослый предлагает кукле поиграть с ним. Правой рукой берет куклу, ставит на правый край стола, левую руку располагает у левого края и манит ею, говоря: «Иди ко мне». Когда кукла приблизится, обнимает, хвалит ее. Затем он берет куклу в левую руку, а правой манит и говорит: «Беги ко мне». Кукла снова идет, но взрослый останавливает ее и говорит: «Слушай внимательно, я сказала беги». Кукла бежит, и педагог хвалит ее. Игрушка снова переходит в правую руку и на сигнал «беги!» выполняет действие безошибочно. Перейдя в левую руку, кукла вновь пытается бежать по слову «иди», взрослый останавливает ее: «Слушай внимательно, я сказала - иди». Кукла правильно выполняет инструкцию. Далее игра проводится с участием ребенка и взрослого.

Особое место должно занимать физическое воспитание. Необходимо развивать интерес к различным доступным ребенку видам двигательной активности, двигательные умения и физические качества.

При этом внимание надо уделять совершенствованию ручной моторики, развитию ведущей руки, согласованности действий обеих рук, а также развитию мелких движений кистей рук.

Дидактические игры на развитие ручной моторики - игры предлагаются в педагогической библиотеке, на сайте www.pedlib.ru.

Пальчиковые игры для малышей от 2 до 5 лет читайте статью на ю-маме.

Как нельзя лучше подойдут игрушечные развивающие центры, игрушки – стучалки, шнуровки, пальчиковые театры.

Центральной задачей работы с этими малышами оказывается развитие практического ориентирования на свойства и качества предметов (цвет, форма, величина) - формирование целенаправленных проб, практического примеривания, а затем и зрительного соотнесения.

Главное, при этом помнить, что сначала малыш учится различать предметы, через действия выделять их свойства, а затем лишь - называет эти предметы и свойства.

Отличные пособия для этого изготавливают ОЧумелые мамины ручки. Это мягкие книжки, развивающие коврики:

Одним из основных направлений в работе с детьми второй группы является развитие речи. Маме просто необходимо всегда разговаривать с ребенком, называть все, что делает сама и ее малыш!

Не упускайте и развитие игровой деятельности, а так же предпосылок к рисованию, конструированию.

У детей надо сформировать интерес к сюжетным игрушкам, игровые действия с этими игрушками, умение играть рядом со сверстниками, а в дальнейшем - вместе.

У детей третьей группы, получивших 24-23 балла, необходимо формировать активный интерес к свойствам и качествам предметов, учить обследовать эти предметы.

Дети выделяют и называют цвет, форму, величину, материал, из которого изготовлены предметы. Просто незаменимы регулярные игры с развивающими игрушками.

Дидактические игры и упражнения по сенсорному развитию - игры предлагаются в педагогической библиотеке, на сайте www.pedlib.ru.

Центральной задачей работы с детьми является работа по развитию речи.

Речь ребенка включается в процесс чувственного познания окружающего. Активно знакомьте малыша с окружающими явлениями, людьми. Рассказывайте о том, кто что делает, о взаимодействиях между людьми.

Большую роль в умственном развитии ребенка двух – трех лет начинают играть лепка, аппликация, рисование и конструирование.

Не забывайте о том, что обогащение развития ребенка происходит в этих специфически детских видах деятельности. А это значит, задача родителей - создать условия для полноценного их развития дома.

Очень полезно записать ребенка в школу развития и совместными усилиями стимулировать его интеллектуальные способности.

Таким образом, предложенные пути помощи детям с учетом их индивидуальных особенностей, позволят стимулировать интеллектуальное развитие, максимально реализовать все возможности ребенка.

Удачи Вам и Вашим деткам!

Автор статьи: педагог – психолог, преподаватель методики работы с детьми раннего возраста Тюменского педагогического колледжа №1 Осьмакова Марина Васильевна.

