Как сделать маленького творца, или вторая жизнь бросового материала

Малышам очень нравится познавать, что-то новое, неоткрытое и интересное. Жажда узнавать новое владеет всем существом маленького карапуза. Сейчас он удивительно восприимчив, всё новое привлекает его, всё ему дается с радостью и легкостью, и именно такую возможность оставлять нельзя, а, наоборот, надо ей воспользоваться. Я предлагаю несколько способов, как развивать и занять ребенка, не имея при этом каких-то специальных средств, а просто используя «бросовый», завалявшийся материал, который непременно есть в каждом доме.

Все представленные работы будут выполняться моим двухгодовалым сынишкой Костей.

1. Упражнения на развитие сенсорных качеств, развитие мелкой моторики.

Для этого использую вкладыш из коробки от конфет.

Задание : раскрасить пальчиками, используя либо заданные цвета, либо на желание ребенка углубления. Задание также можно усложнить, раскрасить, чередуя цвета, например, ячейка красная, ячейка желтая, а можно предложить раскрасить дорожками разного цвета. Но даже уже потом, поработав над этими формочками, не торопитесь её выбрасывать.

Следующее зада ние : выложить пуговки в ячейки, располагая их в соответствии цвета.

Теперь в ход пойдут различные крышечки разных цветов и размеров.

Задание-мозаика : выложить дорожки разных цветов или выложить прямоугольник зеленого цвета (можно треугольник).

Можно использовать и ячейки из-под яиц, и те же пуговки, крышечки (горошки, камушки, фасоль).

Для изучения цветовых оттенков, можно использовать крышечки и баночки из-под йогурта.

Задание : в красную баночку класть красные крышечки, в желтую – желтые, в синюю - синие крышечки и т.д.

2. Упражнения на развитие мелкой моторики и ориентирование в пространстве.

Для выполнения этих упражнений понадобятся пуговки, открытки, титульные листы альбомов или страницы из книг с яркими изображениями, или просто можно их нарисовать.

Яблонька

Задание : выложи красными ( желтыми) пуговками яблочки.

Золотая рыбка

Задание : выложи чешуйки и волну пуговками.

Павлин

Ежик

Для выполнения этого задания понадобятся зубочистки (спички или счетные палочки).

Следующие упражнения направлены не только на развитие моторики, но и на подбор определенного (изучение) цвета и размера, следовательно развиваются сенсорные способности.

Для выполнения этого задания понадобятся : бутылочки из-под сока или бумажные коробки с цветными крышками.

Раскрашиваем всю емкость краской одного цвета, так, если крышечка к бутылочке красного цвета, то и бутылочку красим в красный цвет. Аналогично, если зеленая крышка, то соответственно в зеленый цвет. Таких цветных емкостей делаем несколько штук.

Задание : открутить крышки и закрутить крышки, при этом не нарушая цветовую гамму. А также еще необходимо подобрать крышечку нужного размера (большую, маленькую, среднюю).

3. Знакомство с аппликацией и развитие художественного вкуса.

Каждый видел различные наклейки, продаваемые в магазинах и союзпечатях…

А как же их использовать в развитие своего ребенка?

Вот несколько советов.

Натюрморт

Методом размазывания пластилина нарисована ваза (её можно сделать на заранее вырезанном шаблоне, а потом только приклеить на основу), украшенная пайетками, пуговками, бусинками и т.д.). А в букете и фруктовой композиции использованы наклейки. Под основу взята простая картонка, которая являлась вкладышем в знакомой нам уже коробке из-под конфет.

Аквариум

При помощи пальчиков и краски делаем заливку листа, рисуем аквариум, после просыхания наклеиваем наклейки.

Летний луг

Рисование пальчиками мазков. Далее понадобятся наклейки: цветочки и бабочки.

Аналогичные темы можно придумать: «Транспорт», где рисуется дорога, а затем на неё наклеиваются машинки.

«Зимние забавы»: рисуются пальчиками «снежинки» (точками), а поверх приклеивается наклейка снеговик.

«Елочка»: на раскрашенную елочку наклеивать стразы или наклейки шарики и т.д.

4. Развитие творческих способностей.

Купив тортик на 8 марта, обнаружила прекрасное дно золотистого цвета и круглой формы. Выбрасывать жалко, родилась новая мысль. А что если это опять же фон для панно?

Нарисовала фломастером набросок кустика. А далее на помощь зову сынишку. Так, катая маленькие шарики и приклеивая их туда, где должны быть ягодки, цветочки, оформляем работу (фото нет, так как в момент работы не фотографировала). Далее катаем колбаски-стебельки. И теперь завершающий этап: в ягодки землянички наклеиваем пшенку, это зернышки.

А какое большое количество картона нас окружает вокруг: коробки, упаковки, вкладыши в колготки, конфеты и т.д. Из такого картона вырезала основы под машины, а для колес потребуются катушки от проволоки, лески).

Теперь для работы понадобится гуашь и пластилин. Основы машин раскрашиваем. Легковую машинку мы раскрасили гуашью, а грузовую пластилином - метод размазывания. Далее для машин подготовили колеса, раскрасив катушки черной гуашью. Приклеиваем колеса к машинам.

Затем в центр скатываем колобки (шарики) из пластилина и вставляем внутрь катушки.

Кузов грузовой машины заполняем грузом, для этого на клей ПВА (клеем мажу сама поверхность) Костик насыпает гороховые хлопья (можно другие крупы).

Машины готовы.

Напоследок хотелось бы всем пожелать удачи и как можно больше творческих задумок… Я, приходя в магазин и покупая товар, уже не только думаю, что из него приготовить на обед, но и как потом можно его использовать в развитии ребенка. Дерзайте, и у вас всё получится! И закончить хочется фразой :

Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует. И. Гёте

Статья подготовлена Окуловой Надеждой при помощи сына Кости.