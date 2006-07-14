Фигурные стихи

ТРЕУГОЛЬНИК

Самолёт летит по небу,

Треугольное крыло,

На моём велосипеде,

Треугольное седло,

Есть такой предмет - угольник,

И всё это - ТРЕУГОЛЬНИК.

Тут мама три спички

На стол положила.

И мне треугольник.

Из спичек сложила.

А в это время я чертил.

И наблюдал за мамою,

Я три прямых соединил.

И сделал то же самое

КВАДРАТ

Пришёл из школы старший брат,

Из спичек выложил квадрат.

Дала мне мама шоколад,

Я дольку отломил - квадрат.

И стол - квадрат, и стул - квадрат,

И на стене плакат - квадрат,

Доска, где шахматы стоят,

И клетка каждая - квадрат,

Стоят там кони и слоны,

Фигуры боевые.

КВАДРАТ - четыре стороны,

Все стороны его равны,

И все углы прямые.

ОКРУЖНОСТЬ и КРУГ

Мы живём с братишкой дружно,

Нам так весело вдвоём,

Мы на лист поставим кружку,

Обведём карандашом.

Получилось то, что нужно -

Называется ОКРУЖНОСТЬ.

Мой брат по рисованию

Себя считает матером,

Всё, что внутри окружности,

Закрасил он фломастером.

Вот вам красный круг, кружок,

По краю синий ободок.

КРУГ - тарелка, колесо,

ОКРУЖНОСТЬ - обруч, поясок.

ОКРУЖНОСТЬ - очертанье КРУГА.

Я смотрю на наш листок,

Стал искать у круга угол,

Но найти его не смог.

Брат смеётся - вот дела!

Да у круга нет угла,

У тарелки и монеты

Не найдёшь углов, их нету.

ТРАПЕЦИЯ

ТРАПЕЦИЯ, ТРАПЕЦИЯ

Фигура есть такая,

А я её не знаю.

Ты где живёшь, трапеция,

В Америке, в Китае?

Может, за трапецией

Поехать надо в Грецию?

Мама говорит: "Не надо,

Трапеция с тобою рядом.

Развею я твою тоску,

Ты подожди минутку", -

И на гладильную доску

Укладывает юбку,

По ней проводит утюжком,

Чтоб не топорщилась мешком:

- Вот тебе ТРАПЕЦИЯ,

Не стоит ехать в Грецию.

ОВАЛ

А как нарисовать овал?

На помощь брата я позвал.

Брат взял фломастер и искусно

Мне овал нарисовал:

Ты слегка окружность сплюсни,

Получается ОВАЛ.

Сколько раз его видал,

В ванной зеркало - овал!

Овал и блюдо, и яйцо.

Мама говорит:Лицо

У тебя овальное.

Пусть будет овальное,

Лишь бы не печальное.

Мы рассмеялись и в овале

Рожицу нарисовали.

Овал - окружность удлинённая

И рожица в ней удивлённая.

КУБ

Принёс нам ящик почтальон -

Посылка мне и брату.

Ящик - КУБ, в нём шесть сторон,

Все стороны - квадраты.

А что лежит в посылке?

Там стружки и опилки,

Конфеты и баранки,

Ещё с вареньем банки.

ЦИЛИНДР

"Цилиндр - что такое?" - спросил я у папы.

Отец рассмеялся: Цилиндр - это шляпа.

Чтобы иметь представление верное,

Цилиндр, скажем так, это банка консервная.

Труба парохода - цилиндр,

Труба на нашей крыше - тоже,

Все трубы на цилиндр похожи.

А я привёл пример такой -

Калейдоскоп любимый мой,

Глаз от него не оторвёшь,

И тоже на цилиндр похож.

КОНУС

Сказала мама: А сейчас

Про конус будет мой рассказ.

В высокой шапке звездочёт

Считает звёзды круглый год.

КОНУС - шляпа звездочёта.

Вот какой он. Понял? То-то.

Мама у стола стояла,

В бутылки масло разливала.

- Где воронка? Нет воронки.

Поищи. Не стой в сторонке.

- Мама, с места я не тронусь,

Расскажи ещё про конус.

- Воронка и есть в виде конуса лейка.

Ну-ка, найди мне её поскорей-ка.

Воронку я найти не смог,

Но мама сделала кулёк,

Картон вкруг пальца обкрутила

И ловко скрепкой закрепила.

Масло льётся, мама рада,

Конус вышел то, что надо.

ПИРАМИДА

Я видел картину. На этой картине

Стоит ПИРАМИДА в песчаной пустыне.

Всё в пирамиде необычайно,

Какая-то есть в ней загадка и тайна.

А Спасская башня на площади Красной

И детям, и взрослым знакома прекрасно.

Посмотришь на башню - обычная с виду,

А что на вершине у ней? Пирамида!

ШАР

Удар! Удар! Ещё удар!

Летит в ворота мячик - ШАР!

А это - шар арбузный

Зелёный, круглый, вкусный.

Вглядитесь лучше - шар каков!

Он сделан из одних кругов.

Разрежьте на круги арбуз

И их попробуйте на вкус.

Александр Тимофеевский, "Веселая геометрия для самых маленьких", Омега, Москва, 2005 г.