Срочно в номер

Моя подруга очень позитивная и творческая личность, люблю её и хочу ко дню рождения сына сделать маленький сюрприз (надеюсь, она на меня сердиться не будет). Новости о достижениях своего сынишки она мне не просто рассказала по телефону, а прислала в такой вот интересной форме. Мне очень понравилось, надеюсь, и вам будет приятно читать.

Новости искусства и культуры

Екатеринбург.

18 декабря 2010 г.

Пластилиновый снежок

Недавно с успехом прошли сразу две персональных выставки юного, но уже известного в узких кругах, художника Сергея К.

Первая выставка имела хоть и не оригинальное, но вполне актуальное и радостное название "Скоро Новый год". Юный мастер изобразил главные атрибуты праздника - украшенную новогоднюю елку и белого зайчика, который, как известно, является символом наступающего года. Особого внимания заслуживает трепетное отношение автора к деталям и его непосредственное и легкое обращение с разными материалами. Да, художник не стремится к точности воспроизведения, видны некоторые недочеты в техническом исполнении, но предвкушение Нового года, атмосфера сказочной зимней ночи и праздничное настроение переданы Сергеем К. очень хорошо.

Вторая же выставка "Пластилин без границ" была посвящена любимому материалу художника - пластилину. Маленький творец постарался представить многообразие сюжетов, в которых главным действующим лицом может выступить его любимый пластилин. Вот курочка клюет пластилиновые зернышки, а вот зеленая пластилиновая гусеница ползет по яблоку, а здесь уже сами яблочки сделаны из разноцветного пластилина. Яркая и позитивная пластилиновая экспозиция пользуется особенным успехом у маленьких зрителей, ведь эти незатейливые, но в тоже время четкие и понятные сюжеты очень близки им.

К сожалению, автор отказался дать интервью на тему своего творчества, разумно полагая, что его творения все скажут лучше всяких слов. И в силу природной скромности отказался от фотопортрета для нашего издания. Однако корреспонденту все-таки удалось запечатлеть художника за работой. Да, он не рассказал нам о своих дальнейших планах, но мы видим, что он показывает нам знак V, что значит, Виктори - Победа! Мы верим, что все у него получится!