Скоро новогодние праздники и мы будем встречать самый светлый волшебный праздник, любимый всеми, и детьми и взрослыми - Новый год! Хочу предложить Вам свой вариант новогоднего подарка, который можно сделать вместе с детьми, своими руками – новогоднюю елочку. Макет, а точнее идею такой ёлочки я как-то давно подсмотрела на одном из телеканалов, но в той версии ёлочка была сделана из оргстекла или из пластмассы, моя же ёлочка сделана из подручных материалов, которые найдутся в любом доме.

Итак, нам понадобится:

1. Картон, как можно плотнее.

2. Гуашь зелёного цвета.

3. Цветная бумага, зеленого цвета.

4. Клей (ПВА).

5. Резак.

6. Мишура.

7. Степлер для присоединения мишуры к ёлке.

8. Новогодняя игрушка (в целях безопасности лучше использовать игрушку из пластмассы).

На картоне рисуем нашу будущую ёлочку, которая состоит из двух частей – непосредственно самой ёлки и подставки, на которой она будет стоять.

При помощи резака вырезаем по контуру ёлочку и подставку для неё. Делаем прорези для подставки и для новогодней игрушки.

Покрываем гуашью детали ёлочки и даём им высохнуть.

Из цветной бумаги вырезаем в произвольном порядке треугольники из цветной бумаги (наподобие веток). Эти треугольники приклеиваем к ёлочке. При помощи степлера присоединяем мишуру к ёлке. Я прикрепила мишуру к фрагментам цветной бумаги, т.к. картон очень плотный и сделать это было сложно.

На прорезь вешаем новогоднюю игрушку. Наш подарок готов!

Ещё один вариант такой ёлочки - фоторамка

Нам понадобится:

1. Картон.

2. Фрагмент ткани (я взяла микровельвет с цветочным деревенским рисунком).

3. Тесьма в клетку, тесьма для бантиков.

4. Цветная бумага зелёного цвета;

5. Клей ПВА.

Картонную заготовку обклеиваем тканью, а по краям приклеиваем тесьму. Чтобы тесьма не топорщилась на углах, я её приклеивала фрагментами, а не целиком.

Пришиваем бантики из тесьмы. По краю вырезанного круга, чтобы скрыть погрешности обрезанного картона и ткани, приклеиваем небольшой ободок из цветной бумаги зелёного цвета. С оборотной стороны, при помощи скотча прикрепляем любимую фотографию.