Настольные игры для развития мозга. Рекомендации нейропсихолога

В этой статье мы собрали для вас перечень настольных игр для детей от года до трех лет, основываясь на рекомендациях нейропсихолога Валентины Паевской.

Нейропсихологи рекомендуют для развития мозга ребенка настольные игры, ведь они не только отличная форма семейного досуга, но и способ развития логики, мышления, внимания, памяти, воображения, речи, математических навыков, активно применяющийся в нейропсихологии.

Настольные игры от 1 года до 3 лет

1. Шестигранная мозаика — занятия с мозаикой способствуют развитию мелкой моторики рук, фантазии, творческих способностей, внимания, учит правильно комбинировать цвета.

2. Лото и мемори с толстыми, деревянными элементами — позволит вашему малышу развиваться и познать себя и окружающий мир. Ребенок будет знакомиться с различными предметами, которые его окружают и научится совмещать картинки, искать одинаковые предметы и составлять пары.

3. Мячик Орбо — простая и увлекательная механическая головоломка, развивающая мелкую моторику и позволяющая повторить цвета, ища нужное поле для шарика определенного цвета.

4. Мягкая мозаика Magneticus — это набор, состоящий из геометрических фигур разных цветов и форм, металлического поля для игры и буклета с примерами картинок. Мозаика способствует развитию воображения, мелкой моторики, внимательности, а также воспитывает в ребенке усидчивость.

5. Досочки Сегена «Smilе Dekor» — игрушка сделана по методике французского врача и педагога Эдуарда Сегена, которая побуждает ребенка к самостоятельному изучению предметов и их взаимодействию.

6. Деревянная головоломка Tangram — считается, что это одна из самых древнейших головоломок в истории человеческой цивилизации, которая разовьет логику и воображение, терпение и настойчивость.

7. «Сложи квадрат» Б. П. Никитина — похожи на головоломку, но имеют несколько уровней сложности. Играя в эту настольную игру происходит тренировка в развитии цветоощущения и сообразительности при решении проблемы частей целого, их возможных взаимоотношений и взаиморасположений в пространстве игрового поля.

8. Пазлы Larsen — высококачественные обучающие пазлы, знакомящие детей с окружающим миром, а детали разных форм и размеров помогают ребенку развивать мелкую моторику.

9. Пазл-вкладыши Goki — ребенку на ощупь предлагается определить фигурку, которая подойдет к контуру на пластинке. Фигурки при этом находятся в мешочке, то есть игрок их не видит. Развивают моторику, сенсорику, тактильную чувствительность и умение распознавать предметы.

10. IQ-лото «Половинки» — это комплект из трех игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. Играя в интеллектуальное лото, ребенок учится сопоставлять часть и целое, узнает, что такое симметрия и асимметрия, развивает умение сравнивать и группировать.

11. Катамино (Katamino) — заполняя указанными в задании пентамино прямоугольное поле, ребенок развивает логику и пространственное мышление, переходя различные уровни сложности.

12. Магнитный планшет Магпад — представляет собой пластмассовую доску с ячейками, в которой катаются металлические шарики. Каждый шарик можно поднять через дырочку магнитным стилусом (ручкой), и он зафиксируется возле поверхности. Таким образом можно создавать разнообразные картины, развивая память, внимание и воображение.

13. Балансиры — развить координацию движений, мышление и ловкость рук ребенка поможет игра-балансир , которая на практике познакомит малыша с азами равновесия.

14. Геоборд — универсальная геометрическая доска, развивающая память, внимание, усидчивость, пространственное мышление, мелкую моторику, воображение, позволяющая на практике изучить буквы и цифры, формируя их с помощью резиночек.

15. «Большая стирка» — «стирая носочки» дети учатся скорости реакции и комбинаторике, различают сложные цвета и орнаменты, тренируют мелкую моторику и аккуратность.

16. «Экспресс-мороженое» — от ребенка здесь потребуется ловкость рук, внимательность и скорость движений, выполняя заказы родителей-покупателей .

17. «Палочки» Djeco — в процессе игры ребенку нужно собрать из деревянных палочек разного размера фигуру, изображенную на карточке с заданием. Настольная игра палочки развивает логику, пространственное мышление и мелкую моторику ручек, а также поможет в изучении счета.

18. «Застенчивый кролик» SmartGames — красочная деревянная головоломка с симпатичным кроликом и интересными заданиями, подходящими для маленьких детей, поможет им развивать внимание, память, логическое мышление, цветовое восприятие в увлекательной игровой форме.

19. «День и ночь» SmartGames — помогает малышу развить мелкую моторику и пространственное мышление, выполняя предложенные задания и оставляя огромный простор для детской фантазии.

20. «Поймай мышонка» — антистрессовый игровой набор представлен двумя мышатами и кусочком сыра, которым они хотят полакомиться. Ловя мышек, ребенок разовьет мелкую моторику рук и просто отлично проведет время в автомобильном кресле, к примеру.