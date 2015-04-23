Динозавры вымерли?! Динозавры живы!

Перефразируя классика, спрошу: «А любите ли Вы динозавров так, как люблю их я?». Мои дети от них просто без ума. Их невозможно не любить. Поэтому на нас периодически нападает диномания, во время которой, наша жизнь меняется.

Что сделать "динозаврашнего"

Чтобы хоть приблизительно представлять, как выглядят некоторые виды динозавров можно смастерить их кости. Мы лепили кости динозавров из соленого теста, после они застывали, и я прятала их в песочнице, а дети играли в юных археологов.

И даже некоторое время носили на шее трофеи - собственноручно найденные зубы аллозавра.

Чтобы показать детям, какие динозавры были огромные, я вырезала из бумаги след динозавра. У нас это был след тираннозавра, который доходит до 70 см в длину и 65 см в ширину. Дети ходили по нему в ширину и в длину и сравнивали, сколько их следов помещается в одном лишь следе динозавра.

Можно сделать скелет динозавра из макарон, на распечатанную картинку скелета мы вместе с детьми подбирали нужные по размеру и форме макароны и приклеивали. Динозавры из отпечатков рук, ног, из клякс, аппликации из кусочков рваной бумаги и т.д.

Как поиграть

Большой популярностью пользуются масштабные игры, с ландшафтом. Мы делали плато в технике папье-маше. Сама подготовка, клеить, красить, раскладывать камни, делать водопады, реки, расставлять палки-деревья, делать гнезда - это уже отличное, занимающее надолго действо. А потом еще неделю дети играли в различные игры, где динозавры делились на виды, отряды, кто-то охотился в одиночку, кто-то стаями (как например велоцирапторы), путешествовали к водопою, охраняли свои яйца.

Яйца - это вообще отдельная тема. Среди бесчисленного множества фигурок динозавров есть у нас маленькие, помещающиеся в ладошки диплодоки, трицератопсы, стегозавры и пр. и с ними можно придумать удивительную вещь - смастерить для них яйца, дети с увлечением помогают им вылупиться впоследствии.

Для этого понадобится лимонная кислота, пищевая сода, соль, пищевой краситель и раст. масло. Правильно замешанная смесь будет хорошо лепиться, но, тем не менее, яйца получаются хрупкими. Дети аккуратно помещали такое яйцо в воду, и вода начинала бурлить, «скорлупа» таяла на глазах и вот уже на руках у нас крошечные динозаврики.

Еще яйцом может служить соленое тесто, внутрь помещаются динозаврики и хорошенько подсыхают, дети затем вызволяют маленьких ящеров на свет, кроша и разрывая прочную скорлупу. А еще можно фигурки замораживать в шариках с водой, тогда получаются ледяные яйца, которые можно растапливать с помощью фена, или соли, или теплой воды.

С соленым тестом вообще много игр можно придумать. Для малышей легко делаются слепки динозавров, по которым потом предлагается найти, где, чей отпечаток, прикладывая разные фигуры, сравнивая. Раскатать тесто на всю поверхность стола и оставлять динозаврами следы, опять же, сравнивая, у кого какой след, у кого больше, кто ходит на двух ногах, а кто на четырех и т.п.

Никто точно не может объяснить, почему же вымерли динозавры, но существует несколько теорий, почему это могло произойти. Одна из них говорит о том, что в конце мезозойской эры по всей Земле ожили вулканы, и потоки лавы уничтожали все живое на своем пути.

В нашем плато был сделан вулкан, который (когда дети исчерпали все диноигры) извергался (сода+краситель+ лимонная кислота и вода). Оооо, это было впечатляюще, плато было безнадежно испорчено, лава текла везде, по руслам рек, заливала леса, папоротники гнулись и ломались под неудержимой мощью, динозавры спасались.

Еще одна теория гласит, что причиной исчезновения динозавров могло послужить столкновение огромного метеорита с Землей. Эту теорию мы тоже не могли оставить без внимания, а для пущего эффекта создали диноболото. Падая в это болото, метеорит вызывал кучу брызг, болотные волны, которые заглатывали динозавров с головой. Игра была очень веселой, дети ковырялись в этой слизи с огромным удовольствием, находили на дне яйца, кости, динозавров, куда-то их перемещали, кидали сверху мяч (метеорит) и смотрели, кого куда откинет.

Есть еще такое небольшое настольное диноразвлечение. Это пасть динозавра с зубами из мармелада или пастилы. Сначала все «зубки», раскладываются по своим местам в пасти (у каждого ребенка своя пасть), затем кидаем кубик и съедаем тот «зуб» по счету, который выпал. Играем до того момента, пока все зубы не будут съедены, кто съел раньше всех - тот победил.

Куда сходить

Очень жаль, конечно, что в нашем городе нет палеонтологического музея, но для поддержания интереса посетили мы наш музей природы. Там находится скелет мамонта. Он, конечно не динозавр, но размеры у него тоже впечатляющие.

В ТЦ «Гринвич» в данный момент работает выставка динозавров. Выставка, на самом деле, не выдерживает никакой критики, некоторые динозавры лишь отдаленно напоминают тех самых динозавров из книг. Но, с другой стороны, альтернатив у нас нет, детям понравилось. Фигуры шевелятся и рычат.

Динозавры с этой выставки мне показались знакомыми, и на самом деле очень они напоминают фигуры в Динопарке, который находится в 27 км от Магнитогорска, поездка в который у нас запланирована на это лето.

Немного дальше, в Кирове, находится «Вятский палеонтологический музей», главная экспозиция которого демонстрирует множество интересного для неравнодушных к палеонтологии.

Что почитать

Книг, книжечек, комиксов, энциклопедий по данной тематике у нас много, в магазинах еще больше, остановлюсь на самых любимых моими детьми. Детская энциклопедия «Динозавры» издательства «Росмэн». Книга хорошая, доступная по цене, хорошая бумага и красочные реалистичные картинки, не толстая, написано доступно.

Тьерри Лаваль. «Динозавры. Найди и покажи», на каждом из 5ти разворотов живописная панорама, посвященная той или иной эпохе. Задания на внимательность, память, на развития воображения.

Оливия Косно. «Времена динозавров», книжка для малышей, с мультяшными динозаврами, немногочисленным текстом, но очень яркая и доступная.

Сергей Панков. «Динозавры.Школьный путеводитель». Для старших детей, старше 6ти лет, я читаю выборочно, больше пересказываю т.к. язык книги скучен для малышей, но почему-то дети ее любят, часто листают и просят рассказать про динозавров.

Книжка с наклейками «Все-все-все про динозавров», много наклеек, любопытные факты. Книжка-игрушка «Пере-завры», в которой картинки поделены на 3 части, из которых можно собрать настоящих динозавров и удивительных, меняя головы-туловища и хвосты, содержит небольшую информацию о каждом динозавре.

Ну и книга-мечта. У нас ее нет, надеюсь, это временно. Но книга впечатляет. Роберт Сабуда и Мэтью Рейнхарт. Динозавры. Энциклопедия древностей. Описание с лабиринта:

Эта книга - дань восхищения самым известным и загадочным существам, когда-то населявшим Землю. Более тридцати объемных фигур, которые создали знаменитые мастера Роберт Сауда и Мэтью Рейнхарт, в сочетании с увлекательными фактами о динозаврах, как давно известных ученым, так и малоизученных, превращают чтение этой книги в приключение, а саму книгу в сокровище, которое хочется беречь и рассматривать снова и снова.

Рекомендуется для детей от 5 лет.

Книга содержит панорамные страницы.