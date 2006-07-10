Изучаем геометрические фигуры (часть 1)

Цель данного методического пособия научить ребенка различать геометрические фигуры по форме. Для этого ребенку нужно освоить ряд практических действий, которые помогают ему воспринимать форму независимо от положения фигуры в пространстве, от цвета и величины.

Это такие практические действия как наложение фигур, прикладывание, переворачивание, сопоставление элементов фигур, обведение пальцем контура, ощупывание, рисование. После освоения практических действий ребенок может узнать любую фигуру неопосредовано. В играх ребенку предлагается различать основные геометрические фигуры, которые необходимо знать в возрасте от 1 до 3 лет. Задания расположены с постепенным усложнением. В процессе игры у ребенка формируется набор эталонов геометрических фигур и их вариантов.

В данном пособии представлены упражнения, с помощью которых можно освоить шесть основных фигур: треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник, многоугольник. Вначале ребенок может запомнить только название самого свойства - "форма " - и название всех контуров на рисунке и вырезанных моделей - "фигура". Среди множества фигур он учится различать их формы, сначала по образцу, который у него закрепляется в образе-представлений, а потом по характерным для фигуры свойствам. Не стремитесь, чтобы он запомнил название всех форм, но называйте их сами, подкрепляя свои слова показом образца. Позднее ребенок начинает различать названия в ваших словах, а затем и произносить их сам.

Рекомендованным временем для занятий являются утренние часы. Окружающие условия должны быть максимально комфортны для ребенка (температура, освещенность, влажность).

Место для проведения игр должно быть максимально удобно, т. к. для большинства игр требуется ровная горизонтальная поверхность, поэтому эти игры лучше проводить за столом. Продолжительность занятий не должна превышать 15 минут и содержать не более 2 упражнений. Для проведения игр следует предварительно приготовить игровой материал.

Совместное с ребенком изготовление игрового материала будет особенно полезным для развития его познавательной активности.

Необходимо соблюдать принцип - от простого к сложному. При первом объяснении задания маме необходимо дать "эталон ответа" - показать правильное выполнение упражнения. Говорите с ребенком более доступно и понятно. Не включайте в одно предложение сразу много незнакомых понятий, дозируйте информацию.

Называйте слова правильно - говорите "красный квадрат", не "красненький квадратик". Не испытывайте внимание ребенка, заканчивайте игру до того как этого захочет малыш. Оставьте "что-то" недосказанным и завтра у вас будет о чем поговорить.

1 уровень сложности

"Волшебный мел"

На грифельной доске заранее подготавливаете (рисуете мелом) изучаемую фигуру (круг, овал, треугольник, квадрат). Затем малыш опускает пальчик в емкость с водой и должен стереть фигуру, обводя фигуру по контуру. Одновременно маме необходимо комментировать происходящее - называть фигуру, считать углы и т.д. Изучаемая фигура должна находиться перед глазами ребенка.

Используемый материал: грифельная доска (возможна любая поверхность, на которой можно рисовать мелом и контакт с пальчиками ребенка не приведет к повреждению), мел, образец, геометрическая фигура, шаблон для обведения, стаканчик с водой, фартук.

Эту игру можно проводить и во время купания. Рисовать можно на кафеле детской зубной пастой.

"Чудесный мешочек"

В мешочек из непрозрачной ткани кладутся кубики, шарики. Вы просите ребенка доставать по одному. Есть два варианта: более простой - ребенок достает и называет предмет. И второй, более сложный - ребенок на ощупь должен угадать: "Что в мешочке?"

Используемый материал: Мешок из непрозрачной ткани 30*40 см, кубики, шарики.

"Сборщик"

Для этого упражнения необходимо подготовить небольшие квадраты, круги, треугольники из плотного картона (желательно обклеить детали - геометрические фигуры - с двух сторон скотчем для прочности). Вы предлагаете своему ребенку собирать детали в копилку.

Сначала вы выкладываете ему для "сборки" только детали одного вида, например, только квадратики, одновременно проговаривая свойства квадрата. Затем по мере изучения фигур усложняете задачу - вводите постепенно новые фигуры для сортировки. Например, сначала собираете только квадратики, потом круги и т.д. Копилку можно тоже сделать самостоятельно. Необходимо сделать прорезь из любой коробки с открывающейся крышкой, пластмассовой банки (например, пустая баночка из-под майонеза). Размер фигурок зависит от размера прорези.

Используемый материал: копилка, цветной картон, шаблоны геометрических фигур, клей, скотч.

"Веселый и грустный круг"

Для игры необходимо подготовить фигуры (квадрат, круг или треугольник) из цветного плотного картона. На фигуру приклеить глаза, рот и нос (при желании мамы и волосы, и ушки). Один квадрат будет веселый, второй - грустный. И вместе с квадратиком, например, отправится в путешествие по кухне "В поисках тарелок".

Используемый материал: цветной картон, клей, скотч.

"Круг-человечек"

Творческое упражнение. Вместе с ребенком (по представленной заготовке) вы можете склеить из цветного картона веселого человечка Квадратика и его Друзей Круга, Треугольника и т.д. С этими человечками можно отправлять в путешествие в страну геометрия или рассказывать любые "фигурные" сказки.

Используемый материал: Цветной картон, клей, шаблоны фигур.

Примечание: см. Приложение

"Тактильные фигуры"

Тактильные фигуры изготавливаются следующим образом: на картон формата А5 приклеиваются фигуры, вырезанные из наждачной бумаги (можно использовать 2 вида наждачной бумаги - мелкую и крупную, искусственный мех, флис и т.д.).

Играя с малышом, вы рассматриваете фигуру, называете ее, просите провести по ней пальчиком. Начинаете работать с одной фигуры, т.е изучает все карточки, где одна и та же фигура представлена во всех "тактильных" проявлениях.

Используемый материал: картон А5, клей, наждачная бумага на бумажной основе, обрезки ткани - драпа, флиса, бархата и т.д., шаблоны фигур.

Приложение

Круг-человечек

Геометрические сказки (для детей от 3 лет)

СКАЗКА О ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ

Жили-были в чудесной стране Геометрии Карандаш и Линейка. Как-то раз задумали они начертить четырехугольник, у которого все углы - по 90о. Чертили-чертили целый день. Особенно старалась Линейка. Она ложилась ровно, не наклоняясь. Карандаш отчетливо проводил и соединял линии. В конце концов у них получилась такая фигура. На радостях отправились они к своему другу Транспортиру. Он жил неподалеку от наших героев. Это был удивительно трудолюбивый и внимательный инструмент. Он напоминал половину круга, и поэтому его еще иногда ласково называли Пирожок. Пришли наши герои и попросили у него помощи:

- Послушай, Пирожок, помоги нам. Мы целый день чертили фигуру, у которой все углы должны быть по 90 градусов. А так ли у нас получилось, мы не знаем. Проверь, пожалуйста.

А у Транспортира на спинке было много делений от 0 до 180. Проверка величины углов - его самое любимое занятие. Поэтому он, конечно, согласился. Все углы у четырехугольника действительно были равны 90о. А потом он улыбнулся и сказал:

- Угол, равный 90о, - это прямой угол, а четырехугольник, у которого все углы - по 90о, называется прямоугольником. В следующий раз, когда соберетесь что-нибудь чертить, - сказал Транспортир, - не забудьте про меня. Я обязательно приду к вам на помощь, и дело быстрее сладится.

И еще он добавил:

Раз, два, не ленись,

Дружно за дело вместе берись!

СКАЗКА О КВАДРАТЕ

Жил-был в стране Геометрии Лист. Его края были неровными, с множеством загибов, потому что его вырвал из тетради мальчик по имени Вовка, и уже долгое время Лист находился в пути. А нашему герою очень хотелось, чтобы все его стороны стали вновь ровными.

Собравшись с силами, Лист отправился на поиск Линейки, Карандаша и Ножниц. Только они могли ему помочь. Лист целых пять дней провел в пути, потому что двигаться он мог только с помощью ветра, а ветреная погода была не каждый день. На шестой день своего пути Лист встретил Карандаша. Карандаш в это время чертил углы на песке. Его углы были разной величины, и он упорно повторял вслух: "Острый, тупой, прямой, развернутый!" Лист тихонько подлетел к Карандашу и рассказал свою историю. Карандаш его пожалел и согласился помочь, но, к сожалению, без Линейки и Ножниц он ничего сделать не мог.

Теперь они отправились в путешествие уже вдвоем. Но Линейку им не пришлось долго искать, потому что она вместо мостика лежала на двух противоположных берегах ручья. Карандаш и Лист аккуратно перетащили Линейку на свой берег и попросили ее помощи.

- Да! Да! Да! - воскликнула Линейка (так соскучилась она по своей работе), - Конечно, помогу!

Началась работа. Карандаш чертил ровно. Линейка замеряла стороны так, чтобы все они были одинаковой длины. Когда работа была сделана, Линейка объявила Листу:

- Ну, теперь ты будешь квадратом!

- Квадратом? - удивился Лист.

- Да! Да! Квадратом! - убедительно ответила Линейка.

- А что это такое? - спросил Лист.

- Это прямоугольник, у которой все стороны не только ровные, но и равные, - сказала Линейка.

Лист обрадовался. Он поблагодарил Карандаша и Линейку и отправился на поиски Ножниц.

Идя по дорожке, Лист увидел красивый домик с очень необычной акацией вместо забора. Он поднялся по ступенькам и постучался. Дверь тихонько заскрипела, и к нему навстречу вышли Ножницы. Радость Листа невозможно было описать. Он прыгал от счастья. А Ножницы в это время смотрели на него и не понимали, в чем дело. Наконец Лист успокоился и рассказал Ножницам свою историю. Ножницы повели себя необычно, они вдруг стали резать воздух. Это оказалось, они так выражали свое удовольствие. Ножницы действительно очень любили работать, то есть резать. Через пять минут наш Лист превратился в настоящий Квадрат. Ножницы принесли ему зеркало. Он долго смотрелся в него, а потом закричал:

- Квадрат! Квадрат!

А Ножницы опять стояли в недоумении и смотрели на Лист. Они не понимали, что это за слово повторял наш герой. Но мы-то с вами знаем, что это за фигура!

