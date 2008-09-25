U-интервью: Рисуют все! Уроки рисования. Часть 3.

Как пристрастить ребёнка к рисованию и зачем это нужно; может ли рисование быть терапевтическим средством и что считать самой лучше школой развития… Обо всём этом – в заключительной части интервью с преподавателем рисования Ольгой Ивановой и искусствоведом Екатериной Бухаровой!

Ольга Леонидовна – Ольга Леонидовна Иванова. Руководитель Профильного ресурсного центра развития профессионального образования Свердловской области в сфере художественного производства и полиграфии, доцент кафедры языков массовых коммуникаций УрГУ, кандидат педагогических наук, архитектор, автор культурно-образовательного проекта «СЕВЕРНЫЙ ДИАЛОГ». Старшему ребёнку 22 года, младшему - 19. Екатерина – Екатерина Бухарова, искусствовед, методист Профильного ресурсного центра развития профессионального образования Свердловской области в сфере художественного производства и полиграфии, младший научный сотрудник Лаборатории архитектурно-художественной семиотики Уральской архитектурно-художественной академии, автор культурно-образовательного проекта «СЕВЕРНЫЙ ДИАЛОГ».. Екатерина – будущая мама, ей 25 лет.

О важности рисования в жизни современного человека

- А если ребёнку не интересно рисовать? Он до умопомрачения скачет на батуте, и не нужны ему кисти-краски…

Ольга Леонидовна: Мы с Вами – взрослые люди, и мы понимаем, что в какой-то период жизни ребёнку просто необходимо познакомиться с изобразительным искусством. Даже если он не будет художником!

- Но зачем? Зачем вообще рисовать учат поголовно всех – в школах и детских садах, в школах развития? Это необходимо?

Ольга Леонидовна: Да, открывать для себя этот вид деятельности – это закономерный этап развития ребёнка. Потому что с помощью изобразительного искусства ребёнок учится передавать через знаки и символы в первую очередь своё ощущение пространства и ощущение себя в пространстве. Позднее, когда он вырастет, умение создавать символы (рисовать или записывать то, что с ним происходит), очень пригодится.

- И как объяснить трёхлетнему ребёнку необходимость умения интерпретировать и создавать символы?!

Ольга Леонидовна: Не нужно скучных объяснений! Возьмите за основу то, что его интересует в данный момент! Он предпочитает до умопомрачения прыгать на батуте? Так и возьмите за отправную точку его интерес к прыжкам на батуте! Попробуйте вместе с ним отобразить их на бумаге: «Давай прыгать на бумаге!» - эти прыжки, ощущения от прыжков можно выразить в рисунке какими-то ритмичными мазками, ломаными линиями… Потому что ребёнок такого склада характера познаёт мир через двигательно-тактильную сферу, для него эта сфера получения информации – самая главная.

- Тогда зачем вообще тащить его в эту знаковую среду? Пусть себе прыгает на батуте, всю жизнь совершенствует свои двигательные навыки, и ни к чему нам изобразительное искусство.

Ольга Леонидовна: В настоящее время – изобразительное искусство безусловно необходимо каждому. Ведь современного человека окружает пространство знаков и символов, мы живём в этом мире! А нашим детям тем более предстоит общаться в этом пространстве, и значит, нужно научиться выражать себя посредством знаков!..

Далее наш разговор коснулся того, почему современные дети не читают и как Ольга Леонидовна (не только профессиональный художник, но и мама с 22-х летним стажем) относится к компьютерным играм. Эту часть разговора вы можете прочесть в следующем материале. Сейчас же с вами мы вновь заглянем в книгу Ольги Ивановой и Ирины Васильевой «Выразительные возможности цвета. Жёлтый. Синий. Красный», после чего продолжим разговор про обучение детей рисованию:

«Автопортрет

Задание «Автопортрет» направлено на выявление образа «Я» ребёнка, его представлений о себе (своём теле, своих качествах, возможностях, способностях, настроении), о своём ближайшем окружении, то есть о том, что его привлекает и что он более всего ценит в окружающей реальности, как отражает своё отношение к миру в изобразительной деятельности.

Суть занятия

В рисунке рассказать о себе: как я выгляжу, какой я, чем отличаюсь от других.

Каковы задачи такого занятия? Оно позволяет создать сосредоточенности на вопросах «кто я?», «какой я?», атмосферу самоуглублённости. Оно привлекает внимание к телесности, к тому, как устроено тело, почему так сгибаются руки и ноги, торс и шея, ощутить расположение тела в пространстве.

Нам понадобятся:

Цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, бумага формата А4.

Пример разговора с детьми

Сначала посмотри на себя в зеркало. Какие у тебя голова, глаза, нос, рот, уши. Интересно, а как туловище соединяется с головой? Посмотри, как присоединяются к туловищу руки, ноги. Положи ладошки на плечи, попробуй обхватить пальцами руку у плеча, запястье, пальцы. Подними руки, согни их в локтях, помаши ладошками, пошевели пальчиками. В каких местах сгибаются твои руки? А теперь попробуй дотянуться пальцами рук до пальцев ног. А как устроены наши ноги? Как сгибаются, когда человек сидит? Обрати внимание на то, как ты одет.

Теперь бери листок бумаги – на нём должен появиться ты, и никто другой! На этом рисунке ты будешь главным, изобрази себя крупно. Что ты делаешь в этот момент? Во что ты одет? Не забудь нарисовать, где ты находишься, когда это происходит и какое у тебя настроение.

Комментарий для взрослых

Начать лучше всего с игры, в которой можно посмеяться и подвигаться. Самая простая игра «У кого есть нос? У кого есть уши?» Дети почему-то с восторгом друг у друга всё это находят. Для нас в этой игре важно, чтобы ребёнок подвигался, пощупал, ощутил все части своего тела.

Помогайте маленьким художникам, но не торопите их! Любой автопортрет – это исповедь. Помогайте ребёнку вопросами о том, что он делает на рисунке, обратите его внимание на части тела и детали одежды…

Если ребёнок изображает себя в полный рост, надо проиграть движение и то состояние, которое он намерен изобразить. Если его привлекло собственное лицо, можно использовать зеркало…

Попытайтесь внимательно послушать, а ещё лучше – записать то, что ребёнок рассказывает по ходу рисования. Если возникли затруднения – предложите ребёнку на выбор несколько вариантов продолжения работы.

Не торопитесь исправлять рисунок, если он покажется вам неправильным, - лучше ещё раз дайте ребёнку возможность подвигаться и посмотреть на себя в зеркало, а затем – дополнить и уточнить рисунок. А в конце – вместе порадуйтесь результату.

Ребёнок будет свободно изобретать различные ситуации на листе бумаги, если он почувствует уважение к своей работе; если же вы займёте позицию судьи, точно знающего, что правильно, а что – неправильно, то вы получите на бумаге выполненное детской рукой точное отображение ваших мыслей, а не автопортрет. А это вам надо?

Обратим внимание на огромную разницу между тестом «Человек», который любят давать психологи, и тем, что происходит на нашем занятии. На занятии всё равно главным остаётся диалог и совместная работа над изображением. Ребёнок знает, что он занят интересным делом, - и это близким людям интересно. Так что не пытайтесь интерпретировать получившиеся рисунки в соответствии с распространёнными тестами».

И ещё немного практики: рисование как терапевтическое средство

- На какой поверхности лучше рисовать: горизонтальной или вертикальной? Некоторые дети любят рисовать на стенах …

Ольга Леонидовна: Это два разных подхода. На столе или на полу – это одно дело, а на стене или на мольберте – это уже совсем другое отношение с пространством и с самим собой. Почему дети любят на стенах рисовать? Потому что это возможность сделать широкий жест, ощутить себя и своё тело. На вертикальной поверхности это сделать легче. Я сама была заморочена на этих детских рисунках – у нас дома стены снизу были оклеены бумагой, и постоянно в гостях была толпа детей, которые на этих стенах рисовали. Потому что сын у меня родился с тяжёлой патологией, 2 балла по шкале Апгар, его долго откачивали, была травма шейного отдела, и как следствие – гипотонус мышц. Говорить он мог, а вот карандаш и кисть смог держать только к четырём годам. И вот я собрала компанию таких же травмированных детей, и мы рисовали у нас дома. Потрясающе было наблюдать! Чем больше лист (причем вертикальная поверхность), тем более поразительные результаты они показывали.

- В чём особенность работы с травмированными детьми?

Ольга Леонидовна: для таких детей трудность представляет сама координация движений. При слабом мышечном тонусе руки их не слушаются, и сама способность нарисовать какой-то сюжет сопряжена с большими трудностями. Говорить такие детки начинают раньше. Не факт, конечно, что эта речь понятна. Но идёт поток мыслей – таким образом срабатывает компенсаторный механизм. И для них замечательным толчком к развитию может стать ситуация, когда им даёшь возможность рисовать и говорить одновременно. А если это словесно-изобразительное творчество ещё и поощряется, то вообще можно добиться поразительных результатов!

- Что самое важное? На что настроиться родителю «особенного» ребёнка?

Ольга Леонидовна: Главное – всё делать с одобрением, при эмоциональной поддержке. В среде, когда это востребовано взрослыми, когда им интересна деятельность ребёнка – в такой среде можно достичь прогресса. Ребёнку, например, даётся задание: нарисовать туман. Но мы не рисуем в молчании – мы обсуждаем это: «Туман может быть разным. И рисуем не карандашом, а руками – размазываем краску по листу ладошками… Главное – выбрать тему и ситуацию, которая легка для воплощения такими детьми. И это действительно достойно одобрения: ведь правда получилось здорово! «Молодец, ты смог выразить характер тумана». Для таких детей очень важен сам процесс рисования –развиваются руки и одновременно провоцируется зрительно-моторная активность. Таким образом достигается лечебный эффект.

- Таким деткам, наверное, очень трудно в школе?

Ольга Леонидовна: Да. И труднее всего им даётся письмо. Он бы и рад красиво писать – да не может, буквы в разные стороны поворачиваются. Это отклонение называется дисграфия. Это не вина, а беда ребёнка, с этим нужно работать, а школа редко обращает внимание на таких детей – они поставлены в общие со всеми детьми условия. И эта домашняя работа с руками и рисунком моему сыну очень много дала – мы прошли через все возможные трудности с письмом достаточно спокойно. Если и были проблемы, то в отношениях с учителями, но не в отношении к себе. Главное с такими детьми – чтобы самооценка не страдала. «Я делаю, что могу, я стараюсь» - вот что должно прозвучать.

- И как теперь Ваш сын? Читать–писать умеет ? Наверняка, никаких следов гипотонуса?

Ольга Леонидовна: Конечно! Но кроме рисования мы «протаскивали» его через раннее плавание и массаж – сейчас нормальный юноша, студент, спортом занимается.

Сценарий урока рисования из книги Ольги Ивановой и Ирины Васильевой «Выразительные возможности цвета. Жёлтый. Синий. Красный», который может быть использован и при работе с детьми, имеющими отклонения в физическом развитии:

«Ветер

Задание:

Заполнить выбранный лист бумаги красками так, чтобы зрители поняли, какой дует ветер: тёплый или холодный, лёгкий или сильный, ласковый или суровый. Дети рисуют гуашевыми красками, заполняя цветом весь лист.

Комментарий для взрослых:

После разговора об осени (лете, весне, зиме) как времени года, о ветрах, которые дуют осенью, дети играют в игру «Осенние листья», показывая, как летят и кружатся осенние листья, если их несёт прохладный лёгкий ветерок, грозный вихрь, пронзительный, злой северный ветер, последние дуновение лета и т.п.

Выполнение этого задания связано с переживанием движения. То, как двигается сам ветер, как быстро он летит или тихо, что он встречает на своём пути и как он к этому относится, как ощущают себя деревья, травы, люди, когда ветер на них дует? Всё это становится элементом проигрывания темы ветра. В рисунке ощущение движения является главным.

То, как ребёнок передаёт это ощущение – и становится для нас предметом наблюдения. Для одного ребёнка ощущение ветра связано с преодолением препятствий человеком, для другого – результат наблюдения за движением веток дерева. А для другого важно само явление движения (ритм, скорость).

Очень важно, как ребёнок ощущает это воздействие ветра. Положительное оно или отрицательное? Прятаться от него или лететь вместе с ним?

Всё это ярко характеризует эмоциональное состояние ребёнка…

При этом нам важно увидеть особенности ребёнка… Понять, как нам в дальнейшем в общении с ним замечать и сохранять те особенные свойства характер и восприятия, которые отличают его от других и делают уникальным»…

О школах развития

- Что Вы можете сказать о школах развития, которых сейчас множество? Там предлагают учить детей рисованию чуть ли не с года!

Ольга Леонидовна: В школах развития существует опасность перегрузить дошкольника учебным процессом. У современных детей и так мало пространства, где они владеют ситуацией и задают свои правила. Постоянное нахождение в ситуации, где правила диктуются взрослыми («ты должен делать то-то и то-то») - всё это очень быстро приводит к тому, что умение самому контролировать процесс и задавать правила быстро атрофируется. А когда такой ребёнок приходит в школу, ему вдруг говорят: «всё ты уже большой, и должен сам выполнять задания». И всё – он теряется, он не готов к самостоятельной деятельности! И на мой взгляд, самая лучшая школа развития – это детская многовозрастная ватага, которая сама живёт по своим правилам, где дети тусуюстя без вмешательства взрослых, по своим собственным правилам. Набрали во дворе кучу мусора и сделали из неё … другую кучу мусора ! Замечательно! Это иногда гораздо полезнее, чем запрограммированные (пусть даже лучшими педагогами) школы развития.

- Но мало кто из родителей согласится это признать! Современные родители, наоборот, по-моему, настроены чуть ли не с пелёнок запихнуть ребёнка во всяческие школы развития, и ищут самых крутых педагогов и репетиторов (И самых дорогих притом!)

Ольга Леонидовна: Да, тут мы наталкиваемся на стереотип в сознании родителей: «стоп, это неправильно, - говорят они! – как это: дети бегают сами по себе? Какие они могут задавать правила? Ничего хорошего из этого не выйдет! Ведь детьми не занимаются, их ничему не учат! Где педагог, который объяснит им КАК НАДО?» – и так далее. И мы опять сталкиваемся со значимостью этой взрослой позиции, где есть «глупый» ребёнок и есть «умный» взрослый, который, уж конечно, всегда лучше знает, КАК НАДО поступать ребёнку.

- Но что же – выпустить их во двор и пусть тусуются? В чём тогда вообще функции взрослого?

Ольга Леонидовна: Классик отечественной педагогики Выготский говорит: учить ребёнка до трёх лет можно только по его собственной программе, органично включаясь в ту игру, правила которой задаёт сам ребёнок. Других путей в раннем обучении нет – ребёнок не воспринимает программы извне.

- Так что, до трёх лет вообще учить не нужно?

Ольга Леонидовна: Учить – с позиции «дай, я покажу как надо» - в раннем возрасте просто бесполезно. Не пройдёт этот фокус! Он будет сидеть, хлопать глазами, и всё равно сделает по-своему! И мне в этом плане очень нравится опыт Вольфдорской: по её методике до трёх лет дети находятся в насыщенной среде, которую населяют творческие взрослые. Взрослый в присутствии детей рисует, на дудочке играет, поёт, танцует… Но он ничего детям специально не объясняет! Дети ходят за ним молчаливой ватагой и во все глаза смотрят, во все уши слушают. Наблюдают творчество. Если они задают вопросы – он отвечает, если они молчат – то и он не поучает. Вот самая лучшая школа раннего развития – знакомство с процессом творения!

- И психологи говорят, что в возрасте до трёх лет дети во всём копируют взрослых, и только благодаря этому умению копировать они так быстро развиваются!

Ольга Леонидовна: Да! Для них этот момент подражания и игры даёт гораздо больше, чем поучения и наставления: «давай ты сделаешь вот так». Ему это не понятно, зачем? Тот же Выготский говорил: организуйте творческую среду для ребёнка, исходя из ЕГО интересов (а не из своих представлений о том, как надо творить). Например. Полтора года – ребёнок рвёт бумагу. Это закономерный этап в познании физических свойств предметов. Так садитесь вместе с ним и используйте это! Вот длинненькая полосочка, вот короткая – бумагу можно рвать по-разному! Показали ему приёмы – вот вам и обучение. Или ещё одно занятие, которое нравится всем детям в возрасте полутора лет: собирать мелкие детали. Они могут долго сидеть и перекладывать, пересыпать пуговицы из одной коробочки в другую, а потом на стол, а потом снова в коробочку. Садитесь рядом и играйте в это: покажите, где – крупные, где – мелкие. Послушайте: они по-разному шумят, по-разному выглядят и разные на ощупь... Или интерес к воде: переливание из пустого в порожнее – в два года все дети проходят свой первый урок физики: вылили воду на бумагу и посмотрели, как она скоробилась. Какая же прелесть J! Так пусть занимаются этим, и делайте это вместе с ним! В каждой группе двухлеток в детском саду всегда есть нормально развивающийся ребёнок: все сидят и спокойно слушают, а воспитатель рассказывает, как мыть кисть в водичке… Но этот (нормальный!) ребёнок берёт банку и выливает воду на бумагу – для двух лет это совершенно естественное поведение! Он познаёт агрегатные состояния вещества! Выльет воду – и с довольным видом руками её размазывает, и хлопает по ней ладошками. Красота !

Лучшая защита для ребёнка – любовь его родителей!

- Я вижу, искусствовед ещё что-то может сказать…

Екатерина: Да, у меня вот какое замечание. Взрослый оценивает своё умение рисовать по сравнению с профессиональными художниками, а ребёнок ни с кем себя не должен сравнивать! Ведь это ужасно, когда ребёнок в восемь лет заявляет, что он не умеет рисовать. У нас был такой мальчик на занятиях. А всё дело в том, что в школе педагог с первого класса учил этого мальчика рисовать … скотч-терьера!

- Не самое простое животное!

Екатерина: Ну в общем да Однако, схема рисунка давалась довольно простая: овальное тело, голова, треугольные ушки, хвост торчком и бородка. «Если ты рисуешь не так – тебе два, садись», - говорил учитель, и ничего на уроке не обсуждалось. Естественно, мальчик был уверен, что он никчемный рисовальщик. И когда на занятиях нам удалось создать пространство увлечённой игры, мальчик забыл о тех двойках, которые получал по рисованию. А потом, увлечённый, понёсся к маме: «смотри, как я, оказывается, умею рисовать!» И не было на рисунке никаких скотч-терьеров! Ребёнок рисовал то, что задумал: «тут у меня роботы, тут огонь горит…» и это на самом деле было гениально!

- Так ведь в чём досада: у нас до сих пор ещё и в детских садах, и в школах рисуют именно так: по образцу, заданному учителем. И никого не волнует, что там думает наш юный художник!

Ольга Леонидовна: К сожалению, да. Но, к счастью, у ребёнка много степеней защиты. В том числе – любовь и внимание родителей, интерес к ребёнку и умение взрослого включиться в диалог. Не ходить на голове, не дурачиться, старательно изображая ребёнка, а проявить искренний интерес и внимание к миру ребёнка, к той системе образов и ценностей, в которой он живёт, проявить уважение к этому миру. Не навязывать ему свои представления о детском мире, а увидеть мир его глазами.

И наконец, ещё одно важное замечание. В любом случае: нравится родителям результат работы или нет, если у ребёнка есть интерес к рисованию и уверенность в своих силах – это уже положительный результат! Ведь способность к работе с изображением – это показатель зрелости личности. А сам процесс – мощный творческий полёт.