С какого возраста начинать культпоходы с ребенком?

Психологи ответят вам, что все индивидуально, но если хочется конкретики, к посещению театра среднестатистический ребенок готов с 3-4 лет. Создатель и руководитель московского театра кукол Сергей Образцов в свое время говорил, что вести ребенка в театр раньше пяти лет - совершать против него преступление. Но ведь и поколение сейчас другое, и индустрия детских развлечений развивается. И кого из нас не подкупала афиша какого-нибудь спектакля «для самых маленьких»? А если приятели сводили полуторагодовалое дитя на «Концерт в ползунках», тоже хочется сразу купить билеты и начать приобщать своего ребенка к прекрасному.

Никакой психолог не знает вашего ребенка так, как его знаете вы. Например, теперь я знаю, что мой сын не любит клоунов. Даже забавную улыбающуюся маску, которую нам однажды подарили, в руки не берет. Согласитесь, хорошо, что об этой антипатии я узнала не во время циркового представления. Тогда детских слез было бы не избежать. Если первый опыт культпохода оказался негативным, это может отбить у крохи желание посещать любые культурные мероприятия. Яркий пример из блогосферы:

Kitten: «Я свою дочку наверно лет в 10 только поведу. И то если сама заинтересуется. Очень уж живы мои детские воспоминания: меня с 4 лет таскали по операм-балетам. Только не осуждайте за приземленность - привили стойкое отвращение... А вот недавно ходила в Мариинку и мне понравилось... Доросла наконец-то».

Налицо неверный выбор культурной программы. Но как я понимаю тех родителей! Ведь так хочется, чтобы ребенок знал и любил театр, и чтобы слово «музей» не ассоциировалось у него с настроением «скучно».

Начинаем выводить ребенка в свет

Понаблюдайте за малышом. Смотрите, как он реагирует на незнакомую обстановку и большое количество людей, как воспринимает нечто необычное, большое, шумное, непонятное.

Для деток до трех лет очень подходят зоопарк, уличные гуляния с детской программой или концерты под открытым небом (например, в парке Маяковского, Литературном квартале). В зоопарке малыш увидит животных, знакомых только по картинкам, в натуральную величину. Этот опыт куда менее стрессовый, чем в цирке. Для вас такие походы – хороший способ лучше изучить ребенка. А для него – тренировка устойчивости к стрессовым ситуациям. Да-да, позитивные впечатления – тоже стресс, и ребенку нужно учиться с ним справляться. Самые распространенные последствия – перевозбудимость, плохой сон, ощущение усталости, капризность. Лично у меня в раннем детстве поднималась температура всякий раз, когда нам предстояло пойти в цирк, театр или даже в гости. Мудрая мама решила проблему просто – она перестала меня предупреждать о цели очередной прогулки. Поэтому, когда конечной точкой маршрута вдруг оказывался цирк или квартира бабушки, я прекрасно себя чувствовала и получала максимум удовольствия от происходящего.

Цирк

Если это первый поход, нужно максимально подготовить ребенка к тому, что он увидит на арене. Подойдет все - видео, мультики, книжки на эту тему. Чтобы не возник страх перед животными, расскажите, чем дрессированные звери отличаются от диких. Переодетый в яркий клоунский костюм дядя тоже не должен стать для ребенка неожиданностью. Лучше не покупать билеты на первые ряды, ведь иногда артисты выходят в зал, а на первых порах прямого контакта лучше избежать. То, как ребенок воспримет представление, во многом зависит от вас самих. Начинайте создавать ощущение праздника уже дома. Вместе выбирайте праздничную одежду, чтобы подчеркнуть торжественность момента. Маскируйте собственное волнение. Употреблять фразы «там не страшно», «ты не бойся» категорически не советую. Это только насторожит ребенка: если мама предупредила, значит есть, чего испугаться. Изучите программу заранее. Расскажите ребенку о том, что он ему предстоит увидеть. Приходите в цирк чуть раньше, чем нужно. Дайте ребенку освоиться в новой обстановке, привыкнуть к толпе, снимите его напряжение покупкой какой-нибудь яркой мелочи. Все это пригодится, если вам не терпится показать цирк ребенку 2-4 лет. В более позднем возрасте у детей уже более обширный собственный опыт, и какой-то неадекватной реакции быть не должно.

Театр

Подойдите к выбору спектакля со всей серьезностью, особенно, если он первый в жизни.

Длительность. Если ребенок непоседа, 50-минутную постановку он не высидит. В 2-3 года ребенок способен концентрироваться минут на 30-40 при условии, что происходящее заинтересует его целиком и полностью. Я знаю, что в одном питерском детском театре существует специальная «писательная пауза». Открывается она стихотворением Юнны Мориц «Все на свете с малых лет сами ходят в туалет» и гениально вписано в общую структуру спектакля, который не прерывается, а как будто застывает во времени и вновь «просыпается», когда все зрители снова в сборе.

Содержание спектакля. Хорошо, если ребенок увидит знакомую ему историю («Репка», «Колобок», «Теремок»). Так ему будет легче освоиться с темнотой зала и новой обстановкой. Для первого опыта знакомства с театром подойдет постановка с песнями и музыкой.

Если вы решили отвести малыша в кукольный театр, выберете спектакль, где в действии участвуют и живые актеры тоже. Это мы с вами знаем, что куклы – это куклы. А для ребенка эти существа вполне реальны.

Помните эпизод в «Человеке с бульвара Капуцинов», когда ковбои впервые увидели на экране прибытие поезда? Так же и ребенок безоглядно верит всему, что видит.

Непредвиденные обстоятельства. Вспомнился рассказ моей подруги. Она ходила с дочерью на кукольный спектакль для деток 3-5 лет, как было сказано в афише. В кассе сказали, что спектакль добрый, главные герои – зверюшки. И рассадка в зале свободная, это удобно для тех, кому может внезапно понадобиться выскочить в туалет. Казалось бы, созданы все условия для того, чтобы детям было хорошо. И вот спектакль начинается с громкого безудержного смеха первой героини, обезьянки. Половина детей закрыли уши, потому что громко, половина – глаза, потому что неожиданно, а один мальчик разрыдался так, что бабушке пришлось увести его из зала. Позже мальчик вернулся успокоенный, но, когда милая розовая обезьянка снова появилась на сцене, с ним случилась практически истерика. Самое печальное, что у ребенка будет испорчено не впечатление от спектакля, а от театра как явления. Чтобы избежать таких ситуаций, хочется призвать театры более подробно описывать свои спектакли в афишах или обязать кассиров предупреждать о моментах в спектакле, которые могут не понравиться ребенку.

Музей

Снова думаете «чем раньше, тем лучше»? Тогда начинайте с возраста, когда еще носите ребенка в «кенгурушке». Какую пользу его развитию принесет созерцание старинных вещей или произведений искусства, не особенно понятно, но хуже ему точно не будет. Главное, выдержать паузу и не посещать музеи в период, когда ребенок рвется все потрогать, расшатать и испытать на слом. Разумеется, существуют музеи, где все это можно делать, но в Екатеринбурге я таких не припомню. Примерно года в три ребенок уже четко понимает, что именно трогать нельзя и почему. Теперь можно подумать о том, куда его повести. Главное, чтобы в музее было не скучно и все отвечало интересам ребенка. Моему сыну было два с половиной, когда пришлось с ним зайти в музей ИЗО (только не бейте), чтобы погреться. К моей радости там была вознаграждена его тяга к зверюшкам. Он с удовольствием рассматривал чугунные статуэтки медведей, оленей и прочей живности. Залы с живописью он бодро проскочил, милейшие смотрительницы только успевали вспархивать со своих стульчиков и вновь садились, поняв, что вещать про Репина нам еще рано. А недавно мы с ним успешно посетили чудную фотовыставку, где, разумеется, были и его любимые зверики.

Коротко и по делу

- Начать ходить в театр и прочие культурные учреждения поздно не бывает. А вот начать ходить рано и этим испортить впечатление – бывает часто. Если вы не уверены в исходе культпохода, лучше отложите его "на потом". А театр можно устроить и дома, с настоящей сценой, занавесом и торжественным выключением света.

- Ребенка нужно подготовить к любому выходу в свет. Он должен представлять себе, что его ждет. Подготовка только на позитиве, собираемся в дорогу только с ощущением праздника и сказки.

- Хорошо, если ребенок возьмет с собой любимую игрушку. Если это кукла или зверек, ребенок подсознательно будет делить стресс на двоих. Если малышу стало страшно, сконцентрируйте его внимание на игрушке, ведь ей тоже страшно, ее нужно подбодрить, это заставит ребенка мобилизоваться и отодвинуть на второй план собственный дискомфорт.

- Изучайте отзывы, «пытайте» кассиров, вам нужно точно знать, куда ведете ребенка.

- Билеты в цирк приобретайте не на первые ряды, а билеты в театр должны быть на места, откуда хорошо видно сцену. Лучше сидеть ближе к краю, если думаете, что ребенку захочется в туалет во время действия.

- Возьмите с собой бутылочку негазированной воды, чтобы не стоять в очереди в буфет ради пары глотков.