Музыкальное питание от любящих мамы и папы

Любая информация, которая окружает ребенка – это есть его питание!

Какой пищей питается ребенок?

Либо грудным молоком, либо адекватными смесями. И та информация, которую он впитывает помимо грудного молока, должна быть соответствующей возможностям усвоения ребенка. Любое питание должно хорошо усваиваться и перерабатываться. И одно из самых необходимых видов информационного питания ребенка – это музыка!

А почему именно Музыка, спросите Вы?

Обратимся взором к самому ребенку. Маленький ребенок, услышав активную музыку, с удовольствием двигается в такт звучанию. В этот момент он считывает информацию, закодированную в музыке. Но считывает не рассудком, а чувством - душой и телом.

Наши чувства – это вибрации. И звук – это тоже вибрации. Каждый звук вызывает определенные чувства в душе, а тело откликается сразу же движением в разных его частях. Потому что, слуховой нерв человека через автономную нервную систему имеет контакт со всеми мышцами тела.

Слушая гармоничные звуки, душа радуется и тело расправляется. Душа человека стремится, тяготеет к равновесию и в этом стремлении находит прямой отклик в красоте музыки, ее гармонии, ритме и мелодии. А дисгармоничные звуки вызывают напряжение души, и тело откликается дискомфортом в разных его частях.

И тогда возникает вопрос, какую музыку слышать малышам?

Человечество накопило богатый опыт и выбрало естественным путем музыкальные интонации, которые полезны для роста и развития ребенка. Для каждого возраста есть своя пища. Никаким родителям не придет даже в голову кормить грудничка взрослой пищей, какая бы вкусная она не была.

Также и в музыке есть различные уровни восприятия и усвоения: для взрослого человека и для ребенка.

Для ребенка подходит музыка, которая возникла в результате контакта, игры с малышом . Это же конечно, музыкальные интонации колыбельных, пестушек и потешек. Например, всем знакомая мелодия пестушки: «ладушки-ладушки, где были? У бабушки….». Такая музыка обязательна для грудничков. А для деток постарше можно начинать вводить музыку из мира взрослых, Но – постепенно! Как и пищу.

Желательно обращать внимание на то, что музыка бывает разночастотная. Исследования показали, что звуки очень низкой частоты оказывают по большей части негативное воздействие. Они могут вызывать страх, зажимы, упадок сил или восприниматься как угрожающие (например, гром или грохот землетрясения).

Более высокие, напротив, влияют на нас благотворно, повышая уровень энергии, как физической, так и психической. Они способны вселять в нас бодрость и заряжать нас энергией (например, пение птиц).

Поэтому, подбирая музыку для слушания своему ребенку, необходимо делать предпочтение звучанию скрипки, флейты, ксилофона, струнного оркестра. Обращать внимание на то, чтобы преобладала мелодичная и певучая музыка, а в звучании не было бы резких переходов (громко-тихо; высокий-низкий и т.п.).

Из многочисленных образцов классической музыки хочется акцентировать внимание на музыке В.А. Моцарта. Доктор медицинских наук Алфред путем многолетнего анализа пришел к выводу, что музыка Моцарта содержит наибольшее число звуков полезного для человека частотного диапазона. А тяжелый рок, «кислота» - наименьшее и имеют разрушающее воздействие на детскую психику. А.Томатис также рекомендует в целях благостного питания мозга и ребенка и взрослого, слушать музыку барокко и григорианские песнопения.

Особенно желательно, чтобы дети в нежном своем возрасте слышали натуральное звучание, без электронных не живых тембров.

Слушая бодрую или печальную музыку, каждый из нас может почувствовать, как меняется его тонус мышц, тонус состояния. А когда человек звучит сам, то в звучании отражается все его состояние. Прежде всего, это проявляется в тембре голоса (в речи, в пении). Тембр фиксирует удивительные тонкости. Например, тембр может быть "улыбающимся". Это вовсе не метафора: распознавание улыбки в голосе — безошибочно.

Играя на музыкальном инструменте, через изменяющиеся ощущения в движениях рук и пальцев, ребенок тоже может проявляться в звучании во всей своей полноте. Именно поэтому музыкальные игрушки ребенку важны.

А вот все ли? И какие именно?

Первое время ими могут стать бытовые звучащие предметы: ложки, металлические крышки, чашки и т.п. Можно самим изготовить элементарные музыкальные инструменты, интерес к которым порой у ребенка выше, чем к готовой игрушке из магазина. Например, на пластиковые коробочки из под йогурта/детского питания натянуть цветные канцелярские резинки для банкнот – получатся разнообразные струнные инструменты. От натяжения резинки и размера коробочки меняется звучание «инструмента». Коробочки с крышечками можно наполнить разной крупой – мелкой, крупной – получаются различные шумящие и шуршащие инструменты. Ребенок играет на «инструментах», а Мама в это время может читать подходящие стихи, или сказку или вместе с Малышом петь песенку!

А когда ребенок научится слушать звучание самодельных инструментов, тогда можно уже купить в магазине самый понравившийся ребенку инструмент. Это будет уже его осознанный выбор на основе опыта.

О чувстве ритма

Часто мамы задаются вопросом, а когда же развивать у ребенка чувство ритма?

Ритм – неотделимая часть нашей жизнедеятельности. Он присутствует везде: сердцебиение, ритмично дыхание, ритмичны смена суток и времен года, а также движения планет. Организм человека обладает способностью подстраиваться под внешние воздействия, а вследствие этого, сердце и дыхание пытаются подстроиться под ритм, в том числе Музыки. Слушая или играя определенную музыку, мы можем способствовать восстановлению стабильной частоты работы органов, нарушенной вследствие болезни.

И все-таки, как развивать чувство ритма ребенка?

* Во-первых, не развивать, а освобождать естественный ритм организма ребенка. Этот ритм заложен в каждом, но может быть нарушен вследствие родовых травм. Поэтому, задача взрослых – создать условия для проявления природного ритма!

Главное – не мешать ребенку двигаться и звучать!

Конечно же, мамы могут уставать от громких звуков, но здесь важно терпение. Развитие вашего малыша – первоочередно!

Во-вторых, различное общение с малышом (чтение стихов, пение, игры), по-возможности, сопровождать ритмическим движением ручек, ножек, туловища… Это одновременно, может стать ненавязчивой, интересной детской ритмо-интонационной гимнастикой. Что невероятно полезно для здоровья, как Дитя, так и Мамы!

Например, вспомним любимый детский стишок «Мишка косолапый по лесу идет», который сопровождается активным ритмическим естественным движением Ребенка. Так можно сопровождать движением различные подходящие стихотворения Агнии Барто (например, Идет бычок, качается…, Самолет построим сами…и т.д.).

Все что описано выше, является жизнью в Музыке.

И для ребенка это может быть подготовкой к игре на различных инструментах, где он уже будет непосредственно знакомиться с лучшими образцами Музыки известных композиторов. Возраст обучения игре на инструменте определяется психофизиологической готовностью ребенка, которую определяет специалист. Торопиться обучать профессиональной игре на инструменте не стоит. Поскольку игра на инструменте – это физическая нагрузка мышц и нервной системы. И дети должны быть подготовлены к этой нагрузке.

В данное время появились педагогические направления, которые позволяют обучать музыке каждого ребенка с дошкольного возраста. Можно посещать Группы Музицирования, где дети играют на инструментах, не требующих больших физических нагрузок и специального обучения.

Это инструменты, специально созданные для дошкольников и младших школьников. Музицирование на них доступно каждому, независимо от данных природой возможностей. Это такие инструменты как: ксилофоны, металлофоны, барабаны, мелкие ударные инструменты: клавесы, ударные коробочки, треугольники, румбы и т.п.; блокфлейты, самодельные инструменты (ударные, струнные, духовые). На этих занятиях дети окрепнут, подготовятся к дальнейшему – более углубленному и специализированному обучению.

Выбирать инструменты, музыку - это ответственность родителей. Ребенок растет и укореняется в той среде, которую создают родители!

И важно, чтобы эта среда была такой же гармоничной, как самый высший вид искусства – Музыка!