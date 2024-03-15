10 идей, как занять малыша на 10 минут

Маме иногда так нужно уделить время делам и хотя бы ненадолго предоставить кроху самому себе. Но далеко не все дети соглашаются спокойно полежать и начинают требовать «хлеба и зрелищ». Чем же развлечь младенца в кроватке или шезлонге, чтобы у мамы появилось немного времени на другие дела?

Конечно, никто не обещает, что малыш будет увлечённо играть часами. Но несколько свободных минут эти развлечения обеспечат. А ведь, если перефразировать известную поговорку, «минута час бережёт».

1. Летающее счастье

Надолго увлечёт малыша фольгированный шар, наполненный гелием. Привяжите его к кроватке, коляске или шезлонгу. Лёгкий яркий шар будет покачиваться от движений воздуха или шезлонга. Одного шара хватает надолго, постепенно сдуваясь, он начинает ещё и шуршать, что тоже нравится детям.

Можно использовать и обычные воздушные шарики, но в этом случае есть риск того, что шарик лопнет и напугает малыша.

Важно! Не привязывайте игрушку к ручке или ножке крохи - малыш может запутаться в верёвке! Привязывать шарик нужно не высоко, чтобы ребёнок хорошо видел его.

2. Трогать разрешается

Сшейте из разных материалов шарики и подвесьте их над малышом. Лучше, если они будут крепиться на резинках, так кроха сможет подтягивать их к себе и щупать, развивая тактильные ощущения и мелкую моторику.

Для изготовления шариков подойдут:

ткани разной фактуры (мягкие, грубые, в рубчик, бархат, атлас и т. д.),

мех (не линяющий, можно искусственный),

полиэтилен с пупырышками (воздушно-пузырьковая плёнка), её можно не шить, а просто скомкать и перевязать крепкой нитью,

кожа разной выделки (можно использовать, даже не перешивая, старые перчатки, малыш сможет перебирать пальчики, дёргать за них).

Набейте шарики разнообразными хрустящими, шуршащими, гремящими и пересыпающимися наполнителями (крупами, скомканными полиэтиленовыми пакетами, орехами, бумагой и т. д.)

Можно использовать и покупные кубики-мякиши или привязывать к бортикам различные игрушки и предметы, связки ключей, баранки, нанизанные на шнурок и т. д. (разумеется, все предметы должны быть чистыми)

Важно! По мере взросления ребёнка постепенно поднимайте привязанные игрушки, вынуждая малыша подтягиваться, опираться на руки, напрягать разные группы мышц.

3. Глазу приятно

Пока ребёнок ещё совсем мал, развивайте его зрение. Повесьте на бортики кроватки простейшие рисунки, выполненные в чёрно-белой гамме. Сделать их несложно, просто нарисуйте шахматные клетки, полосы, спираль, горох и т. д. Постепенно вводите и другие основные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный. Можно крепить к бортикам и разные картинки и даже фотографии других детей (например, вырезанные из журналов), многим малышам такое «соседство» очень нравится и они подолгу разглядывают «компаньонов».

4. Оле! Оле-оле-оле!

Дайте малышу возможность поиграть в футбол. К мобилю или креплению полога подвесьте на бельевой резинке набивной мяч или кубик-мякиш так, чтобы ребёнок мог до тянуться до него ручками и ножками. Покажите, как можно пинать или толкать мячик. Даже совсем маленькие дети быстро понимают, что именно их движениям подчиняется эта яркая игрушка, и вовсю пользуются своим «всемогуществом».

5. Музыкальная пауза

Привяжите к бортику кроватки пластиковый или металлический предмет (например, крышку от кастрюли), дайте ребёнку деревянные ложки и позвольте помузицировать. Подойдут для этих целей и бубен и магазинные погремушки.

Порадуют кроху и браслеты с колокольчиками, которые можно надевать на ручки и ножки (на ножки даже лучше, так как это стимулирует малыша больше двигаться, подтягивать ножки к лицу). Можно пришить колокольчики и к носочкам или пинеткам.

6. На зубок

Когда малыш начнёт всё тащить в рот, дайте ему возможность пробовать на зуб разные предметы. Подвесьте на резинках прорезыватели и чистые игрушки из разных материалов.

7. Холодно-горячо

Учить малыша тому, что такое холодно и горячо, можно даже в кроватке. Подержите в холодильнике прорезыватель для зубов или другую игрушку и дайте потрогать. А потом погладьте утюгом или нагрейте на батарее пелёнку или мягкую игрушку. Сопровождайте свои действия объяснениями. Такое сравнение тоже обеспечит маме 5 — 10 свободных минут.

8. Техника в помощь

Неожиданную помощь маме может оказать и бытовая техника. Поставьте шезлонг или автокресло с малышом перед работающей стиральной машинкой или духовкой, в которой на гриле готовится курица. Нередко эти незамысловатые зрелища настолько увлекают детей, что мамам остаётся только удивляться. Многим нравится наблюдать также за льющейся водой или рыбками в аквариуме.

9. Отражаем нападение

Тонкой пелёнкой взмахните над ребёнком и накройте кроху с головкой. Дайте возможность самому справиться с «нападением». Сопровождайте эту игру весёлыми комментариями. Восторг и пять-десять минут увлечённой возни в большинстве случаев гарантированы.

10. Новый год круглый год

Ёлочная гирлянда с несколькими режимами работы тоже может стать любимым развлечением. Повесьте её так, чтобы малышу было хорошо видно, но дотянуться до неё он не мог. Наблюдать за движением огоньков ребёнок будет довольно долго.

Важно! Любые, даже самые «топовые» развлечения надоедают. Поэтому не забывайте регулярно (раз в несколько дней) менять их. Так интерес будет поддерживаться долгое время.

Фото: www.pexels.com, www.globallookpress.com