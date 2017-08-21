Давай поиграем! Бабочки, муравьи и эксперименты с водой!

Веселые игры и мастер-классы для маленьких непосед! Продолжаем изучать природу, ее явления и развиваем моторику. Сегодня мы предлагаем сделать красивую бабочку, покормить муравьев и поэкспериментировать с водой!

Делаем бабочку

С незапамятных времен бабочки ассоциируются с красотой и вечностью. Они были символом бессмертности, счастья, верности, любви, а некоторые молодожены в современное время отпускают бабочек на свадьбе вместо голубей.

Цикл жизни этих существ состоит из четырех фаз: яйцо, гусеница, куколка и бабочка. Хочу предложить вам эксперимент: найдите гусеницу и вырастите свою бабочку. Но как мы выяснили опытным путем, гусеницы каким-то необыкновенным образом чувствуют сорванные листья и не едят их. Едят только те, которые растут. А так можно было бы посадить в банку и выращивать, подкармливая, но вот такая незадача, как поместить кочан капусты (к примеру) в банку???

Поэтому мы будем делать бабочку, свой вид. На заранее подготовленном шаблоне предложите ребенку изобразить рисунок крыльев бабочки. Приготовьте бусины, стразы, обрезки бумаги, клей или пластилин. Тут же можно рассказать про симметрию в природе, которую на бабочках наблюдать нагляднее.

Что понадобится: Шаблон бабочки из бумаги/картона. Бусины, стразы, обрезки бумаги, клей или пластилин.

Как делать: С помощью выбранного материала выложить узор на одной половинке крыльев и попробовать повторить симметрично на другой половинке.

Кормим муравьёв

Мирмекология — наука о муравьях. Соответственно, мирмеколог — это ученый, занимающийся в основном изучением этой группы насекомых. Миллионы муравьев живут вместе в подземных гнездах, собирают кусочки листьев ( муравьи-листорезы ) и приносят их в гнездо, вырывают много камер, соединенных туннелями.

Собранные листья хранятся в особых складах, где растут грибки, после того как вылупляются личинки, муравьи кормят их этими грибками, матка откладывает в листья яйца.

Главная в колонии муравьев — матка. Именно она откладывает яйца. И есть рабочие муравьи, у каждого из которых тоже свои функции: одни добывают еду, другие строят и обслуживают муравейник-гнездо , третьи присматривают за яйцами и кормят личинки и т. д.

Сегодня отправимся угощать муравьев.

Что понадобится: шприц (без иголки) и сладкое угощение (мед, жидкое варенье или сахарный сироп).

Как делать: Самый простой способ — найти муравьев во дворе. В этом нет ничего сложного, особенно, если подключить к процессу непоседливого ребенка. Маленькие муравейники встречаются очень часто, чтобы найти их, достаточно проследить, куда так целеустремленно тащат свои находки мелкие труженики. Для угощения муравьев возьмите с собой шприц, наполненный сладким. Перед муравьем выдавливаем небольшую капельку варенья и очень скоро вокруг этой капельки образуется целая «банда» муравьев. Интересно наблюдать за насекомыми, взять лупу и увидеть как муравьи едят, считать сколько было изначально насекомых и сколько еще присоединилось, придумывать истории про них и пр.

Экспериментируем с водой

Проведем опыт с водой: покажем ребенку настоящее волшебство в стакане с водой.

Что понадобится: Простой стакан, без рисунков и узоров на стекле. Листок бумаги, маркер, вода.

Как делать: На листе бумаги рисуем несколько стрелок, ставим листок за стакан и смотрим через стакан на стрелки. Наливаем воду и наши стрелки меняют направление прямо на глазах. Это оптический обман, происходит он из-за преломления света в воде. Поэкспериментируйте с детьми, используйте не только стрелки, но и другие картинки, они все будут отражаться зеркально, если смотреть через воду.

Обязательно предложите ребенку наши игры, наградой вам будет счастливая улыбка и горящие глаза!

