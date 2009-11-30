Подсвечник Снеговик-мечтатель

Вместе с сыном мы тренировались катать колобков из теста, и в результате у нас получился симпатичный подарок для бабушки – подсвечник «Снеговик». Оказалось, сделать его нетрудно .

Потребовалось:

Мука, соль, зубочистка

Краски «Гуашь»

Блестки и лак.

Сначала приготовили тесто: 2 столовые ложки (с горкой) муки, 2 столовые ложки соли и 2 чайные ложки воды. Замесили тесто, чтобы оно стало мягким и упругим, почти как пельменное.

Потом сделали подставку под свечу и скатали много-много шариков, больших и маленьких. Три больших шара насадили на зубочистку – получился снеговик. Остальные – снежки - уложили вокруг подсвечника. Сделали нос, руки, шапочку и пуговицы.

Сушили снеговика в духовке один час при температуре 150 градусов.

Потом самое сложное – раскрасить. Мы покрыли подсвечник сначала белой краской, потом разрисовали остальными.

Посыпали нашего красавца снегом: в ход пошли блестки для нейл-арта и порезанная мишура.

Под конец покрыли фигурку лаком (дома оказался только лак для ногтей – его я и использовала). И получился мечтательный кавалер рядом со свечкой-елочкой.