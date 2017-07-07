Летние открытия для детей

Лето — это маленькая жизнь! И задача родителей — сделать так, чтобы такие короткие и такие долгожданные летние месяцы не стали чередой унылых дней перед телевизором или компьютером, а принесли детям новые знания, удивительные открытия и волшебные воспоминания. Как же сделать летние каникулы насыщенными и полезными?

Учение с развлечением

Любой воспитатель, учитель или внимательный родитель скажут, что самые «долгоиграющие» знания приобретаются тогда, когда ребёнок и не подозревает о том, что учится. Чтобы дети получили новые знания, вовсе не нужно усаживать их летом за учебники.

Потому что учиться можно, даже не замечая этого!

Прочь из дома!

Домашние и рабочие дела имеют отвратительную привычку не заканчиваться. Но всё-таки постарайтесь хотя бы летом уделять поменьше внимания рутине и побольше — детям. Не сидите дома, а отправляйтесь на природу.

Не можете уехать далеко и надолго? Не страшно. Пусть это будут дача или ближайший парк. Главное, вы расширите мир своего ребёнка. Покажите ему то, что он ещё не видел: пасеку, фермерское хозяйство или цветущие поля подсолнухов. Если у вас есть дача, выделите дошколёнку собственную грядку, чтобы он мог сам посадить горох, морковь или репу (желательно доверить сажать то, что любит сам ребёнок), ухаживать за ними и снять урожай. В общем, учите детей всему тому, что просто необходимо знать и уметь, чтобы не превратиться в человека, не представляющего, откуда берётся молоко и как растёт хлеб.

Не забудьте подготовиться

Чтобы летние открытия стали более значительными, хорошо бы подготовиться заранее. Любое, даже самое недалёкое путешествие станет гораздо более интересным и полезным, если вы захватите с собой:

Иллюстрированный атлас-определитель

От этой небольшой книги сплошная польза:

— Дети смогут найти информацию о наиболее распространённых в нашей стране растениях и животных (для поездок за границу понадобятся книги о флоре и фауне других стран), камнях, созвездиях, видимых в нашем полушарии.

— Яркие иллюстрации помогут разобраться с тем, кого или что именно вы увидели в природе. Такие тесно связанные с повседневной детской жизнью маленькие открытия хороши тем, что запоминаются навсегда.

— Обращаясь к атласу-определителю , малыши и ребята постарше не только найдут нужную информацию, но и научатся пользоваться справочной литературой и привыкнут делать это в случае необходимости.

— Такой справочник поможет избежать неприятностей. Ведь дети будут хорошо знать, какого жучка можно безбоязненно трогать, а какой способен причинить вред. В то же время маленькие биологи научатся не бояться всех насекомых или животных подряд, потому что они будут знать, что малосимпатичные то ли гусеницы, то ли жучки на самом деле личинки очаровательных божьих коровок, а огромные комары-долгоножки , которых многие боятся и называют «малярией», на самом деле абсолютно безобидны.

А ещё атлас-определитель подскажет детям и вам, какие растения съедобны, а какие ни в коем случае нельзя брать в рот. Ведь незнание порождает запреты, которые малышам очень хочется нарушить, вот и тянут в рот всё подряд, рискуя отравиться или повредить едким соком растений слизистые рта. Поэтому изучайте справочник вместе, и тогда вы сможете попробовать не только всем известный щавель, но и дикий лук, молодые побеги сосны, кислицу и многое другое.

— Привычка пользоваться атласом-определителем сформирует внимательное, вдумчивое и заботливое отношение к природе.

Атлас дорог, карты местности

Навигатор, конечно, хорошее изобретение, но карты дарят совсем другие ощущения. Особенно если дети уже знакомы с книгами о путешествиях и географических открытиях. Прокладывая путь по картам, вы сможете представлять себя придуманным Дюма Паганелем или реальными Беллинсгаузеном и Лазаревым. А ещё карты — отличный повод для разговора о географии и биологии. Расскажите детям о материках, океанах, удивительном животном и растительном мире дальних стран. Такие разговоры начинать никогда не рано. Просто адаптируйте информацию, если ваши дети ещё совсем малы.

Компас

Во время поездки к морю или на даче вы сможете научить детей определять стороны света и ориентироваться на местности.

Бумага, карандаши, ластики, линейки

Всё это школьно-письменное добро тоже пригодится летом. Зарисовывайте свои наблюдения или составляйте простейшие планы местности.

Бинокль и лупа

При помощи оптики вы сможете лучше рассмотреть любую травинку, бабочку или заинтересовавшее вас явление природы. Главное — предупредите детей о том, что увеличительное стекло небезопасно и может стать причиной ожога или возгорания.

Не забудьте! Важно не только то, что вы возьмёте, но и то, чего не оставите на природе. Учите детей тушить костры и убирать за собой мусор, бережно относиться к природе и ничего не рвать, не ломать и не портить.

Вернитесь в детство

Вряд ли кто-нибудь из нынешних родителей поспорит с тем, что у нас было счастливое детство: прогулки дни напролёт, интересные игры с друзьями и необыкновенная близость с природой. В наших силах подарить похожие незабываемые впечатления собственным детям!

Вспомните, чему вас научили родители, бабушки и дедушки или друзья детства. Теперь пора и нам учить детей всему тому, что мы умеем сами: делать незаметные для окружающих шалаши и свистеть через травинку или перо лука-порея , различать голоса птиц и лечить раны при помощи подорожника или тысячелистника, искать грибы и наблюдать за бабочками.

Что родителям желательно вспомнить перед вылазками на природу:

Конечно, у нас не только дети городские, но и мы, родители, довольно далеки от природы и порядком подзабыли уроки нашего детства. Поэтому к вылазкам «на пленер» лучше подготовиться, чтобы не ударить в грязь лицом перед собственными отпрысками.

Поэтому «освежите в памяти»:

* Несколько способов разведения костров (в любых погодных условиях) и обустройства лагеря.

* Рецепты простых, быстрых в приготовлении, но сытных походных блюд. Даже если вы не рискнёте отправиться в поход, то вполне можете приготовить что-то , кроме шашлыка, на даче или во время пикника. Дети будут в восторге.

* Природу и причины возникновения погодных явлений: дождя, града, тумана и т. д. Столкнувшись с ними не в городе, а «лицом к лицу», дети, скорее всего, начнут задавать вопросы. Хорошо бы быть во всеоружии.

* Азы картографии и правила составления планов местности.

* Правила безопасного поведения на природе и оказания первой медицинской помощи.

* Основы ориентирования на местности.

Если мы, родители, постараемся, то общение с природой не только оставит незабываемые воспоминания, но и многому научит детей. А самое главное — наши чада в очередной раз убедятся, что у них самые лучшие, знающие, понимающие и «продвинутые» папа и мама на свете.

Благодарим за фотографии к материалу ю-маму olcul

