Подарок кроликам «Морковка»

Ну вот шапочки Зайчиков (Шапочка «Заячьи ушки») я дошила и решила, что Дед Мороз зайцам должен принести подарки в виде морковок. И поэтому сделала подарочную упаковку в виде морковки.

Морковка

Необходимо: ткань зеленого и оранжевого цветов; лента или тесьма .

1. Вырезаем конус из оранжевой ткани и полоску из зеленой ткани. Полоску можно вырезать полукругом, чтоб лучше легла на верх конуса морковки.

2. Сшиваем верх конуса морковки и зелень «лицом к лицу». Теперь сделаем место для ленточки, которая будет стягивать зелень. С лицевой стороны пришиваем зелень не в чистый край, а немного выпустив зеленой ткани. Вдергиваем ленту.

3. Сшиваем морковку вдоль, опять же «лицом к лицу». Выворачиваем. Кладем внутрь подарочки, сувенирчики или сладости. Затягиваем ленточку. Морковка готова.

Смотрю на фото и думаю: можно зеленую ткань надрезать поперек в нескольких местах и нарисовать глазки на морковке черным фломастером, тогда будет совсем как настоящая морковка.

Символ года «Кролик»

Решили мы сделать символ года из папье-маше. Технология проста. Дети делали с большим удовольствием.

Потребуется: воздушные шары разной формы, 4 шт., газеты (много газет), белая бумага, салфетки бумажные, клей ПВА.

1. Надуваем воздушный шарик. Рвем на мелкие части газеты. Надо достаточно много газет, чтобы фигура в итоге была прочная. Смешиваем клей с водой, можно в пропорции 1:2 соответственно. И начинаем обклеивать шарик газетами, предварительно замочив их в изготовленном водно-клеевом растворе. Потребуется слоя 2, чтобы фигура была крепкой. Таким образом обклеили все 4 шарика: туловище, голова и уши. Для ушей берем длинный шар, разрезав его на две части. Сушим все детали. Можно оставить сушиться на ночь.

2. Склеиваем туловище и голову. Можно все тем же ПВА, но мы решили использовать полимерный клей, используемый для плинтусов. Вот так мы клеили, с помощью бинта, чтобы голова не отвалилась.

Прикрепляем уши. Заготовку обклеиваем белой бумагой, а сверху мы решили еще проклеить салфетками, чтобы поверхность была равномерной. Не совсем уж идеальным получился наш кролик, но детям важно это сделали именно они.

3. Рисуем глазки, носик, из салфетки делаем щечки. Вот и все! Детям нравится, а это главное.

Заяц получился очень крепким: и бросали его, и за уши таскали – он все пережил. Сейчас думаем сделать такого же снеговика.