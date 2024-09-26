Осенние идеи для творчества с ребенком

На осенних прогулках вы уже набрали красивых листьев, желудей и шишек? Это прекрасный материал для детского творчества, фантазия не имеет границ. Предлагаю несколько идей осенних поделок, рисунков с детьми на тему осени.

Прямо во время прогулки можно соорудить осеннюю корону. На картонную заготовку приклеить двусторонний скотч и пусть ребенок сам украшает ее понравившимися листиками.

Домик для фей

Что понадобится: Тыква, акриловые краски, блестки, пластилин, крышка из-под картонной коробки, мох, палочки-веточки , шишки, листья.

Как делать: Взрослый вырезает все внутренности из тыквы через верх. А также окошки и дверь, ребенок украшает дом — раскрашивает красками на свое усмотрение, покрывает блестками, на верх тыквы-домика прилаживаем шишки или листья, это будет крышей. Домик ставим на нашу картонную крышку-подставку и украшаем пространство вокруг домика — лепим грибочки, выкладываем мох, из камушков можно сделать дорожку, может и для феи найдется место. Из листиков, воткнутых в пластилиновое основание, получаются деревья, из веточек, связанных вместе, мостик и т. д.

Дома окна украшаем осенними деревьями

С частью набранных листочков делаем отпечатки.

Подойдет для самых маленьких. Способ понятен - наливаем на палитру (блюдце) краску, обмакиваем листики и делаем отпечатки с помощью листочков. Можно отпечатки потом оформить в нечто, похожее на пейзаж.

Аппликации из листиков

Просто клеить листья на листочек, составляя аппликации.

Рисунки из крошек листьев, опять же, хороши для малышей или для деток, усидчивостью не отличающихся. Мама промазала контуры рисунка клеем, малыш накидал лиственной крошки, похлопал ручками. Стряхнули лишнее и вуаля.

Переводки

Для них нужны мягкие карандаши, не сильно плотная бумага и хорошие, плотные листья деревьев. И вот такая красотища получается. Можно то же самое делать с помощью белого воскового мелка и акварели.

Открытки для бабушек

А давно вы писали письма? Порадуйте бабушек такими самодельными открытками. Ребенок с удовольствием сделает все от самой открытки до закидывания конверта в почтовый ящик. А уж как обрадуется бабушка.

А что если листья закончились, а творческий порыв бушует? Не беда, рисуем осень с помощью того, что есть дома.

Листочки из ладошек, различные осенние пейзажи с нитками, пуговицами, палочками от мороженного.

Если у вас маленький ребенок, то наверняка у вас много «рисунков» в стиле абстракционизма.

Немного времени, ножницы и клей и вот вам осенние деревья.

Листья из семечек и крупы

Просто сделать с детьми любого возраста листики из крупы, семечек и т.п. По той же схеме делаются различные вазочки, карандашницы. Заготовка обмазывается пластилином и на нее приклеиваются семена тыквы, подсолничника и т.д.

Веточки

С ними тоже легко придумывается много интересного. У нас получился вот такой замечательный светильник. И лешие.

Бусы

Бусы из рябины, я считаю хоть раз в жизни, должен сделать каждый человек. У нас с дочкой получились такие. Ягодки еще висят на деревьях-успевайте.

Вот такая получилась осень. Чего и вам, как говорится, желаем.